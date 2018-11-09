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Лига Европы

Жуткая травма Уэлбека и первый гол Жиру за 794 минуты. Что вы могли пропустить в Лиге Европы

10:25
Жуткая травма Уэлбека и первый гол Жиру за 794 минуты. Что вы могли пропустить в Лиге Европы
Дэнни Уэлбек / Фото: © Richard Heathcote / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Кроме побед «Спартака» и «Краснодара», а также ничьей «Зенита» было много интересного.

Долго ждали, Оливье!

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В четвертом туре группового этапа Лиги Европы БАТЭ проиграл «Челси»  (0:1), но примечательно не это. А то, что смог наконец отличиться Оливье Жиру. Француз не забивал за клуб в официальном матчах с мая. Теперь можно выдохнуть. Прервалась безголевая серия в 794 минуты.

Лига Европы. Основной турнир. Тур 04

«БАТЭ» (Борисов) – «Челси» (Лондон) – 0:1 (0:0)

Гол: Жиру, 52 (ВИДЕО). 

Уэлбек и жуть

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«Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0) и гарантировал себе выход в плей-офф как минимум со второго места. На этом для лондонцев хорошие новости – все. Теперь  о страшном. Данни Уэлбек очень неприятно вывернул голеностоп и покинул поле на носилках. Выглядело это так.

https://twitter.com/afcstuff/status/1060633446735855616
  • Это 12-я травма в карьере Уэлбека. 
  • В сумме из-за различных повреждений он пропустил 707 дней.
  • Самыми проблемными стали 2015-й и 2016 год. 
  • В конце своего первого сезона в «Арсенале» (2014/15) форвард получил травму колена, восстанавливался все лето, но в сентябре пришлось делать операцию.
  • Как итог – 5 месяцев на восстановление, а весной-2016 - новая травма колена. Данни пропустил Евро-2016 и оставался без футбола 9 месяцев.
  • Вновь желаем нападающему здоровья!

Лига Европы. Основной турнир. Тур 04

«Арсенал» (Лондон) – «Спортинг» (Лиссабон) – 0:0

Удаление: Матье, 87. 

Красота из Греции

https://twitter.com/OlympiakosFr/status/1060632074300936192

«Олимпиакос» разгромил бедный-несчастный «Дюделандж» (5:1), но у люксембуржцев все-таки есть повод для радости. Первый гол в истории этого карликового государства в основном розыгрыше еврокубка забил 21-летний Данел Синани. 

Ну, а голу Лазароса Христодулопулоса могут порадоваться все любители футбола без исключения. Правда, от этого фамилия грека не становится проще. Зрителям-то еще нормально, а вот комментаторам произносить трудно. 

Лига Европы. Основной турнир. Тур 04

«Олимпиакос» (Пирей) – «Дюделанж» (Дюделанж) – 5:1 (4:0)

Голы: Торосидис, 6. Фортунис, 15, 36. Христодулопулос, 26. Фетфацидис, 71. — Синани, 69. 

Курьезный Матье

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Наш старый знакомый Матье Вальбуэна уже второй сезон проводит в Турции, и на классе его игры это совсем не сказывается. В матче с «Андерлехтом» француз забил и отдал голевую, после чего попал в претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы. А «Фенербахче» сохранил очень хорошие шансы на выход в плей-офф.

Вместе с экс-динамовцем за турецкий клуб сыграл Роман Нойштедтер. «Фенер» не пропустил, и это неплохой результат для российского защитника перед матчем Лиги наций.

Лига Европы. Основной турнир. Тур 04

«Фенербахче» (Стамбул) – «Андерлехт» (Брюссель) – 2:0 (0:0)

Голы: Айю, 71 (ВИДЕО). Фрай, 74 (ВИДЕО).

Удаление: Баккали, 79. 

Все, кто уже пробился  в 1/16 финала ЛЕ: «Байер», «Айнтрахт», «Лацио», «Динамо» Загреб, «Цюрих», «Арсенал», «Челси».

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