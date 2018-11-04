Аяз Гулиев: «Каррера со мной совсем не общался. С Георгичем все наоборот»

После этого интервью вы узнаете много нового об исламе. Егор Кузнец поговорил с одним из главных открытий сезона Аязом Гулиевым.

2018-11-04T10:48:35+03:00 После этого интервью вы узнаете много нового об исламе. Егор Кузнец поговорил с одним из главных открытий сезона Аязом Гулиевым.

— Азербайджанский город Ленкорань и поселок Борадигях. Расскажите об этих местах.

— Многого не расскажу, родился в Москве, с пяти лет был в академии [«Спартака»] и редко там бывал. Южная местность, там очень жарко, оттуда приехал мой отец.

— Население Борадигяха – 10 тысяч человек. Вашему отцу было трудно осваиваться в Москве?

— В те времена много кто переезжал. Семья у нас, мягко говоря, немаленькая: только братьев у отца – 7 человек. Они все держались вместе, поэтому было легче. Помогали друг другу. Конечно, с заработком поначалу шло непросто, но он нашел способ справиться. Сейчас занимается недвижимостью и небольшими магазинчиками.

— Ваш отец очень темпераментный?

— Да, держал меня прилично, не давал расслабиться. Без перебора, но строго. Всегда заставлял тренироваться, развиваться.

— Случай, когда он вправил вам мозги.

— Не знаю, как вообще об этом рассказывать, но сейчас вспомнил, как погнался за двумя парнями. Гуляли во дворе, они что-то сказали, а я из-за какой-то мелочи взорвался. Разозлился настолько, что ломился к ним в квартиру. Еще как-то начал стрелять из пневматического пистолета. В квартире. Мелкий был, не особо осознавал, что делал.

— Вы с 5 лет в академии «Спартака» и удержались до выпуска. Как? Безумная конкуренция, состав серьезно обновляется каждые два-три года.

— Тогда об этом даже не задумывался, а потом посмотрел фотки с первого набора. Интересно стало сравнить, узнать, кто где. Оказалось, что на фото с первого набора и последнего выпуска совпадают только два человека. Думаю: «Ничего себе, столько ребят прошло через «Спартак» за это время». Действительно огромная конкуренция, но в детстве не обращаешь внимание, просто тренируешься, выкладываешься. В принципе, ровно прошел всю академию, был капитаном с 10 лет.

— Сильно помогало, что жили дома с родителями, а не в интернате?

— Конечно, в таком возрасте очень важно находиться в семье. Намного легче в моральном плане. Они отвозили меня, кормили, одевали, в общем, мне оставалось только играть.

— Тоже росли в большой семье?

— У меня младший брат, сестра и все. Хотя родственники постоянно приезжали: двоюродные и троюродные братья, дяди, тети… Все они часто жили у нас в гостях.

— Часто достаете билеты на матчи «Ростова» для близких?

— Да, почти каждый матч.

— Если собрать всех сразу, сколько билетов потребуется?

— Всех? Около двухсот, наверное.

— Серьезно?

— Ну да, очень много родственников, тяжело сосчитать всех. У меня свадьба зимой, там будет около 500 человек вместе с моими друзьями и родственниками жены.

— Лучший город России.

— Мне комфортнее всего в Грозном.

— Почему?

— Там нет алкоголя, никто вызывающе не одевается, каждый понимает, как себя вести. С самого детства меня не привлекали клубы и пьянки. Никогда не пробовал алкоголь и не собираюсь.

— Часто бывали в Грозном?

— Да, прилично, я ведь школу там заканчивал. Учился экстернатом, во время выходных в академии отпускали сдавать экзамены.

— Жить в Москве, учиться в Грозном. Смысл?

— В Москве тогда закрыли все экстернаты, а я хотел пройти два класса за один год и поскорее сдать экзамены. Понимал, что потяну, с восьмого класса занимался с репетиторами по предметам, которые планировал сдавать. Помимо обязательных выбрал историю, обществознание и биологию. Поэтому с друзьями ездили учиться в Грозный.

