Карлсен снова защищает чемпионский титул, но соперник уже не Карякин

Максимально понятный гид по матчу за шахматную корону.

2018-11-08T17:06:19+03:00 Максимально понятный гид по матчу за шахматную корону.

Кто с кем играет?

С 9 по 28 ноября (возможно, все закончится раньше) в Лондоне действующий чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии будет отстаивать свой титул в матче против претендента Фабиано Каруаны из США.

• Для Карлсена это четвертый матч за шахматную корону, для Каруаны – первый.

• Карлсен – 16-й чемпион мира. Он удерживает титул с 2013 года.

• Магнус впервые играет чемпионский матч с соперником, который младше его. Карлсену – 27 лет, Каруана – 26.

• Карлсен стал гроссмейстером в возрасте 13 лет 4 месяцев и 27 дней, Каруана – в 14 лет 11 месяцев и 20 дней.

• Магнус возглавляет рейтинг ФИДЕ, Фабиано – на втором месте.

• В последний раз представитель США участвовал в чемпионском матче в 1972-м – Бобби Фишер выиграл у Бориса Спасского.

• Карлсен и Каруана сыграли между собой 33 официальные партии в классические шахматы. 10 раз побеждал норвежец, 5 – американец, 18 партий закончились ничьей.

• В последней партии между Магнусом и Фабиано зафиксирована ничья.

Каруана!? А почему не Карякин?

Чтобы получить возможность сыграть за шахматную корону с ее действующим обладателем, нужно выиграть Турнир претендентов. В нем участвуют 8 гроссмейстеров.

Сергей Карякин, как проигравший в последнем чемпионском матче (в 2016 году), получил автоматическое место в этой восьмерке. Несмотря на то, что в итоговом списке участников у него было самая низкая позиция в рейтинге ФИДЕ (13-е место).

Также на турнире играли:

• Два лучших шахматиста по итогам Кубка мира-2017: Левон Аронян и Дин Лижэнь.

• Два лучших шахматиста по итогам Гран-При ФИДЕ-2017: Шахрияр Мамедьяров и Александр Грищук.

• Два игрока с самым высоким рейтингом в 2017 году, без учета шахматистов, ранее квалифицировавшихся на Турнир претендентов: Фабиано Каруана и Уэсли Со.

• Один шахматист, получивший wild-card от организаторов: Владимир Крамник.

Претенденты собрались в Берлине в марте этого года. Они играли между собой в два круга. Интрига сохранялась до последнего 14-го тура: Каруана возглавлял таблицу с 8 очками, у Мамедьярова и Карякина было по 7,5 балла. Но американец свою заключительную партию против Грищука выиграл, обеспечив себе единственное место в матче за звание чемпиона мира. Результаты Мамедьярова и Карякина при таком раскладе были уже не важны.

Сергей занял итоговое третье место. Другие российские участники турнира: Крамник – пятый, Грищук – шестой.

И что нужно сделать, чтобы стать чемпионом мира?

На определение победителя у гроссмейстеров есть 12 партий в классические шахматы и в случае равенства - тай-брейк.

12 партий в классические шахматы

Если шахматист набирает 6,5 очков в партиях с классическим контролем времени, то он становится чемпионом.

За победу в партии дается 1 очко, за поражение – 0, при ничьей участники получают по 0,5 балла.

Матч может продлиться меньше 12 партий. Так было в обеих чемпионских встречах Карлсена и Ананда. В 2013-м Магнус набрал 6,5 очков за 10 партий (11 и 12 уже не игрались), а в 2014-м – за 11.

Если же по итогам 12 партий в классические шахматы у гроссмейстеров будет равенство, то им предстоит играть тай-брейк.

Тай-брейк

В 2016-м Карлсен и Карякин не смогли выявить чемпиона в 12 партиях классических шахмат и зарубились на тай-брейке. Гроссмейстер Сергей Шипов в эфире «Матч ТВ» тогда доступно объяснил правила проведения:

«Для начала шахматисты играют 4 партии в быстрые шахматы. 25 минут получает каждый гроссмейстер на партию и 10 секунд добавления на ход. То есть, если мы суммируем, выходит, что минимум час станет продолжаться каждая партия. Примерно 4 часа у нас будут быстрые шахматы. Перерывы между партиями примерно 10 минут.

