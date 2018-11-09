Челоянц, Талалаев и другие. Репортаж из страны, в футболе которой все больше наших

Армения - это удар. Гастрономический, климатический, исторический. Удар по печени, наконец. В Армению стоит ехать примерно всегда, даже если нет четкой цели. А если есть, непонятно, почему вы еще не там.

2018-11-09T09:34:29+03:00 Армения - это удар. Гастрономический, климатический, исторический. Удар по печени, наконец. В Армению стоит ехать примерно всегда, даже если нет четкой цели. А если есть, непонятно, почему вы еще не там.

На этот раз цель была. Армянский футбол – явление малоизведанное, эта страна для нас не только Закавказье, но и зафутболье. Сейчас, однако, там стали появляться знакомые по российским реалиям люди. Ереванским «Бананцем», к примеру, владеет экс-акционер «Спартака» и хозяин армавирского «Торпедо» Джеван Челоянц. Тренером у него экс-форвард ЦСКА, «Вильярреала» и «Расинга» Ильшат Файзулин, а генеральным директором работал бывший гендир «Спартака» Роман Асхабадзе. Коллега Файзулина в «Пюнике» — экс-наставник российской молодежки, «Волги» и «Тамбова», помощник Невио Скалы в «Спартаке» Андрей Талалаев. Спортивный директор того же «Пюника» — брат комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна. И так далее.

Вместе с россиянами, хотя и не с ними одними, в армянский футбол пришли относительные деньги. А вместе с деньгами – амбиции и инициатива. По сравнению с Россией вложения невелики, что делает солнечную страну своеобразным футбольным полигоном. В последнее время там всколыхнулось, зашевелилось, возникла потребность строить, побеждать и растить.

Кроме того, в армянском футболе при большом желании можно разглядеть модель и прообраз. В высшей лиге страны нет ни одного бюджетного или госкорпоративного клуба – только частные. Так было и раньше, но у многих сменились владельцы. С чего, угадайте, начали новые?

Не с покупки ящика легионеров. Не с биллбордов вдоль дорог. И даже не с организации предматчевых шоу с фейерверками. Новые владельцы начали с детей. С академий и полей.

России когда-нибудь предстоит оказаться в той же точке футбола. В большинстве наших клубов часто меняются управленцы, но владельцем было и остается государство. Поэтому десятилетиями не работают газонные дренажи и не достраиваются трибуны, годами копятся долги, пачками мрут команды. А когда у государства кончатся деньги, придут частники. Не такие богатые, как родина, зато в статусе хозяина, считающего деньги. И начнут они с того же, что происходит сейчас в Армении: строительства собственных баз и детских академий, поиска игроков, которых можно продать дороже, чем их купили.

Справедливости ради армяне все-таки планируют создать один государственный клуб – ЦСКА. Но без ущерба для идеологии. Срок службы в армии Армении – три года. Чтобы молодежь с футбольным потенциалом не выпадала из спорта, ей предложат играть за ведомственную команду. Эффект растопыренных пальцев, возникающий всегда, когда в футбол вкладываются не свои деньги, погасят тем, что армянский ЦСКА не сможет переходить из лиги в лигу. Будет играть только в первой (то есть второй). Ни вверх, ни вниз. Кондиций ради.

В высшей армянской лиге девять команд. Большинством из них владеют богатые местные люди. Но вот «Араратом» (Ереван) – армянский швейцарец, банкир. Есть еще «Арарат-Армения», который раньше назывался «Арарат-Москва», а еще раньше был тем самым многострадальным «Араратом», что веселил всех в Москве. (Но это не точно; все, что касается того «Арарата», с точностью никак не связано.) Важно, что команду финансирует Самвел Карапетян, входящий в число 500 самых богатых людей мира по версии Forbes. Про Джевана Челоянца и его «Бананц» сказано выше.

Нам же для начала предстоит заглянуть в «Пюник» — самый титулованный армянский клуб, название которого в переводе означает «Феникс».

С прошлого года им владеет россиянин армянского происхождения Артур Согомонян, основной бизнес которого – поролон для матрацев и мебели. В собственности Согомоняна десяток заводов, расположенных в России, Казахстане, Узбекистане и Сербии, плюс два десятка родственных компаний. А еще он дружит с Арменом Джигарханяном.

