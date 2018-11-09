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После аварии ее лишили всего. Но Соболь стала Фениксом

08:42
После аварии ее лишили всего. Но Соболь стала Фениксом
Кристина Соболь / Фото: © facebook.com/ Кристина Соболь
Спустя год после автомобильной катастрофы она поднялась на пьедестал первенства Европы и стала надеждой российской тяжелой атлетики.

В Ашхабаде продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике. На восьмой день первенства единственная награда в копилке нашей команды – золото Артема Окулова в весовой категории до 89 килограммов. Отчасти из-за редкости успехов российских тяжелоатлетов и трех лет отстранения их от международных турниров мало кто знает даже состав национальной сборной. Там тем не менее есть место интересным судьбам. В весовой категории до 49 килограммов за Россию выступает Кристина Соболь. Ее спортивный путь заслуживает отдельного внимания.

Первые шаги

Кристина – мастер спорта по тяжелой атлетике, серебряный призер чемпионата Европы, неоднократный победитель и призер первенств России. За этим послужным списком – весьма драматичная история.

Соболь родилась в городе Сальск Ростовской области, в семье, которая не очень интересовалась спортом. Ее случайно заметил Александр Кисиров, тренер центра олимпийского резерва.

«В 2004 году я ехал на машине и увидел Кристину на улице, она шла в компании мальчиков. Обратил внимание на ее физические данные, на предрасположение к нашему виду спорта. Дождавшись начала учебного года, пришел в школу. Через учителя физкультуры нашел Кристину», — в книге, посвященной воспитаннице, рассказал Кисиров.

Девочку хватило всего на месяц, а потом она просто пропала из поля зрения тренеров. Ей было 13 – трудный подростковый возраст. Лишь спустя год Соболь уговорили вернуться к занятиям. Она отличалась редкой выносливостью и работоспособностью, поэтому неудивительно, что специалисты не хотели ее отпускать.

«Когда я пришла в зал, при росте 1,40 весила 38 килограммов. Хотелось иметь более внушительную фигуру, накачаться. Мне нравится атлетическое сложение», — призналась Соболь. Тренеры также отмечали вдумчивость, с которой Кристина занималась: она признавала авторитет взрослых, «знала меру и никогда не пыталась ничего никому доказать».

Примерное поведение, упорство и результаты в 2008-м привели ее во Францию, на первенство Европы для девушек до 17 лет, где Соболь заняла второе место.

https://twitter.com/radiorostova/status/829677766169747456

Новые трудности

За год до французского триумфа Кристина окончила 9 классов средней школы и поступила в Ростовское училище олимпийского резерва. Серебро ЧЕ открыло перед ней новые горизонты и дало массу привилегий во время учебы. Ей платили неплохую стипендию, на которую вполне можно было жить. Размер выплат напрямую зависел от показываемых результатов. А перспективы у Кристины были самыми радужными.

Все рухнуло в один момент: в 2009-м девушка попала в автомобильную аварию. Она осталась жива, но сильно травмировала спину и на три месяца выпала из тренировочного процесса. Об успешном выступлении на первенстве России и речи быть не могло. В положение Соболь никто не вошел. В итоге она лишилась международных стартов, зарплаты и места в училище.

Возвращение и восстановление было тяжелым, особенно психологически. Срывы, по воспоминаниям спортсменки, сменялись эмоциональными подъемами. Во время одного из них Соболь в рывке взяла 80 килограммов, в толчке – 90. Это произошло в 2010-м на ЧР среди молодежи до 20 лет. Кристина стала второй: до норматива она недобрала по пять килограммов в каждом виде соревнований. «Таковы последствия травмы. Спина болит нестерпимо», — поделилась девушка. Серебро, однако, дало ей возможность вернуться в сборную страны.

Первым стартом после травмы в составе национальной команды для Кристины стало первенство Европы в кипрской Ларнаке. Там она набрала в сумме двоеборья 173 кг (80 кг в рывке и 93 кг в толчке. — «Матч ТВ»). Пропустив вперед соперницу из Турции с результатом 178 кг и россиянку Анастасию Гуртаеву, набравшую 176 кг, Кристина забрала бронзу.

После того как спустя год после автокатастрофы Соболь стала призером чемпионата Европы, на нее вновь обратили внимание в России и за рубежом: спортсменка в перспективе явно могла составить конкуренцию любой, даже самой титулованной тяжелоатлетке мира.

https://twitter.com/VestiDonTR/status/979226378515177473

Что сейчас?

Долгое время после той бронзы Соболь блистала только на внутренних стартах. Лишь в 2012-м она попала на молодежный ЧЕ и уверенно выиграла, оставив позади румынку и турчанку. Через четыре года Кристина впервые приехала на взрослый чемпионат континента. И хотя имела все шансы занять место на пьедестале, волнение помешало даже окончить соревнования. Соболь стала четвертой в рывке (88 кг. – «Матч ТВ»), но не сумела взять начальный вес в толчке.

«То, что толчок не получился, виноват и тренерский штаб. Не смогли мы вовремя почувствовать и снять излишнее волнение спортсменки. Все это объяснимо. Первый международный взрослый старт. Хорошая позиция после рывка, позволявшая рассчитывать на продолжение борьбы за медаль в двоеборье. Но… перегорела сильно Кристина», — объяснил Кирилл Завадский, тогдашний старший тренер юниорской женской сборной России.

В августе 2017-го Соболь уверенно победила на чемпионате страны и снова доказала свое право быть в сборной. И вот через год с небольшим она представляла страну на чемпионате мира в самой легкой весовой категории - до 49 килограммов.

Получилось у Кристины в Ашхабаде далеко не все. Соболь стала 13-й, проиграв победительнице, Чаутре Прамонгкол из Таиланда, 33 кг по сумме двоеборья. Это внушительная разница: показанный результат не смог гарантировать россиянке даже попадание в десятку сильнейших.

На сегодня Соболь – лучшая тяжелоатлетка России в своей категории. Ей принадлежит не один рекорд страны, и с национальных первенств она постоянно увозит медали. Но на международной арене эти достижения не значат ничего. «Кристина – очень перспективная, у нее все впереди», — убежден тренер спортсменки. Это, кстати, по-прежнему тот самый Александр Кисиров, который давным-давно привел ее в большой спорт. Ему виднее: на его глазах Соболь выигрывала первые старты, восстанавливалась после травмы и переживала тяжелые психологические кризисы.

Лидер сборной России и наиболее титулованная действующая тяжелоатлетка страны Татьяна Каширина (в весовой категории свыше 87 кг. – «Матч ТВ») выиграла свое первое золото на чемпионате мира, когда ей было 19 лет. Кристине Соболь сейчас 27. Но кто знает, может, у нее действительно еще все впереди. А Каширина, единственный наш реальный претендент на золото в женском турнире, вступит в борьбу 10 ноября, в заключительный день чемпионата мира.

Трансляции на matchtv.ru и канале «Матч! Арена» + заявка российской команды

9 ноября

15:30 Мужчины. до 109 кг (Родион Бочков)

18:00 Женщины. до 87 кг (Ксения Пасхина, Диана Мстиева)

10 ноября

12:30 Женщины. свыше 87 кг (Татьяна Каширина)

15:30 Мужчины. свыше 109 кг (Руслан Албегов)

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