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«Спартаку» забили трешку и с Джикией, и без него. Стабильность». Как российские клубы сыграли в еврокубках

18:04
«Спартаку» забили трешку и с Джикией, и без него. Стабильность». Как российские клубы сыграли в еврокубках
Матч между командами «Спартак» и «Рейнджерс» / Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru
Алексей Спиридонов, Владислав Радимов и Михаил Моссаковский – об игре российских клубов в еврокубках на уходящей неделе.

Волейболист казанского «Зенита» и болельщик футбольного клуба «Спартак» Алексей Спиридонов – о победе красно-белых над «Рейнджерс» (4:3).

— Игра получилась интересной. Думаю, что она понравилась не только болельщикам «Спартака», но и всем любителям футбола, — начал Спиридонов. — Красно-белые всегда играют весело. Это касается и счета, и происходящего на поле. Может быть, не каждый раз получается продемонстрировать красивый футбол, но весело – это точно.

— Как вы относитесь к тому, что Георгий Джикия остался на скамейке запасных?

— Вообще все эти перестановки, инициированные Раулем Рианчо, мне не очень нравятся. Может быть, он знает что-то такое, чего не знаем мы, или наоборот – болельщики не осведомлены о том, что известно тренеру. При этом что с Джикией «Спартак» вынул трешку из ворот, что без него. Стабильность. 

— Несмотря на победу, в защите красно-белые снова устроили пожар. Почему так происходит?

— Насколько всем известно, проблемы в обороне у «Спартака» существуют не первый год. Не знаю ответа на этот вопрос, но он остается насущным.

— Тем не менее Рианчо остался доволен игрой и результатом. Не кажется ли это странным?

— А что еще он может сказать? Даже несмотря на то, что поговорить этот тренер любит. Конечно, Рианчо доволен, потому что это первая победа «Спартака» под его руководством. Насколько я понимаю, он держится за это место, хоть и утверждает обратное. Ему дали шанс поработать главным тренером, поэтому ничего удивительного в его словах нет.

— Есть ли шанс у Рианчо стать главным тренером «Спартака»?

— Мы можем вспомнить историю с Массимо Каррерой, который изначально работал в тренерском штабе Дмитрия Аленичева, а потом привел команду к чемпионству. Судя по турнирной таблице, в этом сезоне красно-белым будет сложно бороться за золото. Поэтому остается надеяться на успешное выступление команды в Кубке России и Лиге Европы. На данный момент в еврокубках главная задача – выйти в плей-офф.

— «Спартак» не потерял возможность выйти в плей-офф Лиги Европы, однако еще до старта турнира красно-белых называли одним из фаворитов группы. «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы не было всех этих страстей и сложностей?

— Конечно. Это же спартаковская классика! Кстати, сейчас мимо меня прошел олимпийский чемпион Максим Михайлов и сказал, что российский футбол – г... (смеется).

— Предположительно матч с «Уфой» в РПЛ станет для Рианчо последним в «Спартаке». Скажется ли это на мотивации команды, ее игре, результате?

— Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Мне Рианчо не очень симпатичен. И не факт, что Олег Кононов, о подписании контракта с которым сообщалось в СМИ, будет вызывать симпатию. В моем сердце остался Каррера – A tutti! Avanti!

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Бывший капитан «Зенита», главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов – о матче сине-бело-голубых и «Бордо» (1:1).

— Было заметно, что зенитовцы – уставшие и команде не хватает свежести, — отметил Радимов. — Если говорить про счет, то я согласен с Сергеем Семаком, который сказал, что результат приемлемый с точки зрения борьбы за выход в следующий этап Лиги Европы. О качестве игры двух мнений быть не может: хотелось бы лучше, но есть то, что есть. При этом стоит отметить, что на поле отсутствовали два лидера «Зенита» — Артем Дзюба и Бранислав Иванович. Учитывая это, игра удовлетворительна.

— Не исключаете, что ничья – результат того, что команда хотела добиться победы малой кровью, думая о следующем матче с ЦСКА?

