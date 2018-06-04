Качки в киберспорте. Геймеры, которые посоревнуются с Халком и Акинфенвой в атлетизме

«Матч ТВ» рассказывает о киберспортсменах, которые прокачивают не только навыки в компьютерных играх, но и свою мускулатуру. Их легко можно спутать с атлетами.

Для простого обывателя киберспортсмен – человек, который сутками сидит за компьютером, портит глаза и осанку. Доля правды в этом есть, но отнюдь не все геймеры одинаковы. Наиболее продвинутые понимают значимость баланса и необходимость укрепления физической формы. Один из самых популярных игроков в Dota 2 из СНГ Роман Resolut1on Фоминок в недавнем интервью рассказал, что проблемы со спиной вынудили его начать заниматься в спортивном зале.

И, к счастью, он не одинок.

Райан freakazoid Абадир

Неофициальный секс-символ киберспорта является неплохим игроком в CS: GO. На его счету есть победы на iBUYPOWER Invitational и порядка 80 тысяч заработанных призовых. Но популярность в киберспортивном мире ему принесли не высокие результаты, а… его тело. Посмотрите на Райана! Да его легко можно спутать с представителем любого другого традиционного вида спорта (и мы не о шахматах).

Ярослав pashaBiceps Яжомбковски

Конечно, мы не могли обойти стороной этого персонажа с броским никнеймом «пашабицепс», который говорит сам за себя. Ярослав был успешным игроком в CS 1.6 – он не раз побеждал на крупных турнирах. Со временем ему пришлось переквалифицироваться в CS: GO, так как организаторы соревнований предпочли ее старенькой «контре». В данный момент Яжомбковски выступает за российскую организацию Virtus.pro, поэтому он так популярен на родине Пушкина и Ломоносова. «Одинаково общаюсь с русскими и польскими фанатами. Мы все славяне, мы похожи», – заявил Ярослав в одном из недавних интервью, чем только подогрел интерес к своей персоне. Отличительной чертой киберспортсмена являются его бицепсы, которые он демонстрирует в соцсетях.

Таль Fly Айзик

25-летний израильтянин – один из ведущих игроков в Dota 2, не раз выступавший на The International. За свою карьеру он заработал порядка 1,4 миллиона долларов призовыми, что подняло его на 27-ю строчку рейтинга по этому показателю. Но одними лишь выступлениями в «доте» Таль не ограничивается. Его отец Мони Айзик – семикратный чемпион Израиля по дзюдо, мастер боевого искусства Крав-мага. Неудивительно, что и сам Таль поддерживает свою форму в зале.

Данил Zeus Тесленко

Старожил киберспорта Zeus является одним из наиболее уважаемых игроков в CS: GO. В рейтинге самых богатых киберспортсменов в «контре» Тесленко занимает первое место среди игроков из СНГ-региона (416 тысяч долларов). Главные успехи киберспортсмена связаны с украинским клубом Natus Vincere, за который он выступает в настоящее время. Команда располагается на третьей строчке мирового рейтинга hltv, постоянно занимая призовые места на крупных турнирах. В свободное время Тесленко любит ходить в спортзал, где постоянно совершенствует свое тело.

Якоб Lothar Зигулски

Польский киберспортсмен изначально пробовал себя в игре Hearthstone, где даже сумел занять четвертое место на одном из турниров. Но больший успех пришел, когда он переквалифицировался в ведущего: хорошее чувство юмора, понимание дела и отличный внешний вид сделали Якоба успешным и знаменитым. Он продолжает развиваться и в качестве киберспортсмена, проводя стримы в Fortnite, но, как и для других героев нашей подборки, спортзал и качалка для него – не пустые слова.

Фото: facebook.com/G5.pasha

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