«Старикам» тут место. FaZe Clan разговаривают на русском и побеждают на EPICENTER
Что такое FaZe Clan?
Это крупная киберспортивная организация, которая в начале своего существования делала упор на популярную в США дисциплину Call of Duty. В 2016-м она выкупила состав G2 Esports по CS:GO, с чего и началась ее история в этой дисциплине.
2016 год выдался не самым успешным – первые места коллектив занимал исключительно на маленьких турнирах, где призовые не превышали 1,5 тысячи долларов. А на крупных состязаниях состав не мог проявить себя по-настоящему.
Третье место на ELEAGUE Season 2 и 60 тысяч призовых – хороший результат, но было принято решение развивать команду дальше.Смотреть на YouTube
В 2017-м в составе коллектива начали происходить изменения. Игроки приходили и уходили, а неизменными оставались только Ховард rain Найгард (24 года) и Финн karrigan Андерсен (28 лет). К концу года в команде появились Никола NiKo Ковач (21 год), Ладислав GuardiaN Ковач (27 лет) и Олоф olofmeister Кайбьер (26 лет). И это дало свои плоды. Если в 2016-м команда заработала 299 тысяч долларов, то в 2017-м – 1,5 миллиона.
Самый весомый вклад был внесен благодаря победе на ELEAGUE CS:GO Premier 2017. FaZe Clan разом получила 500 тысяч долларов.Смотреть на YouTube
1 апреля 2018 года появилась новость, что один из ветеранов Counter-Strike olofmeister берет паузу в карьере. Болельщики команды надеялись, что это все первоапрельская шутка, но дальнейшие выступления FaZe Олофа расставили все на свои места. Несколько месяцев Кайбьер отдыхал, его заменяли Xizt, а потом cromen.https://twitter.com/svenipennycs/status/980464331019210754
— Когда мы меняли составы в самом начале пути организации, то я участвовал в обсуждениях. Но сейчас уже реже. Не хочу выгонять людей, потому что они все – мои друзья. Обычно, перестановки – это командные решения, — рассказывал Найгард в интервью RuHub.
К очередному турниру ELEAGUE CS:GO Premier olofmeister вернулся в строй. Правда, команде это не очень помогло – 7-8 итоговое место.
FaZe Clan изрядно «штормило», выступления были далеки от идеальных, но тут случилась поездка в Москву на EPICENTER.
Как проходил турнир?
22 октября портал HLTV.org в очередной раз обновил командный рейтинг CS:GO. Команда FaZe располагалась в нем на шестой строчке, за соперниками по московскому турниру – Na’Vi и Team Liquid.
На групповой стадии FaZe проиграли Na’Vi, но прошли в плей-офф, где поочередно разобрались с Ninjas in Pyjamas и Team Liquid, а в финале не оставили шансов все тем же Natus Vincere (2:0).Смотреть на YouTube
Итоги EPICENTER CS:GO:
- 1. FaZe Clan – 150 000 $;
- 2. Natus Vincere – 75 000 $;
- 3-4. Team Liquid – 20 000 $;
- 3-4. AVANGAR – 20 000 $;
- 5-6. HellRaisers – 10 000 $;
- 5-6. Ninja in Pyjamas – 10 000 $;
- 7-8. Swole Patrol – 5 000 $;
- 7-8. ENCE eSports – 5 000 $.
В чем уникальность команды FaZe Clan?
Большая часть коллектива успешно выступала еще во времена CS 1.6 – karrigan, olofmeister, GuardiaN. Лидер команды rain до CS:GO играл в дисциплине Source. Эти киберспортсмены являются представителями «старого» поколения «контры», средний возраст команды – 25,2 года. Но это связано лишь с тем, что боснийцу Николе NiKo Ковачу на данный момент всего 21 год. Несмотря на юный возраст, он тоже успел попробовать себя в CS 1.6, но главные его достижения связаны именно с CS:GO. На московском турнире он был признан лучшим игроком. В финальном матче против Natus Vincere (2:0) NiKo сделал 43 фрага (убийства) и умер 26 раз.https://twitter.com/csruhub/status/1056548420888997888
Есть в команде еще один очень интересный персонаж – Ладислав GuardiaN Ковач. Словак считается одним из лучших снайперов в мире – за свою карьеру он успел поиграть за Virtus.pro и Natus Vincere. На этом его достижения не заканчиваются: он свободно разговаривает на пяти языках (английском, русском, словацком, чешском и венгерском).Смотреть на YouTube
На EPICENTER 2018 FaZe отыграла 11 карт, на которых совершила 978 убийств (фрагов. – "Матч ТВ"). 207 из них на счету словацкого киберспортсмена. Может, он уступил титул MVP своему партнеру и совершил не так много убийств, но GuardiaN явно знал, когда нужно включаться в игру и показывать наивысший класс.https://twitter.com/csruhub/status/1056540040745099264
В рамках EPICENTER проводился Кубок G-Drive. Киберспортсмены должны были показать лучшее время прохождения круга в автосимуляторе, пытаясь превзойти показатели профессионального российского автогонщика Романа Русинова. Лучшим в этом соревновании стал игрок Рассел Twistzz Ван Далкен из Team Liquid. В шаге от призовой тройки остановился olofmeister. За четвертое место швед получил тысячу долларов.https://twitter.com/csruhub/status/1056568478621188096
Что дальше?
Этой победой сезон для FaZe Clan не закончился. У команды нет времени на тусовки, ребята получили 150 тысяч долларов на турнире в Москве и продолжили свои выступления. 30 октября европейский состав потерпел поражение от Virtus.pro (5:16) в рамках Esports Championship Series Season 6, но уже на следующий день взял реванш (19:17).
Успех в России поднял FaZe Clan на четвертую строчку мирового командного рейтинга, выше только Team Liquid, Na’Vi и Astralis.
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