— Еще, говорят, в Грозном ЕГЭ легче сдавать.

— Не-е-е, не знаю, как раньше, но в мое время ничего такого точно не было.

— Иногда я могу выпить. Из-за этого вы будете меня меньше уважать?

— Скажу так: если будет собираться компания друзей, в которой большинство будет выпивать, то лучше не пойду. Всегда сторонился таких вещей. Хотя бывало, что мои знакомые находились пьяными рядом со мной, они вели себя скорее смешно, без агрессии. Все знают мою позицию, иногда прикалываются: давай выпьем, че ты. По-доброму, все нормально.

— Ведь некоторые мусульмане тоже выпивают?

— К сожалению, да, но большинство все-таки проявляет нетерпимость к алкоголю.

— Вы пришли поужинать, за соседним столиком пьяная компания шумит, мешает вам. Как отреагируете?

— Если что-нибудь будет в мою сторону, то вряд ли стерплю.

— Что сделаете?

— По ситуации. Конечно, начну на словах. Не хочу развивать конфликт, но если слова не помогут, то пусть будет так, как будет. Понимаю, что выпивший человек не так соображает, в трезвом состоянии он так бы себя не повел.

— Курящие девушки – это омерзительно?

— Конечно. Категорически.

— В интервью пресс-службе вы сказали, что, добиваясь сердца своей будущей невесты, постарались «сделать все красиво и по законам ислама». Расскажите.

— Да, да, меня спросили, воровал ли я невесту. Ответил, что нет, по исламу это делать нельзя. Мы собрались родней. Как это принято: самые старшие дяди, отец, тети (всего больше 10 человек) и поехали домой к родственникам девушки. Купили подарки, цветы, национальные азербайджанские сладости. От меня лично в адрес девушки было несколько подарков. Их сторона тоже нам что-то подарила, познакомились.

– Вы приезжаете, дарите, знакомитесь. Потом все садятся в круг, и вы делаете предложение невесте?

— Нет, по законам нельзя делать предложение напрямую. Также я не могу касаться девушки, пока она не станет моей женой, по религии. Для этого нужно прийти в мечеть. Я и ее отец – обязательно, она – нет. Имам мечети проводит церемонию, после чего девушка становится женой.

— Присутствие девушки в мечети необязательно?

— Да, с ее стороны должен быть попечитель, она предварительно должна дать ему согласие. До семейного визита несколько раз приезжал в ее дом один. Обычно так не делают, но моей родни не было в Махачкале, поэтому меня поняли и приняли. Приходил, общался с отцом и мамой, потом со старшими братьями ее отца и так далее. В итоге они дали добро.

— Как вы познакомились? Сколько длились ваши отношения?

— Отношений не было. По религии они запрещены, пока девушка не станет женой. Многие мои друзья знали, что хочу жениться, и через своих жен и сестер или как-то еще… В общем, через 10 человек помогли найти. Изначально искали вариант, который подойдет мне по возрасту, по понятиям. Сказали, что есть такая-то девушка, которая работает там-то. Дальше дело за мной.

Поехал в магазин, где она работала, понял, про кого шла речь, она мне сразу понравилась. Немного понаблюдал за ее поведением. Мне понравилась – скромная, вела себя как надо. Ушел. Не подошел к ней в первый раз, только поговорил с ее коллегой по работе.

Через неделю пришел снова. За это время жена моего друга взяла номер ее подруги, пообщалась с ней за меня. Сам номер девушки взять не мог, законы религии здесь ни при чем, просто скромная девушка не должна отвечать на сообщения незнакомца.

— Грубо говоря, нужна рекомендация.

— Ну да, чтобы девушка имела представление. Когда пришел второй раз, она уже знала обо мне. Поздоровался, чуть-чуть поговорили, и я сказал, что пойду к ее родителям.

— То есть вы общались всего один раз?

— По большому счету даже не общались, пришел, поздоровался, это же на работе ее было, не наедине. Узнал, где живут родители, и все – пошел к ним.

— Где планируете свадьбу? Надо собрать в одном месте и накормить 500 человек.

