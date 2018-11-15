Вторая родина Черчесова, проблемы Модрича, биатлонные интервью. Лучшие тексты четверга на «Матч ТВ»

Дайджест материалов, вышедших на сайте в четверг.

2018-11-15T22:50:18+03:00 Дайджест материалов, вышедших на сайте в четверг.

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Stanislaw Tschertschessow — кумир Дрездена.

В Дрездене любят свою историю, какой бы противоречивой она ни была. Черчесов пропустил комичный гол от Далина, вылетел с командой из бундеслиги, но почитаем в городе настолько, что первого февраля следующего года получит в Дрездене Орден Святого Георга. Церемония пройдет на Театральной площади Дрездена — ожидается пятнадцать тысяч человек.

О Черчесове и Германии

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Гроссмейстер Сергей Шипов рассказал о специфике работы шахматного комментатора. Что нужно для подготовки к репортажу? Как заполнить 30-минутную паузу в эфире? Делают ли комментаторы перерыв во время партии? Могут ли они открыто болеть за одного из шахматистов?

— Я не буду себя равнять с Магнусом и Фабиано или с нашими девушками, которые сейчас играют на женском чемпионате мира. На них давит колоссальная ответственность. От каждого твоего хода зависит твое семейное благополучие — речь о десятках тысяч долларов. И, конечно, на кону стоят высочайшие титулы. Тут давление на нервную систему несравнимо. Когда я сажусь комментировать, то спокоен как удав. Мне нечего боятся. Если скажу в эфире какой-нибудь неправильный вариант, то могу отшутиться. А шахматисту за доской ошибаться нельзя. Они как саперы: одна промашка — и партия заканчивается. Из-за этой вечной боязни ошибиться шахматисты сильно устают.

О главном противостоянии года изнутри

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В четверг вышло продолжение документального проекта «Матч ТВ» о городах, которые в 2020 году будут принимать матчи чемпионата Европы по футболу.

Единственной венгерской командой, сумевшей пробиться в групповой турнир еврокубка в этом сезоне, стал «Види» из города Секешфехервар, который свои матчи в Лиге Европы проводит в Будапеште. Корреспондент «Матч ТВ» решил побывать на футболе. Отсутствие билетов в кассе его остановить не смогло.

Футбольный (и не только) путеводитель по городу

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После «Амкара» он на паузе. Намекает, что с активной тренерской деятельностью закончил, но таких футбол по первой заявке не отпускает: туго у него с профессорским составом.

— В сценарии успеха сборной России много героев, но главный из них — Станислав Черчесов. Мы не раз общались с ним на профессиональные темы, и в одном из таких разговоров после чемпионата мира я сказал: «У тебя сейчас очень большие возможности, ты должен постараться повлиять на развитие игры в масштабах страны». Но у Саламыча пока другое понимание: я хочу быть тренером, говорит он, у меня другие задачи, некорректно и неправильно стягивать на себя проблематику РФС.

Большое интервью

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Лука сам это признает, но заверяет, что сейчас чувствует себя намного лучше.

В 2018 году Лука уже провел 52 матча. У него не самая высокая загрузка среди футболистов «Реала», но на нем чемпионат мира сказался больше, чем на остальных. Три матча по 120 минут в плей-офф после сезона мадридского «Реала» — это жутко.

Про главного претендента на «Золотой мяч». Или уже на главного?

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О красоте, которая будет показана на «Матч ТВ» 16–18 ноября.

Российский лед обещает быть очень российским и вот в каком смысле: кроме трех пар, представляющих Россию, в «Мегаспорте» будут кататься еще 3 пары, имеющие непосредственное отношение к нашей стране.

Превью и расписание трансляций

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Почему вы не можете пропустить соревнования женщин на российском этапе Гран-при.

Алина Загитова в некотором смысле — противоположность Грейси Голд, несмотря на то, что у них много общего. Тоже прекрасная коммерческая внешность (которая хорошо будет смотреться в рекламе и «продавать» продукт). Тоже не усыпанный розами спортивный путь. Разница в одном: как бы ни сложилась дальнейшая карьера Алины, она уже олимпийская чемпионка. И искать мотивацию станет в том, чтобы прыгать выше потолка.

