2018-11-09T13:14:14+03:00 Открытый воздух при закрытой крыше. Что ждать от матчей на стадионе «Санкт-Петербург»?

В середине декабря на футбольном стадионе состоятся два хоккейных матча.

В Вене первый вице-президент ФХР и заместитель председателя правления КХЛ Роман Ротенберг в очередной раз затронул тему проведения двух хоккейных матчей на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге: Россия – Финляндия 16 декабря и СКА – ЦСКА 22 декабря.

«Подготовка идет в соответствии с нашей дорожной картой. Мы посмотрели по трибунам и поняли, что удастся собрать на одном матче 70 тысяч болельщиков. Планируем установить рекорд. Остаются технические моменты, мы их дорабатываем. Хочется провести игру на самом высоком уровне, чтобы это мероприятие прогремело на весь мир» (из интервью изданию «Спорт-Экспресс»).

8 ноября мы дождались официального объявления: хоккею на футбольном стадионе быть. Назвали это дело «Хоккей. Классика. Петербург 2018». Встреча сборных России и Финляндии состоится в рамках Еврохоккейтура, армейское дерби – в регулярном чемпионате КХЛ. Примечательно, что матч СКА – ЦСКА пройдет в день рождения обоих клубов и всего отечественного хоккея.

Долгая история

Ждать этого события Северной столице пришлось достаточно долго. О планах по проведению хоккейного матча на стадионе «Санкт-Петербург» прежний президент КХЛ Александр Медведев говорил еще в первые годы существования лиги. Однако долгострой арены, затянувшийся на 10 лет, серьезно подпортил задумки.

Не стоит считать, что за это время в России не прошло ни одного хоккейного поединка на открытом воздухе. Первый в истории «Матч звезд КХЛ», состоявшийся 10 января 2009 года, был сыгран на катке на Красной площади. Качество льда и погодные условия оставляли желать лучшего, но сам праздник получился весьма интересным. Матч, проходивший в формате «россияне против легионеров», закончился победой иностранцев со счетом 7:6, а капитаном той команды был великий и ужасный Яромир Ягр.

Высшая хоккейная лига не стала отставать от своих старших коллег и к сезону-2011/12 учредила свой матч на открытом воздухе – «Русскую классику», которая стала ее визитной карточкой. Пожалуй, самое запоминающееся событие в истории ВХЛ состоялось именно в рамках «Русской классики».

7 февраля 2016-го на стадионе «Химик» в Твери играли местный ТХК и воронежский «Буран». За 46 секунд до конца третьего периода гости, уступавшие со счетом 0:1, смогли, по их мнению, забросить шайбу. Судьи гол не засчитали. Главный тренер «Бурана» Александр Титов, угрожая увести свою команду в раздевалку, требовал видеопросмотра момента, но технической возможности для этого попросту не оказалось. Наставник воронежцев привел угрозу в исполнение, правда, через 6 минут команда вернулась на лед и сотворила настоящий подвиг. За 11 секунд до конца основного времени защитник «Бурана» Михаил Чурляев сравнял счет, а на последней минуте овертайма он же принес героическую победу гостям – 2:1.

Рекордная посещаемость КХЛ

Первые официальные матчи на открытом воздухе в истории КХЛ состоялись еще по ходу прошлого сезона, правда, за пределами России – в Хельсинки и Риге. 2 декабря 2017 года в парке Кайсаниеми, располагающемся в центре финской столицы, сыграли «Йокерит» и СКА. Игра была приурочена к столетию независимости Финляндии и 50-летию «Йокерита». В интересной и напряженной борьбе петербуржцы взяли верх со счетом 4:3. На сегодня тот матч является самым посещаемым в истории КХЛ – за игрой наблюдали 17 645 зрителей.

В конце января на территории спорткомплекса рижской средней школы №84 сыграли местное и минское «Динамо». Гости, уступавшие по ходу встречи 0:2, смогли забросить три безответные шайбы и одержать волевую победу. По оценкам присутствующих, тот матч получился сильней хельсинкского в плане организации. В любом случае лига получила необходимый опыт для того, чтобы игра на открытом воздухе в Санкт-Петербурге прошла на самом высоком уровне.

Сборная тоже выходила «погулять»

Международные встречи на открытом воздухе за последнее время также стали не самым редким явлением. Матч-открытие чемпионата мира-2010 между сборными Германии и США прошел при 77 803 зрителях на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене. А еще через семь лет США и Канада провели встречу группового этапа молодежного первенства планеты на домашнем стадионе команды по американскому футболу «Баффало Биллс». Та игра, к слову, вызвала у болельщиков куда меньший ажиотаж: лишь 44 592 места из 71 870 доступных были заняты.

Сборной России еще не доводилось играть на открытом воздухе на крупном турнире. Однако в феврале 2012 года вынесенный матч Шведских хоккейных игр прошел на Олимпийском стадионе в Хельсинки. И сыграли в нем будущие соперники по декабрьскому матчу в Санкт-Петербурге – сборные Финляндии и России. Игра, закончившаяся победой россиян (2:0), получилась не самой зрелищной, но запомнилась чудо-голом в исполнении нынешней звезды «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова.

Недорогие билеты и закрытая крыша

Очевидно, что время организовать матч КХЛ на открытом воздухе в России пришло. Выбор команд и места проведения также понятен: СКА и ЦСКА – два самых обеспеченных и раскрученных клуба страны, а сборной Финляндии рукой подать до Санкт-Петербурга, который демонстрирует один из самых высоких показателей по посещаемости хоккейных поединков. Здесь действительно умеют работать с болельщикам.

Цены на билеты должны приятно порадовать поклонников хоккея. Попасть на любой из матчей болельщики смогут, заплатив от 300 до 1800 рублей. Не лукавил Роман Ротенберг, когда говорил, что проведение матча на 70-тысячном стадионе позволит снизить цену на билеты. Правда, речь шла о возможной игре между клубами КХЛ и НХЛ, но и к данной ситуации это тоже применимо.

Из всего сказанного первым вице-президентом ФХР несколько насторожила лишь одна фраза: «Крыша «Крестовского» на матчах СКА и сборной России будет закрыта, так что у нас нет никакой зависимости от погоды. Это большой плюс». С одной стороны, с Романом Ротенбергом сложно не согласиться: матч 2009 года на Красной площади показал, как серьезно погода может влиять на игру. С другой стороны, закрытая крыша может убить дух той самой «классики», о которой говорится даже в названии мероприятия. Это уже будет не прекрасное воспоминание о былых временах, а просто хоккей на стадионе. Хочется верить, что в дни проведения матчей в Санкт-Петербурге проблем с погодой не возникнет и крыша все-таки будет открыта.

Репетиция перед матчами КХЛ – НХЛ

Наверняка в перспективах ФХР и КХЛ есть планы по организации подобных матчей и в других городах России, благо после футбольного чемпионата мира появилось достаточное количество стадионов высокого уровня. Поэтому не приходится сомневаться, что ФХР и КХЛ со всей ответственностью подойдут к организации игр на арене «Санкт-Петербург».

Кроме того, успешное проведение «классики» может серьезно увеличить вероятность встречи между клубами КХЛ и НХЛ. Во время выставочных игр НХЛ в Финляндии Роман Ротенберг заявил: «Мы обсуждаем вариант матча между клубами КХЛ и НХЛ на «Крестовском», это интересный вариант». Но это все относительно ближайшая перспектива, а пока главная задача - превратить предстоящие декабрьские игры в настоящий праздник для хоккейных болельщиков России.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, globallookpress.com, РИА Новости/Алексей Даничев