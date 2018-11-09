О «Спартаке» говорят в Армении и в «Барселоне». Лучшие тексты пятницы на «Матч ТВ»

Дайджест материалов, вышедших на сайте в пятницу.

2018-11-09T23:30:39+03:00 Дайджест материалов, вышедших на сайте в пятницу.

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Армения – это удар. Гастрономический, климатический, исторический. Удар по печени, наконец. В Армению стоит ехать примерно всегда, даже если нет четкой цели. А если есть, непонятно, почему вы еще не там.

Поход на Республиканский стадион Еревана колоритен, как все в Армении. (Старый 75-тысячный «Раздан» находится в частном владении и простаивает; говорят, на поле нынче растут деревья.) Любой желающий посетить арену в центре армянской столицы сначала попадает на барахолку. Это не Черкизон 90-х с шароварами из лучших подвалов Улан-Батора, а подлинные скобяные ряды, где можно купить половину холодильника, пустые коньячные бутылки или поточить ножи-ножницы.

Атмосферный лонгрид

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Спецкор «Матч ТВ» встретился в Ереване с бывшим акционером и членом совета директоров «Спартака». Сейчас он владелец сразу двух клубов: российского «Армавира» и армянского «Бананца».

— Растить надо детей в академиях, а сформировавшиеся футболисты должны играть. Если мне кто-то скажет, что Моуринью или Гвардьола растят во время сезона своих игроков, это будет неправдой. Тренер берет футболистов того или иного уровня и раскрывает их. Выжимает максимум возможностей, встраивая в свою игру.

Много интересных мыслей. В том числе про российский футбол

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Знакомьтесь, Жорди Гратакос, главный тренер и технический директор академии «Барселоны» в России.

— Рианчо очень страстный, увлеченный человек. Думаю, поэтому ведет себя так на пресс-конференциях. Когда он начинает говорить о футболе, время перестает существовать. Да, он экспрессивен, но это все натурально, не наиграно. Бывают разные тренеры: одни эмоциональны, другие стараются сдерживать себя. Так вот Рауль точно относится к первой категории.

Яркий эксклюзив

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Еременко по-прежнему не может набрать форму, «Зенит» без Дзюбы чуть не провалился во Франции, а „Краснодар“ становится все более агрессивной командой.

С чувством паса у финна по-прежнему полный порядок, но выдавать требуемый физический объем у него не получается. Отсюда и много брака, особенно много для такого техничного игрока, как Еременко.

Некоторые цифры удивляют

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Алексей Спиридонов, Владислав Радимов и Михаил Моссаковский – об игре российских клубов в еврокубках на уходящей неделе.

— Мне Рианчо не очень симпатичен. И не факт, что Олег Кононов, о подписании контракта с которым сообщалось в СМИ, будет вызывать симпатию. В моем сердце остался Каррера – A tutti! Avanti!

Эксперты комментируют матчи топовых команд страны

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Хороший день для сборной России.

Елизавета Туктамышева на этом турнире решает задачу выхода в финал Гран-при. Короткая программа оставила Лизе шанс. Туктамышева исполнила чистейший тройной аксель и сделала остальные элементы без ошибок, каталась с настроением и азартом.

Об успехах российских фигуристов в Японии

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Кроме побед «Спартака» и «Краснодара», а также ничьей «Зенита» было много интересного.

«Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0) и гарантировал себе выход в плей-офф как минимум со второго места. На этом для лондонцев хорошие новости – все. Теперь о страшном. Данни Уэлбек очень неприятно вывернул голеностоп и покинул поле на носилках.

Много видео и фото. Не пропусти

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Карякин, Карпов и Каспаров – о главном матче двухлетия.

— На бумаге Каруана мой абсолютно худший соперник. Поэтому полагаю, матч будет отличаться от предыдущих. Очевидно, что игра Ананда и Карякина базировалась на подготовке, тогда как Каруана думает по-другому. Он не сильно зависит от подготовки.

О главном шахматном матче года

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Спустя год после автомобильной катастрофы она поднялась на пьедестал первенства Европы и стала надеждой российской тяжелой атлетики.

Все рухнуло в один момент: в 2009-м девушка попала в автомобильную аварию. Она осталась жива, но сильно травмировала спину и на три месяца выпала из тренировочного процесса. Об успешном выступлении на первенстве России и речи быть не могло. В положение Соболь никто не вошел. В итоге она лишилась международных стартов, зарплаты и места в училище.

