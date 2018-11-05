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Кубок, джойстик и FIFA. Миллион рублей будет разыгран на чемпионате России по интерактивному футболу

12:55
Кубок, джойстик и FIFA. Миллион рублей будет разыгран на чемпионате России по интерактивному футболу
Фото: © ФКС России ‏
С середины октября по всей России проходит чемпионат по интерактивному футболу. Это уже второе официальное первенство страны по симулятору FIFA, организованное Российским футбольным союзом и Федерацией компьютерного спорта России. «Матч ТВ» рассказывает о турнире по одной из самых популярных игр на консоли.

Первый чемпионат всероссийского масштаба по интерактивному футболу с призовым фондом 1 миллион рублей прошел в декабре 2017 года. Тогда звание чемпиона  завоевал 16-летний игрок «Анжи» Хан hantigr_4 Балабеков, заработав 500 тысяч. Отбор в гранд-финал состоял из открытых и закрытых квалификаций. Для всех желающих и представителей спортивных клубов соответственно. В конечном итоге 64 сильнейших игрока России вышли в финал соревнования. Заключительная часть прошла 23–24 декабря в Москве на площадке Yota Arena. Матчи финала комментировали Виктор Гусев и Алексей Кушниренко.

https://twitter.com/resfnews/status/944304651377225729

Спортивный комментатор Виктор Гусев поделился с «Матч ТВ» своими впечатлениями о прошлогоднем турнире.

— Что чувствовали, когда комментировали матчи, в которых бегали компьютерные персонажи?

— Воспринимал это как настоящие футбольные матчи, иначе было не так интересно – и моим слушателям, и мне самому. Немного сбивало только, что довольно часто и с той, и с другой стороны был Криштиану Роналду с партнерами по «Реалу». А если серьезно, то при высоком уровне участников игра была максимально приближена к живой, причем она давала повод порассуждать и об индивидуальном стиле, и о тренерской руке, и о каких-то интересных тенденциях. Ну, и немного развлечь болельщиков шутками. Об этом тоже не надо забывать.

— Как считаете, сможет ли однажды киберфутбол заменить реальный? В нем хотя бы нельзя получить страшную травму…

— Реальный футбол – это первоисточник, на котором все держится и будет держаться всегда. Пусть даже с его травмами, судейскими ошибками и перехлестом страстей. Киберфутбол – прекрасное к нему дополнение, с течением времени он будет лишь совершенствоваться и набирать новых поклонников. Ведь интерес молодежи в нашем мире творит чудеса. Мы видим это, в частности, на примере изменений в программе Олимпийских игр.

— Сборная России по футболу дошла до четвертьфинала чемпионата мира, а на ЧМ по киберфутболу представителей нашей страны не было. Поспособствует ли появлению российских игроков на мировом первенстве чемпионат России?

— В основе участия любой страны в соревнованиях типа ЧМ – обязательное наличие национальной лиги и чемпионата страны. Это не просто формальное условие, но и логика жизни. Проведение на высоком уровне крупного домашнего соревнования станет залогом участия его лучших игроков в главных международных турнирах и их успешного там выступления. Думаю, это аксиома.

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Второй чемпионат России обещает быть не менее зрелищным, чем первый: игры с октября по декабрь, 1 миллион рублей, 6 этапов отборочных соревнований и 32 участника в финале. В каждой из квалификаций будет разыграно по 4 места в заключительную часть турнира. Еще 4 квоты оспорят представители профессиональных футбольных клубов и киберспортивных организаций, победившие в закрытых квалификациях. А последние места займут полуфиналисты Кубка России по интерактивному футболу 2018.

Первые отборочные соревнования прошли 14 октября в формате bo1. Гранд-финал будет состоять из групповой стадии (bo2) и игр play-off (bo3). Финал и матч за 3-е место пройдут в формате bo5 (серия до 3 побед). Все финальные матчи состоятся в Москве.

Использоваться на турнире будет самая новая версия FIFA 19. Игровая платформа - Sony PlayStation 4 со стандартным геймпадом Dual Shock 4.

Новый турнир несильно, но все-таки будет отличаться от предыдущего. Своими ожиданиями с «Матч ТВ» поделился победитель последнего Кубка России Михаил Torres Запорожец.

— Этот чемпионат России по интерактивному футболу – уже второй официальный. На ваш взгляд, в чем важность этого турнира?

— Для каждого киберспортсмена он является одним из самых главных в году, так как это отличная возможность доказать всем, что ты сильнейший киберфутболист страны. Проведение киберспортивных турниров такого масштаба благоприятно сказывается на всей индустрии, потому что многие люди, никогда не интересовавшиеся киберфутболом, возможно, захотят себя попробовать в нем. Это способствует расширению аудитории.

— У предстоящего соревнования существуют какие-либо преимущества над другими чемпионатами?

— Для игроков одним из главных преимуществ является большой призовой фонд, а также режим игры Ultimate Team, турниры по которому в нашей стране можно пересчитать по пальцам.

— Какие у вас планы на чемпионат страны?

— Цель на турнир только одна – это победа в нем. После победы на последнем Кубке России хотелось бы повторить результат и в чемпионате.

— Можно ли сказать, что мы увидим совершенно другую игру по сравнению с 2017 годом?

— Игра осталась практически такой же, что и раньше. Движок игры прежний, поэтому глобальных изменений мы не увидим.

— Как вы думаете, изменится тактика или же подход к игре в целом из-за новой FIFA 19?

— В 19-ю версию FIFA были добавлены новые фишки, например, Timed Finishing (система ударов в FIFA 19). Возможно, некоторые участники сделают упор именно на них. Это может привнести небольшие изменения в стиль игры.

Чемпионат имеет все шансы внести лепту в популяризацию и дальнейшее развитие интерактивного футбола в нашей стране. Более того, он поможет подготовить киберспортсменов к будущим международным соревнованиям. Участвовать в турнире разрешено лицам с 14 лет. Таким образом, даже самые юные геймеры смогут обрести мотивацию для участия в подобного рода соревнованиях.

Место и дата проведения решающих матчей чемпионата России станут известны позже.

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Текст: Александр Сергеев

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