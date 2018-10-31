«Старикам» тут место. FaZe Clan разговаривают на русском и побеждают на EPICENTER

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
09:00 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. А. Шлеменко - А. Токов [16+]
09:00
Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. А. Шлеменко - А. Токов [16+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:35
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Бразилии. Э. Андерс - Т. Сантос [16+]
13:35
Новости.
13:40
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. "Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" (Тула) [0+]
15:40
Команда мечты. [12+]
15:55
Новости.
16:10
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Женщины. Многоборье. Финал. Прямая трансляция из Катара.
18:10
Новости.
18:15
Все на футбол!.
18:55
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. Прямая трансляция. "Ростов" - "Зенит" (Санкт-Петербург)
20:55
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. Прямая трансляция. "Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала)
21:55
Все на футбол!.
22:25
Новости.
22:30
Команда мечты. [12+]
23:00
Все на Матч!.
23:40
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Олимпиакос" (Греция) [0+]
01:40
Вся правда про.... [12+]
02:10
Легенда о Брюсе Ли. [16+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Несвободное падение. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. "Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала) [0+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

«Старикам» тут место. FaZe Clan разговаривают на русском и побеждают на EPICENTER

31 октября 14:49
«Старикам» тут место. FaZe Clan разговаривают на русском и побеждают на EPICENTER
FaZe Clan / Фото: © EPICENTER
Рассказываем о триумфаторе московского турнира EPICENTER CS:GO.

Что такое FaZe Clan?

Это крупная киберспортивная организация, которая в начале своего существования делала упор на популярную в США дисциплину Call of Duty. В 2016-м она выкупила состав G2 Esports по CS:GO, с чего и началась ее история в этой дисциплине.

2016 год выдался не самым успешным – первые места коллектив занимал исключительно на маленьких турнирах, где призовые не превышали 1,5 тысячи долларов. А на крупных состязаниях состав не мог проявить себя по-настоящему.

Третье место на ELEAGUE Season 2 и 60 тысяч призовых – хороший результат, но было принято решение развивать команду дальше.

Смотреть на YouTube

В 2017-м в составе коллектива начали происходить изменения. Игроки приходили и уходили, а неизменными оставались только Ховард rain Найгард (24 года) и Финн karrigan Андерсен (28 лет). К концу года в команде появились Никола NiKo Ковач (21 год), Ладислав GuardiaN Ковач (27 лет) и Олоф olofmeister Кайбьер (26 лет). И это дало свои плоды. Если в 2016-м команда заработала 299 тысяч долларов, то в 2017-м – 1,5 миллиона.

Самый весомый вклад был внесен благодаря победе на ELEAGUE CS:GO Premier 2017. FaZe Clan разом получила 500 тысяч долларов.

Смотреть на YouTube

1 апреля 2018 года появилась новость, что один из ветеранов Counter-Strike olofmeister берет паузу в карьере. Болельщики команды надеялись, что это все первоапрельская шутка, но дальнейшие выступления FaZe Олофа расставили все на свои места. Несколько месяцев Кайбьер отдыхал, его заменяли Xizt, а потом cromen.

https://twitter.com/svenipennycs/status/980464331019210754
— Когда мы меняли составы в самом начале пути организации, то я участвовал в обсуждениях. Но сейчас уже реже. Не хочу выгонять людей, потому что они все – мои друзья. Обычно, перестановки – это командные решения, — рассказывал Найгард в интервью RuHub.

К очередному турниру ELEAGUE CS:GO Premier olofmeister вернулся в строй. Правда, команде это не очень помогло – 7-8 итоговое место.

FaZe Clan изрядно «штормило», выступления были далеки от идеальных, но тут случилась поездка в Москву на EPICENTER.

Как проходил турнир?

22 октября портал HLTV.org в очередной раз обновил командный рейтинг CS:GO. Команда FaZe располагалась в нем на шестой строчке, за соперниками по московскому турниру – Na’Vi и Team Liquid.

На групповой стадии FaZe проиграли Na’Vi, но прошли в плей-офф, где поочередно разобрались с Ninjas in Pyjamas и Team Liquid, а в финале не оставили шансов все тем же Natus Vincere (2:0).

Смотреть на YouTube

Итоги EPICENTER CS:GO:

  • 1. FaZe Clan – 150 000 $;
  • 2. Natus Vincere – 75 000 $;
  • 3-4. Team Liquid – 20 000 $;
  • 3-4. AVANGAR – 20 000 $;
  • 5-6. HellRaisers – 10 000 $;
  • 5-6. Ninja in Pyjamas – 10 000 $;
  • 7-8. Swole Patrol – 5 000 $;
  • 7-8. ENCE eSports – 5 000 $.

В чем уникальность команды FaZe Clan?

Большая часть коллектива успешно выступала еще во времена CS 1.6 – karrigan, olofmeister, GuardiaN. Лидер команды rain до CS:GO играл в дисциплине Source. Эти киберспортсмены являются представителями «старого» поколения «контры», средний возраст команды – 25,2 года. Но это связано лишь с тем, что боснийцу Николе NiKo Ковачу на данный момент всего 21 год. Несмотря на юный возраст, он тоже успел попробовать себя в CS 1.6, но главные его достижения связаны именно с CS:GO. На московском турнире он был признан лучшим игроком. В финальном матче против Natus Vincere (2:0) NiKo сделал 43 фрага (убийства) и умер 26 раз.

https://twitter.com/csruhub/status/1056548420888997888

Есть в команде еще один очень интересный персонаж – Ладислав GuardiaN Ковач. Словак считается одним из лучших снайперов в мире – за свою карьеру он успел поиграть за Virtus.pro и Natus Vincere. На этом его достижения не заканчиваются: он свободно разговаривает на пяти языках (английском, русском, словацком, чешском и венгерском).

Смотреть на YouTube

На EPICENTER 2018 FaZe отыграла 11 карт, на которых совершила 978 убийств (фрагов. – "Матч ТВ"). 207 из них на счету словацкого киберспортсмена. Может, он уступил титул MVP своему партнеру и совершил не так много убийств, но GuardiaN явно знал, когда нужно включаться в игру и показывать наивысший класс.

https://twitter.com/csruhub/status/1056540040745099264

В рамках EPICENTER проводился Кубок G-Drive. Киберспортсмены должны были показать лучшее время прохождения круга в автосимуляторе, пытаясь превзойти показатели профессионального российского автогонщика Романа Русинова. Лучшим в этом соревновании стал игрок Рассел Twistzz Ван Далкен из Team Liquid. В шаге от призовой тройки остановился olofmeister. За четвертое место швед получил тысячу долларов.

https://twitter.com/csruhub/status/1056568478621188096

Что дальше?

Этой победой сезон для FaZe Clan не закончился. У команды нет времени на тусовки, ребята получили 150 тысяч долларов на турнире в Москве и продолжили свои выступления. 30 октября европейский состав потерпел поражение от Virtus.pro (5:16) в рамках Esports Championship Series Season 6, но уже на следующий день взял реванш (19:17).

Успех в России поднял FaZe Clan на четвертую строчку мирового командного рейтинга, выше только Team Liquid, Na’Vi и Astralis.

Читайте также:

Девушки с обложек журналов. Ради кого борются киберспортсмены?

Победа FaZe Clan над Natus Vincere в финале EPICENTER CS:GO. Как это было (ВИДЕО)

S1mple из Na'Vi: «Хочу доказать, что мы сильнее Team Liquid»

Киберспорт VS Спорт. Тест «Матч ТВ»

«Играю на EPICENTER CS:GO на уколах». Эксклюзивное интервью «Матч ТВ» с игроком Natus Vincere

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+