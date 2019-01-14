Эксклюзивы с Бобровским и Буре, правила жизни Дюкова. Лучшие тексты понедельника на «Матч ТВ»

Тексты, опубликованные на сайте 14 января.

2019-01-14T23:40:05+03:00 Тексты, опубликованные на сайте 14 января.

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Корреспондент «Матч ТВ» встретился в Коламбусе с голкипером «Блю Джэкетс» Сергеем Бобровским, который на днях попал в очень неприятную ситуацию.

— В каждом сезоне — свои вызовы, свои трудности. Этот — не исключение. Трудности делают тебя сильнее. Моя главная задача — работать, стараться улучшать свою игру. Помогать команде побеждать.

Эксклюзив из США

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Форвард по прозвищу «Русская Ракета» рассказал, из чего состоит его день, не скучает ли он по лихим 90-м, а также почему НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду.

- Я ведь дружу с некоторыми владельцами клубов НХЛ. Они говорили прямо: «Павел, нам нет выгоды отпускать хоккеистов на Олимпиаду. Мы теряем зрителей, потом тяжело их вернуть». Когда НХЛ закрывается на две недели в той же Флориде, где на хоккее бывает и так мало людей, болельщики уходят на американский футбол и баскетбол. И они потом не вернутся. То есть снова нужно вкладывать большие деньги в рекламу, раскрутку. Рушится бизнес.

Интервью целиком

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Анна Пругова — двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира и голкипер уфимской «Агидели». 13 января она поучаствовала в Матче Звезд Женской хоккейной лиги в Нижнекамске, завершившемся победой команды Запада над сборной Востока (4:2). А затем ответила на вопросы корреспондента «Матч ТВ» о неравенстве в женском и мужском хоккее, зарплатах в ЖХЛ, а также о комплиментах от Сергея Бобровского.

— Все же думают, что женский хоккей — это грубо, что девчонка должна быть горой мышц. Но хоккей фигуру никак не портит — ты остаешься спортивной, подтянутой. Ну, а что касается откровенности — все же ходят в купальниках, и я на фотосессии была в купальнике. А грани фотошопа сейчас безграничны: где-то подтерли, где-то замазали — и вот кажется, что ты уже совсем без одежды. Но у нас обычно все цензурно, все продуманно, абсолютно в рабочем ключе.

Внутри — конкретные зарплаты хоккеисток. И фото

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В ожидании решения, которое может разрушить если не все, то многое.

В понедельник 14 января начала работу комиссия WADA по соответствию. Главным вопросом, который предстоит решить этой структуре, является рекомендация исполкому ВАДА по тому, что делать со статусом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Эта рекомендация должна быть представлена до 17 января, а уже 22 января исполком примет решение по РУСАДА с учетом итогов работы комиссии по соответствию.

О важном

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Знакомьтесь, Майк Фелан. Правая рука и микрофон сэра Алекса Фергюсона, который стоит за успехами Сульшера в Манчестере.

Как футболист Майк провел больше всего матчей за «Бернли» (168) и «Норвич» (156), но главные победы одержал в «МЮ» (102). Чемпионат, Кубок и Кубок лиги, а также Кубок европейских чемпионов. Оказалось, что Фергюсон некогда купил не только неплохого крайнего защитника, но и своего будущего помощника.

О Майке и его роли в успехах «МЮ»

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В ночь с воскресенья на понедельник стало ясно: вернулись времена, когда на выборах хватало и одного кандидата. Боссом российского футбола со стопроцентной вероятностью станет председатель совета директоров «Зенита». Ему и карты в руки.

Любопытное явление — российский футбол. По формальным признакам в нем все не так плохо. Головная организация не испытывает финансовых проблем и не имеет долгов. Множество сборных одето, обуто, обеспечено сборами, спаррингами и премиальными. Дом футбола кишит сотрудниками. Проводятся внутренние чемпионаты, заседают комитеты и комиссии. А возглавлять это дело никто не хочет.

Нового главу РФС ждет много дел

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В Румынии завершился турнир по Dota 2 — The Bucharest Minor.

Каждый раз после The International на профессиональной сцене происходит глобальная переоценка сил в регионах. В этом году посредственное выступление Winstrike и Virtus.pro негативно повлияло на количество мест для СНГ на турнирах.

Подробнее

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В Греции все есть. Даже биатлон.

На Кубке мира выступает один представитель Греции — Ангелис Апостолос. Я впервые увидел его после спринта в Оберхофе, где он занял 100-е место. Ангелис стоял и искал глазами место, где можно переодеться, — своей стойки, которая есть у всех команд (и рядом со стойкой обычно стоит кто-то из тренеров), у него не было. В результате он встал напротив меня. Тогда мы и договорились с ним об интервью. Я встретился с греческим биатлонистом в его отеле в тот же день. В разговоре он рассказал много необычных историй.

Один из самых необычных биатлонистов

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Почему вы захотите увидеть «Лидс» в АПЛ на следующий сезон.

Первое, что сделал Бьелса в Англии, это заставил игроков убираться на базе. Чтобы они поняли, каким трудом болельщики зарабатывают деньги на абонементы. Аргентинец кардинально поменял режим команды. Каждое утро игроки начинают с медицинского обследования — проверяется вес мышечной, жировой и костной массы. Те, кто не прошел проверку, не допускаются к занятиям. Вместо похода в бургерную футболисты получили индивидуальные диеты.

Много чудачеств крутого тренера

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Главные темы чемпионата мира в классе «Формула-1», который стартует через 2 месяца в Австралии.

Повышенное внимание в 2019-м будет приковано и к Роберту Кубице. Возвращение поляка в «Формулу-1» называют сказкой, но будет ли у нее счастливый конец? Физические кондиции Роберта, правая рука которого практически не участвует в пилотаже, вызывают большие сомнения, хотя в «Уильямсе» делают вид, что их это совсем не беспокоит.

Продолжаем готовиться к новому сезону

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О лидерстве, управлении, лимите и видеоповторах, обещание выучить 1000 итальянских слов и убежденность в том, что всех девушек не перецеловать – словесный портрет будущего президента РФС Александра Дюкова, написанный им самим.

Подборка цитат

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15 января «Зенит» окончательно выйдет из отпуска - рано утром команда отправится на первый сбор в Катар. Ну а пока «Матч ТВ» решил напомнить, как и где провели каникулы игроки и главный тренер сине-бело-голубых.

Пляжи и не только

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Они способны затащить в играх на вылет.

Чуть больше месяца остается до старта 11-го в истории розыгрыша Кубка Гагарина. Представляем вам игроков, способных стать основополагающим фактором в определении победителя.

Кто эти герои?

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Мнения комментаторов «Матч ТВ» о событиях и явлениях, которые украсили собой 2018 год.

Арустамян, Моссаковский, Генич, Журавель и Шмурнов выделяют самое яркое в 2018-м

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Фото: Jamie Sabau / Contributor / National Hockey League / Gettyimages.ru, РИА Новости/Алексей Куденко, инстаграм Анны Пруговой, РИА Новости/Антон Денисов, Stu Forster / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/ Александр Вильф, PGL, globallookpress.com, Matthew Lewis / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Mark Thompson / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Lars Baron / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, ФК «Зенит», instagram.com/annas_secret_garden, Василий Пономарев, РИА Новости/Владимир Астапкович