Контроль над клубом новый владелец получил непросто. До Согомоняна хозяином «Пюника» был Рубен Айрапетян, глава федерации футбола Армении. При Айрапетяне федерация воспользовалась помощью УЕФА и построила в столице базу сборных команд. Хорошее вроде бы дело обернулось минусами. Одним из пунктов программы помощи значилась загруженность базы юниорами. Под это дело родилась разнарядка: лучших детей из клубных академий забирать на три года в сборную для централизованной подготовки. За это время, однако, они теряли связь с альма-матер и не слишком прибавляли в мастерстве, поскольку все специальное лучше всего централизованного.

Одновременно Айрапетян сплел интересы федерации и «Пюника», давшего миру Генриха Мхитаряна, в причудливый административный клубок, вызывавший антипатию у других клубов. В чемпионате стало сквозить недовольством, усиленным специфическим деловым стилем Айрапетяна, которого в стране называют Немец Рубо. Николай Толстых охарактеризовал бы его как человека со сложной биографией.

В открытых источниках легко найти про уже ушедшего в отставку главу федерации то, что здесь излагать не хочется. Например, криминальные истории. А частные источники рассказывают то, что здесь излагать нельзя, — во избежание пропаганды насилия.

При передаче собственности от Айрапетяна Согомоняну между сторонами возникли споры и ссоры. Бывший владелец хотел отдать только название и право платить игрокам деньги, будущий рассчитывал хоть на какую-то инфраструктуру. Серьезные бои развернулись, говорят, за клубный автобус. Победила молодость. Согомонян вступил в право владения, обстановка оздоровилась.

А потом в «Пюник» пришел российский тренер Андрей Талалаев. Почему именно он? Этот и другие вопросы я задал Согомоняну, пообщавшись с ним в Ереване.

— Чего вам не хватало в жизни без футбола? Зачем взялись за «Пюник»?

— Наверное, вопрос актуален не только для меня и «Пюника». Когда достигаешь в бизнесе какого-то уровня, появляются потребности, отчасти детские, позволяющие держать жизненный баланс. Любимое дело помогает не выдыхаться на основной работе, это своего рода отдушина.

— Известно, что разница между детьми и взрослыми только в стоимости их игрушек. Но есть же музыка, благотворительность, кино. Почему футбол?

— Люблю эту игру, люблю Армению. Одно наложилось на другое, и вот я в «Пюнике». Уровень футбола здесь невысокий, но в том и потенциал роста. Видишь, чего можно достичь относительно небольшими усилиями. Когда я пришел, в нашей академии занималось 690 детей. Сейчас – больше 900. Успешно выступают в стране, ездят на международные турниры. Это не требует сверхусилий, но дает массу позитивных эмоций.

— Какова цель на выходе?

— Поначалу обозначил ее так: за 3-4 года стать первой армянской командой, вышедшей в групповой этап Лиги Европы. Потом переформулировал: создать команду, способную стабильно выступать в групповом этапе Лиги Европы. Выйти – только часть дела. Если выйдешь и проиграешь все матчи, лучше не выходить.

— Получается, усложнили себе задачу.

— Когда погрузился, понял, что мы не готовы к марш-броску. По инфраструктуре, полям, качеству и даже количеству футболистов – по многим параметрам не готовы. Хочу взяться за «Пюник» более капитально и создать команду уровня БАТЭ или «Шерифа».

— В этом сезоне вы прошли два предварительных раунда Лиги Европы. Цель приблизилась?

— Было приятно – точно. Про остальное говорить рано, с наскока задачу не решить. Но стимул есть, цель оправдывает инвестиции.

— Что вам досталось от предыдущего владельца «Пюника» вместе с названием?

— Практически ничего. Выкупил базу, которую тяжело так назвать: есть несколько раздевалок, но из пяти полей ни одно не подходит для тренировок первой команды. В Армении большие политические изменения, новые власти заинтересованы в развитии футбола. Все, о чем их прошу, — помочь с землей, инвестиции сделаю сам. Держу в голове проект базы и академии, потому что нехватка футболистов – одна из главных проблем здешнего футбола. Сейчас в чемпионате страны играют 107 армян и 113 легионеров. Есть академии у «Ширака», «Лори», у нас и «Бананца», но этого мало. Хотя текущий сезон намного сильнее предыдущего. Крепкие команды, мало проходных игр, болельщик потихоньку возвращается на трибуны.

