Семак освоил серфинг, Дзюба в русской рубашке, Мак босиком на снегу. Как отдыхали зенитовцы

15 января «Зенит» окончательно выйдет из отпуска - рано утром команда отправится на первый сбор в Катар. Ну а пока «Матч ТВ» решил напомнить, как и где провели каникулы игроки и главный тренер сине-бело-голубых.

2019-01-14T17:46:21+03:00 15 января «Зенит» окончательно выйдет из отпуска - рано утром команда отправится на первый сбор в Катар. Ну а пока «Матч ТВ» решил напомнить, как и где провели каникулы игроки и главный тренер сине-бело-голубых.

За время каникул главный тренер «Зенита» Сергей Богданович Семак освоил сразу две новые для себя вещи. Во-первых, завел страничку в Instagram. Благодаря ей стало известно, что во время отдыха со всей своей большой семьей на острове Бали Семак еще и научился кататься по морю на доске.

Дзюба: Новый год в русском стиле и Робин Гуд

Нападающий Артем Дзюба, как и обещал в интервью «Матч ТВ», встретил Новый год в России. Более того, это была «вечеринка в русском стиле».

Были и другие забавы, о которых Дзюба рассказал в своем Instagram.

Лодыгин уже в форме

Уже в православное Рождество Юрий Лодыгин вовсю тренировался в Греции. И набрал неплохую форму. Другой вопрос, где она ему пригодится — в «Зените» или в другой команде?

Иванович, Жирков и Мевля встретились в Дубае

За весь отпуск защитник Миха Мевля выставил лишь одну фотографию. Зато какую! Он вместе с Браниславом Ивановичем и Юрием Жирковым на морской прогулке по Персидскому заливу в Дубае. Кстати, буквально вчера Юрий Жирков рассказал, что молодой человек справа — это товарищ Мевли.

Маммана на пляже

Защитник Эмануэль Маммана наслаждался отдыхом вместе с женой и ребенком у себя на родине в Аргентине.

Паредес благодарит за отпуск

Примерно так же провел каникулы и другой зенитовский аргентинец — Леандро Паредес. Рождество он с семьей встретил на пляже.

Кроме того, встречался с друзьями…

…А перед возвращением в Петербург поблагодарил всех за прекрасный отпуск.

Мак побывал в финской бане наоборот

Католическое Рождество полузащитник Роберт Мак, как и собирался, встретил с женой и двумя сыновьями на море. Точнее — на Мальдивах.

А вот Новый год — дома в Словакии. Правда, затем еще успел съездить в Альпы, где нашел развлечения, как у себя на родине, особенно в Татрах. Там немало горячих источников, которые местные власти превращают в купальни. Получается этакая финская баня наоборот. Сначала сидишь в горячей воде на открытом воздухе, потом ныряешь на воздухе в снег и затем обратно в воду. На фоне гор и одной из таких, правда, альпийских купален Мак с удовольствием и сфотографировался.

Маркизио: с Мальдив в Петербург

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио тоже отдыхал с семьей на Мальдивах.

Но и свое возвращение в Петербург тоже не забыл выложить в сеть.

Нобоа и в отпуске работал

Полузащитник Кристиан Нобоа не только отдыхал в родном Эквадоре с детьми.

Кроме того, он продолжал работать, чтобы побыстрее восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена. По словам самого Нобоа, он очень рассчитывает выйти на поле в матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

Оздоев побывал в Ингушетии

Полузащитник Магомед Оздоев съездил домой в Ингушетию. В канун Нового года он встретился с участниками футбольного турнира имени М. Оздоева.

А после 1 января явно с удовольствием побывал в интересных местах родного края.

Краневиттер стал отцом

Во время зимней паузы в сезоне у аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера родился сын Томас. Присоединяемся к многочисленным поздравлениям в сети.

Вовсю наслаждался на каникулах отцовством и другой аргентинец, Себастьян Дриусси.

21-29 января в Катаре пройдет ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР . Участниками турнира стали «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».

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