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Зависающие Хабиб и Конор, «танкист» Чех и миллиард фунтов. Какие глюки встречаются в видеоиграх

09:55
Зависающие Хабиб и Конор, «танкист» Чех и миллиард фунтов. Какие глюки встречаются в видеоиграх
FIFA 19 / Фото: © Electronic Arts
Рассказываем вам о глюках, которые можно встретить в популярных играх.

В мире видеоигр есть свои законы и порядки. Каждый объект, созданный художником, должен действовать согласно алгоритму, прописанному разработчиком. Но зачастую случается так, что в коде игры происходит ошибка, которая в итоге вызывает баг (глюк) в самом игровом моменте. Именно с этим связаны постоянные обновления всех игр – разработчики исправляют ошибки, появляющиеся во время тестирования или после релиза.

Историй про казусы очень много. В сети существуют тысячи роликов, в которых транслируются и объясняются эти смешные моменты. Одним из классических случаев является ошибка в поведении персонажа игры.

Например, в 2010 году состоялся релиз игры Fallout New Vegas, в котором не обошлось без багов. Одним из самых знаменитых стал – «крутящаяся голова».

2281 год, постапокалиптическая Америка, вокруг толпы разного мутировавшего зверья, разрушения… Но все это всего лишь цветочки по сравнению с головой доктора Митчелла. Персонаж ведет важный диалог с игроком, не переставая при этом вращать головой.

https://twitter.com/SYLVERSECOND/status/907292776513130497

Но случались истории с головами и посерьезнее. Так один из персонажей Battlefield 3 раздулся до размеров настоящего гиганта, занимая большую часть игровой карты.

Смотреть на YouTube

А бывает такое, что некоторые предметы игры наделяются невероятными способностями. В одном из дворов Либерти Сити в GTA IV установлены качели-убийцы. Если к ним подъехать на автомобиле, он будет отброшен с многочисленными повреждениями или же запущен в воздух.

Эти качели стали одной из главных достопримечательностей игры. Многие пользователи после завершения кампании проводили время на этих качелях, отрабатывая дальние прыжки.

https://twitter.com/Hoolopee/status/841614948694396929

Большинство популярных игр весьма сложны, с точки зрения структуры. В них есть миллионы объектов, у которых должно быть свое специфическое поведение. И не всегда разработчики могут уследить за элементом объекта, который надо было убрать в определенном моменте.

Всем известна история Петра Чеха, голкипера «Арсенала». В 2006 году, когда вратарь выступал за «Челси», он получил серьезную травму в столкновении с игроком «Рединга» Стивеном Хантом. Ирландец и чех играли до последнего, не желая уступать друг другу мяч. Вратарь был первым – он забрал снаряд себе, но Хант не сумел остановиться и врезался в его голову. Видео момента смотрите ЗДЕСЬ.

https://twitter.com/CFCBlues_com/status/1051393441719087104

Почти полчаса футболист ожидал приезда скорой помощи. В итоге ему сделали сложную операцию по удалению осколков кости, которые могли нанести существенный вред мозгу. Далее начался период восстановления, врачи дали разрешение Чеху вернуться в футбол, но обязали его выступать в специальном шлеме с ударопоглащающей пеной.

«Шлем танкиста» — так прозвали головной убор футболиста. С тех пор этот предмет стал неотъемлемым атрибутом чешского футболиста. Настолько, что разработчики FIFA 19 забыли снять его с футболиста в режиме переговоров в новой части симулятора.

В первой версии игры чешский футболист появился на переговорах в костюме, но со шлемом на голове. Сам голкипер не отнесся к этому моменту с юмором.

«Здесь ошибка, ребят. Я обязательно надел бы галстук», — написал Чех в Twitter.
https://twitter.com/PetrCech/status/1045300233381515266

Эта ошибка была устранена с патчем к игре. В описании было указано, что вместо шлема разработчики нашли Чеху галстук.

Отметим, что баг со шлемом есть и в другом футбольном симуляторе PES 2019. Там Чех также ходит в шлеме на переговоры.

Есть история и геймплейного характера. Каждый год пользователи пытаются найти какие-то баги в играх. Бытует легенда, что некоторые разработчики даже платят самым активным в таких поисках. Автор канала TheCbaGamer на YouTube обнаружил возможность получить миллиард игровых фунтов в FIFA 19.

Для этого необходимо симулировать все матчи до конца сезона, не играя их самому. После чего надо увеличить зарплату одному из игроков команды до 20-30 миллионов фунтов и симулировать остаток сезона. В начале нового сезона этого футболиста нужно обменять на игрока той же позиции. Затем на игровой счет пользователя поступит миллиард фунтов.

Видео смотрите ЗДЕСЬ.

Баги происходят и в других спортивных симуляторах. В игре по смешанным единоборствам UFC 2 соперники часто вылетали за пределы октагона. Причем иногда бойцы пытались продолжать схватку через сетку, что выглядело весьма забавно.

Смотреть на YouTube

Не обошли стороной глюки и самую известную парочку в единоборствах. Во время тестирования бета-версии UFC 3 странно вели себя Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Бойцы могли заглючить во время захвата и повторять одни и те же движения на протяжении долгого времени.

Смотреть на YouTube

Иногда решения разработчиков не прорабатывать некоторых персонажей полностью становятся мемами. Футболист «Астон Виллы» Джон Макгинн был недоволен своим странным лицом в FIFA 19. Хавбек опубликовал свою компьютерную копию в Twitter, и картинка моментально стала мемом.

https://twitter.com/jmcginn7/status/1043248933198278657

Бирмингемский клуб решил поддержать Макгинна и выложил этот кадр, когда полузащитник забил гол в ворота «Шеффилд Уэнсдей».

https://twitter.com/AVFCOfficial/status/1043519043716743168

Еще одним человеком-мемом стал Аксель Витсель. Бывший полузащитник «Зенита» перешел из китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в дортмундскую «Боруссию» летом 2018 года за 20 миллионов евро. Но этот переход не сказался положительно на внешнем виде компьютерной версии футболиста в FIFA 19.

https://twitter.com/BallackB37/status/1052066056460795905 

Подобных историй очень много. Однако разработчики никогда не стоят на месте, выпуская все новые и новые обновления, стараясь угодить пользователям.

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