«Нужны совсем другие коммуникации между всеми субъектами футбола». Правила жизни Александра Дюкова

О лидерстве, управлении, лимите и видеоповторах, обещание выучить 1000 итальянских слов и убежденность в том, что всех девушек не перецеловать – словесный портрет будущего президента РФС Александра Дюкова, написанный им самим.

2019-01-14T17:25:24+03:00 О лидерстве, управлении, лимите и видеоповторах, обещание выучить 1000 итальянских слов и убежденность в том, что всех девушек не перецеловать – словесный портрет будущего президента РФС Александра Дюкова, написанный им самим.

Об управлении и лидерстве

«В настоящий момент я руководитель-нефтяник. Считаю ли я себя универсальным управленцем? Пожалуй, да. По крайней мере, об этом говорит опыт предыдущей работы: я управлял предприятием в транспортной сфере — морским портом Санкт-Петербург, потом возглавил «Сибур». Успех руководителя, я считаю, на две трети зависит от наличия базовых знаний и навыков в управлении, а также так называемых soft skills. Они универсальны. Хотя, конечно, профессиональные компетенции в конкретной отрасли тоже важны».

«Управленцы — про эффективные процессы, про настройку и отлаженное функционирование уже существующих систем. А лидеры — про изменения, про создание новых моделей и способность увлечь этими изменениями других людей. Конечно, нужно стремиться быть лидером, который владеет управленческими навыками: постоянно ищет возможности для прорывов, disruptive-решений, способен повести за собой людей к новым целям, но при этом умеет и текущие процессы эффективно отладить».

«Честно говоря, что-то существенно изменить в себе, тем более во взрослом возрасте, достаточно сложно. Новые вызовы даже физически могут быть болезненны, организм тебе говорит: «Слушай, зачем тебе это, оставь все как есть». Но умение меняться — это как раз одно из лидерских качеств, на мой взгляд».

«Мне нравится созидать и при этом меняться самому».

Об автоспорте и футболе

«В конце концов, всегда можно уйти в другой спорт. Shell и ВР, к примеру, выбрали для себя автоспорт, что логично, поскольку в Европе он популярен. Мы же видим, что футбол более эффективен, чем автоспорт, для продвижения наших брендов в России».

«Я люблю футбол, давно болею за «Зенит» и делам клуба с момента моего избрания в совет директоров и так уделял достаточно много внимания, активно участвуя в его работе».

«Председатель совета директоров не может и не должен осуществлять оперативное руководство клубом. Это обычная корпоративная практика. У меня основное место работы — в другой организации».

«Я считаю, что не важно, кто собственник, важно, как компания управляется».

«В Европе более 50 чемпионатов. А топ-уровня всего четыре. Этого мало. Для европейского футбола было бы полезно иметь таких лиг 10-12».

«Есть отрасли, в которых российские компании не только не уступают, но и превосходят своих конкурентов из других стран. Почему бы не добиться такого результата и в футболе?»

«Нужен сам футбол как важная часть продукта, который был бы интересен зрителю. Такой интерес может быть построен на региональном патриотизме, но для этого в клубах должно играть больше своих воспитанников. А значит, нужна гораздо более эффективная работа местных футбольных школ и академий. Или этот интерес может быть построен на футболе, который имеет свой стиль, свое лицо. Желательно, конечно, чтобы и свои воспитанники были, и команды при этом имели свой стиль и играли в футбол, который интересно смотреть».

О привлекательности РПЛ и бюджете

«Не сказать, что [стиль российского футбола] выглядит очень привлекательно. Но в принципе даже то, что есть сейчас, можно продавать лучше. Очевидно, что нашей Премьер-лиге нужен ребрендинг и новое позиционирование».

«Я не считаю, что российская премьер-лига слабее и менее привлекательна, чем чемпионат Турции. Мы просто должны лучше продавать продукт, который производим. Ну и, конечно, постоянно этот продукт улучшать».

