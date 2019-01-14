«Спартак» в поисках нового лидера, открытие года — ЦСКА. Главные события РПЛ по версии комментаторов «Матч ТВ»

Мнения комментаторов «Матч ТВ» о событиях и явлениях, которые украсили собой 2018 год.

2019-01-14T22:31:52+03:00 Мнения комментаторов «Матч ТВ» о событиях и явлениях, которые украсили собой 2018 год.

Нобель Арустамян: «ЦСКА — открытие года»

Команда полностью изменилась, потеряла много ведущих футболистов, но взяла да и построила боеспособный коллектив, замечательно сыграла в Лиге чемпионов. Да, не вышла в плей-офф, но дважды обыгран «Реал». В чемпионате России армейцы находятся в нормальной позиции перед весенним отрезком, поэтому, на мой взгляд, ЦСКА — главное открытие года.

Михаил Моссаковский: «Анжи» и без денег стал Командой с большой буквы»

«Анжи» по всем правилам не должен был быть допущен к сезону. Однако в сложнейшей ситуации, когда футболистам много месяцев не платилась зарплата, игроки смогли сплотиться, в том числе вокруг своего главного тренера, и дать бой многим соперникам. Обыграть «Динамо», «Зенит», забиться с другими лидерам российского футбола и показать, что и без денег можно быть Командой с большой буквы.

Константин Генич: «Спартак» в поисках нового лидера»

В Карреру верили болельщики, кричали «A tutti Avanti», но у тренера не получилось на старте чемпионата России, также сказалось нелучшее выступление в Лиге Европы. В результате «Спартак» поменял тренера, который привел команду к первому за 16 лет чемпионству. Вдобавок был продан Квинси Промес, он четыре года тянул красно-белых на себе и олицетворял собой группу атаки. Футболист уехал в европейский топ-чемпионат, в Испанию, и теперь «Спартак» находится в поисках нового лидера.

Тимур Журавель: «Событие года — «эффект Дзюбы»

Открыть видео

Событие года — это «эфферкт Дзюбы» Видел своими глазами, как после чемпионата мира Артема встречали в Тюмени. Болельщики были готовы донести его от стадиона до автобуса на руках. Это невероятный капитал народной любви, который теперь нужно подтверждать в каждой игре хорошим футболом.

Александр Шмурнов: «Самое красивое в первой части РПЛ — игра «Краснодара» в атаке»

Самое красивое, что было в первой части нашего чемпионата, что есть в нашем общем активе и, надеюсь, будет только краше, — это игра «Краснодара» в атаке. Один гол не хочется выделять, это было бы неправильно по отношению к другим, не менее роскошным комбинациям. Пусть хотя бы будет два из множества вкуснейших.

«Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» примут участие в ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР. Турнир пройдет в Катаре 21–29 января.

Читай также: