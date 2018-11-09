«Зенит» выдал один из худших таймов, а «Спартак» идет на поправку. Как российские клубы выступили в Лиге Европы

Еременко по-прежнему не может набрать форму, «Зенит» без Дзюбы чуть не провалился во Франции, а «Краснодар» становится все более агрессивной командой.

2018-11-09T13:49:40+03:00 Еременко по-прежнему не может набрать форму, «Зенит» без Дзюбы чуть не провалился во Франции, а «Краснодар» становится все более агрессивной командой.

«Спартак»: есть улучшения

Рианчо не обманул: солнце действительно восходит каждое утро. Вот и в игре «Спартака» стали проглядываться положительные моменты: наконец-то заработали фланги – Попов и Ханни не боялись брать инициативу на себя и регулярно создавали опасные моменты. Как итог: «Спартак» впервые за несколько месяцев смотрелся в атаке дееспособно. А три пропущенных мяча к перерыву – это дикий нефарт. «Рейнджерс» был по всем показателям переигран:

По ударам в створ – 7:2

По ударам из пределов штрафной – 11:3

По голевым моментам – 9:4

По точным ключевым передачам – 9:5

Лучшим в «Спартаке» Instat признал Боккетти (индекс – 371). Он выдал волшебный матч:

3 удара по воротам

2 созданных момента для партнеров

Больше всех перехватов – 11

Больше всех выигранных единоборств – 14

31 точная конструктивная передача (нацеленная на продолжение атаки, а не на простой перекат мяча). Это второй показатель в команде после Фернандо

Меньше всех потерь мяча – 2

Из стартового состава (не считая вратаря Максименко, который провел слабый матч, оценка Instat - 199) худшим стал Еременко (индекс Instat – 239):

Худший по выигранным единоборствам – 4

0 удачных обводок

Один их худших по точности передач – 75%

8 потерь (2 – на своей половине поля). Больше только у Фернандо, Мельгарехо и Попова, которые сыграли больше минут

Правда, вместе с Поповым и Адриано Еременко отдал больше всех ключевых передач – по 2

С чувством паса у финна по-прежнему полный порядок, но выдавать требуемый физический объем у него не получается. Отсюда и много брака, особенно много для такого техничного игрока, как Еременко.

Index Instat:

Максименко - 199

Мельгарехо - 287

Боккетти - 371

Кутепов - 324

Рассказов - 253

Фернандо - 292

Зобнин - 255

Еременко - 239

Ханни - 344

Попов - 300

Луис Адриано - 261

Вышли на замену:

Глушаков - 217

Тимофеев - 229

Зе Луиш – 228

Лига Европы. Основной турнир. Тур 04

«Спартак» (Москва) — «Рейнджерс» (Глазго) — 4:3 (2:3)

Голы: Мельгарехо, 22 (ВИДЕО). Голдсон, 35, в свои ворота (ВИДЕО). Адриано, 58 (ВИДЕО). Ханни, 59 (ВИДЕО). — Еременко, 6, в свои ворота (ВИДЕО). Кандеяш, 27 (ВИДЕО). Миддлтон, 42 (ВИДЕО).

«Краснодар»: лучший матч Вандерсона

При Мусаеве «Краснодар» становится еще более организованной командой. Комбинационный стиль никуда не делся, но стало гораздо меньше стерильных перепасовок. Максимум игры вперед, максимум обострения.