«Как рассказчик делает анекдот смешным, так и комментатор может сделать матч интересным, рассказывая сочно, а может убить даже самую яркую игру».

«Если мы хотим видеть наш чемпионат сильным, если мы ждем от российских клубов успешного выступления в европейских турнирах, то бюджеты, по крайней мере, пятерки российских топ-клубов должны составлять 150-200 миллионов евро. Только в этом случае наши успехи в Европе будут не эпизодическими, а регулярными».

«У «Зенита» не самый большой бюджет среди российских клубов».

Об административном ресурсе и воспитанниках клуба

«Мы сами крайне не заинтересованы, чтобы нас с [административным ресурсом] ассоциировали. Этот ресурс невозможно использовать незаметно. Да, в краткосрочной перспективе ты можешь что-то выиграть. Но в перспективе долгосрочной это отпугнет от тебя болельщика».

«Одно из требований к компании, которая будет претендовать на название арены, будет простым: в ее логотипе не должно быть красно-белых цветов».

«Потенциал Халка и Витселя не был раскрыт в полной мере. Дело в том, что мы их приобретали в 2012 году, планируя, что с 2014 года будем выступать на новом стадионе. Нам требовались статусные звездные игроки, чтобы обеспечить заполняемость арены. К тому же мы рассчитывали на устойчивый рост интереса к чемпионату. Но те изменения, которые произошли в руководстве РФС, к сожалению, привели к созданию негативного фона вокруг нашего футбола».

«Опыт показывает: успеха, в том числе и в европейских турнирах, добиваются команды, в которых выступают свои воспитанники»

«Пока, к сожалению, болельщикам, для которых принципиально болеть за воспитанников питерского футбола, мы можем предложить «Зенит-2».

«Курс на сокращение числа легионеров, на мой взгляд, должен благоприятно сказываться на развитии российского футбола. Однако сегодняшние темпы сокращения неоправданно высоки».

О школах и арендах

«На мой взгляд, главной задачей сейчас является развитие детско-юношеского футбола — об этом мы уже давно говорим, но системно проблема подготовки молодых игроков все равно не решена. Нужно больше школ и академий с современной инфраструктурой, нужно больше квалифицированных детских тренеров. Явно назрела реформа юношеских и молодежных соревнований».

«Однозначно, количество школ, способных провести вторичную селекцию в возрасте 10-11 лет, отобрать самых одарённых детей, и в дальнейшем максимально реализовать и раскрыть их потенциал, должно быть гораздо больше. Если мы, конечно, хотим вывести подготовку спортивного резерва на другой качественный уровень, а не просто решать социальные задачи, — растить здоровых граждан, футболистов-любителей. Региональные центры, созданные на базе СДЮШОР, могли бы стать школами второго яруса этой пирамиды».

«Особого внимания требует вопрос подготовки детских тренеров. Это наша ахиллесова пята. К сожалению, существующее качество подготовки этих специалистов не очень высокое. По сути, желающий стать детским тренером сдаёт деньги и через некоторое время получает «корочку».

«Кто не имеет возможности иметь свои фарм-клубы, может использовать как инструмент сдачу игроков в аренду в команды ФНЛ и ПФЛ для получения игровой практики. Конечно, здесь очень важно отдать игрока в правильные руки, чтобы он имел возможность прогрессировать, а не протирать скамейку запасных или практиковаться исключительно в навыке постановки «автобуса» у своей штрафной и игры в «кость» соперника».

«Пока в российском футболе нет пирамиды детско-юношеского и молодежного футбола, нет единой развитой футбольной экосистемы. Вроде бы школ много, но между ними — огромный разрыв: в качестве инфраструктуры, персонала, тренеров, методик, соревновательных возможностях. Количество благополучных, «упакованных» школ настолько мало (в сравнении с той же Германией), что более половины из этих немногочисленных продвинутых школ и академий, по сути, развиваются в вакууме, они находятся в своеобразных анклавах».

