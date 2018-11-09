Челоянц, Талалаев и другие. Репортаж из страны, в футболе которой все больше наших

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
10:05 Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция.
10:05
Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция.
11:45
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
12:15
Новости.
12:20
Все на Матч!.
13:00
Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция.
14:40
Новости.
14:45
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. [0+]
17:15
Новости.
17:20
Все на Матч!.
18:05
"ЦСКА - "Рома". Live. [12+]
18:25
Все на футбол! Афиша. [12+]
19:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Арсенал" (Тула) - "Анжи" (Махачкала)
21:25
Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция. "Химки" (Россия) - "Барселона" (Испания)
21:55
Новости.
22:00
Все на Матч!.
22:40
Футбол. Чемпионат Франции. Прямая трансляция. "Лилль" - "Страсбург"
00:40
Все на Матч!.
01:25
Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ. [0+]
02:35
Футбол. Лига Европы. "Лацио" (Италия) - "Марсель" (Франция) [0+]
04:35
Глена. [16+]
06:00
Все на Матч! События недели. [12+]
06:45
Добейся успеха. [12+]
08:30
Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция.
10:25
Новости.
10:35
Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Футбол

Челоянц, Талалаев и другие. Репортаж из страны, в футболе которой все больше наших

09:34
Челоянц, Талалаев и другие. Репортаж из страны, в футболе которой все больше наших
Фото: © Евгений Дзичковский
Армения - это удар. Гастрономический, климатический, исторический. Удар по печени, наконец. В Армению стоит ехать примерно всегда, даже если нет четкой цели. А если есть, непонятно, почему вы еще не там.

На этот раз цель была. Армянский футбол – явление малоизведанное, эта страна для нас не только Закавказье, но и зафутболье. Сейчас, однако, там стали появляться знакомые по российским реалиям люди. Ереванским «Бананцем», к примеру, владеет экс-акционер «Спартака» и хозяин армавирского «Торпедо» Джеван Челоянц. Тренером у него экс-форвард ЦСКА, «Вильярреала» и «Расинга» Ильшат Файзулин, а генеральным директором работал бывший гендир «Спартака» Роман Асхабадзе. Коллега Файзулина в «Пюнике» — экс-наставник российской молодежки, «Волги» и «Тамбова», помощник Невио Скалы в «Спартаке» Андрей Талалаев. Спортивный директор того же «Пюника» — брат комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна. И так далее.

Вместе с россиянами, хотя и не с ними одними, в армянский футбол пришли относительные деньги. А вместе с деньгами – амбиции и инициатива. По сравнению с Россией вложения невелики, что делает солнечную страну своеобразным футбольным полигоном. В последнее время там всколыхнулось, зашевелилось, возникла потребность строить, побеждать и растить.

Кроме того, в армянском футболе при большом желании можно разглядеть модель и прообраз. В высшей лиге страны нет ни одного бюджетного или госкорпоративного клуба – только частные. Так было и раньше, но у многих сменились владельцы. С чего, угадайте, начали новые?

Не с покупки ящика легионеров. Не с биллбордов вдоль дорог. И даже не с организации предматчевых шоу с фейерверками. Новые владельцы начали с детей. С академий и полей.

России когда-нибудь предстоит оказаться в той же точке футбола. В большинстве наших клубов часто меняются управленцы, но владельцем было и остается государство. Поэтому десятилетиями не работают газонные дренажи и не достраиваются трибуны, годами копятся долги, пачками мрут команды. А когда у государства кончатся деньги, придут частники. Не такие богатые, как родина, зато в статусе хозяина, считающего деньги. И начнут они с того же, что происходит сейчас в Армении: строительства собственных баз и детских академий, поиска игроков, которых можно продать дороже, чем их купили.

Справедливости ради армяне все-таки планируют создать один государственный клуб – ЦСКА. Но без ущерба для идеологии. Срок службы в армии Армении – три года. Чтобы молодежь с футбольным потенциалом не выпадала из спорта, ей предложат играть за ведомственную команду. Эффект растопыренных пальцев, возникающий всегда, когда в футбол вкладываются не свои деньги, погасят тем, что армянский ЦСКА не сможет переходить из лиги в лигу. Будет играть только в первой (то есть второй). Ни вверх, ни вниз. Кондиций ради.

