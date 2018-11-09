Дмитрий Шляхтин: «От ВФЛА требуют выплатить 2 640 000 долларов в течение месяца. Это наш бюджет за три года!»

Условия очень жесткие.

2018-11-09T14:19:40+03:00 Условия очень жесткие.

Сегодня в Олимпийском комитете России прошла отчетная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), на которой ее президент Дмитрий Шляхтин рассказал о том, как продвигается работа по восстановления организации в правах. Вот самые важные выдержки из его речи:

— Сегодня ночью я вернулся из Рима с очередной встречи с расширенной рабочей группой ИААФ. На начало 2018 года было шесть невыполненных критериев, необходимых для восстановления ВФЛА, очень объемных в реализации:

1. Временное отстранение тренеров на законодательном уровне

2. Признание доклада Макларена

3. Эффективное тестирование спортсменов

4. Запуск программы «Поддержка чистого спорта»

5. Восстановление РУСАДА

6. Возмещение всех расходов ИААФ

В июле 2018-го было признано выполнение четырех критериев и оставались лишь вопросы по РУСАДА, Макларену и финансам. Я несколько раз просил рабочую группу исключить данные критерии из дорожной карты ВФЛА, так как они не отвечают возможностям федерации и мы не можем повлиять на их выполнение. Но на совете ИААФ Руне Андерсен доложил, что нужно оставить в дорожной карте уже существующие пункты и добавить еще один – предоставление доступа к допинг-пробам в московской лаборатории, который для нас тоже невыполним.

После всего этого мы вынуждены были пойти в суд и 18 сентября подали иск в CAS по поводу отмены указанных решений. После чего последовали негативные высказывания со стороны ИААФ и ряда представителей западной легкой атлетики. Но при всем негативе наша инициатива имела определенный эффект.

Вчера на расширенной встрече присутствовали представитель Минспорта Артем Якубов и я. Три часа заслушивали мой доклад о положении дел в федерации. До этого информация поступала только двум людям, а вчера появилась возможность рассказать о положении дел всем членам рабочей группы.

Мне кажется, что вчерашний диалог оказался достаточно конструктивен. Например, в 2018 году у нас было 22 допинговых случая, в 2016-м и 2017-м – по 20. Но я объяснил, что разница есть, потому что в 2016-м было 360 проб, в 2017-м – 935, а в 2018-м – уже 1930 проб. Мнения разделились, и после пяти часов рабочая группа еще продолжала обсуждение. На сегодня у нас остается лишь один пункт в дорожной карте – погасить долг 2 640 000 долларов. Это огромная сумма, и нам дали месяц на погашение. Я предложил растянуть вопрос на 6 месяцев и подписать соглашение о рассрочке. Это же наш трехлетний бюджет, а сумма долга еще не окончательная, так как ее посчитали только на конец лета. Она включает в себя расходы на дела в CAS, обслуживание рабочей группы и расследования допинговых дел наших спортсменов.

У меня постоянно спрашивают, почему не уменьшается количество положительных допинг-проб, но нужно понять – проб стали собирать больше, поэтому в целом ситуация выправляется, процент положительных проб от количества собранных снижается.

Один из самых острых моментов – Чегин на киргизском сборе (фиксация факта того, что пожизненно дисквалифицированный тренер продолжает работать со спортсменами. – «Матч ТВ»). Это происходило очень резонансно, как раз перед советом ИААФ, и стало большим откатом назад. Видимо, люди, которые работают в нашей легкой атлетике, смирились с ситуацией, и она их полностью устраивает, поэтому они не хотят ничего менять. Это РУСАДА вычислило этот момент и само все сделало. Данный случай очень негативно сказался на нашем восстановлении, и что хочешь рассказывай – цифры дают все основания нам не верить.

Еще один факт: российские легкоатлеты имеют 47 «флажков» за пропуск тестирований. Это либо халатность, как с Данилом Лысенко (который получил обвинения в нарушении антидопинговых правил за три пропуска в течение 12 месяцев. – «Матч ТВ»), либо невнимательность специалистов и тренеров, либо я вообще не понимаю, что происходит. Дисквалификацию отбывают 81 спортсмен и 8 тренеров.

Другой камень преткновения – передача допинг-проб из московской лаборатории. Его не исключат из дорожной карты. 4 декабря состоится очередной совет ИААФ, на котором снова будет подниматься этот вопрос. До этого мы будем постоянно держать группу в курсе дел. Мы уже делаем так с марта месяца. Мы максимально открыты для диалога, и то, что было вчера, меня порадовало, потому что я видел: с большей частью информации члены рабочей группы ознакомились впервые. И я оцениваю встречу позитивно.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов