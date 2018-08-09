Автор самого красивого гола 2015 года, МС по боксу. Они бросили спорт ради киберспорта

Сложно залезть в чужую голову и понять, что там происходит. Иногда успешные люди совершают крайне странные поступки. Например, популярный актер Дэниел Рэдклифф много пил во время съемок последних частей фильмов о «Гарри Поттере», а после голым сыграл в одной из британских пьес. Случается и такое, что человек бросает дело, в котором достигает больших успехов.
Венделл Лира
Немногие помнят этого бразильского футболиста. В его послужном списке нет популярных команд. Вряд ли кто-нибудь хорошо знает бразильские клубы «Гояс», «Форталеза», «Вила Нова». Но есть один момент, из-за которого в 2015 году весь футбольный мир устремил взор в сторону тогда еще 26-летнего форварда. 11 марта 2015-го Лира забил гол в ворота «Атлетико Гоияниенсе» ударом через себя в матче 4-го по силе дивизиона Бразилии. Этот гол был признан FIFA лучшим в 2015 году, и Лира получил специальный приз.https://twitter.com/FootballFactly/status/686624363789955072
На дальнейшую футбольную карьеру спортсмена чудо-гол сильно не повлиял - трансферная стоимость игрока так и не выросла с 250 тысяч евро. И в июле 2016-го Венделл объявил о своем решении завершить карьеру футболиста, чтобы полностью сконцентрироваться на любимом деле – игре в футбольный симулятор FIFA.
Нельзя сказать, что киберспортивная карьера получилась у Лиры очень удачной. За два года выступлений он заработал 2,5 тысячи долларов, заняв 9-16 место на турнире FUT Champions Cup 2018 - Barcelona - XBox Division в январе 2018-го. Зато у экс-футболиста есть собственный YouTube-канал, на который подписано полмиллиона человек. В гости к Лире приходят различные знаменитости как из мира футбола, так и из других профессий. Он проводит с ними состязания-тренировки в футболе настоящем и виртутальном. В июле 2018 года таким гостем стал не чужой для российского футбола бразилец Алекс, который с 2009-го по 2011 год выступал в «Спартаке». В январе 2017-го бывший капитан красно-белых повесил бутсы на гвоздь и теперь участвует в различных медиаактивностях в Бразилии.Смотреть на YouTube
Этим летом Лиру можно было найти в Москве, он был среди толпы болельщиков, осваивавшей Никольскую улицу и российские красоты.https://twitter.com/wendelllira/status/1015270793440321536
Богдан Iceberg Василенко
Украинец больше известен благодаря своим успешным выступлениям в киберспортивной дисциплине Dota 2. Вместе с командой Winstrike Iceberg, как называет его киберспортивное сообщество, занял третье место на турнире EPICENTER в Москве, после чего сумел пробиться через квалификации в финальную стадию турнира The International 2018, который пройдет в Ванкувере с 15 по 25 августа.
Но еще до перехода в киберспорт Богдан занимался боксом! Причем довольно успешно.
«Существуют три вида бокса: любительский, полупрофессиональный и профессиональный. Я занимался на любительском уровне боксом и боевыми искусствами с 4 лет. И получил мастера спорта. Участвовал в международных соревнованиях по боксу, путешествовал для участия в боях. Я провел примерно 130 боев и выиграл 120 из них. Потом в моей жизни появилась Dota. Возвращаясь с соревнований, я шел в компьютерный клуб с друзьями, с каждым разом мы все больше и больше играли в «доту». Наступил момент, когда мне надо было выбрать: либо бокс, либо «дота». Мое решение шокировало родителей. Я выиграл турнир по боксу и, вернувшись домой, сказал им, что это был мой последний турнир», - сказал Василенко в интервью joindota.com.
