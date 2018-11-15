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Императрица Елизавета. Карьера Туктамышевой в фотографиях

10:09
10:09
Императрица Елизавета. Карьера Туктамышевой в фотографиях
ISU European Figure Skating Championships 2013. LADIES FREE SKATING. Elizaveta TUKTAMYSHEVA (RUS). / Фото: © Андрей Голованов и Сергей Киврин
Вспоминаем как складывалась ее жизнь на льду.

Елизавета Туктамышева – императрица. Так ее прозвали болельщики после победного сезона 2014/15, когда Лиза выиграла все международные турниры, в которых принимала участие, включая финал Гран-при, чемпионат Европы и чемпионат мира.

Туктамышева – самая титулованная ученица Александра Мишина и его гордость.

Растяжка и хореография – неотъемлемая часть подготовки любой фигуристки.

Отработка прыжковой часть ведется не только на льду.

«Я вас внимательно слушаю».

И снова растяжка, уже в раздевалке катка.

Лиза и «Профессор».

Когда «чтобы стать чемпионом, нужно жить на катке» — не просто слова.

Фигурнокатательная семья Елизаветы.

И ее холодное оружие.

Туктамышеву всегда отличала особая подача себя в программах. Это гремучая смесь прирожденного кокетства и обезоруживающая уверенность в себе.

Туктамышева и Аделина Сотникова – первые в поколении вундеркиндов в российском женском одиночном катании. Судьба сложилась по-разному: у Сотниковой есть золото ОИ, а у Туктамышевой – все золото мира, кроме олимпийского. Впрочем, Елизавета по-прежнему в игре.

Золотая медаль на Первых юношеских Олимпийских играх-2012 в Инсбруке.

Тогда, в 2012-м, Туктамышева, Сотникова и ЗиДжун Ли – стали лучшими. По-прежнему соревнуется из этого состава только Туктамышева.

Впрочем, с тех пор она заметно изменилась.

Спортсмены лучше всех знают, как надо болеть за своих.

Большой спортсменке – большой медведь!

Туктамышева начала сезон блестяще. Мы ждем от нее такого же продолжения. Не сомневаемся – сама она тоже этого ждет.

Больше про фигурное катание:

«Камасутра к такому не готова». Туктамышева зажигает и за пределами льда

Феномен Ханю, шансы Коляды и уникальный аксель Дмитриева. Превью московского Гран-при

Туктамышева станет комментатором «Матч ТВ»:

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Расписание трансляций московского этапа на сайте и канале «Матч! Арена»:

16 ноября

14:00 Мужчины. Короткая программа

16:00 Танцы на льду. Ритм-танец

18:30 Пары. Короткая программа

20:00 Женщины. Короткая программа

17 ноября

13:30 Мужчины. Произвольная программа

15:40 Танцы. Произвольный танец

17:30 Пары. Произвольная программа

19:10 Женщины. Произвольная программа

18 ноября

15:00 Показательные выступления

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