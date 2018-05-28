Ferrari, Mercedes и Hyundai. Какие авто достаются геймерам на киберспортивных турнирах

Профессиональный киберспорт продолжает удивлять своими призовыми.

No[o]ne

В Англии прошел турнир ESL One Birmingham 2018 по Dota 2. Победителем очередного состязания от ESL вновь стала российская команда Virtus.pro. По традиции организаторы выбирают лучшего игрока и дарят ему Mercedes стоимостью 50 тысяч долларов. В этот раз немецкий автомобиль достался Владимиру No[o]ne Миненко. Кстати, украинский киберспортсмен приблизился к отметке в миллион долларов призовых, заработанных на официальных турнирах.

Solo

Миненко является продолжателем традиций российской команды. Напомним, что на турнире ESL One Hamburg 2017 капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин получил титул MVP, который тоже позволил ему обзавестись собственным Mercedes.

Такая щедрость организаторов турниров серии ESL уже не удивляет. Во время состязаний в Катовице они выдумали свою фишку, раздав по Mercedes каждой команде для передвижения по польскому городу площадью в 165 кв. км. Для того чтобы фанаты узнавали своих героев, все автомобили были украшены логотипами команд.

RodjER

Собственно, в Катовице Virtus.pro также победила. А Mercedes был вручен одноклубнику Березина и Миненко – Владимиру RodjER Никогосяну.

В апреле Владимир рассказал о ситуации с получением автомобиля:

«Я его уже заказывал, но там есть трудности с производством и цветом конкретной модели. Это все в процессе, машина будет минимум к лету, она готовится три месяца. Я сначала выбрал Mercedes-Benz E300, но его уже не производят – говорят, нужно что-то другое».

Thresh

Ситуации с Virtus.pro и Mercedes от ESL не первые в истории киберспорта. Еще в 1997 году был вручен первый автомобиль за победу на компьютерных соревнованиях.

Деннис Thresh Фонг победил на турнире по игре Quake в рамках Red Annihilation. Примечательно, что главным призом соревнований была красная Ferrari 328 GTS Джона Кармака, одного из совладельцев id Software. На тот момент автомобиль стоил больше 50 тысяч долларов. Впрочем, Фонг в скором времени продал свой подарок, на содержание которого ему приходилось тратить много денег.

TaZ

Вновь Mercedes и вновь Virtus.pro. В феврале 2017-го авто за успешную игру получил Виктор TaZ Войтас – игрок команды Virtus.pro по Counter-Strike: Global Offensive. Примечательно, что машина была вручена поляку от совладельца киберспортивного холдинга ESforce Holding Антона Черепенникова, который пообещал автомобиль за успешное выступление на DreamHack Masters в Лас-Вегасе. Команда Virtus.pro победила на турнире, а TaZ получил свой Mercedes.

Альберт Сатыгулов

Не только представителям крупных киберспортивных дисциплин достаются приятные призы. Летом 2016 года в Бишкеке проводился финал первого сезона Лиги Центральной Азии по World of Tanks. Главным призом соревнований стал корейский автомобиль Hyundai Accent. Его выиграл 15-летний Альберт Сатыгулов, набравший в личном зачете 2464 очка чистого опыта.

В силу возраста Альберт не сумел сам уехать на новом авто, поэтому на церемонии награждения его сопровождала мама.

lovelychook

Китай впереди планеты всей! С таким лозунгом подходят к работе организаторы турниров в Поднебесной. Ведь всегда приятно, когда победителями становятся представители твоей страны. Именно с целью мотивирования китайских киберспортсменов интернет-компания NetEase учредила специальный приз на турнире «Китай против Европы» по Hearthstone. Помимо денежного вознаграждения киберспортсмены боролись за Ferrari California T, стоимость которого на тот момент составляла 162 тысячи долларов. Однако NetEase поставили одно условие: получить автомобиль мог лишь победитель турнира, имеющий китайское гражданство. Им стал Чжан lovelychook Бохан из команды NewBee.

Читайте также:

«Дальнобойщики», Mortal Kombat, WarCraft III. Киберспортивные игры, которые не стареют, как и Буффон

Сильные игроки. Люди с ограниченными возможностями в киберспорте

Самые популярные и прибыльные дисциплины киберспорта

От 2 до 17 миллионов. Самые богатые девушки-киберспортсменки

Фото: GosuGamersHS