— Говорят, переход клуба от Рубена Айрапетяна к вам не был гладким.

— Имелись шероховатости. Прежний руководитель управлял «Пюником» и всем армянским футболом излишне авторитарно, практически превратив его в собственность. Можно было, наверное, поучаствовать в финансировании клуба в равных долях, но совместное владение в таких условиях труднореализуемо. В чужое вообще вкладывать нелогично, а когда тебя еще и бьют по рукам, говоря: «Сюда не лезь, туда не лезь», возникает недопонимание. На каком-то этапе созрело решение стать владельцем клуба. Тут же обозначились разные в Айрапетяном взгляды на многие процессы. В открытую фазу конфликт не перешел, но полуконфликт имел место. Когда играли в Лиге Европы, скажем, федерация запретила нам тренироваться на своих полях, а других у «Пюника» нет. Спасибо Джевану Челоянцу – пустил нас на базу «Бананца», хотя в чемпионате Армении мы прямые конкуренты. Благодаря человеческому подходу получилось продвинуться в Лиге Европы.

— Если бы Челоянц знал, что вы там задержитесь, все равно пустил бы?

— Была договоренность: работаем на полях «Бананца», пока не вылетим из еврокубков. Возникла двойная мотивация продержаться в Европе подольше, все равно тренироваться было негде.

— Где сейчас тренируетесь?

— После отставки Айрапетяна – на базе сборных, это единственное место в Армении для тех, у кого нет своей инфраструктуры. Когда базу занимала национальная команда, трижды летали в Сочи. Кстати, федерация довольно активна в строительстве новых объектов. Возвели новую базу в Эчмиадзине, а в Армавире, это бывший Октемберян, закончат к лету. Ведем переговоры об аренде одной из этих баз, пока не построим свою.

— Самый титулованный клуб страны – и бездомный. Нехорошо.

— Будет лучше. Хотя из всего этого пижонства детский футбол люблю больше всего. Душа отдыхает, когда занимаешься. При этом футбол многое дает основному бизнесу. Во-первых, навыки командной игры. Во-вторых, тут наработаны модели, которые можно использовать в бизнесе. В-третьих, духовное обогащение. Тратишь деньги – получаешь удовольствие.

— Нет планов обзавестись российским клубом?

— Наверное, нет. Сам вырос и живу в России, занимался в школе «Локомотива», дотянулся до дубля. Слежу внимательно за российским чемпионатом, болею за «Локо», но сейчас в «Пюнике» столько работы, что одно пойдет в ущерб другому.

— По каким критериям подбирали тренера?

— Искал не просто тактика или «физика», а педагога, способного помочь не только в первой команде. Талалаев работал в юниорской и молодежной сборных России, некоторые его ребята играют сейчас за «Пюник». Это было аргументом. Пока доволен Андреем, думаю, он оставит след в армянском футболе.

Талалаева поселили на ереванской горе, в коттеджном поселке под названием «Окно на Арарат». С пейзажем не обманули – супергора как на ладони. Выделили белую машину. Тренер отплатил рекордом: впервые в истории армянская команда вышла в третий раунд еврокубков.

Про инфраструктурные сложности «Пюника» сказано выше, об остальных аспектах своего пребывания в Ереване расскажет сам российский специалист.

— Три главных плюса и минуса работы в Армении? – вопрос Талалаеву.

— Плюсов больше. Первый – участие в еврокубках, для тренера это особенный опыт. Второй – работа с игроками сборных. В «Пюнике», например, две трети футболистов вызываются в национальные команды своих стран – первые и молодежные. Подготовка клуба в таких условиях требует специфических навыков. Третье – языковая практика. В «Пюнике» тренер по физподготовке – итальянец, некоторые игроки говорят на английском, был один с французским. Чемпионат другой страны в принципе обогащает, позволяет сравнивать и перенимать. Да и сама Армения красива и гостеприимна, в бытовом плане здесь очень интересно.

