Максимум Туктамышевой и неясное ребро «Инсулинки». Разбор первого дня Гран-при Японии

Хороший день для сборной России.

2018-11-09T17:04:40+03:00 Хороший день для сборной России.

Участницы NHK Trophy в соревнованиях женщин показали свой высокий уровень в короткой программе. По остроте конкуренции, пожалуй, это пока самый сильный этап в сезоне. Результаты КП настолько плотные, что вся первая шестерка имеет теоретические шансы на медальный подиум. Разброс от первого до шестого места – от 76 до 68 баллов.

Елизавета Туктамышева на этом турнире решает задачу выхода в финал Гран-при. Короткая программа оставила Лизе шанс. Туктамышева исполнила чистейший тройной аксель и сделала остальные элементы без ошибок, каталась с настроением и азартом. Фактически она показала свой максимум на данный момент и занимает пока промежуточное первое место с личным рекордом 76,17.

К сожалению, максимум Елизаветы не гарантировал ей даже символического отрыва от ближайшей соперницы Мияхары, которая не владеет ультра-си прыжками, в отличие от Туктамышевой.

Японка Сатоко Мияхара каталась чисто и уверенно и своей оценкой за компоненты почти полностью компенсировала разницу в технике с нашей Лизой. Общая оценка Сатоко – 76,08.

Действительно ли между россиянкой и японкой есть компонентный разрыв в 3 балла? Допустим, в связках и скольжении Мияхара превосходит Туктамышеву. Но ведь это всего лишь два из пяти оцениваемых параметров.

Японка Рика Кихира недокрутила тройной аксель на четверть оборота, потому и упала с этого прыжка. В остальном выглядела бодро и шансы бороться как минимум за третье место не потеряла. Ее сумма баллов с падением – 69,59.

Еще одна представительница Японии, Маи Михара, хотя и получила от судей «галку» на тройном тулупе в каскаде («галка» означает недокрут на четверть), заработала довольно высокие баллы и смогла занять третье промежуточное место.

Россиянка Алена Леонова – самая опытная участница женского турнира. На этап в Японии она попала вместо снявшейся Елены Радионовой и свою возможность выступить перед публикой использовала по полной. Леонова получила приличную для себя оценку 68,22 балла и массу положительных эмоций от проката. Очень хочется, чтобы это настроение Алена сохранила до произвольной программы.

Леонова, кстати, наглядная иллюстрация того, какие талантливые и обученные девушки в сборной России не попадают даже в запасные для участия в главных стартах. Представляй Алена другую страну, с высокой долей вероятности она бы не пропускала чемпионаты Европы и мира. В России же серебряный призер чемпионата мира-2012 целый олимпийский цикл была не востребована в сборной.

Показала себя с хорошей стороны южнокорейская фигуристка Инсоо Лим, ласково прозванная болельщиками «Инсулинкой», — девочка с кукольной внешностью и точными изящными прыжками. Если она будет демонстрировать стабильность, может стать грозной соперницей для всех. Хотя вот неясное ребро на лутце, усмотренное судьями, вызывает опасения. Но Южная Корея явно соскучилась по победам своих фигуристок после ухода Юна Ким.

Лим пока 4-я с результатом 69,78.

Мужское одиночное

Главное, что хочется сказать о впечатлениях от короткой программы у мужчин, – всего двум фигуристам в Хиросиме удалось перебить набранную Елизаветой Туктамышевой сумму баллов по технике. Ими стали серебряный призер ОИ-2018 японец Шома Уно и призер чемпионата Европы россиянин Сергей Воронов.

Шома Уно остался без каскада, но со всем остальным, включая четверной флип и тройной аксель, справился отлично. Уно явил собой пример, как можно без самого дорогого элемента в программе набрать 92 балла за КП. Повторять этот трюк бессмысленно – выполнено профессионалами.

Воронов уже однажды переживал ренессанс своей долгой карьеры. Было это как раз в послеолимпийский сезон 2014/15. Тогда Сергей впервые в жизни не просто отобрался в финал Гран-при, но и заработал там бронзу. А еще стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Так и просится провести параллель с послеолимпийским сезоном 2018/19, но давайте подождем хотя бы произвольной программы. Сегодня Воронов выглядел многообещающе уверенно и на 10 баллов перебил свой личный рекорд. Его результат – второе место вслед за Шомой Уно и 91,37.

Глядя на россиянина Дмитрия Алиева, невозможно отделаться от мысли, что этот парень полжизни провел у балетного станка. Но правда в том, что вся его культура жеста и академичная пластика – природная одаренность Димы.

Еще 5 лет назад Алиев катался на открытых катках в родной Ухте (Республика Коми) и выбирал между фигурным катанием и лыжными гонками, а в прошлом году под руководством Евгения Рукавицына завоевал серебро на чемпионате Европы в Москве. Дмитрий – перспективный фигурист, который может не только хорошо прыгать, но и красиво кататься. Правда, ему не всегда хватает физической выносливости на чистое исполнение обеих программ.

В Хиросиме Алиев чисто исполнил четверной тулуп и каскад, но упал с тройного акселя, а также потерял уровни на всех вращениях. Баллы за КП – 81,16, и Алиев не выключился из гонки за медали.

В турнире спортивных пар пока лидируют россияне Наталья Забияко – Александр Энберт.

Завтра в борьбу вступают танцоры, а еще будут разыграны награды во всех остальных видах. Смотрите вместе с нами!

Трансляции Гран-при Японии на сайте и канале «Матч! Арена»

10 ноября

06:45 Танцы. Ритм- танец

08:35 Пары. Произвольная программа

10:40 Женщины. Произвольная программа

11 ноября

5:30 Танцы. Произвольный танец

09:05 Показательные выступления

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