Если счет 2–2, то соперники играют две партии в блиц, но в достаточно мягкий и медленный. Они получают по 5 минут на партию каждый и 3 секунды добавления на ход. Обычно в жизни мы играем более быстрые блицы, но здесь все-таки чемпионат мира, серьезный титул стоит на кону. Поэтому играют такой медленный блиц. Если счет 1–1 в этих блиц-партиях, то еще две партии. И так 5 раз. То есть 5 мини-матчей по две партии.

Чрезвычайно трудно представить, что они смогут все пять раз сыграть со счетом 1–1, хотя один раз в истории такое было. Тогда состоится партия смерти. В этом что-то есть. Такой концентрации нервных переживаний, как в армагеддоне, нет вообще нигде. Шахматисты играют блиц-партию. 5 минут получают белые на партию, 4 минуты получают черные. Казалось бы, какая несправедливость. Но ничья в пользу черных. Секунды не добавляются до 60-го хода. Потом появляются по 3 секунды на ход. Когда не было совсем добавления, тогда происходили очень некрасивые сцены: люди просто стучали по часам и старались «сбить флаг». Просто играли на время. С точки зрения этики и судейских вопросов, это были очень непростые и конфликтные ситуации. Поэтому шахматисту, играющему черными, надо дотянуть до 60-го хода, после него он уже 3 секунды на ход будет накапливать и не просрочит время».

Тай-брейк в 2016-м закончился на первом этапе: по итогам четырех партий в быстрые шахматы сильнее оказался Карлсен.

Кроме титула еще что-то дают?

Минимальный гарантированный призовой фонд - 1 миллион евро. Таким он был два года назад. Но в 2018-м чеки у участников увеличатся. Помимо миллиона евро в призовой фонд добавятся 20 процентов от доходов за платные трансляции. Все как в UFC: чем больше людей смотрят, тем больше заработок у участников боя.

Победитель матча за шахматную корону получает 60 процентов от призового фонда, проигравший – 40. Но если гроссмейстеры будут выявлять победителя на тай-брейке, то чемпиону достанется 55 процентов, а проигравшему – 45.

В 2016-м, когда все решалось как раз на тай-брейке, Карякин заработал 450 тысяч евро, а Карлсен должен был получить 550 тысяч. Но за то, что после проигранной восьмой партии в классические шахматы Магнус не явился на пресс-конференцию, из его выигрыша вычли пять процентов – 27 500 евро.

Как следить за матчем?

Матч стартует 9 января. Все партии начинаются в 15:00 по лондонскому времени (в 18:00 по Москве). В день будет проходить по одной партии в классические шахматы.

Через каждые две партии – выходной, но в концовке матча отдыхать гроссмейстеры станут чаще – после 11-й и 12-й партий. Тай-брейк играется в один день.

Матч пройдет в Колледже Холборна – это историческое здание в центре Лондона. Зал, в котором будет битва за шахматную корону, вмещает 400 человек. Цена входного билета варьируется от 60 до 130 долларов. Но все «бюджетные» места на первые партии матча уже раскупили. Остались только ВИП-билеты за 500 долларов.

На 10, 11, 12 партии в классические шахматы и тай-брейк билеты еще не продаются, так как есть вероятность, что исход матча будет известен раньше.

Пакет интернет-трансляций (с доходов которых пойдет процент в призовой фонд) на весь матч стоит 20 долларов.

Поединок за шахматную корону ежедневно будет освещаться на телеканале «Матч ТВ» в выпусках новостей и программе «Все на матч», а также на сайте matchtv.ru.

Фото: globallookpress.com, KTSDESIGN/ SCIENCE PHOTO LIBRARY / Gettyimages.ru, Jason Kempin / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, PhotoAlto / Frederic Cirou / Gettyimages.ru

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