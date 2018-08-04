ЧМ-2018 по киберфутболу уступил по зрелищности футбольному. Победителем стал игрок из Саудовской Аравии

В Лондоне завершился чемпионат мира по киберфутболу FIFA eWorld Cup 2018. Победителем стал Мосаад Msdossary Альдоссари.

Где проходил чемпионат?

Местом действия была выбрана знаменитая арена «The O2» в Лондоне с возможной вместимостью до 23 тысяч человек. Она была открыта в 2007 году и стала отличным местом для проведения киберспортивного мероприятия большой значимости.

Этот стадион заполнялся фанатами Led Zeppelin, Кайли Миноуг, Леонарда Коэна, Стиви Уандера, One Direction и прочих популярных представителей мира музыки. Но не одной музыкой живет «The O2». Во время Олимпийских игр 2012 года арена была перестроена и провела соревнования по спортивной гимнастике и прыжкам на батуте. Именно здесь российские гимнастки взяли серебро в командном первенстве: Алия Мустафина – золото в разновысоких брусьях, а Денис Аблязин – бронзу в вольных упражнениях. Представитель России в прыжках на батуте Дмитрий Ушаков так же не остался без медалей, завоевав серебро.

Помимо Олимпиады на арене проводились боксерские бои Дэвида Хэя, несколько матчей команд из НБА, а также две хоккейные встречи «Лос-Анджелес Кингз» и «Анахайм Дакс». Итоговый турнир мужского профессионального тура по теннису, несколько чемпионатов UFC. Проведение на арене матчей профессиональных лиг по рестлингу и множества юмористических шоу дали понять – на этой арене может пройти что угодно.

В 2018 году так и случилось. Арена стала местом, притягивающим любителей киберспорта.

Почему ЧМ по киберфутболу уступил в зрелищности футбольному мировому первенству?

Потому что проходил не в России и без российских киберспортсменов. В финальной части квалификации к ЧМ обладатель Кубка России Михаил Torres Запорожец и чемпион РФПЛ Роберт Ufenok77 Фахретдинов не сумели добиться права выступить на ЧМ.

«Очень обидно, что я не попал на ЧМ. Я был в хорошей форме перед заключительной стадией квалификации в Амстердаме, где, если бы попал в топ-16, выступил бы на ЧМ в Лондоне. Я тренировался вместе с ребятами из Европы, многие из них сумели пробиться в финальную стадию. Перед квалификацией мне достались билеты на финал Лиги чемпионов и я подумал, почему бы не поехать. В Киеве договорился с игроками местного „Динамо“, чтобы тренироваться вместе с ними. Поездка длилась всего несколько дней, после нее у меня было еще пара дней на подготовку к Амстердаму. Думал, что она поможет немного отвлечься, сменить обстановку, но в итоге это путешествие негативно сказалось на моей форме. Игра на квалификации вообще не заладилась. Не сумел найти свою игру. Теперь знаю – перед турнирами лучше вообще никуда не дергаться», – говорил Фахретдинов в интервью «Матч ТВ».

Само событие масштабное, в рамках турниров по футбольным симуляторам редко разыгрываются суммы, схожие с теми, что фигурируют в CS: GO или Dota 2. Но здесь все по-взрослому: 400 тысяч долларов призовой фонд (250 тысяч победителю).

Если чемпионат мира по футболу стал настоящим мировым праздником, то нельзя сказать, что киберфутбол сумел так же сильно объединить людей разных национальностей и профессий. Не было такого сумасшествия на Пикадилли как на Никольской с 14 июня по 15 июля. А если пройти по официальному хэштегу чемпионата #fifaeworldcup можно обнаружить в основном фото и видео с самой арены.

Происходило ли что-нибудь интересное на кибер ЧМ помимо киберфутбола?

Перед чемпионатом мира, во время квалификаций был сыгран договорной матч. Киберфутболисты команды Fokus Clan Лукас Sakul Фондерхэйд и Маттиас Stylo Хитч попытались сделать так, чтобы оба попали на мировое первенство. Sakul, добившийся путевки на ЧМ, забил мяч в собственные ворота в матче со Stylo и вышел из матча. В СМИ сообщалось, что оба киберфутболиста пропустят ЧМ, но Sakul выступил. Неудачно, его путь завершился на групповой стадии.

В конце июля стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) во время финальной стадии чемпионата мира по FIFA 18 будет проводить проверки на допинг .

Проверкам подверглись как киберфутболисты, так и тренеры. Кроме того, организаторы отслеживали изменения коэффициентов на исходы матчей в букмекерских конторах, чтобы избежать нечестной игры. Ответственным за допинг-контроль был назначен сотрудник, работавший на чемпионате мира по футболу в России.

«Да, в киберспорте давно тесты сдают. У одного киберфутболиста возникла проблема в связи с этим. Итальянец Фабио Денуццо – диабетик. Ему долго пришлось общаться с ФИФА, чтобы получить разрешение на участие в турнире. Он принимает препараты, помогающие в борьбе с болезнью, но являющиеся запрещенными по списку федерации», – поделился с «Матч ТВ» Роберт Фахретдинов.

Кто стал чемпионом мира?

Киберфутболист из Саудовской Аравии Мосаад Msdossary Альдоссари. Саудовец в тяжелейшей борьбе обыграл мальтийца Курта kurt0411 Фенеча в полуфинале, после чего вышел в финал на киберфутболиста ПСВ Стефано StefanoPinna Пинью.

Отметим, что турнир проходил одновременно на PlayStation 4 и Xbox One. Победителем турнира на PS4 стал Альдоссари, а Пинья был лучшим на второй платформе. В гранд-финале игралось два матча на обеих платформах. Со счетом 4:0 победил Альдоссари.

За победу Альдоссари получил 250 тысяч долларов. Следующий крупный турнир по киберфутболу пройдет уже после релиза футбольного симулятора FIFA 19 28 сентября.

Фото: twitter.com/FIFAeWorldCup

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