— Нет, такого быть не может. И не забывайте о том, что в этом матче «Бордо» показал себя с хорошей стороны. Я очень рад за защитника Вукашина Йовановича, который в свое время играл в «Зените-2». Он – хороший парень, провел отличный матч. В целом жирондинцы – интересная и молодая команда. Они мне понравились.

— В свою очередь много говорится о том, что у «Зенита» наступил спад. Что вы думаете по этому поводу?

— Многие футболисты принимали участие в чемпионате мира, и это огромный выплеск эмоций. Понятно, что рано или поздно спад произойдет. Просто по-другому невозможно. Видно, что у Дзюбы, Кузяева, Ерохина есть проблемные игры, в которых они не могут выдержать 90 минут, не хватает эмоций и так далее. Но это объяснимо, потому что были объективные причины. Не стоит забывать историю с Кокориным, которого, конечно же, не хватает «Зениту». Есть проблемы. И я считаю, что петербуржцы выглядели бы ярче, если бы не чемпионат мира. Но эти причины не интересуют болельщиков, ведь так? Поэтому они и требуют от команды красивой игры с множеством забитых голов. Есть хорошие матчи, например, с «Локомотивом» (5:3). Это была красивейшая победа, уверенная. Однако есть и блеклые. И они чередуются. Футболистам попросту нужно перевести дух, и особенно сборникам.

— Следующий матч «Зенит» проведет в Москве против ЦСКА. Как вы думаете, чего ждать от этой встречи?

— Банально, но может произойти все что угодно. Вот что бы вы ответили на этот вопрос? Давайте вспомним три последних матча «Зенита» и ЦСКА – три нулевые ничьи. Методом исключения можно сказать, что голы в этой игре будут. Минус для «Зенита» в том, что у команды на два дня меньше для подготовки. С другой стороны, тот же «Краснодар» был в аналогичной ситуации, но обыграл армейцев со счетом 2:1. Еще и в концовке добавил. Если говорить о составах, то непонятно, вернутся ли в строй травмированные игроки. Сейчас у «Зенита» нет Паредеса, а у ЦСКА отсутствует Фернандес, который является одним из ключевых игроков. Это абсолютно равная история, и победить может каждый. Плюс армейцев в том, что они играют дома. У сине-бело-голубых же более опытная команда. То есть на каждый минус найдется свой плюс.

— ЦСКА будет подходить к матчу с «Зенитом» на фоне поражения от «Ромы», которое стало вторым подряд. Армейцы и римляне – команды разного уровня или же молодость красно-синих дает о себе знать?

— Игрокам ЦСКА не хватает опыта. Если бы этот матч прошел через два-три года, то, думаю, результат был бы обратным. Так же отмечу фактор быстрого гола, удаление Магнуссона и так далее. Как раз из подобных деталей и складывается окончательный результат в Лиге чемпионов. При этом еще до старта ЛЧ было понятно, что «Реал» и «Рома» — фавориты этой группы.

— Экспертами было сказано много положительных слов в адрес ЦСКА, но армейцы одержали лишь одну победу в последних семи матчах. Может быть, команду просто перехвалили?

— Вряд ли. Давайте вспомним 1992 год, когда ЦСКА обыграл «Барселону». Однако в чемпионате армейцы заняли пятое место. Хотя если ты обыгрываешь сине-гранатовых и выбиваешь их из розыгрыша Лиги чемпионов, наверное, у тебя сумасшедший потенциал. Это просто нехватка опыта. Невозможно в столь юном возрасте, в котором находится большинство игроков ЦСКА, провести весь чемпионат на одном уровне. Такого не бывает в принципе. Безусловно, победа армейцев над «Реалом» останется в истории. Красно-синие обыграли мадридцев в «Лужниках» — круто! Но на длинной дистанции это невозможно.

— Все российские клубы в еврокубковых матчах уходящей недели пропустили первыми. Можно ли говорить о том, что это некая тенденция, демонстрирующая неготовность наших команд к играм на международных турнирах?

— Нет, это ни о чем не говорит. Уверен, что это не более, чем совпадение.

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Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский – об игре «Краснодара» в матче со «Стандардом» (2:1), на которой он работал.

