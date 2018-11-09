Александр Усик: «Сердце мое принадлежит жене, а душа – Всевышнему»
— Александр, у нас мало времени, поэтому не буду расшаркиваться. Как идет подготовка к бою с Белью?
— Ну, слава Богу, все нормально, все ровно, открытая тренировочка прошла, готовимся идти топку набивать.
— Как самочувствие?
— Хорошее самочувствие, подходящее такое – знаете: в ожидании субботы.
— Как вам соперник?
— Соперник тоже хороший. Пошутил сегодня: лицо худое, глаза впавшие – все нормально.
— Вам наверняка все уши прожужжали о том, какой он опасный. Что вы по этому поводу думаете?
— Ну, каждый боксер, наверное, опасен, когда он выходит в ринг, это естественно. Он много боев провел. Мы тоже готовимся, анализируем. Шапкозакидательством не занимаемся, потому что это приводит к плохому результату. Четко идем к своей цели, с Божьей помощью все получится.
— Какие его особенности вы видите сейчас? Если это не секрет, конечно.
— Какой секрет – естественно, опасный парень, бьющий, чувствует очень хорошо, когда попадает, то есть идет на добивание. Умеет ждать своего часа. В общем, я же сказал: опасный парень, хороший бой получится.
— А вам не будет как-то мешать бой с Гассиевым? То, что он был такой внешне легкий?
— Ну, это только внешне, потому что на самом деле этот бой был очень продуманный с точки зрения нашей команды, и задачу, которую ставила передо мной команда, я, наверное, выполнил. Тут чуть-чуть по-другому мы подходили. Вы знаете, когда бой с Муратом уже прошел, это просто приятное такое воспоминание. А сейчас бой с Тони Белью, и мы готовились конкретно к нему. И будем сосредоточены на этом поединке.Открыть видео
— А кого из ваших соперников он как-то напоминает?
— Ха! Это вспомнить надо. Кого напоминает… Я так даже… Может быть, Ханта, может быть, Бриедиса.
— Бриедис – он какой-то совершенно другой.
— В том смысле, что он любит и на себя потянуть, подождать, ударить навстречу, ну и атакующий. Но не могу сказать на сто процентов, утверждать, что он на кого-то похож, какими-то элементами – возможно.
— А в плане психики Белью, по-моему, очень спокойный и уверенный в себе?
— Есть и такое, да. Очень уравновешенный парень. Но – слишком много разговаривает, много наговорил уже. Постоянно хочет забрать мое сердце, мою душу. Но сердце мое принадлежит моей жене, а душа принадлежит Всевышнему, так что это глупости какие-то откровенные.
— Понятно. Ну, желаю от лица «Матч ТВ» победы, болеем все за вас.
— Спасибо большое, а вам я хочу пожелать здоровья, это главное. Чтобы все хорошо было!