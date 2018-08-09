Автор самого красивого гола 2015 года, МС по боксу. Они бросили спорт ради киберспорта

«Матч ТВ» рассказывает о людях, которые решили связать свою жизнь с видеоиграми, бросив спорт. И о шахматисте, не поддавшимся искушению.

Сложно залезть в чужую голову и понять, что там происходит. Иногда успешные люди совершают крайне странные поступки. Например, популярный актер Дэниел Рэдклифф много пил во время съемок последних частей фильмов о «Гарри Поттере», а после голым сыграл в одной из британских пьес. Случается и такое, что человек бросает дело, в котором достигает больших успехов.

Венделл Лира

Немногие помнят этого бразильского футболиста. В его послужном списке нет популярных команд. Вряд ли кто-нибудь хорошо знает бразильские клубы «Гояс», «Форталеза», «Вила Нова». Но есть один момент, из-за которого в 2015 году весь футбольный мир устремил взор в сторону тогда еще 26-летнего форварда. 11 марта 2015-го Лира забил гол в ворота «Атлетико Гоияниенсе» ударом через себя в матче 4-го по силе дивизиона Бразилии. Этот гол был признан FIFA лучшим в 2015 году, и Лира получил специальный приз.

На дальнейшую футбольную карьеру спортсмена чудо-гол сильно не повлиял - трансферная стоимость игрока так и не выросла с 250 тысяч евро. И в июле 2016-го Венделл объявил о своем решении завершить карьеру футболиста, чтобы полностью сконцентрироваться на любимом деле – игре в футбольный симулятор FIFA.

Нельзя сказать, что киберспортивная карьера получилась у Лиры очень удачной. За два года выступлений он заработал 2,5 тысячи долларов, заняв 9-16 место на турнире FUT Champions Cup 2018 - Barcelona - XBox Division в январе 2018-го. Зато у экс-футболиста есть собственный YouTube-канал, на который подписано полмиллиона человек. В гости к Лире приходят различные знаменитости как из мира футбола, так и из других профессий. Он проводит с ними состязания-тренировки в футболе настоящем и виртутальном. В июле 2018 года таким гостем стал не чужой для российского футбола бразилец Алекс, который с 2009-го по 2011 год выступал в «Спартаке». В январе 2017-го бывший капитан красно-белых повесил бутсы на гвоздь и теперь участвует в различных медиаактивностях в Бразилии.

Этим летом Лиру можно было найти в Москве, он был среди толпы болельщиков, осваивавшей Никольскую улицу и российские красоты.

Богдан Iceberg Василенко

Украинец больше известен благодаря своим успешным выступлениям в киберспортивной дисциплине Dota 2. Вместе с командой Winstrike Iceberg, как называет его киберспортивное сообщество, занял третье место на турнире EPICENTER в Москве, после чего сумел пробиться через квалификации в финальную стадию турнира The International 2018, который пройдет в Ванкувере с 15 по 25 августа.

Но еще до перехода в киберспорт Богдан занимался боксом! Причем довольно успешно.

«Существуют три вида бокса: любительский, полупрофессиональный и профессиональный. Я занимался на любительском уровне боксом и боевыми искусствами с 4 лет. И получил мастера спорта. Участвовал в международных соревнованиях по боксу, путешествовал для участия в боях. Я провел примерно 130 боев и выиграл 120 из них. Потом в моей жизни появилась Dota. Возвращаясь с соревнований, я шел в компьютерный клуб с друзьями, с каждым разом мы все больше и больше играли в «доту». Наступил момент, когда мне надо было выбрать: либо бокс, либо «дота». Мое решение шокировало родителей. Я выиграл турнир по боксу и, вернувшись домой, сказал им, что это был мой последний турнир», - сказал Василенко в интервью joindota.com.

За свою киберспортивную карьеру Василенко заработал порядка 66 тысяч долларов призовых. На The International киберспортсмен имеет реальные шансы серьезно пополнить свой кошелек.

