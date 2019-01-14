«В дебютной гонке Кубка IBU мне повезло — кто-то стрелял по моим мишеням». Удивительные истории от греческого биатлониста

В Греции все есть. Даже биатлон.

2019-01-14T11:02:53+03:00 В Греции все есть. Даже биатлон.

На Кубке мира выступает один представитель Греции — Ангелис Апостолос. Я впервые увидел его после спринта в Оберхофе, где он занял 100-е место. Ангелис стоял и искал глазами место, где можно переодеться, — своей стойки, которая есть у всех команд (и рядом со стойкой обычно стоит кто-то из тренеров), у него не было. В результате он встал напротив меня. Тогда мы и договорились с ним об интервью. Я встретился с греческим биатлонистом в его отеле в тот же день. В разговоре он рассказал много необычных историй. Из этого материала вы узнаете:

Ангелису часто везет — в дебютной международной гонке кто-то стрелял по его мишеням, а на Кубок мира он попал, потому что другие не смогли выступить;

В Греции они делают стрельбище своими руками;

У него есть персональные фанаты;

Он участвовал в двух Олимпиадах в качестве лыжника и был первым факелоносцем в эстафете огня перед Пхенчханом-2018.

«Во время тренировок на КМ у меня персональный коврик на стрельбище»

— Вы показали в спринте 100-й результат. Как оцените его?

— Можно сказать, что у меня было много гонок лучше и много хуже. Это средний результат.

— Чем вы будете заниматься сейчас? В пасьют не попадаете, для эстафеты у вас нет команды.

— Я должен сидеть и ждать здесь, в Оберхофе, затем поеду в Рупольдинг.

— Вы один в Оберхофе?

— Да. Я — единственный человек из Греции. Но сотрудничаю с болгарской командой. Они мне очень сильно помогают: переезды, лыжи.

— А на огневых рубежах вам кто-то подсказывает?

— Мой личный тренер — из сборной Болгарии. Он мне помогает на каждом этапе. В обычный день гонок он делает для меня лыжные тесты.

— Вы пристреливаетесь во время тренировок на коврике болгарской команды?

— Нет. У меня свой персональный коврик. Обычно он находится в самом конце — 29-30-е номера. Перед спринтом у меня был 26-й коврик. Если есть возможность, то стреляю там же, где болгары.

— Во время спринта кто-то был за вашей спиной на рубежах?

— Да, мой личный тренер, который также является наставником сборной Болгарии. Он занимается организационными вопросами в их команде.

«Иногда приходится покупать оборудование за свой счет»

— Давайте начнем с самого начала. Почему биатлон?

— В детстве я любил играть со снегом. Я был очень активным ребенком, поэтому решил заниматься спортом. Хотел совместить снег и спорт и нашел эту комбинацию в биатлоне. В моем родном регионе можно заниматься тремя видами: футбол, лыжные гонки и биатлон. Мне нравится больше индивидуальный спорт, а не командный. В самом начале я хотел следовать за старшими товарищами-биатлонистами. Мне нравился их стиль жизни. Они постоянно путешествовали, их показывали по телевизору. Я решил идти по их стопам.

— Кто был для вас кумиром?

— Прозвучит банально — Уле Эйнар Бьорндален. И еще Яков Фак.

— Помните первую встречу с Уле?

— Я не общался с ним. Мы тренировались с ним на трассе. Узнал много нового, глядя на него. Следил за тем, как он работает. Это вдохновляло меня оставаться в биатлоне и стараться становиться лучше.

— Сколько месяцев в году лежит снег в вашем родном регионе?

— Зимний сезон не очень большой — с начала января до конца марта. Обычно я тренируюсь не в своем регионе. Мы уезжаем в другие страны, где есть лучшие условия для спорта. Например, в Австрию, Болгарию, Германию. Да и с января по март у нас нет времени на тренировочные сборы. В этот период очень много гонок.

— Сколько биатлонистов в Греции?

— Хорошего уровня около пяти. Но сейчас в юном возрасте приходят все больше и больше ребят. Надеюсь, что они останутся в биатлоне. Знаете, этот вид спорта у нас не очень популярен, не так много спортсменов хотят им заниматься.

— У вас есть биатлонная федерация?

— Да. Она — мой единственный спонсор. Федерация покрывает все расходы: дорога, отели, перелеты.

— Вы что-то платите из своего кармана?

— Иногда покупаю себе оборудование. Федерация предоставляет не такой большой бюджет. Поэтому у меня порой возникают сложности.

— А зарплата у вас есть?

— Да. Она не очень большая. Но моя самая большая мотивация состоит не в деньгах, а в том, что я люблю биатлон, реально наслаждаюсь гонками, встречами с новыми людьми и культурами. Нам очень повезло в этом плане.

— Как выглядит биатлон в Греции?

— Если оценивать от одного до десяти, то в этой шкале у Греции — единица. У нас нет нормальных условий, хороших трасс, а стрельбище вообще очень странное — мы делаем его своими руками. У нас нет специальных машин для создания рубежей. Каждое лето сооружаем новые. В результате мишени не находятся на одной линии: какая-то установка — дальше, какая-то — ближе. Поэтому нельзя назвать наши тренировки профессиональными. Но это лучше, чем ничего.

«Одна команда решила не стартовать, и я занял ее место»

— Помните свою первую тренировку со стрельбой?

