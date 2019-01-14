Мозякин, Гусев и еще пять самых ценных игроков для плей-офф Кубка Гагарина

Они способны затащить в играх на вылет.

2019-01-14T19:59:39+03:00 Они способны затащить в играх на вылет.

Чуть больше месяца остается до старта 11-го в истории розыгрыша Кубка Гагарина. Представляем вам игроков, способных стать основополагающим фактором в определении победителя.

47 игр, 59 (14+45) очков, «+25»

Лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ опережает Александра Барабанова, второго по результативности в своей команде, на невероятные 26 очков. Кажется, в нынешнем сезоне в составе СКА есть Никита Гусев и все остальные. Причина столь результативной игры в целом ясна: с большой долей вероятности нападающий по окончании сезона отправится в НХЛ, где права на него принадлежат «Вегасу», и сейчас необходимо показать товар лицом.

Тем не менее личные мотивы идеально соответствуют и ожиданиям главного тренера армейцев Ильи Воробьева. Стоит ожидать, что и в плей-офф на первый план у СКА выйдет именно Никита Гусев. За свою карьеру он неоднократно доказывал, насколько может быть полезным в решающие моменты. Чего только стоит его гол на последней минуте в ворота сборной Германии в финале Олимпиады-2018. Самое главное, Гусеву абсолютно все равно, какие партнеры у него в звене. Что с Дацюком и Якуповым, что с Прохоркиным и Барабановым он демонстрирует высокий уровень результативности, тем самым позволяя тренерскому штабу СКА использовать различные сочетания хоккеистов.

44 игры, 31 (20+11) очков, «+25»

У другого героя корейской Олимпиады дела в нынешнем сезоне складываются не столь удачно. Уровень результативности для нападающего такого калибра оставляет желать лучшего. Серии из двух-трех классных матчей чередуются со столь же продолжительными сериями из невыразительных и нерезультативных игр. В клубе он уступает по очкам своим традиционным партнерам по звену: Михаилу Григоренко (39 очков) и Линдену Вею (31).

Однако все мы прекрасно понимаем: в нужный момент Капризов способен решить исход матча в свою пользу. А после того как в прошлом сезоне нападающий угодил в армейскую эпидемию свинки, что не позволило ему до конца реализоваться в матчах плей-офф, сомневаться не приходится: мотивация на нынешний розыгрыш Кубка Гагарина будет запредельной. Главное, чтобы проблемы со здоровьем на сей раз обошли 21-летнюю звезду ЦСКА.

47 игр, 47 (19+28) очков, «+15»

В свои 37 лет лучший бомбардир в истории КХЛ продолжает оставаться в невероятной форме и набирать в среднем по очку за матч. Причем если раньше мы знали Сергея Мозякина как прекрасного снайпера, то за последние два сезона он немного сместил акценты в своей игре и стал неплохим распасовщиком. Может быть, форвард не очень разговорчив, зато очень продуктивен.

Несомненно, Мозякин вместе со своими привычными партнерами по звену, Мэттом Эллисоном и Николаем Кулеминым, станет главным оружием «Магнитки» в предстоящем плей-офф. И пусть шансы «Металлурга» на Кубок Гагарина сейчас видятся невысокими, невероятный опыт и неувядающие бомбардирские навыки нападающего способны изменить ход плей-офф в пользу его команды.

38 игр, 1,69 КН, 94,3% ОБ

В составе главной сенсации нынешнего сезона есть и второй бомбардир «регулярки» Найджел Доус (56 очков), и входящие в топ-15 Дэн Секстон (42 очка) и Стефан Да Коста (40 очков), и, скорее всего, будущий НХЛовец Анатолий Голышев, и качественные защитники в лице Алексея Василевского, Никиты Трямкина и Ивана Вишневского. Не забудем и про главного тренера Андрея Мартемьянова, построившего за один сезон боеспособную команду, где каждый игрок четко понимает свою задачу на льду.

Но, пожалуй, главный человек, от которого будет зависеть исход плей-офф для екатеринбуржцев — чешский вратарь Якуб Коварж. Как показал регулярный чемпионат, результаты с ним и без него серьезно разнятся. В 38 матчах с Коваржем «Автомобилист» потерпел лишь шесть поражений, а в 11 матчах без Коваржа — еще пять. Никогда в своей КХЛовской карьере чех не был настолько великолепен, и предстоящий плей-офф может стать для него главным бенефисом вратарской жизни.

41 игра, 26 (5+21) очков, «+13»

Сезон для самого титулованного игрока в истории КХЛ пока трудно назвать удачным. Да, Данис Зарипов набирает свои очки, но делает это не на регулярной основе. Кажется, допинговый скандал, из-за которого 37-летний нападающий пропустил большую часть прошлого чемпионата, не имея возможности даже тренироваться с командой, продолжает сказываться на его игре.

Тем не менее кубковый опыт Зарипова бесценен для «Ак Барса» и в нужный для команды момент может стать определяющим по ходу плей-офф. Не стоит ожидать, что ветеран резко увеличит свою результативность. Его роль для команды больше наставническая, чем бомбардирская. Сейчас Зарипов играет в звене с 24-летним Вячеславом Основиным и 26-летним Станиславом Галиевым, хоть и ставшим одним из героев прошлого плей-офф, но все-таки не имеющим столь серьезного опыта игры в плей-офф. Под предводительством ветерана эта тройка способна стать X-фактором «Ак Барса» в битве за четвертый в истории клуба Кубок Гагарина.

43 игры, 1,95 КН, 91,5% ОБ

Пожалуй, со времен эпичного финального матча молодежного чемпионата мира-2011 Россия — Канада мы не видели настолько продуктивного и фееричного Игоря Бобкова, каким он предстал в нынешнем сезоне в составе «Авангарда». Но то была одна игра (даже половина игры), сейчас же голкиперу омичей удается демонстрировать стабильно классную игру на протяжении всего сезона, чего не скажешь о команде в целом.

Еще до начала чемпионата казалось, что Бобков будет сидеть за спиной у вернувшегося в «Авангард» Карри Рамо. Но травма финна, закончившая для него еще не начавшийся сезон, серьезно изменила вратарский расклад. Несмотря на скептические ожидания, Бобков сумел стать незаменимым для команды, временами вытаскивая невероятные моменты. Если «Авангард» в плей-офф продолжит лихорадить так же, как и в «регулярке», то российский голкипер станет последней надеждой на удачный исход.

50 игр, 55 (17+38) очков, «+18»

Московское «Динамо» не выглядит фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина. Однако в составе команды есть игрок, с сезона-2010/11 не пропускающий плей-офф КХЛ и демонстрирующий фантастическую игру в нынешнем чемпионате — Вадим Шипачев. На сегодняшний момент третий бомбардир КХЛ после неудачного прошлого сезона с приходом в «Динамо» смог перезапустить свою карьеру и снова стать одним из лучших атакующих центрфорвардов России.

Вместе со своим земляком Дмитрием Кагарлицким нападающий образовал лучший атакующий дуэт лиги: в сумме они набрали 107 очков за 50 матчей. И если «Динамо» всерьез нацелено бороться за Кубок, то важность Шипачева для достижения цели сложно переоценить. Напомним, он является двукратным обладателем трофея в составе СКА.

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин, РИА Новости/Алексей Куденко, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, Дмитрий Челяпин

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