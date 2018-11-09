О «Спартаке» говорят в Армении и в «Барселоне». Лучшие тексты пятницы на «Матч ТВ»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. Прямая трансляция. "Лилль" - "Страсбург"
22:40
Футбол. Чемпионат Франции. Прямая трансляция. "Лилль" - "Страсбург"
00:40
Все на Матч!.
01:25
Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ. Россия - Бразилия [0+]
02:35
Футбол. Лига Европы. "Лацио" (Италия) - "Марсель" (Франция) [0+]
04:35
Глена. [16+]
06:00
Все на Матч! События недели. [12+]
06:45
Добейся успеха. [12+]
08:30
Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция.
10:25
Новости.
10:35
Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция.
13:00
Все на футбол! Афиша. [12+]
13:50
Новости.
13:55
Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Прямая трансляция из Финляндии. Россия - Швеция
16:25
Ген победы. [12+]
16:55
Новости.
17:05
Все на Матч!.
18:00
Курс Евро. Бухарест. [12+]
18:20
ФутБОЛЬНО. [12+]
18:55
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Ростов" - "Динамо" (Москва)
20:55
Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция. "Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария"
22:25
Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" [0+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Футбол

О «Спартаке» говорят в Армении и в «Барселоне». Лучшие тексты пятницы на «Матч ТВ»

23:30
О «Спартаке» говорят в Армении и в «Барселоне». Лучшие тексты пятницы на «Матч ТВ»
Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров и Луис Адриано / Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Дайджест материалов, вышедших на сайте в пятницу.

***

Челоянц, Талалаев и другие. Репортаж из страны, в футболе которой все больше наших

Армения – это удар. Гастрономический, климатический, исторический. Удар по печени, наконец. В Армению стоит ехать примерно всегда, даже если нет четкой цели. А если есть, непонятно, почему вы еще не там.

Поход на Республиканский стадион Еревана колоритен, как все в Армении. (Старый 75-тысячный «Раздан» находится в частном владении и простаивает; говорят, на поле нынче растут деревья.) Любой желающий посетить арену в центре армянской столицы сначала попадает на барахолку. Это не Черкизон 90-х с шароварами из лучших подвалов Улан-Батора, а подлинные скобяные ряды, где можно купить половину холодильника, пустые коньячные бутылки или поточить ножи-ножницы.

Атмосферный лонгрид

***

Джеван Челоянц: «Карпин ушел из «Спартака» большим тренером. Но есть в России и супертренер»

Спецкор «Матч ТВ» встретился в Ереване с бывшим акционером и членом совета директоров «Спартака». Сейчас он владелец сразу двух клубов: российского «Армавира» и армянского «Бананца».

— Растить надо детей в академиях, а сформировавшиеся футболисты должны играть. Если мне кто-то скажет, что Моуринью или Гвардьола растят во время сезона своих игроков, это будет неправдой. Тренер берет футболистов того или иного уровня и раскрывает их. Выжимает максимум возможностей, встраивая в свою игру.

Много интересных мыслей. В том числе про российский футбол

***

«Из Мостового получился бы хороший тренер для «Спартака». Мы поговорили с директором академии «Барселоны» в России, который знает Рианчо

Знакомьтесь, Жорди Гратакос, главный тренер и технический директор академии «Барселоны» в России.

— Рианчо очень страстный, увлеченный человек. Думаю, поэтому ведет себя так на пресс-конференциях. Когда он начинает говорить о футболе, время перестает существовать. Да, он экспрессивен, но это все натурально, не наиграно. Бывают разные тренеры: одни эмоциональны, другие стараются сдерживать себя. Так вот Рауль точно относится к первой категории. 

Яркий эксклюзив

***

«Зенит» выдал один из худших таймов, а «Спартак» идет на поправку. Как российские клубы выступили в Лиге Европы

Еременко по-прежнему не может набрать форму, «Зенит» без Дзюбы чуть не провалился во Франции, а „Краснодар“ становится все более агрессивной командой.

