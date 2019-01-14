2019-01-14T15:58:27+03:00 Обновленный Квят и устаревший Кубица. 6 вопросов к новому сезону

Главные темы чемпионата мира в классе «Формула-1», который стартует через 2 месяца в Австралии.

Кто станет лидером «Феррари»?

В 2019-м за рулем одной машины скудерии будет находиться 4-кратный чемпион мира Себастьян Феттель, за рулем другой — вчерашний дебютант Шарль Леклер. Казалось бы, какие вообще могут быть вопросы относительно первого номера команды? Но они есть. И это одна из главнейших тем нового сезона «Ф-1».

Немец допускал чудовищные ошибки, но все равно оставался лидером команды по решению Маурицио Арривабене. С приходом Маттиа Бинотто на пост руководителя «Феррари» Себу придется начинать с нуля. Впрочем, как и Шарлю. На данный момент скудерия кажется единственной топ-командой, в которой пилоты будут бороться не только с соперниками, но и между собой. Иначе какой смысл убирать Кими Райкконена, который никак не посягал на лидерство Феттеля?

Где окажутся «Ред Булл» и «Хонда»?

Еще одна сверхинтересная тема. «Быки» уже затянули песню о мощнейшем японском агрегате, который позволит им бороться за победы, но так ли это на самом деле? «Ред Булл» вступил в союз с «Хондой» не от хорошей жизни: отношения с «Рено» преодолели точку невозврата, а «Мерседес» и «Феррари» никогда бы не стали поставлять свои двигатели конкуренту. Так что все эти восторги от попавшей в безвыходную ситуацию команды кажутся как минимум преждевременными.

Потенциал у «Хонды» есть, по мощности ее силовые установки действительно могут находиться не так и далеко от топовых моторов. Проблема в надежности. К счастью, «быки» это понимают и уже приготовились к штрафам за перерасход компонентов двигателя в 2019-м. Но оправданы они будут только в том случае, если австрийская конюшня останется членом «большой тройки».

Помогут ли Риккьярдо и «Рено» друг другу?

Выкинуть «Ред Булл» из топ-3 попробуют их бывшие — моторист и пилот. После возвращения в «Ф-1» «Рено» год за годом движется только вперед, а очередным шагом к усилению позиций стало приглашение одного из лучших гонщиков в пелотоне — Даниэля Риккьярдо. Вопрос в том, сможет ли команда соответствовать уровню нового пилота и способен ли австралиец сплотить вокруг себя заводской коллектив.

Многие уверены, что у этого дуэта ничего не получится. Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко открыто заявляет, что в 2019-м мы ни разу не увидим знаменитого «шуи», когда Дэн пьет шампанское на пьедестале из собственного гоночного ботинка. Вполне может быть. Но у нас перед глазами есть пример Льюиса Хэмилтона, переход которого из великого «Макларена» в средненький «Мерседес» чуть ли не все называли большой ошибкой. «Ошибка» превратилась в 4 титула. И это еще не конец…

Станет ли Райкконен «лучшим из остальных»?

С уходом Фернандо Алонсо «Формула-1» потеряла главную звезду середины пелотона. Теперь эту роль примерит на себя Райкконен. Но, в отличие от испанца, финн будет выступать не за тонущую, а за всплывающую команду. В прошлом году «Заубер» превратился из гадкого утенка в крепкого красно-белого лебедя и имеет все шансы на развитие успеха.

Главная проблема Кими — мотивация. Но если Айсмен не завершил карьеру после ухода из «Феррари», значит, ему действительно все еще нравится гоняться. К тому же, если верить финским СМИ, Райкконен не просто занял место пилота «Заубера», но и приобрел часть акций швейцарской конюшни, став ее совладельцем. Так что Кими лично заинтересован в том, чтобы его команда заняла как можно более высокое место в Кубке конструкторов.

Что покажут «Уильямс» и Кубица?

Повышенное внимание в 2019-м будет приковано и к Роберту Кубице. Возвращение поляка в «Формулу-1» называют сказкой, но будет ли у нее счастливый конец? Физические кондиции Роберта, правая рука которого практически не участвует в пилотаже, вызывают большие сомнения, хотя в «Уильямсе» делают вид, что их это совсем не беспокоит.

В конце 2017 года Кубица на тестах проиграл место в британской команде Сергею Сироткину. Теперь — выиграл. По логике «Уильямса», постаревший еще на один год ветеран стал лучше, а набравшийся опыта дебютант — хуже. На самом же деле все куда прозаичнее. В SMP Racing просто отказались платить большую сумму за место в худшей команде, а вот в Польше клюнули на эту удочку. Посмотрим, к чему приведет эта «рыбалка».

Как изменился Квят за год без «Ф-1»?

Российских же болельщиков куда больше будет волновать судьба Даниила Квята. И, судя по реакции в социальных сетях, не только их. Новость о возвращении Торпеды в «королевские гонки» не оставила равнодушной иностранных фанатов автоспорта, одни из которых порадовались за Даню, а другие катком жесткой критики прошлись по «Торо Россо».

В самой же команде уверены, что за год без «Ф-1» россиянин стал сильнее и избавился от всех психологических проблем, которые так давили на него после изгнания из «Ред Булла». Квят второй раз входит в ту же реку, но уже знает расположение всех подводных камней. Если он вернется заматеревшим и раскрепощенным, то Пьеру Гасли придется начать волноваться за свое место в старшей команде «быков».

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Mark Thompson / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Lars Baron / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Михаил Корытов