В высшей армянской лиге девять команд. Большинством из них владеют богатые местные люди. Но вот «Араратом» (Ереван) – армянский швейцарец, банкир. Есть еще «Арарат-Армения», который раньше назывался «Арарат-Москва», а еще раньше был тем самым многострадальным «Араратом», что веселил всех в Москве. (Но это не точно; все, что касается того «Арарата», с точностью никак не связано.) Важно, что команду финансирует Самвел Карапетян, входящий в число 500 самых богатых людей мира по версии Forbes. Про Джевана Челоянца и его «Бананц» сказано выше.

Нам же для начала предстоит заглянуть в «Пюник» — самый титулованный армянский клуб, название которого в переводе означает «Феникс».

С прошлого года им владеет россиянин армянского происхождения Артур Согомонян, основной бизнес которого – поролон для матрацев и мебели. В собственности Согомоняна десяток заводов, расположенных в России, Казахстане, Узбекистане и Сербии, плюс два десятка родственных компаний. А еще он дружит с Арменом Джигарханяном.

Контроль над клубом новый владелец получил непросто. До Согомоняна хозяином «Пюника» был Рубен Айрапетян, глава федерации футбола Армении. При Айрапетяне федерация воспользовалась помощью УЕФА и построила в столице базу сборных команд. Хорошее вроде бы дело обернулось минусами. Одним из пунктов программы помощи значилась загруженность базы юниорами. Под это дело родилась разнарядка: лучших детей из клубных академий забирать на три года в сборную для централизованной подготовки. За это время, однако, они теряли связь с альма-матер и не слишком прибавляли в мастерстве, поскольку все специальное лучше всего централизованного.

Одновременно Айрапетян сплел интересы федерации и «Пюника», давшего миру Генриха Мхитаряна, в причудливый административный клубок, вызывавший антипатию у других клубов. В чемпионате стало сквозить недовольством, усиленным специфическим деловым стилем Айрапетяна, которого в стране называют Немец Рубо. Николай Толстых охарактеризовал бы его как человека со сложной биографией.

В открытых источниках легко найти про уже ушедшего в отставку главу федерации то, что здесь излагать не хочется. Например, криминальные истории. А частные источники рассказывают то, что здесь излагать нельзя, — во избежание пропаганды насилия.

При передаче собственности от Айрапетяна Согомоняну между сторонами возникли споры и ссоры. Бывший владелец хотел отдать только название и право платить игрокам деньги, будущий рассчитывал хоть на какую-то инфраструктуру. Серьезные бои развернулись, говорят, за клубный автобус. Победила молодость. Согомонян вступил в право владения, обстановка оздоровилась.

А потом в «Пюник» пришел российский тренер Андрей Талалаев. Почему именно он? Этот и другие вопросы я задал Согомоняну, пообщавшись с ним в Ереване.

— Чего вам не хватало в жизни без футбола? Зачем взялись за «Пюник»?

— Наверное, вопрос актуален не только для меня и «Пюника». Когда достигаешь в бизнесе какого-то уровня, появляются потребности, отчасти детские, позволяющие держать жизненный баланс. Любимое дело помогает не выдыхаться на основной работе, это своего рода отдушина.

— Известно, что разница между детьми и взрослыми только в стоимости их игрушек. Но есть же музыка, благотворительность, кино. Почему футбол?

— Люблю эту игру, люблю Армению. Одно наложилось на другое, и вот я в «Пюнике». Уровень футбола здесь невысокий, но в том и потенциал роста. Видишь, чего можно достичь относительно небольшими усилиями. Когда я пришел, в нашей академии занималось 690 детей. Сейчас – больше 900. Успешно выступают в стране, ездят на международные турниры. Это не требует сверхусилий, но дает массу позитивных эмоций.

— Какова цель на выходе?

— Поначалу обозначил ее так: за 3-4 года стать первой армянской командой, вышедшей в групповой этап Лиги Европы. Потом переформулировал: создать команду, способную стабильно выступать в групповом этапе Лиги Европы. Выйти – только часть дела. Если выйдешь и проиграешь все матчи, лучше не выходить.

— Получается, усложнили себе задачу.

— Когда погрузился, понял, что мы не готовы к марш-броску. По инфраструктуре, полям, качеству и даже количеству футболистов – по многим параметрам не готовы. Хочу взяться за «Пюник» более капитально и создать команду уровня БАТЭ или «Шерифа».

— В этом сезоне вы прошли два предварительных раунда Лиги Европы. Цель приблизилась?

— Было приятно – точно. Про остальное говорить рано, с наскока задачу не решить. Но стимул есть, цель оправдывает инвестиции.

— Что вам досталось от предыдущего владельца «Пюника» вместе с названием?

— Практически ничего. Выкупил базу, которую тяжело так назвать: есть несколько раздевалок, но из пяти полей ни одно не подходит для тренировок первой команды. В Армении большие политические изменения, новые власти заинтересованы в развитии футбола. Все, о чем их прошу, — помочь с землей, инвестиции сделаю сам. Держу в голове проект базы и академии, потому что нехватка футболистов – одна из главных проблем здешнего футбола. Сейчас в чемпионате страны играют 107 армян и 113 легионеров. Есть академии у «Ширака», «Лори», у нас и «Бананца», но этого мало. Хотя текущий сезон намного сильнее предыдущего. Крепкие команды, мало проходных игр, болельщик потихоньку возвращается на трибуны.

— Говорят, переход клуба от Рубена Айрапетяна к вам не был гладким.

— Имелись шероховатости. Прежний руководитель управлял «Пюником» и всем армянским футболом излишне авторитарно, практически превратив его в собственность. Можно было, наверное, поучаствовать в финансировании клуба в равных долях, но совместное владение в таких условиях труднореализуемо. В чужое вообще вкладывать нелогично, а когда тебя еще и бьют по рукам, говоря: «Сюда не лезь, туда не лезь», возникает недопонимание. На каком-то этапе созрело решение стать владельцем клуба. Тут же обозначились разные в Айрапетяном взгляды на многие процессы. В открытую фазу конфликт не перешел, но полуконфликт имел место. Когда играли в Лиге Европы, скажем, федерация запретила нам тренироваться на своих полях, а других у «Пюника» нет. Спасибо Джевану Челоянцу – пустил нас на базу «Бананца», хотя в чемпионате Армении мы прямые конкуренты. Благодаря человеческому подходу получилось продвинуться в Лиге Европы.

— Если бы Челоянц знал, что вы там задержитесь, все равно пустил бы?

— Была договоренность: работаем на полях «Бананца», пока не вылетим из еврокубков. Возникла двойная мотивация продержаться в Европе подольше, все равно тренироваться было негде.

— Где сейчас тренируетесь?

— После отставки Айрапетяна – на базе сборных, это единственное место в Армении для тех, у кого нет своей инфраструктуры. Когда базу занимала национальная команда, трижды летали в Сочи. Кстати, федерация довольно активна в строительстве новых объектов. Возвели новую базу в Эчмиадзине, а в Армавире, это бывший Октемберян, закончат к лету. Ведем переговоры об аренде одной из этих баз, пока не построим свою.

— Самый титулованный клуб страны – и бездомный. Нехорошо.

— Будет лучше. Хотя из всего этого пижонства детский футбол люблю больше всего. Душа отдыхает, когда занимаешься. При этом футбол многое дает основному бизнесу. Во-первых, навыки командной игры. Во-вторых, тут наработаны модели, которые можно использовать в бизнесе. В-третьих, духовное обогащение. Тратишь деньги – получаешь удовольствие.

— Нет планов обзавестись российским клубом?

— Наверное, нет. Сам вырос и живу в России, занимался в школе «Локомотива», дотянулся до дубля. Слежу внимательно за российским чемпионатом, болею за «Локо», но сейчас в «Пюнике» столько работы, что одно пойдет в ущерб другому.

— По каким критериям подбирали тренера?

— Искал не просто тактика или «физика», а педагога, способного помочь не только в первой команде. Талалаев работал в юниорской и молодежной сборных России, некоторые его ребята играют сейчас за «Пюник». Это было аргументом. Пока доволен Андреем, думаю, он оставит след в армянском футболе.

Талалаева поселили на ереванской горе, в коттеджном поселке под названием «Окно на Арарат». С пейзажем не обманули – супергора как на ладони. Выделили белую машину. Тренер отплатил рекордом: впервые в истории армянская команда вышла в третий раунд еврокубков.

Про инфраструктурные сложности «Пюника» сказано выше, об остальных аспектах своего пребывания в Ереване расскажет сам российский специалист.

— Три главных плюса и минуса работы в Армении? – вопрос Талалаеву.

