Функционер клуба из Австралии вернул «МЮ» силу. Без него Сульшер бы не смог

Знакомьтесь, Майк Фелан. Правая рука и микрофон сэра Алекса Фергюсона, который стоит за успехами Сульшера в Манчестере.

2019-01-14T10:10:10+03:00 Знакомьтесь, Майк Фелан. Правая рука и микрофон сэра Алекса Фергюсона, который стоит за успехами Сульшера в Манчестере.

Вместе с Сульшером в «МЮ» вернулся Майкл Фелан — специалист огромного значения для клуба времен сэра Алекса Фергюсона. Как футболист Майк провел больше всего матчей за «Бернли» (168) и «Норвич» (156), но главные победы одержал в «МЮ» (102). Чемпионат, Кубок и Кубок лиги, а также Кубок европейских чемпионов. Оказалось, что Фергюсон некогда купил не только неплохого крайнего защитника, но и своего будущего помощника.

В 2001 году Фелан вошел в тренерский штаб «МЮ», а в 2008-м получил повышение до главного ассистента Фергюсона. Невероятно статусная должность в английском футболе нулевых и первого десятилетия века. Пожалуй, тогда даже более статусная, чем главный тренер команды второй десятки.

Важно уточнить, что Фергюсон — именно великий менеджер, зачастую (под конец карьеры почти всегда) перекладывавший функции тренера на команду своих помощников. Он пользовался гигантским авторитетом в «МЮ» и решал все вопросы с руководством напрямую. Отсутствие спортивного директора у «Манчестера» в 2019 году — эхо работы Фергюсона, который полностью закрывал эту позицию.

Помимо взаимодействия с руководством Ферги вел трансферные переговоры, мотивировал игроков и мастерски проводил замены, переворачивавшие игру. Если, конечно, этого требовала ситуация. Фергюсон-тренер включался только в моменты, когда командный механизм давал сбой. Рутинную работу (сборы, тренировочный процесс, а также разборы и установки) проводила команда за его спиной. Ей руководил первый помощник.

Репутация помощника сэра Алекса давала возможность без труда устроиться главным в другом клубе или топ-сборной. При этом никто из бывших ассистентов без опеки великого шотландца больших успехов не добился.

Стив Макларен за пару лет за спиной Ферги заслужил реноме самого прогрессивного тренера Британии и перешел на работу главным в «Мидлсбро», потом принял сборную Англии.

за пару лет за спиной Ферги заслужил реноме самого прогрессивного тренера Британии и перешел на работу главным в «Мидлсбро», потом принял сборную Англии. Рене Мелестен съездил на заработки в «Анжи», а затем возглавил «Фулхэм».

съездил на заработки в «Анжи», а затем возглавил «Фулхэм». Карлуша Кейруша в 2004-м пригласили руководить «Реалом». Не получилось, он вернулся в штаб Фергюсона, а потом ушел окончательно — в сборную Португалии.

Именно место Кейруша в 2008-м занял Фелан. Обязанности правой руки Фергюсона создают тренерское имя, но Майк еще и постоянно мелькал в аналитических программах BBC, главным образом — Match of the day, которую ведет Гари Линекер. Дело в том, что Фергюсон отказывался общаться с каналом из-за расследования 2004 года, где фигурировал его сын Джейсон. Он был агентом, канал обвинил сына великого в коррупции. Сэр Алекс не говорил с BBC до 2011-го, все это время о тактических тонкостях «МЮ» рассказывал Фелан.

«Вернув Фелана, «МЮ» исправил первую большую ошибку Дэвида Мойеса, который уволил его, принимая команду от Фергюсона в 2013 году. Хотя Мойесу советовали этого не делать. Многих на «Олд Траффорд» это лишило надежды на правильную преемственность, его возвращение сейчас — шанс, что проблема будет решена», — мнение ведущего обозревателя The Telegraph Пола Хэйворда в статье «Почему Майк Фелан будет силой позади трона Сульшера».

У Фелана более тесные связи в клубе, чем у Сульшера. Норвежец год работал тренером нападающих в академии, затем два года возглавлял молодежную команду, в то время как тренерская история Фелана и «МЮ» длилась 15 лет. Кроме того, самостоятельный опыт Фелана в Англии был более успешным, чем у Сульшера, провалившегося в «Кардиффе». Возглавляя «Халл» в сезоне-2015/16, Фелан даже получил премию лучшему тренеру месяца АПЛ. Покинул клуб следующей зимой из-за разногласий с руководством, не выполнившим обещаний по усилению состава.

Во время трансляций матчей «МЮ» вы могли заметить лысого дядю, который часто мелькает на бровке и дает игрокам указания. Теперь вы знаете, что это Майк Фелан. Он проводил реактивную замену в матче с «Тоттенхэмом», когда через минуту после выхода Льоренте «МЮ» ответил появлением Далота. Сульшер в основном попадает в кадр, когда показывает средний палец или аплодирует.

При этом Фелан вряд ли мог сразу стать авторитетом для звезд «МЮ», от настроения которых, как показал последний месяц, зависит все. Предложение вернуться в «МЮ» застало его в клубе австралийской лиги, где он занимал (и продолжает занимать даже после перехода в «МЮ») должность спортивного директора.

Он часто появляется в университетах с лекциями, держит свой магазин по продаже спортинвентаря, его карьера уже давно позади. Со времен Фергюсона в команде остались Де Хеа, Джонс, Валенсия, Смоллинг и Янг, а Лингард был резервистом. Наверное, они могли бы рассказать Погба, Марсьялю и другим лидерам мнений о значении Фелана, но не факт, что те бы услышали. В этом плане Сульшеру гораздо проще. Ему достаточно бросить ссылку своего гола в ворота «Баварии».

По большому счету в «МЮ» образовался тренерский дуэт, в котором Фелан — тактик и исполнитель, а Сульшер — мотиватор и авторитет. Одного по окончании сезона ждут обратно в австралийском «Сентрал Кост Маринерс», другого — в норвежском «Мельде». Но если так пойдет и дальше, то вполне могут и не дождаться.

Фото: Reuters, Alex Livesey / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, David Rogers / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Gareth Copley / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Stu Forster / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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