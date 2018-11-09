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Александр Усик: «Сердце мое принадлежит жене, а душа – Всевышнему»

15:07
Александр Усик: «Сердце мое принадлежит жене, а душа – Всевышнему»
Александр Усик / Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
«Матч ТВ» удалось поговорить с Александром Усиком, которому в субботу в Манчестере предстоит бой с британцем Тони Белью.

— Александр, у нас мало времени, поэтому не буду расшаркиваться. Как идет подготовка к бою с Белью?

— Ну, слава Богу, все нормально, все ровно, открытая тренировочка прошла, готовимся идти топку набивать.

— Как самочувствие?

— Хорошее самочувствие, подходящее такое – знаете: в ожидании субботы.

— Как вам соперник?

— Соперник тоже хороший. Пошутил сегодня: лицо худое, глаза впавшие – все нормально.

— Вам наверняка все уши прожужжали о том, какой он опасный. Что вы по этому поводу думаете?

— Ну, каждый боксер, наверное, опасен, когда он выходит в ринг, это естественно. Он много боев провел. Мы тоже готовимся, анализируем. Шапкозакидательством не занимаемся, потому что это приводит к плохому результату. Четко идем к своей цели, с Божьей помощью все получится.

— Какие его особенности вы видите сейчас? Если это не секрет, конечно.

— Какой секрет – естественно, опасный парень, бьющий, чувствует очень хорошо, когда попадает, то есть идет на добивание. Умеет ждать своего часа. В общем, я же сказал: опасный парень, хороший бой получится.

— А вам не будет как-то мешать бой с Гассиевым? То, что он был такой внешне легкий?

— Ну, это только внешне, потому что на самом деле этот бой был очень продуманный с точки зрения нашей команды, и задачу, которую ставила передо мной команда, я, наверное, выполнил. Тут чуть-чуть по-другому мы подходили. Вы знаете, когда бой с Муратом уже прошел, это просто приятное такое воспоминание. А сейчас бой с Тони Белью, и мы готовились конкретно к нему. И будем сосредоточены на этом поединке.

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— А кого из ваших соперников он как-то напоминает?

— Ха! Это вспомнить надо. Кого напоминает… Я так даже… Может быть, Ханта, может быть, Бриедиса.

— Бриедис – он какой-то совершенно другой.

— В том смысле, что он любит и на себя потянуть, подождать, ударить навстречу, ну и атакующий. Но не могу сказать на сто процентов, утверждать, что он на кого-то похож, какими-то элементами – возможно.

— А в плане психики Белью, по-моему, очень спокойный и уверенный в себе?

— Есть и такое, да. Очень уравновешенный парень. Но – слишком много разговаривает, много наговорил уже. Постоянно хочет забрать мое сердце, мою душу. Но сердце мое принадлежит моей жене, а душа принадлежит Всевышнему, так что это глупости какие-то откровенные.

— Понятно. Ну, желаю от лица «Матч ТВ» победы, болеем все за вас.

— Спасибо большое, а вам я хочу пожелать здоровья, это главное. Чтобы все хорошо было!

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