— Плюсов больше. Первый – участие в еврокубках, для тренера это особенный опыт. Второй – работа с игроками сборных. В «Пюнике», например, две трети футболистов вызываются в национальные команды своих стран – первые и молодежные. Подготовка клуба в таких условиях требует специфических навыков. Третье – языковая практика. В «Пюнике» тренер по физподготовке – итальянец, некоторые игроки говорят на английском, был один с французским. Чемпионат другой страны в принципе обогащает, позволяет сравнивать и перенимать. Да и сама Армения красива и гостеприимна, в бытовом плане здесь очень интересно.

— Теперь минусы.

— Уровень футбола в высшей лиге соответствует середнякам нашей ФНЛ. Почти нет развитой инфраструктуры: большинство клубов не имеют не только баз, но и тренировочных полей, негде восстанавливаться. Еще из организационных моментов – календарь. Игры проходят дважды в неделю, нормально готовить людей в таком графике тяжело. Не столько физиологически, сколько методически. Чтобы игроки росли, требуется другое соотношение между матчами и тренировками. Малый зрительский интерес тоже проблема. Армянскому чемпионату явно не хватает болельщиков.

— Кто кого нашел – вы «Пюник» или «Пюник» вас?

— Позвонил менеджер, с которым знаком 10 лет. Сказал – ко мне есть интерес. Поехал в Ереван, встретились с владельцем клуба Артуром Согомоняном. Подкупила его уверенность. Если бы не это, наверное, не рискнул бы перебраться в Армению, было слишком много вопросов. Но Согомонян убедил. Такой пример: летом он выделил полтора миллиона долларов на организацию матча легенд, посвященного 2800-летию Еревана. Потом из-за политических событий в Армении появилась возможность сэкономить. Не до праздников, мол, лучше эти деньги вложить в строительство базы. Хозяин клуба сказал: праздники у людей отнимать нельзя, деньги на базу все равно найдем. А это не один миллион долларов, насколько я знаю. В итоге база уже проектируется. Пока не будет построена, Согомонян выразил готовность финансировать наши сборы в Сочи, Тбилиси или где-то еще. И финансирует.

— Как в Армении с судейством?

— Могу понять многое, но не наплевательское отношение к игрокам. За семь туров у нас сломали шестерых, и судьям это сошло с рук. Сложно с таким мириться.

— Федерацию футбола возглавляет Артур Ванецян – директор службы национальной безопасности. Разве он не может навести порядок с судейством?

— Ванецян пришел в футбол меньше двух месяцев назад. Пока серьезных изменений не видно. Скажем, моего футболиста на поле бьют по лицу. Спрашиваю резервного судью: «В Армении такое разрешено?» Меня удаляют. А в минувшее воскресенье «Лори» и «Арарат» откровенно дерутся на поле, и ни одной красной карточки. Как это трактовать, не знаю, но работе мешает.

Вот краткий обзор последнего тура чемпионата Армении с той самой дракой ближе к концу.

Смотреть на YouTube

Что касается судейства, слова Талалаева подтверждает статистика. По данным InStat, «Пюник» занимает пятое место в лиге по индексу насыщенности борьбы (количество единоборств и перехватов обороняющейся команды). Но по фолам на своей половине поля и по фолам соперника на его половине команда Талалаева худшая.

По буквам: «Пюник» борется, как все, но фолит чаще всех. На его же игроках фолов меньше, чем на всех остальных. Сложно представить такой букет обстоятельств в реальной жизни.

Немного личных впечатлений от посещения матча «Пюник» — «Бананц», состоявшегося в минувшее воскресенье. Талалаев против Файзулина.

Поход на Республиканский стадион Еревана колоритен, как все в Армении. (Старый 75-тысячный «Раздан» находится в частном владении и простаивает; говорят, на поле нынче растут деревья.) Любой желающий посетить арену в центре армянской столицы сначала попадает на барахолку. Это не Черкизон 90-х с шароварами из лучших подвалов Улан-Батора, а подлинные скобяные ряды, где можно купить половину холодильника, пустые коньячные бутылки или поточить ножи-ножницы.

Примечательна и пропускная система. Дедушка, отвечающий за створки железных стадионных ворот, поначалу замахал руками на нашу машину. Но после короткого диалога с элементами сурдоперевода (в Армении не принято решать серьезные вопросы без жестикуляции) распахнул объект настежь: «Так бы и сказали, что на футбол».

15-тысячный Республиканский патриархально уютен и залит солнцем. Во время ноябрьских матчей здесь устраиваются питьевые паузы, слава армянскому климату. Жаль только, что уровень футбола прихрамывает и зрителей на игру двух местных «топов» пришло человек четыреста. Хотя тут отдает замкнутым кругом.

