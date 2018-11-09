«Если игроки позволят себе расистские высказывания, они будут публично наказаны». Киберспорт против нетолерантности

В большом спорте уже давно привыкли, что за любые публичные проявления расизма или гомофобии следует суровое наказание: от денежных штрафов до длительной дисквалификации. Однако в киберспорте все намного сложнее и зачастую зависит от политики компании, отвечающей за конкретную игровую дисциплину.

2018-11-09T18:18:33+03:00 В большом спорте уже давно привыкли, что за любые публичные проявления расизма или гомофобии следует суровое наказание: от денежных штрафов до длительной дисквалификации. Однако в киберспорте все намного сложнее и зачастую зависит от политики компании, отвечающей за конкретную игровую дисциплину.

Dota 2

Совсем недавно в Dota 2 два раза подряд оскорбили китайцев. Сначала игрок CompLexity Ролен Skemberlu Онг перед началом игры с командой Royal Never Give Up написал в чате: «GL HF Chingchong». «Сhing chong» — очень грубое выражение, обозначающее людей азиатской внешности. А через несколько дней эту же выходку позволил себе в рядовом матче Карло Kuku Палад, выступающий за TNC.

Оба игрока практически сразу извинились перед сообществом и соперниками за свое поведение. Что не помешало китайской команде Team Aster выступить с официальной позицией по поводу произошедшего.

«Мы очень разочарованы таким равнодушным отношением. Уважение должно быть взаимным. Мы даем клятву, что если наши игроки или сотрудники позволят себе расистские высказывания, они будут публично наказаны. И мы за то, чтобы за этим следил каждый.

На предстоящих турнирах мы будем придерживаться кампании #RESPECT, которая применяется в УЕФА. Кроме того, наши игроки сделают приписку „Respect“ к своим никнеймам. И мы будем носить ее, пока игроки со всего мира не осознают важность этого вопроса. Хоть Valve и не соблюдает свои обязанности в этом аспекте, мы надеемся, что такие понятия, как честное соревнование и взаимное уважение, не будут забыты и сообщество игры примет в этом активное участие», — говорится в заявлении команды в социальной сети weibo.com.

Увы, это не первый случай в Dota 2, когда игроки выходят за рамки моральных норм. Можно, например, вспомнить чемпиона мира Ивана MinD_ContRoL Бориславова, который в чате игры пожелал смерти всем русским «дотерам» и отделался всего лишь небольшим штрафом. Сможет ли сообщество игры искоренить такое поведение – покажет лишь время. Однако и в других киберспортивных дисциплинах подобные проблемы актуальны как никогда.

FIFA

Несколько дней назад за грубое высказывание поплатился Тассал tass Рушан – чемпион Европы по футбольному симулятору FIFA. Во время стрима киберспортсмен получил карточку игрока миланского «Интера» Матиаса Весино. Тассал остался этим недоволен и употребил в адрес футболиста слово «fag», которое чаще всего используют как оскорбление в отношении гомосексуалистов.

В EA Sports эмоциональность Рушана не оценили. Не помогли даже публичные извинения от киберспортсмена: игрок был отстранен от всех ближайших соревнований на неопределенный срок.

CS: GO

Если немецкого игрока Нильса k1to Грюна еще помнят в Counter Strike, то только из-за конфликта с Фелпсом, выступавшим тогда за SK Gaming. Нильс прямо на стриме назвал бразильца «чертовой обезьяной». Felps, в свою очередь, отреагировал достойно и добродушно принял последовавшие за этим извинения. Игроки публично помирились в Twitter, но это не спасло k1to от бана на Faceit Pro League.

League of Legends

Riot Games, в отличие от Valve, известна своей жесткой политикой в отношении нарушителей. Бывшую звезду СНГ по LoL Кирилла Likkrit Малофеева забанили на 3 игры всего лишь за одну грубую фразу в адрес противника: «Умри от рака». Правда, Ликкрита и этот случай ничему не научил: через полгода игрок сделает несколько провокационных и откровенно грубых заявлений в адрес Riot Games и будет отстранен от Лиги Легенд на целых 6 месяцев.

Overwatch

В борьбе за толерантность не щадят никого – в том числе и мемы. Blizzard официально запретила использование любых изображений с лягушонком Pepe, потому что Американская ассоциация евреев приравняла его к нацистской символике. Когда один из игроков лиги Overwatch Джей sinatraa Вон в шутку выложил лягушонка в своем Twitter, сотрудники компании заставили его удалить пост. Сам киберспортсмен, к счастью, отделался устным предупреждением.

Fortnite

В киберспорте иногда нельзя не то что сказать – даже спеть лишнее. Самый популярный стример мира Тайлер Ninja Блевинс всего лишь зачитал рэп на трансляции по Fortnite. Однако в тексте песни было то самое запретное слово на букву «n». После этого от игрока стали моментально отписываться пользователи, а его аккаунт в Twitter получил более сотни угроз и обвинений в расизме.

В конечном счете Тайлер смог взять ситуацию под контроль и объяснить поклонникам, что произошло недоразумение. Правда, с тех пор на стримах Ninja ведет себя намного аккуратней – он даже перестал сквернословить, чтобы его могли смотреть дети.

К сожалению, в киберспорте на данный момент не существует общих правил поведения и норм морали. Чаще всего проработана лишь система наказаний за тот или иной проступок. Создатели игр, сотрудники студий и организаторы турниров не хотят заниматься воспитанием игроков и зрителей – и это не дает предотвратить новые проявления расизма и гомофобии. Возможно, в этом плане киберспорту действительно стоит ориентироваться на большой спорт, где борьба с нетолерантным поведением уже давно стала не только девизом, но и одним из главных смыслов его существования.

Текст: Артур Орлов

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