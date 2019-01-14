«Трудности сделают меня сильнее». Эксклюзив «Матч ТВ» с Сергеем Бобровским после большого скандала

Корреспондент «Матч ТВ» встретился в Коламбусе с голкипером «Блю Джэкетс» Сергеем Бобровским, который на днях попал в очень неприятную ситуацию.

2019-01-14T17:47:37+03:00 Корреспондент «Матч ТВ» встретился в Коламбусе с голкипером «Блю Джэкетс» Сергеем Бобровским, который на днях попал в очень неприятную ситуацию.

Боб вернулся в ворота

Скандал с Бобровским выглядел так. В недавнем матче с «Тампой» (0:4) российский голкипер был отправлен в запас в третьем периоде, когда пропустил четвертую шайбу. Причем в створ его ворот нанесли только 19 бросков. Никто ничего не подтверждал, но есть версия, что Сергея это очень разозлило. И, дескать, Бобровский на повышенных тонах разговаривал с руководством «Коламбуса», когда команда улетала из штата Флорида.

«Сергея Бобровского не будет в составе «Коламбуса» в матче с «Нэшвиллом» на Nationwide Arena. Есть определенные ценности и ожидания от хоккеистов, которые мы установили в рамках внутренней культуры», — рубанул сплеча генеральный менеджер «Блю Джэкетс» Ярмо Кекяляйнен.

Наверное, стоило рассказать всю правду. Но в Америке это не принято. Возникла куча недомолвок и странных версий. Однако Бобровского не могут обменять в любой момент, потому что у него в договоре есть пункт о том, что это нельзя сделать без личного согласия игрока. Наверняка «Коламбус» недоволен такой ситуацией, потому что без всякой компенсации потеряет одного из лучших вратарей лиги, своего главного героя. Но делать нечего — контракт есть контракт.

Страсти улеглись быстро. Уже через день Бобровский снова тренировался с «Блю Джэкетс». А в воскресенье вышел на матч с «Рейнджерс» (7:5), по которому я делаю два вывода.

Во-первых, скандал с Бобом стал хорошей встряской для «Коламбуса» — команда одержала три победы подряд.

Во-вторых, Сергей хоть и пропустил пять шайб, вопросы могут возникнуть только по третьему голу. Пятый — ну так, фифти-фифти.

Игроки «Рейнджерс» нанесли не слишком много бросков в первые два периода, поэтому так плохо у Бобровского выглядит процент отраженных бросков (81,5%). Но как ему забивали? Выходы два в один, броски с пятачка. Есть вопросы к защитникам «Коламбуса». И здорово, что так мощно проявила себя атака во главе с Артемием Панариным, который набрал 2 (1+1) очка.

«Не будем ковыряться в этой истории»

Бобровский играл спокойно, сделал несколько важных сэйвов. А после матча согласился ответить на мои вопросы. Особо в тему конфликта с «Коламбусом» я решил не вдаваться, тем более Сергей рассказал об этом на специальной пресс-конференции.

«Я всегда гордился тем, что был хорошим партнером для своих одноклубников, — сказал Боб. — И донес эту мысль до команды. Случилось то, что случилось. Мы прояснили ситуацию и готовы двигаться дальше. К сожалению для болельщиков, ничего не вернуть. Но все останется между нами. Да, то поражение от «Тампы», с которой мы можем встретиться в плей-офф, стало тяжелым ударом для всех. Мы все расстроились…»

— Сергей, вся Россия переживала из-за ситуации с вами. Вы видели резонанс в соцсетях, это вас поддерживало? — говорю Бобровскому, а сзади напирают американские телевизионщики. В эти дни Сергей — самый интересный человек для интервью в хоккейном мире.

— Да вообще много чего было в соцсетях. И резонанс тоже был, — кивает Боб. — Я стараюсь отстраниться от всего. Что случилось, то случилось. Идем дальше, работаем.

— Только один вопрос по этой теме — вы оставили ситуацию за спиной и готовы доиграть сезон в «Коламбусе» до конца? Или можете снять пункт о невозможности обмена перед дедлайном?

— Я бы не хотел ковыряться в этой ситуации. Что было, то прошло. Сейчас я играю за «Блю Джэкетс». Буду продолжать работу. Очень постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы помогать команде и приносить победы.

