О «Спартаке» говорят в Армении и в «Барселоне». Лучшие тексты пятницы на «Матч ТВ»
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Челоянц, Талалаев и другие. Репортаж из страны, в футболе которой все больше наших
Армения – это удар. Гастрономический, климатический, исторический. Удар по печени, наконец. В Армению стоит ехать примерно всегда, даже если нет четкой цели. А если есть, непонятно, почему вы еще не там.
Поход на Республиканский стадион Еревана колоритен, как все в Армении. (Старый 75-тысячный «Раздан» находится в частном владении и простаивает; говорят, на поле нынче растут деревья.) Любой желающий посетить арену в центре армянской столицы сначала попадает на барахолку. Это не Черкизон 90-х с шароварами из лучших подвалов Улан-Батора, а подлинные скобяные ряды, где можно купить половину холодильника, пустые коньячные бутылки или поточить ножи-ножницы.
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Джеван Челоянц: «Карпин ушел из «Спартака» большим тренером. Но есть в России и супертренер»
Спецкор «Матч ТВ» встретился в Ереване с бывшим акционером и членом совета директоров «Спартака». Сейчас он владелец сразу двух клубов: российского «Армавира» и армянского «Бананца».
— Растить надо детей в академиях, а сформировавшиеся футболисты должны играть. Если мне кто-то скажет, что Моуринью или Гвардьола растят во время сезона своих игроков, это будет неправдой. Тренер берет футболистов того или иного уровня и раскрывает их. Выжимает максимум возможностей, встраивая в свою игру.
Много интересных мыслей. В том числе про российский футбол
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«Из Мостового получился бы хороший тренер для «Спартака». Мы поговорили с директором академии «Барселоны» в России, который знает Рианчо
Знакомьтесь, Жорди Гратакос, главный тренер и технический директор академии «Барселоны» в России.
— Рианчо очень страстный, увлеченный человек. Думаю, поэтому ведет себя так на пресс-конференциях. Когда он начинает говорить о футболе, время перестает существовать. Да, он экспрессивен, но это все натурально, не наиграно. Бывают разные тренеры: одни эмоциональны, другие стараются сдерживать себя. Так вот Рауль точно относится к первой категории.
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«Зенит» выдал один из худших таймов, а «Спартак» идет на поправку. Как российские клубы выступили в Лиге Европы
Еременко по-прежнему не может набрать форму, «Зенит» без Дзюбы чуть не провалился во Франции, а „Краснодар“ становится все более агрессивной командой.
С чувством паса у финна по-прежнему полный порядок, но выдавать требуемый физический объем у него не получается. Отсюда и много брака, особенно много для такого техничного игрока, как Еременко.
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«Спартаку» забили трешку и с Джикией, и без него. Стабильность». Как российские клубы сыграли в еврокубках
Алексей Спиридонов, Владислав Радимов и Михаил Моссаковский – об игре российских клубов в еврокубках на уходящей неделе.
— Мне Рианчо не очень симпатичен. И не факт, что Олег Кононов, о подписании контракта с которым сообщалось в СМИ, будет вызывать симпатию. В моем сердце остался Каррера – A tutti! Avanti!
Эксперты комментируют матчи топовых команд страны
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Максимум Туктамышевой и неясное ребро «Инсулинки». Разбор первого дня Гран-при Японии
Хороший день для сборной России.
Елизавета Туктамышева на этом турнире решает задачу выхода в финал Гран-при. Короткая программа оставила Лизе шанс. Туктамышева исполнила чистейший тройной аксель и сделала остальные элементы без ошибок, каталась с настроением и азартом.
Об успехах российских фигуристов в Японии
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Жуткая травма Уэлбека и первый гол Жиру за 794 минуты. Что вы могли пропустить в Лиге Европы
Кроме побед «Спартака» и «Краснодара», а также ничьей «Зенита» было много интересного.
«Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0) и гарантировал себе выход в плей-офф как минимум со второго места. На этом для лондонцев хорошие новости – все. Теперь о страшном. Данни Уэлбек очень неприятно вывернул голеностоп и покинул поле на носилках.
Много видео и фото. Не пропусти
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Почти все считают Карлсена фаворитом. Как и сам Магнус
Карякин, Карпов и Каспаров – о главном матче двухлетия.
— На бумаге Каруана мой абсолютно худший соперник. Поэтому полагаю, матч будет отличаться от предыдущих. Очевидно, что игра Ананда и Карякина базировалась на подготовке, тогда как Каруана думает по-другому. Он не сильно зависит от подготовки.
О главном шахматном матче года
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После аварии ее лишили всего. Но Соболь стала Фениксом
Спустя год после автомобильной катастрофы она поднялась на пьедестал первенства Европы и стала надеждой российской тяжелой атлетики.
Все рухнуло в один момент: в 2009-м девушка попала в автомобильную аварию. Она осталась жива, но сильно травмировала спину и на три месяца выпала из тренировочного процесса. Об успешном выступлении на первенстве России и речи быть не могло. В положение Соболь никто не вошел. В итоге она лишилась международных стартов, зарплаты и места в училище.
