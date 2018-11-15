Императрица Елизавета. Карьера Туктамышевой в фотографиях
Елизавета Туктамышева – императрица. Так ее прозвали болельщики после победного сезона 2014/15, когда Лиза выиграла все международные турниры, в которых принимала участие, включая финал Гран-при, чемпионат Европы и чемпионат мира.
Туктамышева – самая титулованная ученица Александра Мишина и его гордость.
Растяжка и хореография – неотъемлемая часть подготовки любой фигуристки.
Отработка прыжковой часть ведется не только на льду.
«Я вас внимательно слушаю».
И снова растяжка, уже в раздевалке катка.
Лиза и «Профессор».
Когда «чтобы стать чемпионом, нужно жить на катке» — не просто слова.
Фигурнокатательная семья Елизаветы.
И ее холодное оружие.
Туктамышеву всегда отличала особая подача себя в программах. Это гремучая смесь прирожденного кокетства и обезоруживающая уверенность в себе.
Туктамышева и Аделина Сотникова – первые в поколении вундеркиндов в российском женском одиночном катании. Судьба сложилась по-разному: у Сотниковой есть золото ОИ, а у Туктамышевой – все золото мира, кроме олимпийского. Впрочем, Елизавета по-прежнему в игре.
Золотая медаль на Первых юношеских Олимпийских играх-2012 в Инсбруке.
Тогда, в 2012-м, Туктамышева, Сотникова и ЗиДжун Ли – стали лучшими. По-прежнему соревнуется из этого состава только Туктамышева.
Впрочем, с тех пор она заметно изменилась.
Спортсмены лучше всех знают, как надо болеть за своих.
Большой спортсменке – большой медведь!
Туктамышева начала сезон блестяще. Мы ждем от нее такого же продолжения. Не сомневаемся – сама она тоже этого ждет.
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Расписание трансляций московского этапа на сайте и канале «Матч! Арена»:
16 ноября
14:00 Мужчины. Короткая программа
16:00 Танцы на льду. Ритм-танец
18:30 Пары. Короткая программа
20:00 Женщины. Короткая программа
17 ноября
13:30 Мужчины. Произвольная программа
15:40 Танцы. Произвольный танец
17:30 Пары. Произвольная программа
19:10 Женщины. Произвольная программа
18 ноября