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Прогнулись или прогнули? Судьба РУСАДА и нашего спорта решается уже сейчас

14 января 20:00
Прогнулись или прогнули? Судьба РУСАДА и нашего спорта решается уже сейчас
РУСАДА / Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
В ожидании решения, которое может разрушить если не все, то многое.

Сегодня, в понедельник 14 января, начала работу комиссия WADA по соответствию. Главным вопросом, который предстоит решить этой структуре, является рекомендация исполкому ВАДА по тому, что делать со статусом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Эта рекомендация должна быть представлена до 17 января, а уже 22 января исполком примет решение по РУСАДА с учетом итогов работы комиссии по соответствию.

Напомню, в сентябре РУСАДА восстановили с учетом соблюдения двух условий — открытия доступа к базе московского антидопингового центра (до 31 декабря 2018 года) и его пробам (выборочно, по запросу, до 30 июня 2019 года). То есть эксперты ВАДА должны были получить оригинал базы, в которой хранятся данные обо всех (в теории) действиях со всеми (опять-таки в теории) пробами, которые через эту лабораторию проходили после 2012 года и примерно до конца 2015-го. Проанализировав эту базу, эксперты должны были выбрать пробы, по их мнению, вызывающие подозрение, и получить возможность забрать их из лаборатории в Москве, отправив на обработку в любую другую лабораторию.

Как уже хорошо всем известно, доступ к базе до 31 декабря не был получен. То есть фактически условие не было выполнено. То, что оно выполняется сейчас, — совсем другой сценарий развития событий. В случае со статусом РУСАДА речь не идет об аналоге потребительского кредита, когда заемщик может пропустить один платеж и не получить штрафа за это. В решении о восстановлении РУСАДА не было ни слова о том, что доступ к базе нужно предоставить до 31 декабря плюс-минус две недели.

И вот тут мы подходим к главному факту, который пора признать — наше российское допинговое дело рассматривается в мире, где верховенство закона неоспоримо. Члены рабочей группы, исполком ВАДА, международный спортивный арбитраж, куда в случае чего нужно будет обращаться, состоят не из сомалийских пиратов или афганских полевых командиров. Так уж сложилось, что правовое поле, в котором действуют эти организации, достаточно жесткое и дает очень небольшой люфт в принятии решения.

России при восстановлении РУСАДА были поставлены два условия. Мы ни одно из них не выполнили. То, что первое начали выполнять с задержкой, является нарушением письменных, задокументированных договоренностей о восстановлении РУСАДА в сентябре. Нарушением явным, очевидным, однозначным.

В данный момент работа экспертов ВАДА над базой лаборатории все еще продолжается и сроки ее завершения не известны. Это означает, что сегодня-завтра у членов комиссии по соответствию не будет даже статуса «база передана с задержкой». Потому что она еще не передана, она только передается. Гарантий того, что она будет передана до 17-го, до 20-го, до 22-го или до любой другой даты — никаких. Гарантий, что в среду экспертов не попросят в очередной раз собрать вещи и покинуть лабораторию, — тоже никаких.

В свете этого крайне сложно рассчитывать, что комиссия примет решение в пользу РУСАДА. Сама политика комиссии, высказывания ее председателя Джонатана Тэйлора — все указывает на то, что никто не делал какие-то уступки России, а, скорее, наоборот — провел каждый поворот этого дела так, чтобы полностью соблюсти законность и суметь обосновать свои решения в КАС, если это потребуется.

Помните, как в полицейских боевиках арестованному зачитывают права? Это и есть соблюдение законности, а отнюдь не симпатия к преступнику  с желанием подсказать ему, что он имеет право на адвоката. Недаром Тэйлор, отвечая на критику биатлониста Самуэльсона (на фото выше), однозначно сказал:

— Наши действия направлены на то, чтобы быть уверенными — любой бан выстоит в суде. Я полагаю, вы бы тоже этого хотели.

 Учитывая то, что данные лаборатории еще не переданы окончательно, вероятность рекомендации от комитета по соответствию в адрес исполкома ВАДА о необходимости отозвать у РУСАДА статус соответствия выглядит крайне высокой.

Решение исполкома после получения такой рекомендации предсказать сложно. По сути, ВАДА собрало комиссию, чтобы та занималась именно вопросами соответствия тех или иных участников антидопингового сообщества кодексу ВАДА. То есть комиссия представляет на суд исполкома отчет о ситуации и рекомендации по дальнейшим действиям, а дальше члены исполкома голосуют.

Как пройдет это голосование — не знает никто. Но именно для того, чтобы оно прошло «правильно» для сторонников изоляции России от мирового спорта, проводится некое давление. Создается впечатление, что если ВАДА не отстранит РУСАДА, то полностью утратит доверие и, по сути, совершит самоубийство. При этом спикеры, заявляющие о необходимости жестких мер, все те же — председатель антидопингового агентства США Тревис Тэйгарт, вышеупомянутый шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков (общающийся через своего адвоката) и немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор ряда фильмов о допинговых проблемах в России.

И вот тут возникает вопрос — что в большей степени защищают все эти люди? Чистый спорт, символами которого вполне может быть наша женская биатлонная четверка, выигравшая эстафету в Оберхофе в воскресенье (ни у одной девушки из этой команды не было проблем с допингом) или же свои собственные интересы, в том числе материальные, не давая угаснуть скандалу, связанному с русским спортом?

После победы шведской команды в мужской биатлонной эстафете на этапе КМ в Хохфильцене Самуэльссону задали вопрос: «Почему вы не делали таких резких высказываний в адрес России до того, как стали олимпийским чемпионом в Корее?»

— Потому что только после того, как я стал олимпийским чемпионом, меня начали слышать, мое мнение стало браться в расчет, — ответил спортсмен.

Получается, что не имея олимпийского золота, человек мог заставить себя молчать о принципах и взглядах, а получив его — решил их озвучить? Что это за принципы такие, готовность заявлять о которых зависит от наличия олимпийской медали?

Подводя итог. Решение комиссии по соответствию почти наверняка будет не в пользу РУСАДА. Говорить о результате голосования исполкома ВАДА на основании этого решения пока рано. Однако для того, чтобы исполком поддержал комиссию и отстранил РУСАДА, делается все возможное. А мы, увы, дали для этого повод.

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Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин, globallookpress.com 

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