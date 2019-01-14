Он заставляет игроков убираться на базе и шпионит за конкурентами. Сумасшедший тренер ведет «Лидс» в АПЛ

Почему ты захочешь увидеть «Лидс» в АПЛ в следующем сезоне.

2019-01-14T14:17:31+03:00 Почему ты захочешь увидеть «Лидс» в АПЛ в следующем сезоне.

«Эль Локо»

В 2001-м году «Лидс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где уступил прекрасной «Валенсии» Эктора Купера. Через три года та команда вылетела из АПЛ — и с тех пор не имела шанса вернуться, окончательно превратившись в безликого середняка. В прошлом сезоне «Лидс» занял 13-е место в чемпионшипе, а игроки регулярно выбирались в местную бургерную, не помышляя о режиме, диетах и АПЛ. Но все изменил главный футбольный гик мира — Марсело Бьелса.

В своей карьере он выиграл лишь чемпионат Аргентины (еще в 90-х) и Олимпиаду-2004, но зато определил развитие футбола на годы вперед. Высокий прессинг, максимальный контроль мяча и пространства и внимание к каждой мелочи — все это и есть Бьелса. Перед приходом в «Лилль» в 2017-м он составил 200 вопросов для игроков, чтобы лучше узнать их. Там было и «об отношении к бедности в мире», и о любимых книгах и фильмах.

Но главное качество Бьелсы — сумасшествие (в хорошем смысле). Он одержим футболом. Чтобы объяснить игрокам сборной Аргентины, какой частью стопы надо наносить удар, он специальным образом разрисовал свои ботинки. Он привык жить на тренировочной базе и отсматривать футбол целями днями — перед приходом в тот же «Лилль» он изучил 150 матчей первой и молодежной (!) команды. Заставлял футболистов жить по 10 человек в одной комнате, чтобы воссоздать дух команды. Ради него на базе строили бунгало, в которых спали игроки. Поэтому его и зовут «Эль Локо» — сумасшедший.

При этом Марсело — не абстрактный чудик, нет. Он действительно тактический гений. Его сборная Аргентины хоть и не вышла из группы на ЧМ-2002, но это была, наверное, лучшая аргентинская команда за последние лет 20-30. То, как они весь матч не выпускали шведов за середину поля во времена, когда контроль мяча еще не был столь тотальным, выглядело волшебно. Именно Бьелса заложил фундамент, на котором сборная Чили возьмет два Кубка Америки. А с очень ограниченными ресурсами «Атлетика» из Бильбао он выходил в Лигу чемпионов, в финал Кубка Испании и Лиги Европы. А теперь он творит историю в самой дуболомной лиге мира вместе с «Лидсом».

Изменил все

Первое, что сделал Бьелса в Англии, это заставил игроков убираться на базе. Чтобы они поняли, каким трудом болельщики зарабатывают деньги на абонементы. Аргентинец кардинально поменял режим команды. Каждое утро игроки начинают с медицинского обследования — проверяется вес мышечной, жировой и костной массы. Те, кто не прошел проверку, не допускаются к занятиям. Вместо похода в бургерную футболисты получили индивидуальные диеты.

Разобравшись с питанием, Бьелса максимально увеличил нагрузку и интенсивность на тренировках. Даже по ходу сезона команда занимается в двухразовом режиме. Причем помимо восстанавливающей работы в большом количестве есть и спринты. Это требуется, чтобы футболисты могли высоко прессинговать как можно более продолжительный отрезок матча.

За день до игры штаб Бьелсы приглашает на 15-минутный разговор каждого футболиста. С помощью видео, графики и статистики они объясняют его роль. Затем идет разбор соперника — опять же с каждым отдельно. Чтобы понять, насколько детальная работа над тактикой у Бьелсы, посмотрите вот это видео. Количество нюансов (разметка, манекены, индивидуальные задания, открывания и много другое) просто зашкаливает.

И это дает результат:

«Лидс» больше всех в лиге владеет мячом — 64%. Для чемпионшипа это космические цифры

Команда Бьелсы — самая доминирующая в лиге: лучшая разница созданных и допущенных моментов

Но главное то, как играет «Лидс». Контроль мяча и движение игроков на запредельном уровне

Шпионил за командой Лэмпарда

Сумасшествие Бьелсы иногда выходит за пределы. На прошлой неделе перед игрой с «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда (тогда им было 8 очков до «Лидса») вспыхнул скандал. Оказалось, что за день до матча на базе «Дерби» был замечен мужчина с биноклем — представители клуба вызвали полицию. Те среагировали быстро и вскоре поймали подозрительного мужчину.

Как оказалось, это был шпион, которого лично подослал Бьелса, чтобы следить за конкурентом. Это не было согласовано с клубом.

— Да, там был человек из «Лидса», — признавался на следующий день после победы 2:0 тренер. — Ответственность за это беру на себя. Не имеет значения, законно это или нет, правильно или нет. Достаточно, что Лэмпард и «Дерби» посчитали это неправильным. Я единственный, кто несет это ответственность. Никто в «Лидсе» не давал мне на подобные действия разрешения. Не хочу искать оправдания, мы делаем подобное с 2002 года и не скрываем этого. Кому-то это кажется неприемлемым, у меня другое мнение.

В Аргентине действительно шпионаж за соперником не считается чем-то выходящим за рамки. Это обыденность. Но Бьелса, конечно, и здесь выделяется. Работая в сборной Чили, он нанимал парня своей дочери, чтобы следить за конкурентами.

Говорит о футболе

А еще Бьелса покорил английских журналистов откровенными пресс-конференциями. Он не отстреливается банальными фразами и тренерскими штампами. Из его ответом можно составить небольшую лекцию:

Бьелса никогда не ругает судей. Потому что глупо рассчитывать на результат, если твоя команда не готова к ошибкам рефери

Настоящий футбол — это футбол низом

Никогда нельзя публично ругать своих игроков. Так теряется доверие

Бьелса не любит критиковать игроков за симуляции. Нельзя путать игру с общечеловеческой моралью

Статистика не заменит человеческий анализ — потому что оценивать и применять ее будут все равно люди

В Англии в футболе больше честности и уважения. Во многом из-за фанатов

Но, пожалуй, чтобы понять Бьелсу лучше, нужна всего одна цитата:

— Знаете, очень часто перед сном я представляю, как мы играем против «Ливерпуля» Юргена Клоппа. И в этих мечтах мы всегда побеждаем.

Сейчас «Лидс» лидирует в чемпионшипе, на 4 очка опережая вторую и третью команду. Для гарантированного попадания в АПЛ надо занимать два первых места. Если Бьелса, наконец, попадет в главную лигу мира, от этого выиграет не только Англия, но и вообще все.

Фото: Stuart Franklin / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, Alex Dodd — CameraSport / Contributor / CameraSport / Gettyimages.ru

Читай также: