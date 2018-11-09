Вратарь, который стал нападающим, и русский Моуринью. Сборная России по пляжному футболу снова всех рвет

Бразилию уже обыграли, а в субботу - финал.

2018-11-09T23:03:25+03:00 Бразилию уже обыграли, а в субботу - финал.

Что случилось?

Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае. В полуфинале был обыгран действующий чемпион – Бразилия (5:5, по пенальти – 3:1). Если пропустили матч, есть запись.

Или лучшие моменты:

Теперь в финале нас ждет сборная Ирана – и вот почему этот матч обязательно надо посмотреть.

Межконтинентальный кубок – это престижно?

Да. Это второй по значимости турнир в данном виде спорта после чемпионата мира. Он начал проводиться в 2011 году – тогда победителем стала сборная России. Всего российская команда трижды выигрывала Межконтинентальный кубок (последний раз в 2015-м) – столько же побеждала сборная Бразилии. Еще одна победа у Ирана. Последние два турнира сильнейшей командой становилась именно Бразилия.

Как сборная России шла по турниру?

В группе наша команда стала второй, одержав две победы (над Таити – 7:6 и США – 13:3) и потерпев одно поражение (от Ирана – 2:3). В полуфинале сборная России победила Бразилию (5:5 – в основное время, по пенальти – 3:1). К этому моменту бразильская команда была самой результативной на турнире (24 гола за три игры). В финале Россия сыграет с Ираном, который победил Египет – 3:1.

Кто тренирует сборную России?

Михаил Лихачев занимался в школе московского «Динамо», но по состоянию здоровья в профессиональный футбол попасть не смог. И в итоге перебрался в пляжный, где сначала работал в «Строгино», потом помогал Николаю Писареву в сборной России. А когда Писарев вернулся в большой футбол, Лихачев стал главным. Это было в 2010 году.

За следующие 8 лет он стал одним из самых титулованных тренеров в истории пляжного футбола. Сборная при Лихачеве выиграла два чемпионата мира, трижды Межконтинентальный кубок, пять раз Евролигу, дважды Кубок Европы, один раз Европейские игры. Это все не считая многочисленных попаданий в призеры.

Лихачева называют русским Жозе Моуринью. За рациональный стиль, тактическую подкованность и передовые идеи в пляжном футболе.

- Не скрою, такое сравнение приятно. Особенно, когда это делают иностранные специалисты. Первый раз я услышал об этом в Цюрихе во время церемонии вручения «Золотого мяча». Но потом придумал, как отвечать на такое сравнение. Я теперь говорю: «Разница между нами в том, что Моуринью ни разу не выигрывал со своими командами чемпионат мира», - рассказывал Лихачев в интервью «Московскому комсомольцу» в 2013-м.

Кто у нас лидер?

Лучший бомбардир команды – Федор Земсков. Что интересно, до 20 лет он выступал в московской «Нике» в ПФЛ на позиции вратаря. Пропустил больше 30 мячей и завершил карьеру. А в 23 стал пробовать себя в пляжном футболе – уже нападающим. И в итоге к 30 годам стал одним из главных форвардов страны.

На текущем турнире он повторил рекорд сборной по количеству голов в одном матче – шесть. Именно столько Земсков забил США, в 2007-м шесть мячей в одной игре (гекса-трик) делал Егор Шайков – в ворота сборной Испании.

Вот полный состав сборной России на этом турнире с сайта РФС:

Когда смотреть?

В субботу в 18:55 (по мск) на телеканале «Матч! Игра», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Фото: Российский Футбольный Союз, РИА Новости/Михаил Лихачев

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