«Нужны совсем другие коммуникации между всеми субъектами футбола, позволяющие обмениваться информацией, идеями, лучшей практикой. Нужна справедливая и эффективная система перехода молодых игроков из клуба в клуб, способствующая развитию футболистов. Нам всем почему-то кажется, что есть 5 — 6 академий хорошо известных всем российских клубов, и что именно эти клубы и их академии в одиночку должны, даже обязаны, подготовить высококлассных игроков для нашей сборной, игроков, соответствующих уровню Лиги чемпионов. У них есть финансирование, и, значит, больше ничего не нужно. Это иллюзия. В этом сложном процессе подготовки должна участвовать вся футбольная пирамида — все школы, все академии, все клубы и ПФЛ и ФНЛ».

«Может быть, имеет смысл более критически взглянуть на ФНЛ и ПФЛ. Как раз эти лиги и должны играть основную роль в обкатке молодых игроков и подготовке их к выступлению на уровне премьер-лиги».

О лимите на легионеров и пиве

«Зарплаты российских футболистов, по сути, изолируют их от европейского футбола: тяжело пойти на существенное понижение в доходах, которое, как правило, необходимо, если ты хочешь перейти в европейский клуб. Это ограничивает возможности развития наших игроков, они продолжают вариться в собственном соку».

«Моя оптимальная формула лимита — это системное развитие детского, юношеского и молодежного футбола и… полный отказ от лимита на легионеров».

«Это инструмент, который может влиять определенным образом, чтобы отдельные игроки прогрессировали, и можно, наверное, назвать человек пять, кому [лимит] действительно помог. Но есть и другая сторона медали: если мы посчитаем всех тех футболистов, кого лимит «убил», лишив мотивации, и посчитаем те деньги, которые клубы переплатили, хотя могли инвестировать в другие вещи…»

«Можно иметь сильную сборную и без базовых клубов. Важно, чтобы игроки сборной имели необходимые условия для подготовки в своих клубах, сильных партнёров и желательно играли в еврокубках».

«Пиво — важный атрибут посещения футбола в Европе, да в принципе на всех стадионах мира. И то, что мы видим, это определённая дискриминация. Ведь футбол не только спорт, но и развлечение. В театрах, на концертах, в кино вы можете употребить и более крепкие напитки, а здесь — запрет. Чем он был вызван — понятно, но сейчас ситуация изменилась».

О видеоповторах и итальянском языке

Я — точно «за» [видеоповторы]. Сейчас достаточно много конфликтных ситуаций, взаимных обид и негативных эмоций, вызванных судейскими ошибками. Как результат, уровень недоверия и подозрительности в нашем футболе — очень высокий. Надо его снижать».

«Если ошибка — результат безответственного или нечестного поведения сотрудника, то она требует наказания. Но что касается права на ошибку — да, оно есть. Все мы ошибаемся. История любой успешной компании — это всегда история в том числе и ее ошибок. No pain, no gain. Поэтому главное — пробовать. Иначе успеха точно не будет».

«Всех девушек не перецеловать, но стремиться к этому надо. Так же и с судейством. Идеальный арбитраж, конечно, невозможен, но стремиться к этому нужно».

«Сам я пытаюсь учиться у всех. Я встречаюсь с интересными людьми, у каждого можно чему-то научиться».

«Я вот пообещал, если станем чемпионами, выучить итальянский язык. Как человек слова постараюсь уже в ближайшее время выучить как минимум 1000 итальянских слов».

«Мне нравится то, чем я занимаюсь, я никогда не думал о том, чтобы уйти в собственный частный бизнес. Теоретически, наверное, возможно все. Для меня важен масштаб деятельности и, соответственно, насколько масштабными могут быть изменения, которые я могу инициировать и реализовать».

Использованы материалы Forbes, «Коммерсантъ», РБК, «Чемпионат», «Спорт-Экспресс», «ФедералПресс», PRОспорт, «Россия-2», официального сайта ФК «Зенит».

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Елена Разина, РИА Новости/ Александр Вильф, Василий Пономарев, Российский Футбольный Союз, РИА Новости/Владимир Астапкович