«Спартак» в поисках нового лидера, открытие года — ЦСКА. Главные события РПЛ по версии комментаторов «Матч ТВ»

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
14:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14:10
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14:40
"Дакар-2019" [12+]
14:50
С чего начинается футбол [12+]
15:50
Новости
15:55
Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Лучшие бойцы 2018. Специальный обзор [16+]
16:25
Новости
16:30
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17:25
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Бразилия. Прямая трансляция из Германии
19:15
Новости
19:20
Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Металлург" (Магнитогорск). Прямая трансляция
21:55
Новости
22:00
"Анатолий Тарасов. Век хоккея". Документальный фильм [12+]
23:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23:40
Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд Серроне против Майка Перри. Трансляция из США [16+]
01:30
Смешанные единоборства. Итоги года. Специальный обзор [16+] Внимание! В связи с проведением профилактических работ канал заканчивает вещание в 02:00
10:00
Новости
10:05
"Дакар-2019" [12+]
10:35
Новости
10:40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12:00
Смешанные единоборства. UFC. Волкан Оздемир против Энтони Смита. Трансляция из Канады [16+]
13:50
"Дакар-2019" [12+]
14:00
Новости
14:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Российская Премьер-Лига

«Спартак» в поисках нового лидера, открытие года — ЦСКА. Главные события РПЛ по версии комментаторов «Матч ТВ»

14 января 22:31
«Спартак» в поисках нового лидера, открытие года — ЦСКА. Главные события РПЛ по версии комментаторов «Матч ТВ»
Никола Влашич / Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Мнения комментаторов «Матч ТВ» о событиях и явлениях, которые украсили собой 2018 год.

Нобель Арустамян: «ЦСКА — открытие года»

Открыть видео

Команда полностью изменилась, потеряла много ведущих футболистов, но взяла да и построила боеспособный коллектив, замечательно сыграла в Лиге чемпионов. Да, не вышла в плей-офф, но дважды обыгран «Реал». В чемпионате России армейцы находятся в нормальной позиции перед весенним отрезком, поэтому, на мой  взгляд, ЦСКА — главное открытие года.

Михаил Моссаковский: «Анжи» и без денег стал Командой с большой буквы»

Открыть видео

«Анжи» по всем правилам не должен был быть допущен к сезону. Однако в сложнейшей ситуации, когда футболистам много месяцев не платилась зарплата, игроки смогли сплотиться, в том числе вокруг своего главного тренера, и дать бой многим соперникам. Обыграть «Динамо», «Зенит», забиться с другими лидерам российского футбола и показать, что и без денег можно быть Командой с большой буквы.  

Константин Генич: «Спартак» в поисках нового лидера» 

Открыть видео

В Карреру верили болельщики, кричали «A tutti Avanti», но у тренера не получилось на старте чемпионата России, также сказалось нелучшее выступление в Лиге Европы. В результате «Спартак» поменял тренера, который привел команду к первому за 16 лет чемпионству. Вдобавок был продан Квинси Промес, он четыре года тянул красно-белых на себе и олицетворял собой группу атаки. Футболист уехал в европейский топ-чемпионат, в Испанию, и теперь «Спартак» находится в поисках нового лидера.   

Тимур Журавель: «Событие года — «эффект Дзюбы» 

Открыть видео

Событие года — это «эфферкт Дзюбы» Видел своими глазами, как после чемпионата мира Артема встречали в Тюмени. Болельщики были готовы донести его от стадиона до автобуса на руках. Это невероятный капитал народной любви, который теперь нужно подтверждать в каждой игре хорошим футболом. 

Александр Шмурнов: «Самое красивое в первой части РПЛ — игра «Краснодара» в атаке»

Открыть видео

Самое красивое, что было в первой части нашего чемпионата, что есть в нашем общем активе и, надеюсь, будет только краше, — это игра «Краснодара» в атаке. Один гол не хочется выделять, это было бы неправильно по отношению к другим, не менее роскошным комбинациям. Пусть хотя бы будет два из множества вкуснейших.   

«Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» примут участие в ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР. Турнир пройдет в Катаре 21–29 января.

Читай также:

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+