— Теперь минусы.

— Уровень футбола в высшей лиге соответствует середнякам нашей ФНЛ. Почти нет развитой инфраструктуры: большинство клубов не имеют не только баз, но и тренировочных полей, негде восстанавливаться. Еще из организационных моментов – календарь. Игры проходят дважды в неделю, нормально готовить людей в таком графике тяжело. Не столько физиологически, сколько методически. Чтобы игроки росли, требуется другое соотношение между матчами и тренировками. Малый зрительский интерес тоже проблема. Армянскому чемпионату явно не хватает болельщиков.

— Кто кого нашел – вы «Пюник» или «Пюник» вас?

— Позвонил менеджер, с которым знаком 10 лет. Сказал – ко мне есть интерес. Поехал в Ереван, встретились с владельцем клуба Артуром Согомоняном. Подкупила его уверенность. Если бы не это, наверное, не рискнул бы перебраться в Армению, было слишком много вопросов. Но Согомонян убедил. Такой пример: летом он выделил полтора миллиона долларов на организацию матча легенд, посвященного 2800-летию Еревана. Потом из-за политических событий в Армении появилась возможность сэкономить. Не до праздников, мол, лучше эти деньги вложить в строительство базы. Хозяин клуба сказал: праздники у людей отнимать нельзя, деньги на базу все равно найдем. А это не один миллион долларов, насколько я знаю. В итоге база уже проектируется. Пока не будет построена, Согомонян выразил готовность финансировать наши сборы в Сочи, Тбилиси или где-то еще. И финансирует.

— Как в Армении с судейством?

— Могу понять многое, но не наплевательское отношение к игрокам. За семь туров у нас сломали шестерых, и судьям это сошло с рук. Сложно с таким мириться.

— Федерацию футбола возглавляет Артур Ванецян – директор службы национальной безопасности. Разве он не может навести порядок с судейством?

— Ванецян пришел в футбол меньше двух месяцев назад. Пока серьезных изменений не видно. Скажем, моего футболиста на поле бьют по лицу. Спрашиваю резервного судью: «В Армении такое разрешено?» Меня удаляют. А в минувшее воскресенье «Лори» и «Арарат» откровенно дерутся на поле, и ни одной красной карточки. Как это трактовать, не знаю, но работе мешает.

Вот краткий обзор последнего тура чемпионата Армении с той самой дракой ближе к концу.

Что касается судейства, слова Талалаева подтверждает статистика. По данным InStat, «Пюник» занимает пятое место в лиге по индексу насыщенности борьбы (количество единоборств и перехватов обороняющейся команды). Но по фолам на своей половине поля и по фолам соперника на его половине команда Талалаева худшая.

По буквам: «Пюник» борется, как все, но фолит чаще всех. На его же игроках фолов меньше, чем на всех остальных. Сложно представить такой букет обстоятельств в реальной жизни.

Немного личных впечатлений от посещения матча «Пюник» — «Бананц», состоявшегося в минувшее воскресенье. Талалаев против Файзулина.

Поход на Республиканский стадион Еревана колоритен, как все в Армении. (Старый 75-тысячный «Раздан» находится в частном владении и простаивает; говорят, на поле нынче растут деревья.) Любой желающий посетить арену в центре армянской столицы сначала попадает на барахолку. Это не Черкизон 90-х с шароварами из лучших подвалов Улан-Батора, а подлинные скобяные ряды, где можно купить половину холодильника, пустые коньячные бутылки или поточить ножи-ножницы.

Примечательна и пропускная система. Дедушка, отвечающий за створки железных стадионных ворот, поначалу замахал руками на нашу машину. Но после короткого диалога с элементами сурдоперевода (в Армении не принято решать серьезные вопросы без жестикуляции) распахнул объект настежь: «Так бы и сказали, что на футбол».

15-тысячный Республиканский патриархально уютен и залит солнцем. Во время ноябрьских матчей здесь устраиваются питьевые паузы, слава армянскому климату. Жаль только, что уровень футбола прихрамывает и зрителей на игру двух местных «топов» пришло человек четыреста. Хотя тут отдает замкнутым кругом.

