Семак освоил серфинг, Дзюба в русской рубашке, Мак босиком на снегу. Как отдыхали зенитовцы
За время каникул главный тренер «Зенита» Сергей Богданович Семак освоил сразу две новые для себя вещи. Во-первых, завел страничку в Instagram. Благодаря ей стало известно, что во время отдыха со всей своей большой семьей на острове Бали Семак еще и научился кататься по морю на доске.https://www.instagram.com/p/BscIsppFpw9/?utm_source=ig_web_copy_link
Дзюба: Новый год в русском стиле и Робин Гуд
Нападающий Артем Дзюба, как и обещал в интервью «Матч ТВ», встретил Новый год в России. Более того, это была «вечеринка в русском стиле».https://www.instagram.com/p/BsRGhs5lqmM/?utm_source=ig_web_copy_link
Были и другие забавы, о которых Дзюба рассказал в своем Instagram.https://www.instagram.com/p/BsN2Z_MFfxd/?utm_source=ig_web_copy_link
Лодыгин уже в форме
Уже в православное Рождество Юрий Лодыгин вовсю тренировался в Греции. И набрал неплохую форму. Другой вопрос, где она ему пригодится — в «Зените» или в другой команде?https://www.instagram.com/p/BsTf6JPHQyJ/?utm_source=ig_web_copy_link
Иванович, Жирков и Мевля встретились в Дубае
За весь отпуск защитник Миха Мевля выставил лишь одну фотографию. Зато какую! Он вместе с Браниславом Ивановичем и Юрием Жирковым на морской прогулке по Персидскому заливу в Дубае. Кстати, буквально вчера Юрий Жирков рассказал, что молодой человек справа — это товарищ Мевли.https://www.instagram.com/p/BrpLvHFA8iI/?utm_source=ig_web_copy_link
Маммана на пляже
Защитник Эмануэль Маммана наслаждался отдыхом вместе с женой и ребенком у себя на родине в Аргентине.https://www.instagram.com/p/BsPY10nnsYh/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/BrzYj-znai0/?utm_source=ig_web_copy_link
Паредес благодарит за отпуск
Примерно так же провел каникулы и другой зенитовский аргентинец — Леандро Паредес. Рождество он с семьей встретил на пляже.https://www.instagram.com/p/BsTEtIZg7Fu/?utm_source=ig_web_copy_link
Кроме того, встречался с друзьями…https://www.instagram.com/p/BsUgCgsg9J0/?utm_source=ig_web_copy_link
…А перед возвращением в Петербург поблагодарил всех за прекрасный отпуск.https://www.instagram.com/p/BskeKV2glPE/?utm_source=ig_web_copy_link
Мак побывал в финской бане наоборот
Католическое Рождество полузащитник Роберт Мак, как и собирался, встретил с женой и двумя сыновьями на море. Точнее — на Мальдивах.https://www.instagram.com/p/BrxeqCiABZ5/?utm_source=ig_web_copy_link
А вот Новый год — дома в Словакии. Правда, затем еще успел съездить в Альпы, где нашел развлечения, как у себя на родине, особенно в Татрах. Там немало горячих источников, которые местные власти превращают в купальни. Получается этакая финская баня наоборот. Сначала сидишь в горячей воде на открытом воздухе, потом ныряешь на воздухе в снег и затем обратно в воду. На фоне гор и одной из таких, правда, альпийских купален Мак с удовольствием и сфотографировался.https://www.instagram.com/p/BsVFL2PAiXU/?utm_source=ig_web_copy_link
Маркизио: с Мальдив в Петербург
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио тоже отдыхал с семьей на Мальдивах.https://www.instagram.com/p/Bsd1e4LhTd9/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/BsSazdPh4Fq/?utm_source=ig_web_copy_link
Но и свое возвращение в Петербург тоже не забыл выложить в сеть.https://www.instagram.com/p/BsnJ2FRhcr8/?utm_source=ig_web_copy_link
Нобоа и в отпуске работал
Полузащитник Кристиан Нобоа не только отдыхал в родном Эквадоре с детьми.https://www.instagram.com/p/BsBQGB2lvxW/?utm_source=ig_web_copy_link
Кроме того, он продолжал работать, чтобы побыстрее восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена. По словам самого Нобоа, он очень рассчитывает выйти на поле в матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».https://www.instagram.com/p/BsQt3FqF5In/?utm_source=ig_web_copy_link
Оздоев побывал в Ингушетии
Полузащитник Магомед Оздоев съездил домой в Ингушетию. В канун Нового года он встретился с участниками футбольного турнира имени М. Оздоева.https://www.instagram.com/p/BsARsNehoAD/?utm_source=ig_web_copy_link
А после 1 января явно с удовольствием побывал в интересных местах родного края.https://www.instagram.com/p/BsWRCn8BSwZ/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/BsY_50QBmTA/?utm_source=ig_web_copy_link
Краневиттер стал отцом
Во время зимней паузы в сезоне у аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера родился сын Томас. Присоединяемся к многочисленным поздравлениям в сети.
Вовсю наслаждался на каникулах отцовством и другой аргентинец, Себастьян Дриусси.https://www.instagram.com/p/Brvvf26lxmU/?utm_source=ig_web_copy_link
21-29 января в Катаре пройдет ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. Участниками турнира стали «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».