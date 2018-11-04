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Самое главное о киберспорте. Смотри премьерный выпуск передачи «Кибератлетика» на «Матч ТВ»

15:21
Самое главное о киберспорте. Смотри премьерный выпуск передачи «Кибератлетика» на «Матч ТВ»
4 ноября на «Матч ТВ» вышел премьерный выпуск программы «Кибератлетика», посвященный компьютерным играм, геймерам и миру киберспорта.
«Кибератлетика». Выпуск 1

Сотни турниров в год, миллионы долларов призовых и десятки дисциплин – это все о киберспорте. Программа «Кибератлетика» знакомит зрителя с самыми актуальными новостями этого вида спорта, проводит анализы крупнейших турниров, дает оценку тенденциям развития игровой индустрии. Ведущими программы являются киберспортсмен и эксперт мира виртуальных игр Павел Шабалин и блогер Юлия Коваль.

В октябре аналитическое агентство Nielsen Sports провело исследование, посвященное болельщикам киберспорта в России. По данным компании, размер аудитории киберспорта в нашей стране за 2017 год превысил 10 миллионов человек, а ее численность ежегодно увеличивается на 23-25%.

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С 22 по 28 октября Москва являлась столицей мирового Counter-Strike. В России проходил крупный турнир по CS: GO EPICENTER. Лучшие команды планеты определяли сильнейшего, победил европейский коллектив FaZe Clan, одолевший в финале украинцев из Natus Vincere. Триумфаторы увезли из Москвы 150 тысяч долларов. Подробнее об итогах турнира в нашем репортаже.

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Первым гостем «Кибератлетики» стал глава холдинга Winstrike Ярослав Комков. Команды его организации успешно выступают на международных турнирах, что позволяет Winstrike становиться крепче в экономическом плане.

– Киберспорт – только-только зарождающаяся индустрия. Места на этом рынке очень много, потому что он классно растет. Начинает опережать по темпам роста традиционный спорт. Средняя зарплата игрока в Winstrike Team в четырех дисциплинах (Dota 2, CS: GO, Fortnite, Overwatch) колеблется в промежутке от полутора тысяч до шести тысяч долларов в месяц. Но большая часть доходов приходит от призовых. Например, наша команда по Dota 2 летом участвовала в турнире The International 2018 с призовым фондом в 25,5 миллиона долларов. Их доля оттуда составила 500 тысяч, – рассказал Комков.
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Ведущие программы Павел Шабалин и Юлия Коваль провели гостя в зону «Буткемпа», где Ярослав Комков попробовал себя в гоночном симуляторе. А также сообщил о том, что его организация рассматривает возможность прихода в Call of Duty.

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3 ноября в Корее завершился чемпионата мира по League of Legends. Китайская команда Invictus Gaming получила почти 844 тысячи долларов за первое место. 26 октября состоялся релиз одной из самых ожидаемых видеоигр – Red Dead Redemption 2. В Германии предложили считать киберспортом только спортивные симуляторы. Dota 2 и CS: GO не попали в список. А правительство Малайзии выделит порядка 2,5 миллиона долларов на развитие киберспорта.

Это и многое другое смотрите в полном выпуске программы «Кибератлетика».

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