— Это было в 2009-м. Мне было 15 лет. Первая тренировка состоялась за два дня до гонки. Это просто катастрофа. Я заработал очень много штрафных кругов.

— Как прошла первая международная гонка?

— В 16 лет я поехал на этап Кубка IBU. Мы начали подготовку за 15 дней до этапа. Я там показал достаточно хороший результат, если учитывать, какие тренировки у меня были до этого. Во время гонки мне повезло. Это была индивидуалка. Кто-то перепутал мишени и стрелял по моим. Закрыл все мои глазки. На тот момент я был ужасен в стрельбе, но кто-то сделал всю работу за меня.

— Это же шутка, да?

— Нет. Абсолютно реальная история.

— На Кубке мира что-то подобное у вас было?

— Тут все серьезно. Сложно найти забавные моменты. Обычно они возникают не во время тренировок или соревнований, а когда переезжаешь на другие этапы или отдыхаешь с друзьями после гонок.

— Как оказались на Кубке мира?

— Я старался попасть на КМ с 16 лет. Тогда это было не так сложно, но потом, в сезоне-2007/08, изменили регламент. Впервые я оказался на Кубке мира три года назад. Получил уайлд-кард. Мне снова повезло, потому что одна из команд решила не стартовать. Я занял ее место. У Греции нет квоты на Кубок мира. Нужно быть в топ-9 спортсменов из стран, которые не входят в число 25 лучших в биатлоне. Сейчас я иду где-то пятым и являюсь единственным спортсменом на Кубке мира из Греции.

— Какие были ощущения, когда впервые попали на КМ?

— Я по-настоящему кайфовал, но немного нервничал. Это был новый этап в моей карьере. Первая гонка была очень эмоциональной, что отразилось на моей стрельбе. На лыжах чувствовал себя хорошо, но на рубежах не справился. Было большое давление.

— Как топ-атлеты контактируют с вами?

— Не знаю. Мы небольшая биатлонная страна. Думаю, что у них возникает вопросы при виде меня: «Греция? На Кубке мира?» Я хорошо общаюсь со словенцами, латвийцами, естественно, с болгарами, потому что они мои партнеры. Здесь не так сложно пообщаться с любым биатлонистом. Все очень открытые люди.

«В Оберхофе видел болельщиков с греческим флагом»

— Вы были на Олимпиадах, но не в качестве биатлониста. Почему?

— Потому что сложно квалифицироваться через биатлон. Я решил попасть туда через лыжные гонки. Первая Олимпиада была в Сочи. Мне очень понравились эти Игры. Русские люди очень открыты. Помню, что многие были удивлены, когда узнавали, что я грек. Очень теплая поддержка. Это было круто. Я участвовал в церемонии открытия. Нашим знаменосцем, кстати, была биатлонистка — Панайота Цакири. Она уже закончила карьеру, но сейчас в юниорском Кубке IBU выступает ее младшая сестра. Но в Сочи показал не очень хороший результат. Был зажат, так как слишком нервничал.

— А в Корее?

— Там я наслаждался своим участием. Однако был не в лучшем своем состоянии. Не смог выступить на сто процентов, потому что потратил много времени на то, чтобы попасть на Олимпиаду. Был очень усталым.

— Как это работает? Вы до Сочи были биатлонистом, потом олимпийский сезон проводите как лыжник, затем на три сезона возвращаетесь в биатлон, снова год в лыжах и после опять биатлон?

— Примерно так. Я — биатлонист, но в свободное время выступаю в гонках FIS. Мой тренер считает, что лыжные соревнования — это лучшая тренировка. С помощью них я набираю форму, стараюсь почувствовать скорость на трассе. Поэтому мы комбинируем лыжные гонки и биатлон. Это часть нашего тренировочного плана.

— У вас есть персональные болельщики?

— Парадокс, но у меня много фанатов. Они шлют мне позитивные сообщения в фейсбуке и других социальных сетях, поддерживают меня на трассе. Здесь, в Оберхофе, я видел несколько людей с греческим флагом. Это очень приятно. Их поддержка придала мне энергии.

— Насколько вы узнаваемы в Греции?

— Я не такой знаменитый, но есть приятные моменты от этой небольшой славы. Например, в прошлом году я был первым факелоносцем, когда в Олимпии стартовала эстафета олимпийского огня. Никогда не забуду этот опыт. Лучший момент в моей жизни.

— Как вам предложили стать первым факелоносцем?

— Мне позвонили из федерации. В этот момент я готовился к тренировке, был сфокусирован на плане подготовки. Они позвонили и сбили меня с толку. Я был безумно счастлив. Начал звонить семье. Не помню, как прошла та тренировка.

— Вы никогда не были в очковой зоне на Кубке мира?

— Нет. Только на Кубке IBU. Один раз я занял 27-е место. Это придало мне уверенности в том, что нужно оставаться в этом виде спорта.

— Какая у вас цель?

— Попасть в топ-60 хотя бы в одной гонке Кубка мира и затем закрепиться там. Быть способным постоянно финишировать в числе шестидесяти лучших.

— Когда-нибудь мечтали о подиуме?

— Он очень-очень далеко для нашей страны и для меня. Я могу об этом только мечтать. Уровень спортсменов на Кубке мира очень высок, поэтому это практически невозможно. Сравните, насколько я был далек от Логинова сегодня.

Фото: Milos Bicanski / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, Страница Ангелиса Апостолоса на Facebook.com, Boris Streubel / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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