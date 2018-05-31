Дети из киберспортивного лагеря привозят телефоны за 80 тысяч. Как проводят лето юные геймеры

«Сейчас очень много различных программ для детского отдыха. Мы рискнули создать такой лагерь, в который хотел бы попасть сам ребенок. Это первый в России и один из первых в мире киберспортивных детских лагерей, – поделился с «Матч ТВ» основатель проекта «Первый киберспортивный лагерь» Артем Гаврилов. – В прошлом году в нем побывало 600 человек, а в этом уже приобрели путевки порядка 900».https://www.instagram.com/p/Bf5SoCTFPIA/?taken-by=dota2camp
В лагерь набирают детей от 10 до 18 лет, которые в течение двух недель будут веселиться, купаться в море и ежедневно заниматься крупнейшими киберспортивными дисциплинами – Dota 2 и CS: GO – с профессиональными тренерами.
«60-70% клиентов нашего лагеря в этом году – те, кто уже был в прошлом, – настолько им все понравилось. В данный момент мы потихонечку закрываем продажи, потому что почти все места на все смены уже разобраны. Изначально мы думали, что к нам будут приезжать дети, нуждающиеся в социализации, – нашей главной задачей было помочь им в этом, – признался Гаврилов. – Но оказалось, что таких ребят крайне мало. Это действительно классное, очень умное поколение, которое не просто воспринимает объяснения, но и имеет свое мнение, задает вопросы».https://www.instagram.com/p/BeNWSvzFziH/?taken-by=dota2camp
В течение 14 дней дети будут базироваться на берегу Черного моря в районе села Сукко. Их ожидает пятиразовое питание, анимационная программа по тематикам игр, купание на собственном пляже и прочие удобства.
Успех первого сезона привел к тому, что сработало «сарафанное радио». Весть о киберспортивном лагере разлетелась повсюду, и появились люди, желающие отдохнуть на берегу Черного моря. Но есть загвоздка – им уже больше 18 лет.
«К нам приходит много заявок от ребят, которым 18 и старше (лагерь только для несовершеннолетних. - «Матч ТВ»). Из-за этого мы решили сделать еще один проект, анонс которого состоится в ближайшее время. Это тоже будет киберспортивный лагерь, но уже для взрослых».https://www.instagram.com/p/BfdLoLOlSAo/?taken-by=dota2camp
Для того чтобы дети сразу прочувствовали соревновательный дух, их разделят на четыре фракции: Свет, Гравитация, Хаос и Энергия. Невольно вспоминается фраза из «Гарри Поттера»: «Только не Слизерин, только не Слизерин…» Потом ребята делятся на команды и постигают глубины своих дисциплин уже с тренерами. А после нескольких дней тренировочного процесса команды начинают сражаться за рейтинговые очки для себя и своих фракций. Матчи группового этапа проходят по системе best of 2. За выигрыш со счетом 2-0 победителю начисляется 3 очка, проигравшему – 0. В случае ничьей обе команды получают по 1 очку. Групповой этап определит турнирную сетку плей-офф, где команда, занявшая в своей группе первое место, встретится в полуфинале с четвертой командой, соответственно второе место сыграет в полуфинале с третьим. Как и в любом крупном киберспортивном турнире, в итоге развернется борьба за приз.
«Для начала все участники тренируются в течение 10 дней, а последние 4 дня смены у них идет турнир. Если из других летних лагерей дети уезжают с поощрительными грамотами, то из нашего – с топовым смартфоном и прочими современными компьютерными девайсами. Оборудование у нас такого уровня, что смело могло бы выставляться на киберспортивных турнирах, – говорит Гаврилов. – Мощные компьютеры, специальные геймерские кресла, мониторы, столы. На оснащение лагеря было потрачено около десятка миллионов рублей».https://www.instagram.com/p/BVfS1wVFNea/?taken-by=dota2camp
Лагерь не ограничивается только киберспортивной тематикой. Спорт, море, походы и экскурсии являются неотъемлемой частью жизни ребят. Интересно, что на сайте лагеря указано, что набор в команду вожатых не ведется. Из-за ужесточения требований к организации детского отдыха руководство предпочитает не рисковать и пользуется своей командой, прошедшей сертификацию.
«В России к киберспорту очень неоднозначное отношение. Мы с партнерами понимали это, и нам пришлось пройти через множество испытаний, чтобы создать по-настоящему качественный продукт. Нашу работу проверяли Министерство образования, Роспотребнадзор и пожарная служба. Детские лагеря – это вообще самый часто проверяемый и контролируемый вид бизнеса в РФ. Далеко не во всех сферах Роспотребнадзор, полиция и пожарные прибывают с проверками чуть ли не каждый день», – отметил основатель проекта.https://www.instagram.com/p/BfYF1F4l-bx/?taken-by=dota2camp
Дело непростое – решать досуг детей в летний период. Но все мы помним, с какой радостью проводили время в лагере, пели песни у костра, мазали друг друга ночью зубной пастой. Такие воспоминания остаются с нами надолго.
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Фото: instagram.com/dota2camp