С чувством паса у финна по-прежнему полный порядок, но выдавать требуемый физический объем у него не получается. Отсюда и много брака, особенно много для такого техничного игрока, как Еременко.

Некоторые цифры удивляют

***

«Спартаку» забили трешку и с Джикией, и без него. Стабильность». Как российские клубы сыграли в еврокубках

Алексей Спиридонов, Владислав Радимов и Михаил Моссаковский – об игре российских клубов в еврокубках на уходящей неделе.

— Мне Рианчо не очень симпатичен. И не факт, что Олег Кононов, о подписании контракта с которым сообщалось в СМИ, будет вызывать симпатию. В моем сердце остался Каррера – A tutti! Avanti!

Эксперты комментируют матчи топовых команд страны

***

Максимум Туктамышевой и неясное ребро «Инсулинки». Разбор первого дня Гран-при Японии

Хороший день для сборной России.

Елизавета Туктамышева на этом турнире решает задачу выхода в финал Гран-при. Короткая программа оставила Лизе шанс. Туктамышева исполнила чистейший тройной аксель и сделала остальные элементы без ошибок, каталась с настроением и азартом.

Об успехах российских фигуристов в Японии 

***

Жуткая травма Уэлбека и первый гол Жиру за 794 минуты. Что вы могли пропустить в Лиге Европы

Кроме побед «Спартака» и «Краснодара», а также ничьей «Зенита» было много интересного.

«Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0) и гарантировал себе выход в плей-офф как минимум со второго места. На этом для лондонцев хорошие новости – все. Теперь о страшном. Данни Уэлбек очень неприятно вывернул голеностоп и покинул поле на носилках.

Много видео и фото. Не пропусти

***

Почти все считают Карлсена фаворитом. Как и сам Магнус

Карякин, Карпов и Каспаров – о главном матче двухлетия.

— На бумаге Каруана мой абсолютно худший соперник. Поэтому полагаю, матч будет отличаться от предыдущих. Очевидно, что игра Ананда и Карякина базировалась на подготовке, тогда как Каруана думает по-другому. Он не сильно зависит от подготовки.

О главном шахматном матче года

***

После аварии ее лишили всего. Но Соболь стала Фениксом

Спустя год после автомобильной катастрофы она поднялась на пьедестал первенства Европы и стала надеждой российской тяжелой атлетики.

Все рухнуло в один момент: в 2009-м девушка попала в автомобильную аварию. Она осталась жива, но сильно травмировала спину и на три месяца выпала из тренировочного процесса. Об успешном выступлении на первенстве России и речи быть не могло. В положение Соболь никто не вошел. В итоге она лишилась международных стартов, зарплаты и места в училище.

История о силе характера

***

Заводила Маркизио, «давай-давай» от Семака и гол под «Белла чао»

Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило во Франции до, во время и после встречи Лиги Европы «Бордо» — «Зенит».

Когда уже почти вся команда сидела в самолете, чтобы отправиться домой, последним на борт лайнера поднялся Антон Заболотный. В салоне тут же раздались аплодисменты. И не только по поводу гола. После матча Заболотный и Анюков остались стадионе для прохождения допинг-контроля. Но ждать их в самолете товарищам по команде пришлось недолго.

Антуражный отчет из Бордо 

***

Открытый воздух при закрытой крыше. Что ждать от матчей на стадионе «Санкт-Петербург»?

В середине декабря на футбольном стадионе состоятся два хоккейных матча.

Наверняка в перспективах ФХР и КХЛ есть планы по организации подобных матчей и в других городах России, благо после футбольного чемпионата мира появилось достаточное количество стадионов высокого уровня. Поэтому не приходится сомневаться, что ФХР и КХЛ со всей ответственностью подойдут к организации игр на арене «Санкт-Петербург». Кроме того, успешное проведение «классики» может серьезно увеличить вероятность встречи между клубами КХЛ и НХЛ. 

