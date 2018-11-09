Почти все считают Карлсена фаворитом. Как и сам Магнус

Карякин, Карпов и Каспаров - о главном матче двухлетия.

2018-11-09T08:59:03+03:00 Карякин, Карпов и Каспаров - о главном матче двухлетия.

Что думают эксперты

Сергей Карякин, претендент на шахматную корону в 2016-м

— Карлсен будет фаворитом. Это его четвертый матч за мировую корону. Все-таки он опытный боец, через многое прошел. У него были неприятные моменты – в частности, в матче со мной. Каруана – молодой и амбициозный, но опыта ему пока не хватает. И у него нет шахматной эрудированности, как у Магнуса, — рассказывал Карякин в интервью Алексею Ягудину на «Матч ТВ».

Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам

— У Каруаны нервная система достаточно устойчивая, и он поставил перед собой цель, к которой идет. С моей точки зрения, Магнус все равно остается фаворитом в этом матче, но если он будет играть так же, как он играл с Карякиным, то у Каруаны есть прекрасный шанс, — объяснял Каспаров Chess-news.

Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам

— Более стабилен Карлсен. Я отдаю ему небольшое предпочтение. Хотя не знаю, как он готовился. Потому что, став чемпионом мира, Магнус увлекся всякими выступлениями и участием в публичных мероприятиях. Все-таки подготовка к серьезнейшему матчу на первенство мира и участие в мероприятиях – вещи почти несовместимые. Так что оттого, как основательно Карлсен подошел к своему сопернику, зависит и исход матча. Но во всех случаях в матче будет серьезная борьба. Шахматные силы почти равны, но нервная система Карлсена намного устойчивее, — поделился Карпов в интервью «Комсомольской правде».

Андрей Филатов, президент Российской шахматной Федерации

— Думаю, что у Каруаны больше шансов на победу. Примерно 60 на 40 в пользу американца. Главная причина такого прогноза – Фабиано понял, за счет чего можно разрушать Магнуса как личность, — заявил Филатов «Известиям».

Что говорят друг о друге участники матча

Магнус Карлсен, 16-й чемпион мира

— На бумаге Каруана мой абсолютно худший соперник. Поэтому полагаю, матч будет отличаться от предыдущих. Очевидно, что игра Ананда и Карякина базировалась на подготовке, тогда как Каруана думает по-другому. Он не сильно зависит от подготовки.

Мне кажется, я буду иметь преимущество в концовках долгих партий. Он может поработать над этим, но не думаю, что сравнятся с моим уровнем за несколько месяцев. Надеюсь, Каруана чувствует давление! Таким образом, у меня будет преимущество в начале матча, — говорил Карлсен в интервью норвежскому сайту VG.

Фабиано Каруана, претендент на звание чемпиона мира

— Считаю, шансы примерно равны. Не думаю, что Карлсен большой фаворит. У меня есть шанс, и многое будет зависеть от того, насколько хорошо я сумею подготовиться. Если будет все в порядке с подготовкой, я буду хорошо себя чувствовать, буду уверенным в собственных силах, то получится упорный матч, — заявил Каруана после победы на Турнире претендентов («Газета.ru»).

Что считают болельщики

Сайт Chess.com провел опрос среди своих пользователей. В нем приняли участие 60 тысяч человек. Результаты получились следующие:

• Карлсен выиграет матч в упорной борьбе – 56%

• Карлсен легко победит – 27%

• Каруана выиграет матч в упорной борьбе – 14%

• Каруана легко победит – 2%

Букмекеры оценивают шансы Магнуса на победу как 2 к 3, Каруаны – 1 к 3.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев, РИА Новости/Владимир Федоренко

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