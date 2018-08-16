Не только FIFA и PES. Футбольные симуляторы, о которых вы не слышали

«Матч ТВ» знакомит читателей с видеоиграми, посвященными спорту №1 – футболу.

Сейчас никого не удивить тем, что в футбол можно поиграть дома при помощи приставки или на компьютере. И если в 90-х годах это, скорее всего, означало играть в версию FIFA для SEGA со слабенькой графикой и неинтересным геймплеем, то сейчас все намного серьезнее.

В июле в Москве прошла закрытая презентация новой части футбольного симулятора Pro Evolution Soccer , в которой официально появится РПЛ, «Монако», «Шальке» и множество различных клубов и стадионов. Новый виток борьбы с FIFA за зрительскую аудиторию продолжается. Свои плюсы и минусы имеются у обеих игр. Мы же вам представляем подборку их конкурентов. Вдруг вам оба эти мастодонта надоели.

Final Soccer VR

В данной версии футбольного симулятора полное погружение в игру обеспечено за счет технологии VR. Разработчик Ivanovich Games предлагает вам попробовать себя на месте голкипера или форварда с задачами, характерными для этих позиций. Существует несколько режимов игры, которые вкупе с реалистичной графикой и физикой позволят насладиться футболом.

United Football

В 2014 году в свет вышла крайне удивительная игра на основе футбола. Она предназначается для тех, кто устал от слишком серьезных лиц футболистов и скучных матчей, которые постоянно заканчиваются с небольшим количеством голов. В United Football вам предлагают попробовать себя в футбольных матчах формата 5х5, где ваши футболисты выглядят, как герои первых мультфильмов с компьютерной графикой в стиле «Джимми Нейтрона». Вам дают выбор – играть против компьютера или попробовать себя в матче с реальным человеком по интернету. Аркадная манера не позволит вам заскучать.

Kunio Kun no Nekketsu Soccer League

Любителям «вспомнить былое» предлагается вернуться в 1993 год, когда была выпущена японская игра Kunio Kun no Nekketsu Soccer League на платформе Famicom. Довольно быстро умельцы из других стран сумели взломать и перевести японскую игрушку на разные языки мира, сделав ее доступной всем. Этот симулятор сильно отличается от традиционных, поскольку в нем футболисты помимо физической выносливости, технических и тактических характеристик развивают еще и суперспособности. Каждый футболист обладает индивидуальной способностью, которая может принести победу сборной Японии в сражении с национальными командами других стран. Игра старая, но попробовать себя в ней можно при помощи эмулятора.

FIFA Street

В погоне за аудиторией EA Sports импровизировала с различными версиями футбольных симуляторов. Одной из таких стала линейка FIFA Street. Как становится ясно из названия, речь идет не о большом футболе, а об уличном. В версии игры от 2012 года, на обложке которой уже красовался Лионель Месси, пользователям были доступны популярные футболисты. Они сражались друг с другом на небольших площадках, делая упор на финты и скрытые пасы.

Football, Tactics & Glory

Несвойственный футбольному симулятору жанр был присоединен к данной игре. Это вам не просто «бегалка/прыгалка», это настоящая пошаговая стратегия с элементами RPG. Считайте, что это знаменитые «Герои меча и магии» только на футбольном поле. В данной игре сильно развита механика работы менеджмента, а также тактической выборки.

Rocket League

Продукт компании Psyonix стал популярной киберспортивной дисциплиной, в которой с 2015 года было разыграно свыше 2,6 миллиона долларов в 221 турнире. В июне 2018-го в Лондоне прошел чемпионат Rocket League Championship Series Season 5 – Finals, на котором был представлен самый большой призовой фонд в истории дисциплины – 250 тысяч долларов.

Игровой процесс представляет из себя симбиоз футбольного матча с гонкой на выживание. Пользователи ездят на автомобилях с ракетными двигателями и пытаются забить гол огромным мячом в ворота соперника.

Football Manager

Не смог не включить в эту подборку лучшую игру в сегменте футбольного менеджмента. Продукт компании Sports Interactive не дает возможности физически управлять футболистами во время матчей, но вот тактически менять рисунок игры, давать подсказски с бровки, делать замены – пожалуйста. Главной фишкой игры является обширная сеть данных практически обо всех футболистах мира, выступающих хоть в 4-5 дивизионах Бразилии. Не секрет, что многие успешные скауты пользуются наработками Football Manager в поисках усиления реальных команд.

«Я отыграл всего два года в Football Manager, но это позволило мне изучить трансферный рынок лучше, чем любой другой скаут», – рассказывал скаут Бен Вриглсворт, который в свое время привел в «Лестер» Канте, Варди и Мареза. Стоит ли напоминать, что эта тройка сыграла ключевую роль в чемпионстве «лисов» в АПЛ в сезоне-2015/16.

Похожая история случилась и в Германии. Умеющий находить таланты и продавать их задорого «Хоффенхайм» приоткрыл завесу тайны.

«Я со своим коллегой нашел Фирмино в Football Manager. Мы не ошиблись и провели удачную скаутскую работу», – делился воспоминаниями скаут клуба из Зинсхайма Лутц Пфанненштил. Напомним, что «Хоффенхайм» купил Фирмино за 4 миллиона евро из клуба «Томбенсе» в 2011 году, а в 2015-м продал бразильца в «Ливерпуль» за 41 миллион. Сейчас трансферная стоимость форварда оценивается в 80 миллионов.

2 ноября 2018 года состоится релиз новой части Football Manager.

Фото: Psyonix Inc.

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