О необычном использовании футбольного стадиона

***

Александр Усик: «Сердце мое принадлежит жене, а душа – Всевышнему»

«Матч ТВ» удалось поговорить с Александром Усиком, которому в субботу в Манчестере предстоит бой с британцем Тони Белью.

— Белью очень уравновешенный парень. Но – слишком много разговаривает, много наговорил уже. Постоянно хочет забрать мое сердце, мою душу. Но сердце мое принадлежит моей жене, а душа принадлежит Всевышнему, так что это глупости какие-то откровенные.

Усик говорит о ближайшем поединке и вспоминает Гассиева

***

«Зенит» после «Бордо»: «По большому счету результатом довольны»

После встречи во Франции в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы интервью «Матч ТВ» дали автор зенитовского гола и игрок, заканчивавший поединок с капитанской повязкой.

— Надо было отыгрываться. Старались прессинговать соперника на его половине. Через пас доставлять мяч в штрафную. Правда, в самом конце подсели немного. В итоге довели дело только до ничьей.

Интервью Заоболотного, а также прямая речь Нету и Маркизио

***

Гран-при Бразилии: Хэмилтон поборется с собой, Феттель – с Шумахером

Предпоследний этап чемпионата мира-2018 не станет судьбоносным – ответ на главный вопрос сезона мы уже получили в Мексике. Тем выше будет шанс увидеть в эти выходные настоящий гоночный карнавал на классической скоростной трассе.

Особая мотивация в Бразилии должна присутствовать у… Хэмилтона. Дело в том, что на одной из главных трасс мира Льюис выигрывал лишь однажды – в 2016-м. В прошлом сезоне он также приехал в Сан-Пауло в ранге чемпиона и допустил первую и единственную грубую ошибку, разбив машину в первом сегменте квалификации. В гонке британец сумел прорваться на четвертое место, стартовав с пит-лейна, но наверняка вопросы к самому себе у пятикратного чемпиона мира остались.

Анонс этапа «Формулы-1» 

***

«Если игроки позволят себе расистские высказывания, они будут публично наказаны». Киберспорт против нетолерантности

В большом спорте уже давно привыкли, что за любые публичные проявления расизма или гомофобии следует суровое наказание: от денежных штрафов до длительной дисквалификации. Однако в киберспорте все намного сложнее и зачастую зависит от политики компании, отвечающей за конкретную игровую дисциплину.

В EA Sports эмоциональность Рушана не оценили. Не помогли даже публичные извинения от киберспортсмена: игрок был отстранен от всех ближайших соревнований на неопределенный срок.

Острый вопрос в киберспорте

***

Дмитрий Шляхтин: «От ВФЛА требуют выплатить 2 640 000 долларов в течение месяца. Это наш бюджет за три года!»

Условия очень жесткие.

— Еще один факт: российские легкоатлеты имеют 47 «флажков» за пропуск тестирований. Это либо халатность, как с Данилом Лысенко (который получил обвинения в нарушении антидопинговых правил за три пропуска в течение 12 месяцев. — «Матч ТВ»), либо невнимательность специалистов и тренеров, либо я вообще не понимаю, что происходит. Дисквалификацию отбывают 81 спортсмен и 8 тренеров.

Как продвигается вопрос восстановления ВФЛА в правах?

***

Вратарь, который стал нападающим, и русский Моуринью. Сборная России по пляжному футболу снова всех рвет

Бразилию уже обыграли, а в субботу – финал.

Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае. В полуфинале был обыгран действующий чемпион – Бразилия (5:5, по пенальти – 3:1). Теперь в финале нас ждет сборная Ирана – и вот почему этот матч обязательно надо посмотреть.

Вот почему

Фото: Евгений Дзичковский, ФК «Бананц», instagram.com/jordigratacos, ФК «Зенит», Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, globallookpress.com, Richard Heathcote / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, facebook.com/ Кристина Соболь, РИА Новости/Руслан Шамуков, РИА Новости/Владимир Астапкович, Clive Mason / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, instagram.com/fazetass, РИА Новости/Евгений Биятов, Российский Футбольный Союз

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+