На беговых дорожках, как положено, — «скорая помощь». Публике дозволено не все, но многое. Секьюрити мало, а армянские полицейские, надо признать, на редкость вежливы и даже улыбчивы. 

Рассадка свободная, вход бесплатный. На восточной трибуне – фан-группа «Пюника» в количестве примерно 15 человек. Фанатов «Бананца» обнаружить не удалось: возможно, они просто стеснялись быть громкими.

Немного прессы. Две VIP-ложи с чаем-кофе-бутербродами, где собрались самые неравнодушные. Обратите внимание, как сосредоточены на игре владелец «Бананца» Джеван Челоянц (справа внизу), знаменитый полузащитник «Арарата» и сборной СССР Хорен Оганесян (слева вверху), спортивный директор «Пюника» и брат комментатора «Матч ТВ» Самвел Арустамян (в полосатом свитере и очках), а также генеральный директор «Бананца» Грач Агабекян (слева на переднем плане).

Талалаев обыграл Файзулина 2:0. В противостоянии были тактика и подтексты, второй мяч Алик Аракелян забил ударом, похожим на красоту Ляказетта в свежем матче «Арсенала» и «Ливерпуля». Армянский футбол не разрывал на части, но был вполне смотрибельным и горячим. Странно, что в воскресенье он привлек лишь четыре сотни жителей миллионного города.

С другой стороны, едва ли не главная проблема армянской лиги наряду с перечисленными – нестабильность. Клубы шатает ветрами перемен, они не успевают обрастать историей и болельщиками, помирают либо меняют владельцев и названия. «Пюник» и «Бананц», между прочим, продвигаются в том же направлении: боссы обеих команд намерены их переименовать.

Ну, а теперь – в «Бананц». На базу команды, название которой никак не переводится, поскольку это село, в котором родился ее основатель.

На объект меня подвез Джеван Челоянц, спасибо ему. Владелец клуба в Ереване бывает часто, но постоянного жилья там не имеет. Более того, Челоянц не говорит по-армянски, поскольку родился в Грозном, работал в Сибири, а живет в Москве.

Если коротко, база и академия «Бананца» сравнима с приличными российскими аналогами. На огороженной забором территории разбито порядка восьми натуральных и искусственных полей всяких размеров, есть манежик, административные здания и стадион на пять тысяч мест. До группового этапа еврокубков не хватает три тысячи. Челоянц недостающее возведет.

Сейчас на стадионе шумят бульдозеры. «Бананц» обменивается домашними матчами с таким расчетом, чтобы с весны принимать соперников на своей арене. Искусственный подогрев в Ереване не нужен, но подушка и дерн основного поля обновятся. Траву, кстати, хозяин «Бананца» заказал в Туле.

Внутри базы, способной разместить 83 человека, все четко. На стенах портреты великих армян, причем не только футболистов, но и маршала Ивана Баграмяна, актера Фрунзика Мкртчяна, директора Эрмитажа Иосифа Орбели. Тренажерный зал, классы, раздевалки, бассейн, тренер Ильшат Файзулин. Письменные указания - на армянском, русском и английском.  

И вот еще, кстати. «Бананц» пока единственный армянский клуб, имеющий женскую команду. Удивительное в том, что футболисткам Челоянца в Армении не с кем играть. Поэтому барышни активно тренируются и играют с юношами.

Ясно, что вся эта фабрика заработает на полную мощность лишь при последовательном и дотошном управлении. Очень многое будет зависеть от самого Челоянца. Но условия, в которых живет клуб, точно не выглядят депрессивными. В российской премьер-лиге такие есть не у всех. Если приплюсовать климат, огромный прилегающий район с десятками тысяч мальчишек, мечтающими стать Мхитарянами, и намеки на политическую стабильность в стране, будущее «Бананца» выглядит симпатично.

Того же самого, как тут не перейти на тост, хочется пожелать всей Армении. Прекрасная страна, замечательные люди, непростая жизнь. Свой кусочек счастья армяне точно заслужили.

В заключение – интервью с Джеваном Челоянцем. Не только о «Бананце», конечно.

Джеван Челоянц: «Карпин ушел из «Спартака» большим тренером. Но есть в России и супертренер»

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин, РИА Новости/Асатур Есаянц, facebook.com/arturefsi, ФК «Пюник», Евгений Дзичковский

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+