Подробнее о том, что нельзя пропустить

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин стал гостем студии «Матч ТВ».

— Почему отказался возглавить «Спартак»? Одна из причин заключается в том, что покидать «Ростов» после того доверия со стороны руководства клуба, губернатора и болельщиков… Я считаю, это неправильно. Неправильно на полпути бросать начатое. Здесь мне очень комфортно находиться. Прежде всего это было бы по отношению к «Ростову» неправильно. Начиная с президента — человека, который вокруг себя собрал конкурентоспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать.

Ну и?

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Рассказываем о шансах команд КХЛ по итогам первой трети сезона.

Объяснение тому, что происходит в Новосибирске, найти трудно. Похоже, в клубе настало время перемен. Нужен свежий взгляд на ситуацию, который нынешний генменеджер Кирилл Фастовский при всем к нему уважении дать не способен. Самое главное — провести перестройку как можно скорее. Пока есть в команде интересные молодые хоккеисты. Самый яркий пример — Никита Шашков, играющий сейчас за молодежную сборную России в Суперсерии. А про плей-офф этого сезона болельщикам «Сибири» можно забыть.

Болельщики некоторых команд не согласятся

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Первая отборочная гонка у российских биатлонистов позади, и о результатах этого старта мы поговорили с человеком, который отвечает за подготовку всей сборной — Анатолием Хованцевым.

— Спортсмены сами выбирали лыжи для гонки, а готовили их им одинаково, мы хотели нивелировать разницу в сервисе. Таким образом, она была лишь в самих лыжах и структурах, которые на них нанесены. И, например, Александр Логинов недоволен лыжами.

Интервью с тренером

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С кем было удобно играть Олегу Знарку и Илье Ковальчуку — в материале «Матч ТВ».

У столичных армейцев, наверное, лучшая бригада вратарей в лиге. Команда и сейчас мало пропускает, и раньше этим славилась. Однако до недавних пор в КХЛ играл человек, который одному из лидеров чемпионата забрасывал даже чаще, чем проходным командам. В битвах с главным конкурентом Ковальчук настрелял 14 шайб в рамках чемпионатов КХЛ. В среднем получается около гола за игру. Учитывая, что всего на счету нападающего 138 голов, на ЦСКА приходится более 10 процентов от всех шайб Ильи.

Один клик до любопытной статистики

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Вспоминаем, как складывалась ее жизнь на льду.

Туктамышева и Аделина Сотникова — первые в поколении вундеркиндов в российском женском одиночном катании. Судьба сложилась по-разному: у Сотниковой есть золото ОИ, а у Туктамышевой — все золото мира, кроме олимпийского. Впрочем, Елизавета по-прежнему в игре.

О звезде фигурного катания, которая на 3 дня примерит роль комментатора «Матч ТВ»

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Первый старт отбора позади.

Дмитрий Малышко, не допустив ни одного промаха, выиграл первую спринтерскую гонку отбора на кубки мира, который проходит в финском Контиолахти. Малышко обошел ставшего вторым Евгения Гараничева на 7,5 секунды, а допустившего один промах на стойке и замкнувшего тройку Александра Логинова — на 11,8. Мы пообщались с Дмитрием сразу после того, как он завершил заминку.

Интервью в ожидании старта сезона

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До старта первого этапа Кубка мира по конькам остались сутки.

Начнем с человека, который завис между спринтом и «длиной» — Дениса Юскова. Трехкратный чемпион мира и рекордсмен планеты на 1500 метров на своей коронной дистанции в России не имеет не то что конкурентов — а даже тени от них. Проблема у Дениса лишь в том, что дистанция эта у него одна и шансов на других пока не так много.

Анонс и расписание трансляций

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Фото: SG Dynamo Dresden, globallookpress.com, РИА Новости/Владимир Федоренко, Андрей Голованов и Сергей Киврин, РИА Новости/Алексей Даничев, globallookpress.com, РИА Новости/Виталий Тимкив, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Максим Богодвид, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Владимир Песня