«Зенит» после «Бордо»: «По большому счету результатом довольны»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
17:20 Все на Матч!.
17:20
Все на Матч!.
18:05
"ЦСКА - "Рома". Live. [12+]
18:25
Все на футбол! Афиша. [12+]
19:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Арсенал" (Тула) - "Анжи" (Махачкала)
21:25
Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция. "Химки" (Россия) - "Барселона" (Испания)
21:55
Новости.
22:00
Все на Матч!.
22:40
Футбол. Чемпионат Франции. Прямая трансляция. "Лилль" - "Страсбург"
00:40
Все на Матч!.
01:25
Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ. Россия - Бразилия [0+]
02:35
Футбол. Лига Европы. "Лацио" (Италия) - "Марсель" (Франция) [0+]
04:35
Глена. [16+]
06:00
Все на Матч! События недели. [12+]
06:45
Добейся успеха. [12+]
08:30
Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция.
10:25
Новости.
10:35
Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция.
13:00
Все на футбол! Афиша. [12+]
13:50
Новости.
13:55
Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Прямая трансляция из Финляндии. Россия - Швеция
16:25
Ген победы. [12+]
16:55
Новости.
17:05
Все на Матч!.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Футбол

«Зенит» после «Бордо»: «По большому счету результатом довольны»

16:28
«Зенит» после «Бордо»: «По большому счету результатом довольны»
Фото: © ФК «Зенит»
После встречи во Франции в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы интервью «Матч ТВ» дали автор зенитовского гола и игрок, заканчивавший поединок с капитанской повязкой.

— Насколько тяжелым получился выездной матч с «Бордо»? – вопрос нападающему Антону Заболотному, который сравнял счет во втором тайме.

— Видно было, что соперник здорово настроился. С первых минут чувствовалась агрессия. Мы же в последнее время не очень хорошо выступаем на выезде. Хотели выровнять эту ситуацию в Бордо, но в итоге пропустили с пенальти – не знаю, был он или не был. Сравняли счет во втором тайме, заработали важное очко.

— Почему у «Зенита» дома получается лучше, чем в гостях?

— Это тенденция, но мы работаем, стараемся ее ломать.

— Что помогло переломить игру с «Бордо»?

— Надо было отыгрываться. Старались прессинговать соперника на его половине. Через пас доставлять мяч в штрафную. Правда, в самом конце подсели немного. В итоге довели дело только до ничьей.

— Вспомните, как забивали, тем более что вы эту комбинацию и начали.

— Сперва последовал хороший пас из середины поля (от Паредеса. — «Матч ТВ»). Потом Далер Кузяев здорово влез в штрафную, после финта увидел меня и сделал отличную передачу назад. А до этого классно держал зону. Это – то, что мы и тренировали, то, что хочет видеть тренер.

Открыть видео

— Гол «Зенита» был забит после того, как на поле вышли Кузяев и Мак. Помогли, выходит, замены?

— Выходит, так. Далер классно вошел в игру.

— Непривычно было играть по схеме с пятью защитниками?

— С первых минут – немного было такое. Потом приспособились. Местами вообще неплохо получалось. Думаю, надо еще поработать над этой схемой. Если главный тренер захочет использовать ее в будущем, думаю, она станет эффективной.

— В конце матча Сергей Семак подгонял команду в надежде, что удастся убежать в контратаку. Могли вырвать победу?

— Да. Контратаки хорошие были, возможности забить имелись, но, к сожалению, не реализовали выходы.

— На трибунах было всего 8000 местных болельщиков. Не удивило, что так мало?

— Нет. Это же не Питер, где так много народу ходит на футбол и поддерживает нашу команду.

— Как оцените ситуацию в группе?

— Стратегически – неплохой результат. Пражской «Славии» в следующем туре здесь тоже будет нелегко. Да и «Копенгагену» дома с «Бордо» придется помучиться. Но сейчас нам в первую очередь уже надо готовиться к матчу с ЦСКА в чемпионате.

Нету горд, что получил повязку от Анюкова

После того как с поля ушел Александр Анюков, в роли капитана «Зенита» выступил защитник Луиш Нету.

— Для вас этот факт имеет какое-то значение? — вопрос Нету после игры.

— Очень им горд! Ведь я игрок «Зенита», и мне было очень приятно надеть клубную капитанскую повязку. Тем более после Анюкова, живой легенды команды! Знаете, когда это произошло, сразу почувствовал какую-то дополнительную ответственность.

— По тому, как складывалась игра с «Бордо», ничья – положительный итог?

— Хотели выиграть. Но матч получился очень напряженным. Что неудивительно: «Бордо» дома очень хотел использовать последний шанс. В первом тайме мы вышли не совсем сконцентрированными, и поэтому минут 20-25 действовали не очень хорошо. Не сумели войти в игру. Но после пропущенного гола встрепенулись, сравняли счет. Так что, в принципе, результатом довольны.

Открыть видео

— Тяжело было противостоять быстрому нападению хозяев?

— Да. Но мы же играли до этого с «Бордо» дома и знали, как действуют его атакующие футболисты.

— Что получилось, а что не получилось у «Зенита» в этой игре?

— Мы начали встречу при схеме с пятью защитниками. Она немного новая для нас. Может быть, поэтому агрессии в дебюте и не хватало. Но в целом все было неплохо.

Маркизио заводил партнеров от сердца

А вот что сказал в смешанной зоне полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, который провел на поле все 90 минут.

— Ваш комментарий по непростому матчу с «Бордо».

— Матч действительно вышел трудным. Мы все знаем, что у «Бордо» совсем недавно сменился владелец, поэтому команде было очень важно выиграть у «Зенита». Мы же вышли на поле немного расслабленными. Но в конце концов нам удалось сконцентрироваться, и все закончилось хорошо.

— С учетом того как складывалась встреча, ничью можно считать хорошим для «Зенита» исходом?

— Мы знали, что «Бордо» будет хорошо играть дома. Поэтому 1:1 для нас достойный результат. Правда, «Зенит» приехал сюда побеждать. Но поскольку пришлось отыгрываться, мы можем быть довольны. Еще два матча впереди, надеемся сыграть их хорошо.

— Во втором тайме вы начали заводить партнеров, гнать их вперед. Это была просьба тренера или шло от вашего сердца?

— Можно сказать, моя инициатива. Просто нам нужно было что-то менять. В первом тайме не получалось выходить на половину поля соперника. Кроме того, после перерыва помогли замены. Они привнесли в нашу игру свежую кровь.

— «Славия» и «Копенгаген» в вашей группе тоже сыграли вничью (0:0). Выходит, стратегически «Зенит» ничего в Бордо не потерял?

— Да. Но самое главное для нас сейчас – выиграть у ЦСКА. После длинного перелета из Бордо мы устанем, и надо быстро-быстро восстановить силы. С точки зрения группы могло быть лучше, могло быть хуже. Если бы «Славия» выиграла, нас бы уже ничего не волновало. Но в любом случае нужно думать о себе.

Читайте также:

»Зенит» выдал один из худших таймов, а «Спартак» идет на поправку. Как российские клубы выступили в Лиге Европы

Сергей Семак: «Мы не применяли убаюкивающий маневр против «Бордо»

Тренер «Бордо»: «Маркизио изменил лицо «Зенита»

Фото: ФК ‚Зенит‘

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+