— Москва – общая точка сбора. Из разных городов будут ехать, поэтому так удобнее. А забирать невесту буду из Махачкалы за два дня до свадьбы.

— Свадебное путешествие планируется? Есть у вас такая традиция?

— Как хочешь, зависит от желания и возможностей. Мы хотим, надеюсь, что сможем улететь. Хочу в Дубай и Абу-Даби.

— Вы уже ездили туда в отпуск. Какие впечатления?

— Мне это очень близко. Находиться там – удовольствие. Жарко, но это не большая проблема: в торговых центрах, мечетях, отелях есть кондиционеры.

— Как вам мечеть шейха Зайда?

— Дважды там был. Чувствовал успокоение после посещения. Когда был целый свободный день во время сборов, провел его там целиком. Это было на сборах «Спартака» в Эмиратах.

— Молились весь день?

— Все намазы, которые застал в мечети, сделал. На утреннем не был, но, начиная с обеденного и до ночного, – да. Между молитвами был на территории, просто гулял. Там время пролетает незаметно.

— Вы всю жизнь росли в Москве – город совсем другого типа и окружения. Откуда у вас настолько трепетное отношение к традициям и религиозность?

— Честно сказать, не знаю. Даже когда был мелким, подростком, меня не тянуло к гулянкам. Хотя тогда я ничего не знал о религии, но совсем не тянуло. Видимо, это было заложено во мне. Когда углубился в изучение Корана, то ушел от всего этого еще дальше.

— С 18 лет вы начали соблюдать рамадан?

— Раньше, с 15 уже соблюдал. Поначалу не получалось держать целый месяц, но с каждым годом увеличивал срок. Сейчас выдерживаю полностью.

— Вы не пьете воду после тренировок целый месяц. Как это выдержать?

— Тяжело, спасибо тренерам, которые относятся с пониманием и снижают нагрузку. Все равно тяжело, очень тяжело, но приходилось терпеть.

— Есть способ, как пережить рамадан легче?

— Единственное, что можно сделать, – составить правильное меню и пропорции приема пищи. Только так. После захода солнца особо и не хочется набрасываться на еду и пить литрами воду. Для начала финики и немного воды, а потом уже есть, что захочешь. Но сложно будет в любом случае.

— Сильно худеют за это время?

— У меня вес не сильно уходит, но это индивидуально. Тот, кто страдает от лишнего веса, может потерять 5-10 килограммов, а кто-то, наоборот, набирает. Много жирной пищи на ночь кушать нежелательно.

— Первый день после рамадана. Какие ощущения?

— Непривычно. Садишься обедать и думаешь, блин, пост же! А, хух, уже закончился. И так дня два-три. Не преувеличиваю, правда так бывает.

— Вы мечтаете о хадже в Мекку. Это реально осуществить?

— Да, почему нет? Главное, чтобы с сезоном не совпал. Нужно заранее заняться, все продумать. Очень хочу, план есть, но пока плотно не занимался. Надеюсь, что смогу осуществить в ближайшее время.

— В Ростове много машин в центре, из которых на полную мощь с открытыми окнами играет рэпчик. Вас это не раздражает?

— Да-а-а, бывает, хотя это не только в Ростове, да и в некоторых других городах. Не особо комфортно. Даже не слышно, что играет, просто долбежка. Конечно, раздражает, но это недолго. Проехал за несколько секунд, и все.

— Раздражает рэпчик или просто громкая музыка?

— Да нет, там же даже не слышно, что играет, поэтому раздражает в целом.

— Вы так не делаете? Что играет у вас?

— Ха-ха, нет. Я слушаю азербайджанскую, турецкую, дагестанскую, иногда чеченскую музыку. Понимаю не все, но большинство.

— Есть хоть один массовый исполнитель, которого узнают?

— Вряд ли, но в Турции это очень известные люди. Сердар Ортач, Гюльшен, Демет Акалын - ничего не говорит, да? Таркана точно знаете, вот его иногда слушаю. На Кавказе точно узнают народную артистку Чечни Макку Межиеву. Ее часто слушаю, скорее всего, она исполнит несколько песен на моей свадьбе.

