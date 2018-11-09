«Зенит» после «Бордо»: «По большому счету результатом довольны»

После встречи во Франции в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы интервью «Матч ТВ» дали автор зенитовского гола и игрок, заканчивавший поединок с капитанской повязкой.

2018-11-09T16:28:39+03:00 После встречи во Франции в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы интервью «Матч ТВ» дали автор зенитовского гола и игрок, заканчивавший поединок с капитанской повязкой.

— Насколько тяжелым получился выездной матч с «Бордо»? – вопрос нападающему Антону Заболотному, который сравнял счет во втором тайме.

— Видно было, что соперник здорово настроился. С первых минут чувствовалась агрессия. Мы же в последнее время не очень хорошо выступаем на выезде. Хотели выровнять эту ситуацию в Бордо, но в итоге пропустили с пенальти – не знаю, был он или не был. Сравняли счет во втором тайме, заработали важное очко.

— Почему у «Зенита» дома получается лучше, чем в гостях?

— Это тенденция, но мы работаем, стараемся ее ломать.

— Что помогло переломить игру с «Бордо»?

— Надо было отыгрываться. Старались прессинговать соперника на его половине. Через пас доставлять мяч в штрафную. Правда, в самом конце подсели немного. В итоге довели дело только до ничьей.

— Вспомните, как забивали, тем более что вы эту комбинацию и начали.

— Сперва последовал хороший пас из середины поля (от Паредеса. — «Матч ТВ»). Потом Далер Кузяев здорово влез в штрафную, после финта увидел меня и сделал отличную передачу назад. А до этого классно держал зону. Это – то, что мы и тренировали, то, что хочет видеть тренер.

— Гол «Зенита» был забит после того, как на поле вышли Кузяев и Мак. Помогли, выходит, замены?

— Выходит, так. Далер классно вошел в игру.

— Непривычно было играть по схеме с пятью защитниками?

— С первых минут – немного было такое. Потом приспособились. Местами вообще неплохо получалось. Думаю, надо еще поработать над этой схемой. Если главный тренер захочет использовать ее в будущем, думаю, она станет эффективной.

— В конце матча Сергей Семак подгонял команду в надежде, что удастся убежать в контратаку. Могли вырвать победу?

— Да. Контратаки хорошие были, возможности забить имелись, но, к сожалению, не реализовали выходы.

— На трибунах было всего 8000 местных болельщиков. Не удивило, что так мало?

— Нет. Это же не Питер, где так много народу ходит на футбол и поддерживает нашу команду.

— Как оцените ситуацию в группе?

— Стратегически – неплохой результат. Пражской «Славии» в следующем туре здесь тоже будет нелегко. Да и «Копенгагену» дома с «Бордо» придется помучиться. Но сейчас нам в первую очередь уже надо готовиться к матчу с ЦСКА в чемпионате.

Нету горд, что получил повязку от Анюкова

После того как с поля ушел Александр Анюков, в роли капитана «Зенита» выступил защитник Луиш Нету.

— Для вас этот факт имеет какое-то значение? — вопрос Нету после игры.

— Очень им горд! Ведь я игрок «Зенита», и мне было очень приятно надеть клубную капитанскую повязку. Тем более после Анюкова, живой легенды команды! Знаете, когда это произошло, сразу почувствовал какую-то дополнительную ответственность.

— По тому, как складывалась игра с «Бордо», ничья – положительный итог?

— Хотели выиграть. Но матч получился очень напряженным. Что неудивительно: «Бордо» дома очень хотел использовать последний шанс. В первом тайме мы вышли не совсем сконцентрированными, и поэтому минут 20-25 действовали не очень хорошо. Не сумели войти в игру. Но после пропущенного гола встрепенулись, сравняли счет. Так что, в принципе, результатом довольны.

— Тяжело было противостоять быстрому нападению хозяев?

— Да. Но мы же играли до этого с «Бордо» дома и знали, как действуют его атакующие футболисты.

— Что получилось, а что не получилось у «Зенита» в этой игре?

— Мы начали встречу при схеме с пятью защитниками. Она немного новая для нас. Может быть, поэтому агрессии в дебюте и не хватало. Но в целом все было неплохо.

Маркизио заводил партнеров от сердца

А вот что сказал в смешанной зоне полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, который провел на поле все 90 минут.

— Ваш комментарий по непростому матчу с «Бордо».

— Матч действительно вышел трудным. Мы все знаем, что у «Бордо» совсем недавно сменился владелец, поэтому команде было очень важно выиграть у «Зенита». Мы же вышли на поле немного расслабленными. Но в конце концов нам удалось сконцентрироваться, и все закончилось хорошо.

— С учетом того как складывалась встреча, ничью можно считать хорошим для «Зенита» исходом?

— Мы знали, что «Бордо» будет хорошо играть дома. Поэтому 1:1 для нас достойный результат. Правда, «Зенит» приехал сюда побеждать. Но поскольку пришлось отыгрываться, мы можем быть довольны. Еще два матча впереди, надеемся сыграть их хорошо.

— Во втором тайме вы начали заводить партнеров, гнать их вперед. Это была просьба тренера или шло от вашего сердца?

— Можно сказать, моя инициатива. Просто нам нужно было что-то менять. В первом тайме не получалось выходить на половину поля соперника. Кроме того, после перерыва помогли замены. Они привнесли в нашу игру свежую кровь.

— «Славия» и «Копенгаген» в вашей группе тоже сыграли вничью (0:0). Выходит, стратегически «Зенит» ничего в Бордо не потерял?

— Да. Но самое главное для нас сейчас – выиграть у ЦСКА. После длинного перелета из Бордо мы устанем, и надо быстро-быстро восстановить силы. С точки зрения группы могло быть лучше, могло быть хуже. Если бы «Славия» выиграла, нас бы уже ничего не волновало. Но в любом случае нужно думать о себе.

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Фото: ФК ‚Зенит‘