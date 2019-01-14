Обновленный Квят и устаревший Кубица. 6 вопросов к новому сезону

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
14:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14:10
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14:40
"Дакар-2019" [12+]
14:50
С чего начинается футбол [12+]
15:50
Новости
15:55
Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Лучшие бойцы 2018. Специальный обзор [16+]
16:25
Новости
16:30
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17:25
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Бразилия. Прямая трансляция из Германии
19:15
Новости
19:20
Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Металлург" (Магнитогорск). Прямая трансляция
21:55
Новости
22:00
"Анатолий Тарасов. Век хоккея". Документальный фильм [12+]
23:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23:40
Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд Серроне против Майка Перри. Трансляция из США [16+]
01:30
Смешанные единоборства. Итоги года. Специальный обзор [16+] Внимание! В связи с проведением профилактических работ канал заканчивает вещание в 02:00
10:00
Новости
10:05
"Дакар-2019" [12+]
10:35
Новости
10:40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12:00
Смешанные единоборства. UFC. Волкан Оздемир против Энтони Смита. Трансляция из Канады [16+]
13:50
"Дакар-2019" [12+]
14:00
Новости
14:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Обновленный Квят и устаревший Кубица. 6 вопросов к новому сезону

14 января 15:58
Обновленный Квят и устаревший Кубица. 6 вопросов к новому сезону
Даниил Квят и Роберт Кубица / Фото: © Mark Thompson / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Lars Baron / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Главные темы чемпионата мира в классе «Формула-1», который стартует через 2 месяца в Австралии.

Кто станет лидером «Феррари»?

В 2019-м за рулем одной машины скудерии будет находиться 4-кратный чемпион мира Себастьян Феттель, за рулем другой — вчерашний дебютант Шарль Леклер. Казалось бы, какие вообще могут быть вопросы относительно первого номера команды? Но они есть. И это одна из главнейших тем нового сезона «Ф-1».

Немец допускал чудовищные ошибки, но все равно оставался лидером команды по решению Маурицио Арривабене. С приходом Маттиа Бинотто на пост руководителя «Феррари» Себу придется начинать с нуля. Впрочем, как и Шарлю. На данный момент скудерия кажется единственной топ-командой, в которой пилоты будут бороться не только с соперниками, но и между собой. Иначе какой смысл убирать Кими Райкконена, который никак не посягал на лидерство Феттеля?

Где окажутся «Ред Булл» и «Хонда»?

Еще одна сверхинтересная тема. «Быки» уже затянули песню о мощнейшем японском агрегате, который позволит им бороться за победы, но так ли это на самом деле? «Ред Булл» вступил в союз с «Хондой» не от хорошей жизни: отношения с «Рено» преодолели точку невозврата, а «Мерседес» и «Феррари» никогда бы не стали поставлять свои двигатели конкуренту. Так что все эти восторги от попавшей в безвыходную ситуацию команды кажутся как минимум преждевременными.

Потенциал у «Хонды» есть, по мощности ее силовые установки действительно могут находиться не так и далеко от топовых моторов. Проблема в надежности. К счастью, «быки» это понимают и уже приготовились к штрафам за перерасход компонентов двигателя в 2019-м. Но оправданы они будут только в том случае, если австрийская конюшня останется членом «большой тройки».

Помогут ли Риккьярдо и «Рено» друг другу?

Выкинуть «Ред Булл» из топ-3 попробуют их бывшие — моторист и пилот. После возвращения в «Ф-1» «Рено» год за годом движется только вперед, а очередным шагом к усилению позиций стало приглашение одного из лучших гонщиков в пелотоне — Даниэля Риккьярдо. Вопрос в том, сможет ли команда соответствовать уровню нового пилота и способен ли австралиец сплотить вокруг себя заводской коллектив.

Многие уверены, что у этого дуэта ничего не получится. Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко открыто заявляет, что в 2019-м мы ни разу не увидим знаменитого «шуи», когда Дэн пьет шампанское на пьедестале из собственного гоночного ботинка. Вполне может быть. Но у нас перед глазами есть пример Льюиса Хэмилтона, переход которого из великого «Макларена» в средненький «Мерседес» чуть ли не все называли большой ошибкой. «Ошибка» превратилась в 4 титула. И это еще не конец…

Станет ли Райкконен «лучшим из остальных»?

С уходом Фернандо Алонсо «Формула-1» потеряла главную звезду середины пелотона. Теперь эту роль примерит на себя Райкконен. Но, в отличие от испанца, финн будет выступать не за тонущую, а за всплывающую команду. В прошлом году «Заубер» превратился из гадкого утенка в крепкого красно-белого лебедя и имеет все шансы на развитие успеха.

Главная проблема Кими — мотивация. Но если Айсмен не завершил карьеру после ухода из «Феррари», значит, ему действительно все еще нравится гоняться. К тому же, если верить финским СМИ, Райкконен не просто занял место пилота «Заубера», но и приобрел часть акций швейцарской конюшни, став ее совладельцем. Так что Кими лично заинтересован в том, чтобы его команда заняла как можно более высокое место в Кубке конструкторов.

Что покажут «Уильямс» и Кубица?

Повышенное внимание в 2019-м будет приковано и к Роберту Кубице. Возвращение поляка в «Формулу-1» называют сказкой, но будет ли у нее счастливый конец? Физические кондиции Роберта, правая рука которого практически не участвует в пилотаже, вызывают большие сомнения, хотя в «Уильямсе» делают вид, что их это совсем не беспокоит.

В конце 2017 года Кубица на тестах проиграл место в британской команде Сергею Сироткину. Теперь — выиграл. По логике «Уильямса», постаревший еще на один год ветеран стал лучше, а набравшийся опыта дебютант — хуже. На самом же деле все куда прозаичнее. В SMP Racing просто отказались платить большую сумму за место в худшей команде, а вот в Польше клюнули на эту удочку. Посмотрим, к чему приведет эта «рыбалка».

Как изменился Квят за год без «Ф-1»?

Российских же болельщиков куда больше будет волновать судьба Даниила Квята. И, судя по реакции в социальных сетях, не только их. Новость о возвращении Торпеды в «королевские гонки» не оставила равнодушной иностранных фанатов автоспорта, одни из которых порадовались за Даню, а другие катком жесткой критики прошлись по «Торо Россо».

В самой же команде уверены, что за год без «Ф-1» россиянин стал сильнее и избавился от всех психологических проблем, которые так давили на него после изгнания из «Ред Булла». Квят второй раз входит в ту же реку, но уже знает расположение всех подводных камней. Если он вернется заматеревшим и раскрепощенным, то Пьеру Гасли придется начать волноваться за свое место в старшей команде «быков».

Читай также:

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Mark Thompson / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Lars Baron / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Михаил Корытов

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+