— Я ожидал, что преимущество «Краснодара» будет более ощутимым, — начал Моссаковский. — В первой встрече «быки» показали, что они команда несколько иного уровня, чем нынешний «Стандард». И если в первом тайме игры, прошедшей в Бельгии, наша команда полностью доминировала над соперником, то после перерыва у хозяев поля были моменты, которые в итоге они и реализовали. При том, что оба гола в ворота «Краснодара» пришли из-за своей же активности на чужой половине поля. В связи с вышеперечисленным я ждал очень убедительной игры краснодарцев. К сожалению, по сути, первый тайм команда провалила – собственные ошибки раз за разом перерастали в контратаки бельгийцев. «Краснодару» действительно не везло. В какой-то степени это коснулось и судейской линии. Вряд ли работу македонской бригады арбитров можно назвать домашним судейством. Видимо, Александр Ставрев к российскому футболу симпатий не питает.

Во втором тайме «Краснодар» сумел вернуться в игру, несмотря на то, что в первые 45 минут у него мало что получалось. И здесь очень хочется отметить главного тренера «быков». Все три замены, сделанные Мурадом Мусаевым, попали в десятку – и выход Перейры, который во многом изменил игру, и появление молодых Сулейманов и Игнатьева.

Жалко, что российская команда не смогла забить в самом начале встречи, когда Вандерсон и Ари разыграли «стенку», после чего бразилец ворвался в штрафную, но ему не хватило нескольких сантиметров, чтобы поразить ворота. В концовке же матча в подобной комбинации он сделал все очень здорово. Считаю, что после быстрого гола матч проходил бы менее нервно, но сейчас об этом можно только гадать. В итоге у «Краснодара» есть волевая победа. Команда снова показала характер, но потрепала нервы своим болельщикам. Мне известно, что одному из болельщиков по ходу матча стало плохо, – настолько высоко было напряжение на стадионе.

— «Краснодар», как и другие наши команды, пропустил первым. Как вы думаете, с чем это связано?

— Для наших команд, выступающих в еврокубках, типично проседание в конце октября – начале ноября. Российские клубы по-прежнему не очень любят и не до конца умеют играть при максимальной плотности графика. Заметно, что все команды, выступающие в еврокубках, сейчас находятся в несколько более худшей форме, чем в начале осени. Хотя спад зависит и от особенностей календаря, и от внутреннего первенства, его насыщенности матчами. В России насыщенность играми не очень велика, и когда идет перенасыщение, то это сказывается на физической готовности. Может быть, тот факт, что наши клубы пропускали первыми, связан именно с этим.

— «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ идет третьим, но, в отличие от соперников, чаще демонстрирует яркий футбол. На данный момент «быки» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за первую строчку?

— Сейчас я бы вообще не стал говорить о чемпионстве. Считаю, что рассуждать на эту тему можно будет только после зимней паузы. И даже тот отрыв по очкам, который есть у «Зенита», еще ничего не гарантирует петербуржцам. Матч сине-бело-голубых с «Бордо» показал, что у команды достаточно проблем. Сверху накладываются и другие сложности, например, потеря Дзюбы. Поэтому имеющийся отрыв можно растерять очень легко. И разговоры о том, кто на финише будет бороться за золото, я бы оставил до весны.

— При этом «Краснодар» — лидер группы в Лиге Европы. Нужно ли команде сосредоточиться на том, чтобы выйти в плей-офф ЛЕ с первого места или же стоит переключить внимание на борьбу в РПЛ?

— «Краснодару» ни в коем случае не стоит расслабляться. В Лиге Европы им предстоит провести еще два матча, а отставание «Стандарда» составляет всего три очка. То есть у него хорошие шансы на борьбу за выход в плей-офф. Краснодарцам нужно решать задачу в следующем матче с «Акхисаром», который пройдет дома. Турки, уступающие «Краснодару» в классе, уже утратили возможность борьбы за путевку в евровесну. При этом отмечу, что в классе нашей команде значительно уступают и бельгийцы. Но для решения своих задач «быкам» нужно делать свое дело и брать три очка. В таком случае уже многое будет определено.

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Фото: globallookpress.com, ФК «Зенит», instagram.com/mossakovskiy

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