— Вы постоянно лайкаете фотографии машин в инстаграме. Причем как крутые немецкие, так и заниженные приоры. Зачем?

— Ха-ха, да не знаю, просто нравится, попадаются в ленте. В основном «мерседесы». Очень люблю машины, не помешан, но близок к этому. Интересуюсь тюнингом, присматриваюсь, что можно подсмотреть у других и взять себе.

— Как религия относится к социальным сетям?

— Смотря как их использовать. Можно их так вести, что все будет не так, а можно – нормально. Например, нельзя рекламировать алкоголь, пропагандировать его.

— Что означает обложка ваше профиля в инстаграме? Там символы и меч. А внизу – огромными буквами «Аллаху Акбар»!

— Там написано: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед Его пророк». Это первое, что должен знать мусульманин.

— Выглядит воинственно. Или мне просто показалось?

— Это стереотипы. Многим так кажется, но люди, которые разбираются, не будут так думать. Если знать перевод и понимать суть, то ничего такого в этом нет. Если на русском написать, то, думаю, так точно смотреться не будет. Действительно стереотип: люди не понимают и почему-то видят именно так.

— Видел в вашем инстаграме несколько видео с митинга в Грозном против геноцида мусульман в Мьянме. Так вы выразили свой протест? Чего хотели добиться?

— Ничего, просто распространял информацию, чтобы больше людей узнали. Сам видел несколько видео о происходящем там. Не знаю всей картины, но по тем видео, что я лично видел… Не мог спокойно на это смотреть. Меня это возмутило, не думаю, что существует человек, которому могло бы понравиться то, что происходило там.

— Инстаграм – опасная вещь, можно случайно лайкнуть не тот пост и испортить себе карьеру. Не боитесь случайно поставить лайк публикации с критикой Карпина?

— Ха-ха-хах, не думаю, что Карпин будет на это смотреть. Даже если что-то есть, то всегда лучше узнать лично, а не смотреть соцсети. По мне, это мелочи.

— Следите за своими лайками?

— Если люди обращают на это внимание, то, конечно, нужно. Зачем себя в это впутывать? Я поставил лайк, мне от этого ни горячо ни холодно, а кому-то, может быть, неприятно, могут неправильно понять. Поэтому лучше избегать лишних разговоров.

— Вы рассказывали, что Каррера с вами совсем не разговаривал. Как с этим у Карпина?

— С Георгичем полностью наоборот. Очень большое различие, часто разговариваем. Он по-свойски относится, и ты не чувствуешь себя зажатым. Лично мне очень легко с ним находить общий язык. Даже если что-то получилось не так, меня поймут, мне поверят.

— Разговариваете о жизни и машинах?

— Именно о футболе, хотя он может приколоться, если идем мимо моей машины. Однажды поставил матовую пленку на машину, он начал отыгрывать: «Чего ты свою машину мучаешь, и так нормально было».

— Снять не заставил?

— Да нет, просто подколол. Много таких моментов, это снижает напряжение и сближает. Да и просто смешно, по-доброму. Чувствуешь, что все хорошо.

— Карпин сильно повлиял на ваш прогресс?

— Конечно, велика его заслуга и всего тренерского штаба. Тренер по физподготовке много советов дает, да все специалисты штаба. Если вы говорите, что прогресс есть, значит, Георгич правильно направляет, а тренировочный процесс и самоотдача - на должном уровне.

— Как должен закончиться сезон для вас и для «Ростова», чтобы вы были довольны?

— Как минимум, чтобы мы не опустились ниже в таблице. Держали планку и поднимались еще выше.

Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Ростов» вы можете увидеть на телеканале «Матч Премьер», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «Матч! Клуб».

Футбол. Краснодар – Ростов. Российская Премьер-лига. 13 тур

Фото: Instagram Аяза Гулиева, РИА Новости/Саид Царнаев, globallookpress.com, ФК «Ростов»

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