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Заводила Маркизио, «давай-давай» от Семака и гол под «Белла чао»
Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило во Франции до, во время и после встречи Лиги Европы «Бордо» — «Зенит».
Когда уже почти вся команда сидела в самолете, чтобы отправиться домой, последним на борт лайнера поднялся Антон Заболотный. В салоне тут же раздались аплодисменты. И не только по поводу гола. После матча Заболотный и Анюков остались стадионе для прохождения допинг-контроля. Но ждать их в самолете товарищам по команде пришлось недолго.
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Открытый воздух при закрытой крыше. Что ждать от матчей на стадионе «Санкт-Петербург»?
В середине декабря на футбольном стадионе состоятся два хоккейных матча.
Наверняка в перспективах ФХР и КХЛ есть планы по организации подобных матчей и в других городах России, благо после футбольного чемпионата мира появилось достаточное количество стадионов высокого уровня. Поэтому не приходится сомневаться, что ФХР и КХЛ со всей ответственностью подойдут к организации игр на арене «Санкт-Петербург». Кроме того, успешное проведение «классики» может серьезно увеличить вероятность встречи между клубами КХЛ и НХЛ.
О необычном использовании футбольного стадиона
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Александр Усик: «Сердце мое принадлежит жене, а душа – Всевышнему»
«Матч ТВ» удалось поговорить с Александром Усиком, которому в субботу в Манчестере предстоит бой с британцем Тони Белью.
— Белью очень уравновешенный парень. Но – слишком много разговаривает, много наговорил уже. Постоянно хочет забрать мое сердце, мою душу. Но сердце мое принадлежит моей жене, а душа принадлежит Всевышнему, так что это глупости какие-то откровенные.
Усик говорит о ближайшем поединке и вспоминает Гассиева
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«Зенит» после «Бордо»: «По большому счету результатом довольны»
После встречи во Франции в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы интервью «Матч ТВ» дали автор зенитовского гола и игрок, заканчивавший поединок с капитанской повязкой.
— Надо было отыгрываться. Старались прессинговать соперника на его половине. Через пас доставлять мяч в штрафную. Правда, в самом конце подсели немного. В итоге довели дело только до ничьей.
Интервью Заоболотного, а также прямая речь Нету и Маркизио
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Гран-при Бразилии: Хэмилтон поборется с собой, Феттель – с Шумахером
Предпоследний этап чемпионата мира-2018 не станет судьбоносным – ответ на главный вопрос сезона мы уже получили в Мексике. Тем выше будет шанс увидеть в эти выходные настоящий гоночный карнавал на классической скоростной трассе.
Особая мотивация в Бразилии должна присутствовать у… Хэмилтона. Дело в том, что на одной из главных трасс мира Льюис выигрывал лишь однажды – в 2016-м. В прошлом сезоне он также приехал в Сан-Пауло в ранге чемпиона и допустил первую и единственную грубую ошибку, разбив машину в первом сегменте квалификации. В гонке британец сумел прорваться на четвертое место, стартовав с пит-лейна, но наверняка вопросы к самому себе у пятикратного чемпиона мира остались.
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«Если игроки позволят себе расистские высказывания, они будут публично наказаны». Киберспорт против нетолерантности
В большом спорте уже давно привыкли, что за любые публичные проявления расизма или гомофобии следует суровое наказание: от денежных штрафов до длительной дисквалификации. Однако в киберспорте все намного сложнее и зачастую зависит от политики компании, отвечающей за конкретную игровую дисциплину.
В EA Sports эмоциональность Рушана не оценили. Не помогли даже публичные извинения от киберспортсмена: игрок был отстранен от всех ближайших соревнований на неопределенный срок.
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Дмитрий Шляхтин: «От ВФЛА требуют выплатить 2 640 000 долларов в течение месяца. Это наш бюджет за три года!»
Условия очень жесткие.
— Еще один факт: российские легкоатлеты имеют 47 «флажков» за пропуск тестирований. Это либо халатность, как с Данилом Лысенко (который получил обвинения в нарушении антидопинговых правил за три пропуска в течение 12 месяцев. — «Матч ТВ»), либо невнимательность специалистов и тренеров, либо я вообще не понимаю, что происходит. Дисквалификацию отбывают 81 спортсмен и 8 тренеров.
Как продвигается вопрос восстановления ВФЛА в правах?
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Вратарь, который стал нападающим, и русский Моуринью. Сборная России по пляжному футболу снова всех рвет
Бразилию уже обыграли, а в субботу – финал.
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае. В полуфинале был обыгран действующий чемпион – Бразилия (5:5, по пенальти – 3:1). Теперь в финале нас ждет сборная Ирана – и вот почему этот матч обязательно надо посмотреть.
Фото: Евгений Дзичковский, ФК «Бананц», instagram.com/jordigratacos, ФК «Зенит», Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, globallookpress.com, Richard Heathcote / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, facebook.com/ Кристина Соболь, РИА Новости/Руслан Шамуков, РИА Новости/Владимир Астапкович, Clive Mason / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, instagram.com/fazetass, РИА Новости/Евгений Биятов, Российский Футбольный Союз