На беговых дорожках, как положено, — «скорая помощь». Публике дозволено не все, но многое. Секьюрити мало, а армянские полицейские, надо признать, на редкость вежливы и даже улыбчивы.

Рассадка свободная, вход бесплатный. На восточной трибуне – фан-группа «Пюника» в количестве примерно 15 человек. Фанатов «Бананца» обнаружить не удалось: возможно, они просто стеснялись быть громкими.

Немного прессы. Две VIP-ложи с чаем-кофе-бутербродами, где собрались самые неравнодушные. Обратите внимание, как сосредоточены на игре владелец «Бананца» Джеван Челоянц (справа внизу), знаменитый полузащитник «Арарата» и сборной СССР Хорен Оганесян (слева вверху), спортивный директор «Пюника» и брат комментатора «Матч ТВ» Самвел Арустамян (в полосатом свитере и очках), а также генеральный директор «Бананца» Грач Агабекян (слева на переднем плане).

Талалаев обыграл Файзулина 2:0. В противостоянии были тактика и подтексты, второй мяч Алик Аракелян забил ударом, похожим на красоту Ляказетта в свежем матче «Арсенала» и «Ливерпуля». Армянский футбол не разрывал на части, но был вполне смотрибельным и горячим. Странно, что в воскресенье он привлек лишь четыре сотни жителей миллионного города.

С другой стороны, едва ли не главная проблема армянской лиги наряду с перечисленными – нестабильность. Клубы шатает ветрами перемен, они не успевают обрастать историей и болельщиками, помирают либо меняют владельцев и названия. «Пюник» и «Бананц», между прочим, продвигаются в том же направлении: боссы обеих команд намерены их переименовать.

Ну, а теперь – в «Бананц». На базу команды, название которой никак не переводится, поскольку это село, в котором родился ее основатель.

На объект меня подвез Джеван Челоянц, спасибо ему. Владелец клуба в Ереване бывает часто, но постоянного жилья там не имеет. Более того, Челоянц не говорит по-армянски, поскольку родился в Грозном, работал в Сибири, а живет в Москве.

Если коротко, база и академия «Бананца» сравнима с приличными российскими аналогами. На огороженной забором территории разбито порядка восьми натуральных и искусственных полей всяких размеров, есть манежик, административные здания и стадион на пять тысяч мест. До группового этапа еврокубков не хватает три тысячи. Челоянц недостающее возведет.

Сейчас на стадионе шумят бульдозеры. «Бананц» обменивается домашними матчами с таким расчетом, чтобы с весны принимать соперников на своей арене. Искусственный подогрев в Ереване не нужен, но подушка и дерн основного поля обновятся. Траву, кстати, хозяин «Бананца» заказал в Туле.

Внутри базы, способной разместить 83 человека, все четко. На стенах портреты великих армян, причем не только футболистов, но и маршала Ивана Баграмяна, актера Фрунзика Мкртчяна, директора Эрмитажа Иосифа Орбели. Тренажерный зал, классы, раздевалки, бассейн, тренер Ильшат Файзулин. Письменные указания - на армянском, русском и английском.

И вот еще, кстати. «Бананц» пока единственный армянский клуб, имеющий женскую команду. Удивительное в том, что футболисткам Челоянца в Армении не с кем играть. Поэтому барышни активно тренируются и играют с юношами.

Ясно, что вся эта фабрика заработает на полную мощность лишь при последовательном и дотошном управлении. Очень многое будет зависеть от самого Челоянца. Но условия, в которых живет клуб, точно не выглядят депрессивными. В российской премьер-лиге такие есть не у всех. Если приплюсовать климат, огромный прилегающий район с десятками тысяч мальчишек, мечтающими стать Мхитарянами, и намеки на политическую стабильность в стране, будущее «Бананца» выглядит симпатично.

Того же самого, как тут не перейти на тост, хочется пожелать всей Армении. Прекрасная страна, замечательные люди, непростая жизнь. Свой кусочек счастья армяне точно заслужили.

В заключение – интервью с Джеваном Челоянцем. Не только о «Бананце», конечно.

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин, РИА Новости/Асатур Есаянц, facebook.com/arturefsi, ФК «Пюник», Евгений Дзичковский