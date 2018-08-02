Тренировочная база – космический корабль, Кокорин и 3 миллиона долларов за турнир. Что такое PUBG

Конец июля ознаменовался проведением крупного турнира PUBG Global Invitational 2018. «Матч ТВ» рассказывает об удивительной игре, которая не дает покоя миллионам.

Что такое PUBG?

PlayerUnknown’s Battlegrounds (сокр. PUBG) – многопользовательский шутер в жанре «королевской битвы». Свое начало игра берет из японского фильма «Королевская битва» 2000 года, в котором рассказывается о группе японских школьников, оказывающейся заключенной на острове. Есть условие – только последний выживший сумеет покинуть этот остров. Таким образом, школьники вынуждены бороться друг с другом за выживание. Не облегчает этот процесс и наличие опасных зон, которые со временем разрастаются.

Этот фильм с Такеши Китано стал любимым у Квентина Тарантино, а американская писательница Сьюзан Коллинз написала трилогию «Голодные игры», которая позже была перенесена на большие экраны. Все мы помним «Сойку-пересмешницу», но далеко не каждый знал, откуда она взялась. Ведущий геймдизайнер Брендан Грин также был вдохновлен этой историей и на основе ее создал PUBG.

В чем заключается игровой процесс?

Матч в PUBG представляет из себя крупную баталию, в которой участвуют до 100 человек. Игра начинается с того, что все пользователи спрыгивают с самолета без оружия и приземляются в зону военных действий. Игроки вынуждены обыскивать постройки, чтобы найти оружие и прочие необходимые для битвы предметы, например, сковороду. Подливает масла в огонь еще и постоянное сужение карты. В определенный период времени безопасная зона сужается и игроки, оставшиеся за пределами безопасной зоны, начинают получать травмы, которые могут привести к смерти.

Главный конкурент?

PUBG вышла в раннем доступе в марте 2017 года, и все было неплохо до тех пор, пока в июле не появилась игра Fortnite. Благодаря нетребовательной «мультяшной» графике разработчики смогли сосредоточиться на таких пользовательских качествах, как физика, проработка деталей и оптимизация в целом (то, в чем соперники сильно уступают). Кроме того, Fortnite привлекает геймеров качеством интерфейса и разнообразием геймплея. Ну, а главным, по сравнению с PUBG, достоинством шутера остается цена. А точнее – ее отсутствие…

Подробнее о Fortnite читайте ЗДЕСЬ .

В мае стало известно о том, что PUBG Corp. подала в суд на разработчиков игры Fortnite , компанию Epic Games. Представители PUBG заявляли, что их конкуренты скопировали элементы геймплея PlayerUnknown’s Battlegrounds (пользовательский интерфейс, геймплей и общая «структура» режима Battle Royale в Fortnite похожи на PUBG). Первоначальный иск был подан еще в январе 2018 года, после чего дело добралось до Центрального районного суда Сеула. До сентября 2017-го в Fortnite был только режим Save the World, в котором пользователи должны были строить здания и защищать их.

Позже было объявлено, что иск отозван, но надолго ли?

В чем преимущества PUBG?

Одним из главных преимуществ является PUBG Global Invitational 2018.

С 25 по 29 июля в Берлине проходил этот крупный турнир. На нем было разыграно два миллиона долларов между командами, еще один миллион ушел на благотворительность.

Китайская команда Oh My God победила в турнире от первого лица на PUBG Global Invitational 2018 FPP. Она получила 400 тысяч долларов за первое место.

Отметим, что тренировочной базой китайской команды является «космический корабль», вдохновленный фильмом «Игра Эндера». Тот, кто смотрел картину, найдет определенные сходства.

Корейская команда Gen.G Gold стала победителем турнира от третьего лица , а Papa завоевала титул лучшей команды в PGI Charity Showdown 2018 .

В ответ на PUBG Global Invitational 2018 разработчики Fortnite объявили о том, что проведут серию турниров с общим призовым фондом в 8 миллионов долларов. Война продолжается.

Кто играет в PUBG?

Всем известна любовь Антуана Гризманна к «королевской битве» Fortnite , но и у PUBG есть свои поклонники.

Одним из таких является нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин. В мае в игре даже появилось граффити, посвященное футболисту.

Не отстает от зенитовца и бразилец Неймар. Вообще многие любители CS:GO предпочитают именно PUBG как раз из-за большей реалистичности.

К таким любителям шутера можно отнести и популярного певца Post Malone, известного по своему хиту Rockstar. Певец постоянно «постит» в своих соцсетях оружие из игры или различные наборы одежды.

Что будет дальше с PUBG?

Ответ на этот вопрос дал сам геймдизайнер игры Брендан Грин.

«Наша задача – создать стабильную инфраструктуру, которая сделает из жанра „королевской битвы“ полноценный киберспорт. А это требует времени. В настоящий момент все выглядит так: в матче участвуют восемьдесят игроков, двадцать команд по четыре человека. Немного модифицирована механика: круг сужается быстрее вначале и медленнее в конце, нет красных зон, еще пара мелочей… Мы несколько месяцев, почти год, расспрашивали игроков о том, что и как изменить, пока не пришли к такому формату. Но все еще может измениться: это постоянная эволюция», – сказал Грин в интервью igromania.ru.

Эволюция привела к тому, что «королевская битва» с мультяшной графикой обскакала по рейтингам PUBG. Будем следить за развитием событий.

Фото: PUBG

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