За свою киберспортивную карьеру Василенко заработал порядка 66 тысяч долларов призовых. На The International киберспортсмен имеет реальные шансы серьезно пополнить свой кошелек.https://twitter.com/Icebergdota/status/992681573932814337
Ян Непомнящий
Российский шахматист, гроссмейстер (2007). Чемпион Европы 2010 года, чемпион России 2010-го. В 2006 году Непомнящий всерьез увлекся киберспортом, освоив первую «доту». А в 2011-м даже выиграл престижный турнир ASUS Winter Cup 2011. После шахматист ездил на The International в качестве ведущего статистики русской студии и в период с 2014-го по 2016 год постоянно входил в топ лучших игроков по карточной компьютерной игре Hearthstone. Но в итоге увлечение киберспортом так и осталось увлечением.
— Ян, почему между киберспортом и шахматами вы все же выбрали второе?
— Как минимум, если учитывать время, потраченное мною на определенную деятельность, то разница колоссальная. Ведь шахматами я занимаюсь с 5 лет, а киберспортом серьезно увлекался 1-2 года. Когда я впервые задумался о киберспорте всерьез, по-моему, еще не было даже первого The International, индустрия была совсем не развита в плане заработка, организаций, перспектив. Конечно, эти мысли посетили и после, но с шахматами расставаться был не готов, все-таки очень серьезный шаг. А совмещать, я бы сказал, нереально, ведь очень тяжело на должном уровне быть успешным в двух настолько разных сферах, которые тем не менее очень похожи в уровне требуемой самоотдачи. И там, и там необходимо много внимания, усердия, тренировок, - говорил Непомнящий в интервью sovsport.ru.
Из последних результатов Яна в шахматах отметим его победу над действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в декабре 2017 года на турнире London Chess Classic. Она позволила Непомнящему дойти до финала супертурнира, где он уступил на тай-брейке Фабиано Каруане. Также победа над Карлсеном ввела Яна в клуб Михаила Чигорина, в который входят все шахматисты, выигравшие хотя бы одну партию с классическим контролем времени в официальном соревновании у чемпиона мира в период обладания им этим званием.
Лассе Matumbaman Урпалайнен
Финский киберспортсмен Matumbaman является суперзвездой Dota 2. Вместе с командой Team Liquid в 2017 году Урпалайнен стал победителем The International, а сумма заработанных им призовых в «доте» уже превысила три миллиона долларов. Далеко не всем известно, что до киберспорта Лассе занимался бейсболом на профессиональном уровне. Он играл в национальной лиге в Финляндии, но после ухода из команды тренера потерял мотивацию.
«Я потерял стремление к чему-то в жизни. Большинство дополнительных занятий я бросил. Сейчас мне немного стыдно за тот период времени. Но появилась «дота», он мне заменила бейсбол. Я снова нашел страсть к жизни и начал хотеть побеждать. На мой взгляд, не существует такого понятия, как талант. Все дело в объеме труда, который я закладываю в занятие. Думаю, любой может добиться высот, если будет серьезно работать в выбранном направлении», - говорил Урпалайнен в видеоролике Valve, приуроченном к The International 2016.Смотреть на YouTube
Вонг ChuaN Хок Чуан
Малазиец ChuaN известен в мире киберспорта. В 2012 году он победил на The International вместе с командой Invictus Gaming.
Чуан профессионально занимался баскетболом до того, как получил серьезную травму. Во время восстановления малазиец не был в состоянии свободно передвигаться, из-за чего нашел себе применение в «доте». Игра настолько понравилась Чуану, что он начал пробовать себя в любительских, полупрофессиональных, а позже и профессиональных командах. Долгое время он считался одним из лучших саппортов в этой дисциплине.
За свою карьеру Чуан принял участие в 65 официальных турнирах, заработав 740 тысяч долларов призовыми. Не факт, чтобы в баскетболе ему повезло бы так же. Много ли вы знаете баскетболистов из Малайзии, выступающих в НБА или Евролиге?https://twitter.com/twirlyswirly/status/473911592237559810
Фото: Philipp Schmidli / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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