— Вы обычно кажетесь самым спокойным человеком в мире. Этот сезон для вас — самый тяжелый с эмоциональной точки зрения? Например, дважды за чемпионат вам забили по восемь голов. А ведь это психологический удар для любого вратаря.

— Да сложно сказать. Как тут сравнишь? — смеется Бобровский. — В каждом сезоне — свои вызовы, свои трудности. Этот — не исключение. Трудности делают тебя сильнее. Моя главная задача — работать, стараться улучшать свою игру. Помогать команде побеждать. Но я вам об этом уже говорил.

«Я заскочил в основу благодаря реформе Третьяка»

— Недельный отдых в Майами, который будет совсем скоро, важен с точки зрения перезагрузки? Ваш товарищ Артемий Панарин так красиво его проанонсировал в эфире в инстаграме!

— Да, конечно. Отдых — это всегда хорошо. Тем более вторая половина сезона будет очень напряженной. Там все решится, попадем ли мы в плей-офф, как там выступим. Нас ждет очень важный хоккей, и я должен быть к этому готов.

— Вы смотрели молодежный чемпионат мира?

— Да, я следил за результатами. Хотя вживую по телевизору не смотрел.

«Ванкувер. Live». Специальный репортаж. Выпуск 6

— Что скажете о Петре Кочеткове — лучшем вратаре турнира из сборной России?

— Он молодец! Это большое достижение — так показать себя на таком уровне в 19 лет. Я очень рад за Петра, поздравляю его. И знаю, против кого играл Кочетков — 2:1 с канадцами, 1:2 с американцами в полуфинале. Это солидная надежная игра против очень серьезных соперников.

— Вспомните свою историю — трудно ли молодым пробиваться наверх? Тот же Кочетков уехал в высшую лигу в «Рязань», где сразу же сделал сухарь — а не в КХЛ, в «ХК Сочи». Насколько вам в свое время помогла реформа Владислава Третьяка, которая ограничивала иностранных вратарей, давая дорогу молодым россиянам?

— Да, очень помогла. Я так, кстати, и заскочил в основную команду. Потому что у нас имелись два голкипера-легионера. И согласно реформе нельзя было одевать сразу двоих на матч. Поэтому мне приходилось занимать это место. Я всегда ездил с командой, тренировался с первым составом. И это сыграло очень большую роль в моей карьере.

«Люблю футбол, но играю редко»

— Вы хотели бы в следующем сезоне играть в одной команде с Панариным?

— Будет видно. У каждого своя ситуация. Это было бы здорово, но как такое предугадаешь? У меня — свое видение, как строить дальше карьеру. А у Артемия — свои мысли. Поживем — увидим.

— Давно хотел спросить — вы любите футбол? За какой клуб болеете?

— Я люблю больше играть, чем смотреть. Нет клуба, за который я переживаю. Но когда ты работаешь в профессиональном хоккее, у тебя свое расписание. И как-то не до футбола. Ничего лишнего! Вот летом, если есть возможность, готов погонять мяч. Да и то за последние пять лет я только раза три поиграл в футбол. Однако делаю это с большим удовольствием.

— Вы следите за новостями из родного города Новокузнецка?

— Да, у меня там много друзей, мы общаемся.

— Вам жаль, что местный «Металлург» был переведен из КХЛ в высшую лигу?

— Безусловно. И я снова готов выразить свою точку зрения по этому поводу. Душой и сердцем болею за Новокузнецк, это мой родной город. Всегда рад поддержать хоккей. Ведь я вышел из этой школы.

— Вы слышали, что в команде «Металлург»-2004 играет 14-летняя Дарья Гредзен? Она сейчас выступала за сборную России, которая в полуфинале молодежного ЧМ едва не победила Канаду (3:4 ОТ). Девочку еще называют «Бобровский в юбке».

— Нет, такого я не слышал, — снова смеется Бобровский. — Но очень рад. Вообще Новокузнецк готовит много хороших вратарей. В свое время там выступал Вадим Тарасов, на которого я равнялся. Очень внимательно смотрел на его игру. Позже оттуда вышли Илюха Сорокин, Иван Налимов, а еще — Данила, сын Вадика Тарасова. Он как раз выступал на молодежном чемпионате мира. Мой родной Новокузнецк очень богат на такие таланты. Дай бог, чтобы и дальше работала эта кузница кадров.

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Фото: Len Redkoles / Contributor / National Hockey League / Gettyimages.ru, Kevin Light / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru