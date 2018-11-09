Максимум Туктамышевой и неясное ребро «Инсулинки». Разбор первого дня Гран-при Японии

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
17:20 Все на Матч!.
17:20
Все на Матч!.
18:05
"ЦСКА - "Рома". Live. [12+]
18:25
Все на футбол! Афиша. [12+]
19:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Арсенал" (Тула) - "Анжи" (Махачкала)
21:25
Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция. "Химки" (Россия) - "Барселона" (Испания)
21:55
Новости.
22:00
Все на Матч!.
22:40
Футбол. Чемпионат Франции. Прямая трансляция. "Лилль" - "Страсбург"
00:40
Все на Матч!.
01:25
Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ. Россия - Бразилия [0+]
02:35
Футбол. Лига Европы. "Лацио" (Италия) - "Марсель" (Франция) [0+]
04:35
Глена. [16+]
06:00
Все на Матч! События недели. [12+]
06:45
Добейся успеха. [12+]
08:30
Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция.
10:25
Новости.
10:35
Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция.
13:00
Все на футбол! Афиша. [12+]
13:50
Новости.
13:55
Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Прямая трансляция из Финляндии. Россия - Швеция
16:25
Ген победы. [12+]
16:55
Новости.
17:05
Все на Матч!.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Максимум Туктамышевой и неясное ребро «Инсулинки». Разбор первого дня Гран-при Японии

17:04
Максимум Туктамышевой и неясное ребро «Инсулинки». Разбор первого дня Гран-при Японии
Елизавета Туктамышева / Фото: © globallookpress.com
Хороший день для сборной России.

Участницы NHK Trophy в соревнованиях женщин показали свой высокий уровень в короткой программе. По остроте конкуренции, пожалуй, это пока самый сильный этап в сезоне. Результаты КП настолько плотные, что вся первая шестерка имеет теоретические шансы на медальный подиум. Разброс от первого до шестого места – от 76 до 68 баллов.

Елизавета Туктамышева на этом турнире решает задачу выхода в финал Гран-при. Короткая программа оставила Лизе шанс. Туктамышева исполнила чистейший тройной аксель и сделала остальные элементы без ошибок, каталась с настроением и азартом. Фактически она показала свой максимум на данный момент и занимает пока промежуточное первое место с личным рекордом 76,17.

Открыть видео

К сожалению, максимум Елизаветы не гарантировал ей даже символического отрыва от ближайшей соперницы Мияхары, которая не владеет ультра-си прыжками, в отличие от Туктамышевой.

Японка Сатоко Мияхара каталась чисто и уверенно и своей оценкой за компоненты почти полностью компенсировала разницу в технике с нашей Лизой. Общая оценка Сатоко – 76,08.

Открыть видео

Действительно ли между россиянкой и японкой есть компонентный разрыв в 3 балла? Допустим, в связках и скольжении Мияхара превосходит Туктамышеву. Но ведь это всего лишь два из пяти оцениваемых параметров.

Японка Рика Кихира недокрутила тройной аксель на четверть оборота, потому и упала с этого прыжка. В остальном выглядела бодро и шансы бороться как минимум за третье место не потеряла. Ее сумма баллов с падением – 69,59.

Еще одна представительница Японии, Маи Михара, хотя и получила от судей «галку» на тройном тулупе в каскаде («галка» означает недокрут на четверть), заработала довольно высокие баллы и смогла занять третье промежуточное место.

Открыть видео

Россиянка Алена Леонова – самая опытная участница женского турнира. На этап в Японии она попала вместо снявшейся Елены Радионовой и свою возможность выступить перед публикой использовала по полной. Леонова получила приличную для себя оценку 68,22 балла и массу положительных эмоций от проката. Очень хочется, чтобы это настроение Алена сохранила до произвольной программы.

Леонова, кстати, наглядная иллюстрация того, какие талантливые и обученные девушки в сборной России не попадают даже в запасные для участия в главных стартах. Представляй Алена другую страну, с высокой долей вероятности она бы не пропускала чемпионаты Европы и мира. В России же серебряный призер чемпионата мира-2012 целый олимпийский цикл была не востребована в сборной.

Показала себя с хорошей стороны южнокорейская фигуристка Инсоо Лим, ласково прозванная болельщиками «Инсулинкой», — девочка с кукольной внешностью и точными изящными прыжками. Если она будет демонстрировать стабильность, может стать грозной соперницей для всех. Хотя вот неясное ребро на лутце, усмотренное судьями, вызывает опасения. Но Южная Корея явно соскучилась по победам своих фигуристок после ухода Юна Ким.

Лим пока 4-я с результатом 69,78.

Мужское одиночное

Главное, что хочется сказать о впечатлениях от короткой программы у мужчин, – всего двум фигуристам в Хиросиме удалось перебить набранную Елизаветой Туктамышевой сумму баллов по технике. Ими стали серебряный призер ОИ-2018 японец Шома Уно и призер чемпионата Европы россиянин Сергей Воронов.

Открыть видео

Шома Уно остался без каскада, но со всем остальным, включая четверной флип и тройной аксель, справился отлично. Уно явил собой пример, как можно без самого дорогого элемента в программе набрать 92 балла за КП. Повторять этот трюк бессмысленно – выполнено профессионалами.

Воронов уже однажды переживал ренессанс своей долгой карьеры. Было это как раз в послеолимпийский сезон 2014/15. Тогда Сергей впервые в жизни не просто отобрался в финал Гран-при, но и заработал там бронзу. А еще стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Открыть видео

Так и просится провести параллель с послеолимпийским сезоном 2018/19, но давайте подождем хотя бы произвольной программы. Сегодня Воронов выглядел многообещающе уверенно и на 10 баллов перебил свой личный рекорд. Его результат – второе место вслед за Шомой Уно и 91,37.

Глядя на россиянина Дмитрия Алиева, невозможно отделаться от мысли, что этот парень полжизни провел у балетного станка. Но правда в том, что вся его культура жеста и академичная пластика – природная одаренность Димы.

Открыть видео

Еще 5 лет назад Алиев катался на открытых катках в родной Ухте (Республика Коми) и выбирал между фигурным катанием и лыжными гонками, а в прошлом году под руководством Евгения Рукавицына завоевал серебро на чемпионате Европы в Москве. Дмитрий – перспективный фигурист, который может не только хорошо прыгать, но и красиво кататься. Правда, ему не всегда хватает физической выносливости на чистое исполнение обеих программ.

В Хиросиме Алиев чисто исполнил четверной тулуп и каскад, но упал с тройного акселя, а также потерял уровни на всех вращениях. Баллы за КП – 81,16, и Алиев не выключился из гонки за медали.

В турнире спортивных пар пока лидируют россияне Наталья Забияко – Александр Энберт.

Завтра в борьбу вступают танцоры, а еще будут разыграны награды во всех остальных видах. Смотрите вместе с нами!

Трансляции Гран-при Японии на сайте и канале «Матч! Арена»

10 ноября

06:45 Танцы. Ритм- танец

08:35 Пары. Произвольная программа

10:40 Женщины. Произвольная программа

11 ноября

5:30 Танцы. Произвольный танец

09:05 Показательные выступления

Читайте также:

Максим Ковтун: «Смотреть на программу Туктамышевой — удовольствие»

Елизавета Туктамышева: «Сейчас я эмоционально опустошена»

Илья Авербух: «Если Туктамышева сможет удержаться в тройке, это будет успех»

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+