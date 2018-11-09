«Из Мостового получился бы хороший тренер для «Спартака». Мы поговорили с директором академии «Барселоны» в России, который знает Рианчо

Знакомьтесь, Жорди Гратакос, главный тренер и технический директор академии «Барселоны» в России.

2018-11-09T19:39:19+03:00 Знакомьтесь, Жорди Гратакос, главный тренер и технический директор академии «Барселоны» в России.

Жорди Гратакос всю карьеру проработал в юношеском и молодежном футболе. Начинал тренером в академии «Жироны», затем трудился скаутом на проекте Aspire Football Dreams, искал талантливых подростков по всей Африке.

«Если честно, то даже не считал, сколько стран посетил, но очень много, — рассказывает Жорди. — Работал не только в Африке, еще в Европе, Азии и Америке. Считаю себя везунчиком, поскольку видел футбол на разных континентах – это невероятный опыт. Мне не было трудно жить в Африке, поскольку я был занят тем, чтобы делать свою работу настолько хорошо, насколько мог. Хотя, конечно, Африка – это культурный шок, но ты преодолеваешь его, и остаются лишь позитивные воспоминания».

После этого Жорди занимал должность технического директора в академии «Барселоны», курировал открытие филиала «Ла Масии» в Египте.

«Я видел величие футбола. То, как дети сражаются за свою мечту, — это нечто. Футбол может учить детей базовым вещам – честность, уважение и так далее. Не только в Африке, а в принципе. Поэтому считаю, что футбол – это не просто спорт. Футбол – инструмент образования, который может помогать обществу, прививая молодому поколению главные человеческие ценности. Он способен оказывать огромное влияние на ребенка, нам нужно только правильно это использовать».

Затем Гратакос получил предложение из Украины. После трех лет работы испанца школу «Днепра» начали называть украинской «Барселоной».

«Тогда клуб был очень амбициозен, и я решил принять этот вызов. Академия здорово прибавила за три года, мы выстроили систему вокруг трех PS: Possession (владение), Position (позиция) и Press (прессинг, давление). Нам действительно удалось привить командам „Днепра“ стиль, который легко узнать, поэтому, видимо, его и прозвали украинской „Барселоной“. Мы играли по схеме 4-3-3, и люди подмечали, что по такой же схеме играет „Барселона“.

Самый известный воспитанник? Предпочитаю не называть имен, не хочу никого выделять, так как уважаю всех игроков, с которыми работал. Все они хотели стать профессионалами. В Украине многие ребята, которые прошли через нашу систему, сейчас в профессиональном футболе, некоторые играют в Лиге Европы, а один (ему всего 18 лет) провел матч в Лиге чемпионов. Для тех, кто работает с детьми и подростками, — это самое приятное в карьере. Даже выигранные титулы не дают такой эмоциональной отдачи, как дебют воспитанника на взрослом уровне.

После успешного опыта в „Днепре“ несколько соседних стран заинтересовались мной. Предлагали варианты в Грузии, Армении, странах Балтии, но выбрал Казахстан. Местная федерация хотела, чтобы я занялся развитием системы юношеского и молодежного футбола в их стране».

Отработав год в Казахстане, Жорди получил предложение заняться развитием академией «Барсы» в России. Третий год он живет и трудится в Москве.

«Горжусь, что мне доверили вести проект в России с ее богатой футбольной историей и огромным потенциалом. Игроки развиваются на хорошем уровне, понимают философию „Барселоны“, горжусь их прогрессом. Мы здесь для того, чтобы передать наши методики, наше понимание футбола и содействовать развитию молодых футболистов. Талантливые игроки есть, наша задача помочь им раскрыть свой талант».

С Раулем Рианчо Гратакос познакомился после работы в «Днепре». Рианчо тогда входил в штаб Сергея Реброва в киевском «Динамо».

— Прекрасно помню наше первое знакомство с Раулем. Это было в Марбелье во время межсезонных сборов. У меня закончился контракт с «Днепром», и киевское «Динамо» предлагало мне должность спортивного директора академии. Общались с Раулем и главным тренером Сергеем Ребровым. Они хотели повторить успех, которого мы достигли в «Днепре». Сразу почувствовал, что он страстно любит футбол. У него огромные знания в этой области и большие амбиции. Он произвел позитивное впечатление. После этого поддерживаем связь по WhatsApp. Не могу назвать его своим другом, но определенно считаю его профессиональным коллегой.

— Почему Массимо Каррера решил пригласить в свой штаб именно Рианчо?

— Это лучше спросить у Массимо, но насколько я понимаю, задача Рауля заключалась в том, чтобы поддерживать все задумки главного тренера, выполнять те указания, которые он давал. Если у Карреры были сомнения по поводу какого-либо момента, то Рианчо высказывал свое профессиональное мнение. Рауль воспринимал переезд в Москву как большой вызов. Когда клуб с такой историей зовет тебя, иначе быть не может.

— Рианчо никогда не работал главным тренером. Ему не слишком сложно дебютировать главным сразу в «Спартаке»?

— Я бы так не сказал. Он из тех людей, которые с удовольствием берутся за профессиональные вызовы. А быть главным тренером «Спартака» — это очень приятный и большой вызов. Мне кажется, что после стольких лет работы помощником он страстно хочет быть главным тренером.

— Он доверяет игрокам из академии. Реально добиваться результата с 4-5 молодыми игроками в стартовом составе?

— На мой взгляд, это вообще должно быть главной задачей. Развивать игроков из своей академии – очень важно.

— Журналисты и болельщики удивлены пресс-конференциями Рианчо. Он может говорить 45 минут, используя много высокопарных слов. В обычной жизни он такой же или это игра на публику?

— Как я и сказал, он очень страстный, увлеченный человек. Думаю, поэтому ведет себя так на пресс-конференциях. Когда он начинает говорить о футболе, время перестает существовать. Да, он экспрессивен, но это все натурально, не наиграно. Бывают разные тренеры: одни эмоциональны, другие стараются сдерживать себя. Так вот Рауль точно относится к первой категории.

— В Испании знают о том, что Рианчо возглавил «Спартак»?

— Думаю, да, слышали об этом. Однако когда тренер уезжает из Испании на долгие годы, за ним следят не так активно. СМИ проявляют слабый интерес. Испанцев больше волнует то, что происходит в их стране, поэтому основное внимание отводится Ла Лиге и группам Лиги чемпионов, где есть испанские команды.

— Три лучших качества Рауля.

— Профессионализм, трудолюбие, увлеченность.

— «Спартак» в кризисе. Рианчо – тот человек, который способен справиться с ним?

— В футболе все зависит от результатов, особенно в кризисные моменты. Поэтому ключевым может стать следующий матч [против «Уфы"]. Спросите меня, кто мог бы подойти на пост главного тренера «Спартака», если Рауль не получит эту должность?

— У вас есть свой кандидат?

— Да, если Рауля не назначат, то мне кажется, что мог бы подойди Александр Мостовой. Помню, как он играл в Испании, это футболист выдающегося таланта. Думаю, что из него мог бы получится великолепный тренер.

— Но Александр несколько раз говорил, что ему необязательно учиться на тренера, что он и так сможет тренировать. Поэтому его никто всерьез не рассматривает на эту должность.

— Правда? Не знал. На мой взгляд, из него получился бы отличный специалист. Он стал бы хорошим кандидатом.

11 ноября «Спартак» сыграет с «Уфой» в рамках РПЛ. Наш сайт покажет матч в прямом эфире, начиная с 13:45 по Москве.

Футбол. Уфа – Спартак. Российская Премьер-лига. 14 тур

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Фото: instagram.com/jordigratacos, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, ФК «Спартак»