Ян Непомнящий

Российский шахматист, гроссмейстер (2007). Чемпион Европы 2010 года, чемпион России 2010-го. В 2006 году Непомнящий всерьез увлекся киберспортом, освоив первую «доту». А в 2011-м даже выиграл престижный турнир ASUS Winter Cup 2011. После шахматист ездил на The International в качестве ведущего статистики русской студии и в период с 2014-го по 2016 год постоянно входил в топ лучших игроков по карточной компьютерной игре Hearthstone. Но в итоге увлечение киберспортом так и осталось увлечением.

— Ян, почему между киберспортом и шахматами вы все же выбрали второе?

— Как минимум, если учитывать время, потраченное мною на определенную деятельность, то разница колоссальная. Ведь шахматами я занимаюсь с 5 лет, а киберспортом серьезно увлекался 1-2 года. Когда я впервые задумался о киберспорте всерьез, по-моему, еще не было даже первого The International, индустрия была совсем не развита в плане заработка, организаций, перспектив. Конечно, эти мысли посетили и после, но с шахматами расставаться был не готов, все-таки очень серьезный шаг. А совмещать, я бы сказал, нереально, ведь очень тяжело на должном уровне быть успешным в двух настолько разных сферах, которые тем не менее очень похожи в уровне требуемой самоотдачи. И там, и там необходимо много внимания, усердия, тренировок, - говорил Непомнящий в интервью sovsport.ru.

Из последних результатов Яна в шахматах отметим его победу над действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в декабре 2017 года на турнире London Chess Classic. Она позволила Непомнящему дойти до финала супертурнира, где он уступил на тай-брейке Фабиано Каруане. Также победа над Карлсеном ввела Яна в клуб Михаила Чигорина, в который входят все шахматисты, выигравшие хотя бы одну партию с классическим контролем времени в официальном соревновании у чемпиона мира в период обладания им этим званием.

Лассе Matumbaman Урпалайнен

Финский киберспортсмен Matumbaman является суперзвездой Dota 2. Вместе с командой Team Liquid в 2017 году Урпалайнен стал победителем The International, а сумма заработанных им призовых в «доте» уже превысила три миллиона долларов. Далеко не всем известно, что до киберспорта Лассе занимался бейсболом на профессиональном уровне. Он играл в национальной лиге в Финляндии, но после ухода из команды тренера потерял мотивацию.

«Я потерял стремление к чему-то в жизни. Большинство дополнительных занятий я бросил. Сейчас мне немного стыдно за тот период времени. Но появилась «дота», он мне заменила бейсбол. Я снова нашел страсть к жизни и начал хотеть побеждать. На мой взгляд, не существует такого понятия, как талант. Все дело в объеме труда, который я закладываю в занятие. Думаю, любой может добиться высот, если будет серьезно работать в выбранном направлении», - говорил Урпалайнен в видеоролике Valve, приуроченном к The International 2016.

Вонг ChuaN Хок Чуан

Малазиец ChuaN известен в мире киберспорта. В 2012 году он победил на The International вместе с командой Invictus Gaming.

Чуан профессионально занимался баскетболом до того, как получил серьезную травму. Во время восстановления малазиец не был в состоянии свободно передвигаться, из-за чего нашел себе применение в «доте». Игра настолько понравилась Чуану, что он начал пробовать себя в любительских, полупрофессиональных, а позже и профессиональных командах. Долгое время он считался одним из лучших саппортов в этой дисциплине.

За свою карьеру Чуан принял участие в 65 официальных турнирах, заработав 740 тысяч долларов призовыми. Не факт, чтобы в баскетболе ему повезло бы так же. Много ли вы знаете баскетболистов из Малайзии, выступающих в НБА или Евролиге?

Фото: Philipp Schmidli / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Читайте также:

Качки в киберспорте. Геймеры, которые посоревнуются с Халком и Акинфенвой в атлетизме

Чемпион России по киберфутболу: «Разочарован, что не попал на чемпионат мира»

Танго с клавиатурой. Киберспортсмен бросил фотомодель ради видеоигры

ЧМ-2018 по киберфутболу уступил по зрелищности футбольному. Победителем стал игрок из Саудовской Аравии