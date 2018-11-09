Заводила Маркизио, «давай-давай» от Семака и гол под «Белла чао»

Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило во Франции до, во время и после встречи Лиги Европы «Бордо» - «Зенит».

2018-11-09T11:08:30+03:00 Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило во Франции до, во время и после встречи Лиги Европы «Бордо» - «Зенит».

Новые перчатки для Лунева

Днем, за несколько часов до матча, «Зенит» немного прогулялся по Бордо. Благо вышло солнце, и петербуржцы еще разок насладились всеми прелестями золотой осени, которая в Аквитании сейчас в разгаре. Кроме того, во время променада Маркизио пообщался со своими знакомыми, подъехавшими в Бордо из Италии.

То же самое, только из Канн, проделал и один наш соотечественник с сыном. Причем 11-летний Саша прибыл в Бордо в зенитовской майке.

— Сын в Каннах занимается футболом в местном клубе. Вратарь – он там по своему возрасту самый высокий. Болеет за все российские клубы, если во Францию играть приезжают. Сейчас вот – за «Зенит». Но мы и по делу приехали, — рассказал отец мальчика.

Оказалось, что 800 км до Бордо он проделал еще и для того, чтобы передать Андрею Луневу новые вратарские перчатки от фирмы-производителя, в которой работает.

— Надеюсь, вечером они Андрею помогут, — улыбнулся мужчина.

Билеты в нагрузку к сыру

«Добро пожаловать на матч „Зенит“ — „Бордо“!» Эти объявления на русском и французском языках минут за 45 до игры прозвучали на арене «Матмют Атлантик» довольно уныло. Дело в том, что в этот момент на ней еще не было ни одного зрителя.

Всего же местная почтеннейшая публика купила 8000 билетов. То есть 43-тысячный стадион в итоге заполнился менее, чем на пятую часть.

Привлечь на игру побольше народу не помогли даже нетривиальные маркетинговые меры. Например, в местных супермаркетах на кассах билеты предлагались в нагрузку к покупкам. Скажем, к сыру. При этом бесплатно. Только вот брали их единицы.

Кроме того, «Бордо» организовал пакетную продажу недорогих билетов сразу на две игры – с «Зенитом» и «ПСЖ».

Однако с учетом того, что игра с парижанами пройдет здесь 2 декабря, на такое долгосрочное планирование тоже шли немногие.

А вот петербургский десант для не самого близкого выезда оказался довольно внушительным – порядка 500 человек.

Без Дзюбы – в пять защитников

Проблему отсутствия Дзюбы и Ивановича главный тренер «Зенита» решил кардинально. Не заменами в стартовом составе по позициям, а тем, что поменял схему. Чуть ли не впервые при Семаке сине-бело-голубые вышли играть с тремя центральными, а в общей сложности с пятью защитниками. Если, конечно, не считать концовку предыдущей встречи с «Ахматом».

До поры до времени эта схема позволяла «Зениту» без особого «пожара» справляться с атакой «Бордо». Несмотря на то, что дома жирондинцы двигались по полю куда веселее, чем в Петербурге. Но ближе к перерыву болельщикам «Зенита» за воротами Лунева стало грустно. Сначала зенитовского голкипера выручили штанга и Камано, который на добивании не попал в пустые ворота. А потом не помогло ничего – за фол Мамманы в штрафной был назначен пенальти, который тот же Камано и исполнил. 1:0 – с таким счетом команды ушли на перерыв.

Семак хотел выиграть до последнего

Сразу после него первым на поле выскочил «Зенит». И встал в круг, обнявшись за плечи, как это обычно делается до игры. Более того, Маркизио продолжил заводить партнеров, когда игра возобновилась. Причем не только финтами, но и постоянными призывами идти вперед. Правда, получалось все равно не очень. Тогда Сергей Семак заменил Анюкова на Мака, Ерохина на Кузяева и вернул расстановку с четырьмя защитниками - на правый фланг обороны переместился Мевля.

И это сработало – вскоре «Зенит» отыгрался. Начал комбинацию Заболотный, он же ее после дриблинга и прострела Кузяева и завершил.

Любопытно, что фанаты «Бордо», которые до этого распевали исключительно собственные песни, в этот момент исполняли итальянскую-партизанскую «О, белла чао».

Последние 10 минут матча практически вся тренерская скамейка «Зенита» провела на ногах. Хором напоминали, кто кого должен держать при стандартах и вообще при игре в обороне. Тем более что «Бордо» вновь активизировался. Однако Семак при каждом удобном случае или небольшом затишье у ворот Лунева тут же начинал хлопать в ладоши и кличем «давай-давай» призывать своих подопечных убежать в контратаку и постараться вырвать победу. Но в итоге все так и закончилось - 1:1. И массовым обменом футболками.

Добавим, что благодаря ничьей во встрече «Славии» с «Копенгагеном» (0:0) ничего в группе «Зенита» не поменялось. При этом домашняя победа над датчанами в следующем туре гарантирует петербуржцам выход в плей-офф.

Аплодисменты Заболотному

Когда уже почти вся команда сидела в самолете, чтобы отправиться домой, последним на борт лайнера поднялся Антон Заболотный. В салоне тут же раздались аплодисменты. И не только по поводу гола. После матча Заболотный и Анюков остались стадионе для прохождения допинг-контроля. Но ждать их в самолете товарищам по команде пришлось недолго. Еще через 3 часа и 40 минут «Зенит» приземлился в Петербурге. Было около 7 часов по московскому времени. А уже завтра сине-бело-голубые отправятся в Москву на встречу с ЦСКА.

Фото: Сергей Циммерман, ФК «Зенит»