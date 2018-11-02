«Девушки действуют более агрессивно». Чем отличаются мужчины и женщины в шахматах

Гроссмейстер Сергей Шипов рассказал «Матч ТВ» о различиях игры двух полов.

2018-11-02T16:57:09+03:00 Гроссмейстер Сергей Шипов рассказал «Матч ТВ» о различиях игры двух полов.

Со 2 по 23 ноября в Ханты-Мансийске проходит женский чемпионат мира. 64 спортсменки, среди которых 9 россиянок, борются за звание лучшей шахматистки планеты. Перед стартом турнира «Матч ТВ» поговорил с гроссмейстером Сергеем Шиповым. В интервью он рассказал, почему в топ-100 рейтинга ФИДЕ только одна девушка, что чувствует мужчина, садясь играть против женщины, и в чем шахматистки лучше шахматистов.

- Как мужчины-гроссмейстеры относятся к женщинам в шахматах?

- Давно прошли те времена, когда отношение было пренебрежительным и высокомерным. Такое наблюдалось в начале и, может, где-то в середине ХХ века. Разница в классе тогда была действительно колоссальная. В наше время женские шахматы очень развиты. Во многих странах есть сильные гроссмейстеры. Гендерное противопоставление сейчас не совсем корректно. Особенно после эпохи имени Юдит Полгар, которая входила в мировую шахматную элиту и была в топ-10 рейтинга. Все иллюзии у мужчин развеялись.

- Почему тогда теперь в топ-100 рейтинга ФИДЕ только одна девушка?

- Мужчины сильнее. Представьте, сколько женщин войдет в топ-100 мужского рейтинга в теннисе или в боксе? Думаю, что ровно ноль. Шахматы в этом плане более мягкий и толерантный вид спорта, дающий некоторые шансы девушкам бороться с сильным полом. Мужчина выносливее, он может посвятить всего себя шахматам, заниматься с утра до ночи. Женщины себе такого не позволяют. Расход энергии, который они тратят на шахматы, гораздо меньше. Отсюда результат.

- То есть влияют физиологические различия двух полов?

- Конечно. Это имеет колоссальное значение. Шахматы очень энергоемкий вид спорта. То, что партии продолжаются по несколько часов, - лишь верхушка айсберга. Никто не видит того, как шахматисты готовятся к партиям, сколько нервных клеток убивают, сколько пашут. Поэтому чтобы зайти на вершину, нужно потратить много времени, таланта, сил и энергии.

- Женская игра отличается от мужской?

- Есть какие-то тонкие различия. Женщины эмоциональнее, они менее стабильные, но более боевые. Любопытный момент: женщины в шахматах действуют более самоотверженно и агрессивно. В них нет нарочитой расчетливости, которая есть у мужчин. Это проявляется с юного возраста. Мальчишки иногда делают ничью, исходя из спортивных тактических соображений. Девочки, девушки, женщины гораздо прямолинейнее. Тем интереснее смотреть их партии, потому что они действуют без компромисса.

- Получается, что в женских партиях меньше ничейных результатов?

- Да. Меньше осмотрительности, желания сыграть от печки. Они просто идут на победу любым цветом против любой соперницы.

- Что девушкам удается лучше, а что хуже мужчин?

- Лучше атакуют и хуже защищаются. Защита требует упорства, полной концентрации и психологической стойкости. Атаковать выгоднее и проще. Поэтому с юных лет у девочек, да и у мальчиков, атакующие возможности превышают оборонительные. С опытом и талантом и щит становится на уровне меча.

Многое зависит от работы, от каких-то возможностей организма, от уровня мотивации. Когда идет игра действительно за высокие призы, то девушки способны по 5-6 часов аккуратно обороняться, выдерживать нагрузки, которые обычно для других людей уже невозможно выдержать. Именно атакующая направленность в женских шахматах сохраняется как некая тенденция.

- Тренировки и подход к ним у мужчин и женщин тоже разный?

- Конечно. Женщины, если сравнивать с мужчинами, почти не умеют работать самостоятельно. Юноши, начиная с 14-15-летнего возраста, довольно быстро превращаются в хороших аналитиков, которые могут раскапывать превосходные варианты и делать много подготовительной черновой работы без тренера. У девушек такое бывает редчайшим исключением. Подготовка женщин требует от тренеров другого уровня опеки.

- В каком виде женщины более успешны: в блице, рапиде или в классических шахматах?

- Зависит от индивидуальности. Есть девушки, которые играют великолепно в блиц и побеждали очень сильных гроссмейстеров: Валентина Гунина, Саша Костенюк, Екатерина Лагно. Мне кажется, что в быстрых жанрах девушкам проще бороться с мужчинами. На длинной же дистанции, где многое решают выносливость и умение держать концентрацию, мужчинам легче.

- Как психологически чувствует себя мужчина, когда садится играть против женщины?

- Многое зависит от воспитания. Есть еще где-то в забытых богом краях небитые мужики, которые истинно полагают, что сильнее женщин только потому, что они женщины. Мне доводилось видеть такие картины, когда женщина в шахматном плане сильнее, а он до конца не может поверить, что проиграл, по-русски говоря, бабе. Все иллюзии улетучиваются.

Современные мужчины относятся к партиям против женщин абсолютно серьезно. Конечно, когда в таких смешанных единоборствах побеждает девушка, то это вызывает большой ажиотаж и интерес.

- Согласно исследованию 2010 года мужчины играют против женщин более агрессивно, чем обычно. Вы с этим согласны?

- Конечно. Когда мы играем с женщинами, то хочется все-таки поддержать свое реноме и постоять за мужскую братию. Такое есть. Мужчины против женщин действуют более раскованно и на ничью, которую им предлагают прекрасные дамы, не соглашаются. Сражаются до конца.

- Насколько отличаются доходы мужчин и женщин в шахматах?

- На порядки. Если сравнить, сколько зарабатывают ведущие мужчины и женщины, то разница в призах и гонорарах очень велика. Это не чей-то злой умысел. Просто мужские шахматы в принципе вызывают больший интерес у публики, спонсоров и организаторов турниров. К сожалению, раскрутить женские шахматы по-настоящему и поставить на высокую профессиональную платформу пока не получается.

Недаром формула розыгрыша мужского и женского чемпионата мира отличается. У мужчин сейчас все очень четко. Есть спонсоры, которым это интересно, организаторы. А у девушек в этом плане проблемы. Поэтому ни о каком равенстве доходов речи не идет.

- Как часто девушек приглашают на престижные турниры?

- На крупнейшие, как правило, только самую сильную шахматистку. Раньше это была Юдит Полгар, затем Александра Костенюк. Последнее десятилетие китаянка Хоу Юфань практически узурпировала право играть на элитных турнирах. Иногда, когда соревнования проводятся по швейцарской системе и много участников, то некоторые организаторы делают специальные приглашения не только китаянке. Но это скорее исключение из правил.

- Увидим ли мы в ближайшем будущем женщину-гроссмейстера, играющую за шахматную корону?

- До матча за корону и Юдит Полгар не добралась. А это уникум. Она была в десятке лучших, играла на чемпионате мира, хорошо выступала на Кубке мира. Ее достижение - как звезда Альтаир, которая далеко-далеко в небе. Честно говоря, я настроен скептически: больше ни одной женщине никогда не удастся это повторить. Хотя бы потому, что конкуренция в мужских шахматах развивается в геометрической прогрессии. Женщины не сумеют вклиниться в мужские ряды.

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Нина Зотина, РИА Новости/Валерий Мельников

Чемпионат мира по шахматам среди женщин стартует в Ханты-Мансийске