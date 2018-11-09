Дмитрий Шляхтин: «От ВФЛА требуют выплатить 2 640 000 долларов в течение месяца. Это наш бюджет за три года!»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
13:00 Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция.
13:00
Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция.
14:40
Новости.
14:45
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. [0+]
17:15
Новости.
17:20
Все на Матч!.
18:05
"ЦСКА - "Рома". Live. [12+]
18:25
Все на футбол! Афиша. [12+]
19:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Арсенал" (Тула) - "Анжи" (Махачкала)
21:25
Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция. "Химки" (Россия) - "Барселона" (Испания)
21:55
Новости.
22:00
Все на Матч!.
22:40
Футбол. Чемпионат Франции. Прямая трансляция. "Лилль" - "Страсбург"
00:40
Все на Матч!.
01:25
Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ. [0+]
02:35
Футбол. Лига Европы. "Лацио" (Италия) - "Марсель" (Франция) [0+]
04:35
Глена. [16+]
06:00
Все на Матч! События недели. [12+]
06:45
Добейся успеха. [12+]
08:30
Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция.
10:25
Новости.
10:35
Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция.
13:00
Все на футбол! Афиша. [12+]
13:50
Новости.
13:55
Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Прямая трансляция из Финляндии. Россия - Швеция
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Дмитрий Шляхтин: «От ВФЛА требуют выплатить 2 640 000 долларов в течение месяца. Это наш бюджет за три года!»

14:19
Дмитрий Шляхтин: «От ВФЛА требуют выплатить 2 640 000 долларов в течение месяца. Это наш бюджет за три года!»
Дмитрий Шляхтин / Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Условия очень жесткие.

Сегодня в Олимпийском комитете России прошла отчетная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), на которой ее президент Дмитрий Шляхтин рассказал о том, как продвигается работа по восстановления организации в правах. Вот самые важные выдержки из его речи:

— Сегодня ночью я вернулся из Рима с очередной встречи с расширенной рабочей группой ИААФ. На начало 2018 года было шесть невыполненных критериев, необходимых для восстановления ВФЛА, очень объемных в реализации:

1. Временное отстранение тренеров на законодательном уровне

2. Признание доклада Макларена

3. Эффективное тестирование спортсменов

4. Запуск программы «Поддержка чистого спорта»

5. Восстановление РУСАДА

6. Возмещение всех расходов ИААФ

В июле 2018-го было признано выполнение четырех критериев и оставались лишь вопросы по РУСАДА, Макларену и финансам. Я несколько раз просил рабочую группу исключить данные критерии из дорожной карты ВФЛА, так как они не отвечают возможностям федерации и мы не можем повлиять на их выполнение. Но на совете ИААФ Руне Андерсен доложил, что нужно оставить в дорожной карте уже существующие пункты и добавить еще один – предоставление доступа к допинг-пробам в московской лаборатории, который для нас тоже невыполним.

После всего этого мы вынуждены были пойти в суд и 18 сентября подали иск в CAS по поводу отмены указанных решений. После чего последовали негативные высказывания со стороны ИААФ и ряда представителей западной легкой атлетики. Но при всем негативе наша инициатива имела определенный эффект.

Вчера на расширенной встрече присутствовали представитель Минспорта Артем Якубов и я. Три часа заслушивали мой доклад о положении дел в федерации. До этого информация поступала только двум людям, а вчера появилась возможность рассказать о положении дел всем членам рабочей группы.

Мне кажется, что вчерашний диалог оказался достаточно конструктивен. Например, в 2018 году у нас было 22 допинговых случая, в 2016-м и 2017-м – по 20. Но я объяснил, что разница есть, потому что в 2016-м было 360 проб, в 2017-м – 935, а в 2018-м – уже 1930 проб. Мнения разделились, и после пяти часов рабочая группа еще продолжала обсуждение. На сегодня у нас остается лишь один пункт в дорожной карте – погасить долг 2 640 000 долларов. Это огромная сумма, и нам дали месяц на погашение. Я предложил растянуть вопрос на 6 месяцев и подписать соглашение о рассрочке. Это же наш трехлетний бюджет, а сумма долга еще не окончательная, так как ее посчитали только на конец лета. Она включает в себя расходы на дела в CAS, обслуживание рабочей группы и расследования допинговых дел наших спортсменов.

У меня постоянно спрашивают, почему не уменьшается количество положительных допинг-проб, но нужно понять – проб стали собирать больше, поэтому в целом ситуация выправляется, процент положительных проб от количества собранных снижается.

Один из самых острых моментов – Чегин на киргизском сборе (фиксация факта того, что пожизненно дисквалифицированный тренер продолжает  работать со спортсменами. – «Матч ТВ»). Это происходило очень резонансно, как раз перед советом ИААФ, и стало большим откатом назад. Видимо, люди, которые работают в нашей легкой атлетике, смирились с ситуацией, и она их полностью устраивает, поэтому они не хотят ничего менять. Это РУСАДА вычислило этот момент и само все сделало. Данный случай очень негативно сказался на нашем восстановлении, и что хочешь рассказывай – цифры дают все основания нам не верить. 

Еще один факт: российские легкоатлеты имеют 47 «флажков» за пропуск тестирований. Это либо халатность, как с Данилом Лысенко (который получил обвинения в нарушении антидопинговых правил за три пропуска в течение 12 месяцев. – «Матч ТВ»), либо невнимательность специалистов и тренеров, либо я вообще не понимаю, что происходит. Дисквалификацию отбывают 81 спортсмен и 8 тренеров.

Другой камень преткновения – передача допинг-проб из московской лаборатории. Его не исключат из дорожной карты. 4 декабря состоится очередной совет ИААФ, на котором снова будет подниматься этот вопрос. До этого мы будем постоянно держать группу в курсе дел. Мы уже делаем так с марта месяца. Мы максимально открыты для диалога, и то, что было вчера, меня порадовало, потому что я видел: с большей частью информации члены рабочей группы ознакомились впервые. И я оцениваю встречу позитивно.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+