История о силе характера

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Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило во Франции до, во время и после встречи Лиги Европы «Бордо» — «Зенит».

Когда уже почти вся команда сидела в самолете, чтобы отправиться домой, последним на борт лайнера поднялся Антон Заболотный. В салоне тут же раздались аплодисменты. И не только по поводу гола. После матча Заболотный и Анюков остались стадионе для прохождения допинг-контроля. Но ждать их в самолете товарищам по команде пришлось недолго.

Антуражный отчет из Бордо

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В середине декабря на футбольном стадионе состоятся два хоккейных матча.

Наверняка в перспективах ФХР и КХЛ есть планы по организации подобных матчей и в других городах России, благо после футбольного чемпионата мира появилось достаточное количество стадионов высокого уровня. Поэтому не приходится сомневаться, что ФХР и КХЛ со всей ответственностью подойдут к организации игр на арене «Санкт-Петербург». Кроме того, успешное проведение «классики» может серьезно увеличить вероятность встречи между клубами КХЛ и НХЛ.

О необычном использовании футбольного стадиона

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«Матч ТВ» удалось поговорить с Александром Усиком, которому в субботу в Манчестере предстоит бой с британцем Тони Белью.

— Белью очень уравновешенный парень. Но – слишком много разговаривает, много наговорил уже. Постоянно хочет забрать мое сердце, мою душу. Но сердце мое принадлежит моей жене, а душа принадлежит Всевышнему, так что это глупости какие-то откровенные.

Усик говорит о ближайшем поединке и вспоминает Гассиева

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После встречи во Франции в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы интервью «Матч ТВ» дали автор зенитовского гола и игрок, заканчивавший поединок с капитанской повязкой.

— Надо было отыгрываться. Старались прессинговать соперника на его половине. Через пас доставлять мяч в штрафную. Правда, в самом конце подсели немного. В итоге довели дело только до ничьей.

Интервью Заоболотного, а также прямая речь Нету и Маркизио

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Предпоследний этап чемпионата мира-2018 не станет судьбоносным – ответ на главный вопрос сезона мы уже получили в Мексике. Тем выше будет шанс увидеть в эти выходные настоящий гоночный карнавал на классической скоростной трассе.

Особая мотивация в Бразилии должна присутствовать у… Хэмилтона. Дело в том, что на одной из главных трасс мира Льюис выигрывал лишь однажды – в 2016-м. В прошлом сезоне он также приехал в Сан-Пауло в ранге чемпиона и допустил первую и единственную грубую ошибку, разбив машину в первом сегменте квалификации. В гонке британец сумел прорваться на четвертое место, стартовав с пит-лейна, но наверняка вопросы к самому себе у пятикратного чемпиона мира остались.

Анонс этапа «Формулы-1»

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В большом спорте уже давно привыкли, что за любые публичные проявления расизма или гомофобии следует суровое наказание: от денежных штрафов до длительной дисквалификации. Однако в киберспорте все намного сложнее и зачастую зависит от политики компании, отвечающей за конкретную игровую дисциплину.

В EA Sports эмоциональность Рушана не оценили. Не помогли даже публичные извинения от киберспортсмена: игрок был отстранен от всех ближайших соревнований на неопределенный срок.

Острый вопрос в киберспорте

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Условия очень жесткие.

— Еще один факт: российские легкоатлеты имеют 47 «флажков» за пропуск тестирований. Это либо халатность, как с Данилом Лысенко (который получил обвинения в нарушении антидопинговых правил за три пропуска в течение 12 месяцев. — «Матч ТВ»), либо невнимательность специалистов и тренеров, либо я вообще не понимаю, что происходит. Дисквалификацию отбывают 81 спортсмен и 8 тренеров.

Как продвигается вопрос восстановления ВФЛА в правах?

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Бразилию уже обыграли, а в субботу – финал.

Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае. В полуфинале был обыгран действующий чемпион – Бразилия (5:5, по пенальти – 3:1). Теперь в финале нас ждет сборная Ирана – и вот почему этот матч обязательно надо посмотреть.

Вот почему

Фото: Евгений Дзичковский, ФК «Бананц», instagram.com/jordigratacos, ФК «Зенит», Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, globallookpress.com, Richard Heathcote / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, facebook.com/ Кристина Соболь, РИА Новости/Руслан Шамуков, РИА Новости/Владимир Астапкович, Clive Mason / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, instagram.com/fazetass, РИА Новости/Евгений Биятов, Российский Футбольный Союз