Мощнейший матч провел Вандерсон, а если бы реализовал все моменты, то это была бы легендарная игра. Оценка, которую поставил игроку Instat (430), встречается очень редко. Вот за что ее получил бразилец:

Гол и голевая передача на Сулейманова

Всего имел 4 голевых шанса, плюс создал два момента для партнеров

Отдал 5 ключевых передач (4 точных). Больше нет ни у кого

Чаще всех отдавал передачи в финальную треть поля и в штрафную. Именно через Вандерсона «Краснодар» строил большинство атак

Выиграл 13 единоборств. Больше всех в команде

Чаще всех применяли дриблинг – 6 удачных обводок из 10 попыток

Сделал 4 перехвата на чужой половине поля. Столько же лишь у Петрова

Для игрока, который так часто идет в дриблинг и обостряет, приемлемое количество потерь – 12. Для сравнения у Ари – 21 потеря

Также был хорош Ари, который летом оказался не нужен «Локомотиву». У москвичей была бесплатная возможность продлить аренду еще на сезон, но они по каким-то причинам отказались. В итоге «Локо» из-за травмы Смолова и Фарфана вынужден был играть одним Эдером, а Ари в «Краснодаре» проводит один из лучших отрезков в карьере.

Против «Стандарда» он выдал сильный матч. Особенно это касается подыгрыша – 4 из 5 точных ключевых передачи, один из лучших процентов точности передач (90), 5 созданных для партнеров моментов. Единственный минус – ведение единоборств: 15% выигранных и 21 потеря.

Instat Index

Сафонов - 268

Стоцкий - 260

Спайич - 270

Мартынович - 300

Петров - 289

Каборе - 257

Куэва - 235

Газинский - 313

Классон - 223

Вандерсон - 430

Ари - 325

Вышли на замену:

Перейра - 237

Игнатьев - 234

Сулейманов – 290

Лига Европы. Основной турнир. Тур 04

«Краснодар» (Краснодар) — «Стандард» (Льеж) — 2:1 (0:1)

Голы: Сулейманов, 79 (ВИДЕО). Вандерсон, 82 (ВИДЕО). — Карсела-Гонсалес, 19 (ВИДЕО).

«Зенит»: новая схема

Впервые в сезоне «Зенит» сыграл с тремя центральными защитниками. После матча Семак говорил, что такая схема не наигрывалась – и была использована из-за обстоятельств. Видимо, имелись в виду травмы и функциональный спад, которые настигли «Зенит» осенью.

Первый тайм выдался одним из самых удручающих для «Зенита» в сезоне. «Бордо» спокойно мог забивать два-три мяча, а «Зенит» имел лишь один момент – и тот очень сложный для исполнения. Заболотный бил в упор головой, но подача оказалась слишком слабой, чтобы была возможность пробить вратаря.

Без Дзюбы, который пропускал матч из-за повреждения, нарушился выход из обороны. Особенно показательны топ-5 популярных взаимодействий у «Зенита» - все они были с участием защитников:

Маммана – Мевля – 21 пас

Маммана – Нету – 19

Мевля – Анюков - 14

Нету – Набиуллин - 14

Нету – Маркизио - 14

У оставленного без помощи полузащиты Заболотного в итоге 17 потерь (в среднем за сезон он теряет мяч 6 раз за 90 минут). Но объем работы Антон делал мощнейший, совершив в полтора-два раза больше единоборств, чем каждый игрок этого матча (33/17).

Шикарно вышел на замену Кузяев, который хоть как-то связал защиту и нападение. За 30 отведенных минут он успел многое:

Отдал больше всех ключевых передач – 2 (одна из них стала голевой)

Показал лучший процент выигранных единоборств среди полузащитников и нападающих – 67

Сделал один перехват на чужой половине поля. Больше в «Зените» не было ни у кого за 90 минут

Совершил всего одну потерю

И мало ошибался в передачах – 89% точных

Instat Index

Лунев – 294

Нету - 271

Маммана - 238

Мевля - 283

Набиуллин - 237

Паредес - 254

Анюков - 250

Маркизио - 274

Ерохин - 253

Заболотный - 325

Дриусси - 236

Вышли на замену:

Мак - 265

Кузяев - 241

Шатов - 227

Лига Европы. Основной турнир. Тур 04

«Бордо» (Бордо) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 (1:0)

Голы: Камано, 36 (с пенальти) (ВИДЕО). — Заболотный, 72 (ВИДЕО).

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, ФК «Зенит»