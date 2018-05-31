Дети из киберспортивного лагеря привозят телефоны за 80 тысяч. Как проводят лето юные геймеры

Гаджеты и смартфоны – основные предметы в руках современного ребенка. И нет ничего удивительного, что с развитием технологий родителям юных геймеров все сложнее придумывать летний досуг для них. Отличным вариантом для многих уже стал «Первый киберспортивный лагерь» на берегу Черного моря.

«Сейчас очень много различных программ для детского отдыха. Мы рискнули создать такой лагерь, в который хотел бы попасть сам ребенок. Это первый в России и один из первых в мире киберспортивных детских лагерей, – поделился с «Матч ТВ» основатель проекта «Первый киберспортивный лагерь» Артем Гаврилов. – В прошлом году в нем побывало 600 человек, а в этом уже приобрели путевки порядка 900».

В лагерь набирают детей от 10 до 18 лет, которые в течение двух недель будут веселиться, купаться в море и ежедневно заниматься крупнейшими киберспортивными дисциплинами – Dota 2 и CS: GO – с профессиональными тренерами.

«60-70% клиентов нашего лагеря в этом году – те, кто уже был в прошлом, – настолько им все понравилось. В данный момент мы потихонечку закрываем продажи, потому что почти все места на все смены уже разобраны. Изначально мы думали, что к нам будут приезжать дети, нуждающиеся в социализации, – нашей главной задачей было помочь им в этом, – признался Гаврилов. – Но оказалось, что таких ребят крайне мало. Это действительно классное, очень умное поколение, которое не просто воспринимает объяснения, но и имеет свое мнение, задает вопросы».

В течение 14 дней дети будут базироваться на берегу Черного моря в районе села Сукко. Их ожидает пятиразовое питание, анимационная программа по тематикам игр, купание на собственном пляже и прочие удобства.

Успех первого сезона привел к тому, что сработало «сарафанное радио». Весть о киберспортивном лагере разлетелась повсюду, и появились люди, желающие отдохнуть на берегу Черного моря. Но есть загвоздка – им уже больше 18 лет.

«К нам приходит много заявок от ребят, которым 18 и старше (лагерь только для несовершеннолетних. - «Матч ТВ»). Из-за этого мы решили сделать еще один проект, анонс которого состоится в ближайшее время. Это тоже будет киберспортивный лагерь, но уже для взрослых».

Для того чтобы дети сразу прочувствовали соревновательный дух, их разделят на четыре фракции: Свет, Гравитация, Хаос и Энергия. Невольно вспоминается фраза из «Гарри Поттера»: «Только не Слизерин, только не Слизерин…» Потом ребята делятся на команды и постигают глубины своих дисциплин уже с тренерами. А после нескольких дней тренировочного процесса команды начинают сражаться за рейтинговые очки для себя и своих фракций. Матчи группового этапа проходят по системе best of 2. За выигрыш со счетом 2-0 победителю начисляется 3 очка, проигравшему – 0. В случае ничьей обе команды получают по 1 очку. Групповой этап определит турнирную сетку плей-офф, где команда, занявшая в своей группе первое место, встретится в полуфинале с четвертой командой, соответственно второе место сыграет в полуфинале с третьим. Как и в любом крупном киберспортивном турнире, в итоге развернется борьба за приз.

«Для начала все участники тренируются в течение 10 дней, а последние 4 дня смены у них идет турнир. Если из других летних лагерей дети уезжают с поощрительными грамотами, то из нашего – с топовым смартфоном и прочими современными компьютерными девайсами. Оборудование у нас такого уровня, что смело могло бы выставляться на киберспортивных турнирах, – говорит Гаврилов. – Мощные компьютеры, специальные геймерские кресла, мониторы, столы. На оснащение лагеря было потрачено около десятка миллионов рублей».

Лагерь не ограничивается только киберспортивной тематикой. Спорт, море, походы и экскурсии являются неотъемлемой частью жизни ребят. Интересно, что на сайте лагеря указано, что набор в команду вожатых не ведется. Из-за ужесточения требований к организации детского отдыха руководство предпочитает не рисковать и пользуется своей командой, прошедшей сертификацию.

«В России к киберспорту очень неоднозначное отношение. Мы с партнерами понимали это, и нам пришлось пройти через множество испытаний, чтобы создать по-настоящему качественный продукт. Нашу работу проверяли Министерство образования, Роспотребнадзор и пожарная служба. Детские лагеря – это вообще самый часто проверяемый и контролируемый вид бизнеса в РФ. Далеко не во всех сферах Роспотребнадзор, полиция и пожарные прибывают с проверками чуть ли не каждый день», – отметил основатель проекта.

Дело непростое – решать досуг детей в летний период. Но все мы помним, с какой радостью проводили время в лагере, пели песни у костра, мазали друг друга ночью зубной пастой. Такие воспоминания остаются с нами надолго.

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Фото: instagram.com/dota2camp