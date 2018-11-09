Рианчо пообещал, что теперь будет только главным. Огонь на поле, трибунах и пресс-конференции «Спартака»

Событий было очень много. Читайте сами.

2018-11-09T02:18:58+03:00 Событий было очень много. Читайте сами.

Холод, будний день или недовольство происходящим в клубе и результатами делают трибуны «Спартака» пустыми. 22 296 – это 50% от «Открытия Арены». Так себе показатель для решающего матча группового этапа Лиги Европы. Впрочем, это стабильная посещаемость для «Спартака» на последних домашних матчах.

«Спартак» — «Ростов»: 33 328

«Спартак» — «Вильярреал»: 21 264

«Спартак» — «Арсенал»: 31 684

«Спартак» — «Анжи»: 15 848

«Спартак» — «Урал»: 23 237

«Спартак» — «Рейнджерс»: 22 296

Количество людей незначительно меняется, атмосфера – нет. Фанатский сектор все так же называет Глушакова контрацептивом, а Рианчо – испанской девушкой легкого поведения. Стабильна и оборона «Спартака», которая одинаково гостеприимна и для «Ростова», и для «Арсенала» с «Уралом», и для шотландцев.

После первого и второго голов в ворота хозяев трибуны заряжали «атути аванти», после третьего – выступили более оригинально: «Сколько можно, вы ******* [нас достали]» — звучало на весь стадион.

Безнадеги в действиях «Спартака» не было, но бардак в обороне шокировал. Вряд ли это стоит связывать только с отсутствием Джикии, проблемы были и с ним в составе. С другой стороны, зачем усложнять жизнь, снимая главного центрального защитника команды и капитана, не совсем понятно. После игры Рианчо подробно объяснил задумку:

— На данный момент у нас три центральных защитника. Сегодня нам нужен был обязательно правоногий, поэтому пришлось решать, кого из левоногих оставить на скамейке. В Шотландии мы действовали с двумя левоногими защитниками, и соперник, который нас изучил, этим пользовался. Защитникам закрывали левую ногу (с помощью прессинга) и не давали начать атаку. Поэтому мы решили, чтобы здесь должен сыграть один левоногий защитник, другой – правоногий. Это сработало, нам удавалось начинать атаки.

В любом случае пропустить три гола за тайм дома от «Рейнджерс» — это феерически. После такого трудно вернуться в игру, но солнце вышло. «Спартак» перевернул матч. Быстро и уверенно, как будто планировал пропустить три в первом, давал фору более слабому сопернику, чтобы подчеркнуть свою силу во втором.

Рианчо, сам того не ожидая, выбрал идеальный момент, чтобы выпустить Глушакова. Замена готовилась сразу после третьего гола «Спартака», Денис уже был готов выходить, когда Ханни забил четвертый. Пока все праздновали, Денис вышел, почти избежав свиста. Болельщики спохватились, когда Глушаков был уже на поле и получал повязку от Боккетти.

«Снимай повязку», — зарядили фанаты через пару минут после выхода Глушакова.

Денис был единственным, кто не пошел благодарить трибуны после финального свистка. Он собрал команду, сделал несколько шагов, похлопал издалека куда-то в сторону углового флага и направился в раздевалку. Это кажется мудрым решением: Глушаков оградил команду от свиста, позволил партнерам насладиться моментом без отрицательных шумов. Вероятно, спартаковцы забыли это чувство, они не побеждали дома в РПЛ с 25 августа. Побеждали в Кубке с «Анжи», но тогда поддержка была совсем иной. Единства команды и трибун не было.

Против «Рейнджерс» все получилось иначе. Фанаты аплодировали игрокам, игроки – фанатам. Все как в лучшие времена. Затем Зобнин подарил майку кому-то на трибунах за воротами, и стало совсем хорошо. Да, фанаты свистели в адрес Глушакова, однажды проскандировали оскорбление в адрес Рианчо, постоянно вспоминали Карреру и трижды выстрелили из ракетницы, заряды которой упали на поле.

Эти события бросались в глаза, но не были доминирующими, от трибун прежде всего исходила великолепная поддержка. Команду неистово гнали вперед. Чувствовалось, что «Спартак» летел, игрокам это здорово помогало. Это отметил и Рианчо:

— К победе причастны не только футболисты, но и каждый, кто имеет отношение к клубу. Также это победа болельщиков. У этой команды, когда ее гонят вперед, болельщики поют и поддерживают, отрастают крылья. В Глазго болельщики «Рейнджерс» гнали свою команду. Здорово, что наши болельщики ответили и тоже очень здорово поддерживали свою команду здесь.

Рауль очень много говорил о тактике на пресс-конференции. В отличие от Карреры он готов рассуждать о ней открыто, не ограничивается шаблонами. На вопрос о перемещении футболистов в схеме 4-3-3 Рианчо искренне расстроился, что под рукой нет доски, где можно было бы наглядно все показать. Около минуты он размахивал пальцами в воздухе, пытаясь донести тонкости перемещений. Почти никто ничего не понял, но это было невероятно искренне.

— Мне очень нравится говорить о футболе. Счастлив, это делать. Это моя страсть. Спасибо.

Последнее слово и.о. «Спартака» произнес на русском. Рианчо может казаться фриком, а его слова на пресс-конференциях звучать нелепо и неуместно из-за своей высокопарности, но он действительно искренен. Он такой. Это можно принимать или отвергать, но он не изменится.

— Это победа очень важна для меня. Я бы хотел посвятить ее своему отцу, который недавно ушел из жизни. Он был бы доволен результатом и гордился бы мной.

А еще Рианчо четко обозначил свои намерения. Не факт, что он собирался это делать, но от вопроса о своем будущее уходить не захотел.

— Эксклюзив специально для вас. Больше никогда не буду помощником. Я 35 лет отработал тренером по физподготовке и помощником. В тех командах, где я работал, четыре сезона я играл в Лиге чемпионов и четыре – в Лиге Европы. У меня есть в этом опыт, но я – исполняющий обязанности. Не знаю, где, в каком клубе и стране, но я продолжу работать главным тренером. Если меня только Гвардиола к себе не позовет. Вот у него поучусь еще, может быть.

Следующий матч домашний матч «Спартак» проведет 25 ноября. Независимо, останется Рианчо или придет Кононов, атмосфера на трибунах изменится в лучшую сторону, потому что команда, наконец, действительно выложилась и показала результат. Этого достаточно, чтобы все околофутбольное отошло на второй план.

Лига Европы. Основной турнир. Тур 04

«Спартак» (Москва) — «Рейнджерс» (Глазго) — 4:3 (2:3)

Голы: Мельгарехо, 22 (ВИДЕО). Голдсон, 35 (ВИДЕО). Адриано, 58 (ВИДЕО). Ханни, 59 (ВИДЕО). — Еременко, 6 (ВИДЕО). Кандеяш, 27 (ВИДЕО). Миддлтон, 42 (ВИДЕО).

Руслан Нигматуллин: «Наконец-то Рианчо собрал «Спартак» на победу»

Софьян Ханни: «Это самая сумасшедшая победа «Спартака» за последнее время»

Андрей Червиченко: «В этом дворовом футболе «Спартак» просто оказался более удачливым»

Роман Еременко: «Ставим перед собой задачу выйти из группы»