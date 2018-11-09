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Гран-при Бразилии: Хэмилтон поборется с собой, Феттель – с Шумахером

14:00
Гран-при Бразилии: Хэмилтон поборется с собой, Феттель – с Шумахером
Фото: © Clive Mason / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Предпоследний этап чемпионата мира-2018 не станет судьбоносным – ответ на главный вопрос сезона мы уже получили в Мексике. Тем выше будет шанс увидеть в эти выходные настоящий гоночный карнавал на классической скоростной трассе.

Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель больше не будут скованы дуэлью за титул, а Вальттери Боттасу и Кими Райкконену больше не придется жертвовать собственной гонкой ради партнера. Добавьте сюда всегда агрессивного Макса Ферстаппена и злого на весь мир Даниэля Риккьярдо, и мы получим гремучую смесь. А ведь и без того гонки на «Интерлагосе» всегда получаются насыщенными и запоминающимися, особенно если непредсказуемая бразильская погода решит порадовать всех присутствующих хорошим ливнем.

Особая мотивация в Бразилии должна присутствовать у… Хэмилтона. Дело в том, что на одной из главных трасс мира Льюис выигрывал лишь однажды – в 2016-м. В прошлом сезоне он также приехал в Сан-Пауло в ранге чемпиона и допустил первую и единственную грубую ошибку, разбив машину в первом сегменте квалификации. В гонке британец сумел прорваться на четвертое место, стартовав с пит-лейна, но наверняка вопросы к самому себе у пятикратного чемпиона мира остались. 

Первым же к финишу в том году пришел Феттель, для которого эта победа стала третьей на «Интерлагосе». Больше немца здесь побеждал только его соотечественник – Михаэль Шумахер, который четырежды здесь поднимался на высшую ступень пьедестала. Так что своя мотивация в гонке должна быть и у Себа. Не все же одному Хэмилтону посягать на рекорды Красного Барона.

Гран-при Бразилии

Пятница 9 ноября

15:55 Первая тренировка – прямая трансляция только на matchtv.ru

19:55 Вторая тренировка – прямая трансляция только на matchtv.ru

Суббота 10 ноября

16:55 Третья тренировка – прямая трансляция только на matchtv.ru

19:55 Квалификация – прямая трансляция на matchtv.ru и ТК «Матч! Арена»

Воскресенье 11 ноября

19:55 Гонка – прямая трансляция на matchtv.ru и ТК «Матч ТВ»

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