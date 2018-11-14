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Феномен Ханю, шансы Коляды и уникальный аксель Дмитриева. Превью московского Гран-при

15:30
Феномен Ханю, шансы Коляды и уникальный аксель Дмитриева. Превью московского Гран-при
Фото: © globallookpress.com
Мужское одиночное: кого смотреть на российском этапе?

Присутствия одного только двукратного олимпийского чемпиона Юзуру Ханю достаточно, чтобы сделать мужской турнир на российском Гран-при зрелищным и ожидаемым.

Ханю – идол и кумир, живая легенда, фигурист-феномен. Он слишком крут даже по меркам спорта, где постоянное преодоление себя – не громкие слова, а обычное дело, повседневная реальность.

У Ханю есть такие рекорды и титулы, половины которых иным спортсменам хватило бы для абсолютного счастья и триумфального завершения карьеры. Но фигурист и спустя два олимпийских золота продолжает поднимать свой вид спорта на небывалую высоту, раздвигая границы возможностей человеческого тела и разума.

Японец владеет четверным риттбергером и ставшими привычными тулупом и сальховом. На Гран-при в Хельсинки Ханю впервые исполнил каскад четверной тулуп – тройной аксель.

Словом, пропустить выступление Юзуру Ханю в Москве нельзя. Смотрите обязательно.

Кроме великого японца тысячам зрителей на трибунах «Мегаспорта» и миллионам зрителей у экранов по всему миру будет на кого посмотреть в эти выходные.

Канадец Киган Мессинг станет биться ни много ни мало за возможность участия в первом для него финале Гран-при. Дополнительной мотивацией Кигана, несомненно, является тот факт, что финал пройдет в Канаде. Что может быть приятнее выступления перед родной публикой?

В активе Мессинга есть второе место на Skate Canada. Кстати, именно канадец может выбить из финала российского фигуриста Сергея Воронова, если займет в Москве третье место с суммой баллов 215,56 и выше. А если займет второе место с любой суммой, то, скорее всего, в финал пройдут и Киган, и Сергей.

Из тех, кто шансов на ФГП фактически лишился, но менее интересным от этого публике не стал, будут выступать россияне Михаил Коляда и Андрей Лазукин.

Коляда неудачно для себя откатался в Хельсинки и теперь наверняка полон желания реабилитироваться. Михаилу по силам претендовать на второе место вслед за Ханю. Тогда статистически Коляда может оказаться в финале Гран-при, но это реально только при крайне неудачном (4-е место и ниже) выступлении Кигана Мессинга и превышении самим Михаилом результата 259,17 балла за обе программы в Москве. Тогда Коляда обойдет в рейтинге серии корейца ДжунХван Ча. Но все равно Михаилу придется ждать завершения последнего этапа Гран-при, где будут выступать Натан Чен и Александр Самарин.

Андрей Лазукин получил место на Кубке «Ростелеком» вместо снявшегося из-за травмы Алексея Ерохова. Теоретически Лазукин имеет шанс взобраться на пьедестал, но для этого помимо собственных отличных прокатов ему придется рассчитывать на ошибки соперников. Если у Андрея получится завоевать медаль в Москве, это никак не поможет ему в получении путевки в финал, зато спутает карты остальным участникам.

Еще один интересный российский фигурист на домашнем этапе – Артур Дмитриев. На турнире Nebelhorn Trophy в этом сезоне Дмитриев впервые в истории ISU исполнил каскад тройной лутц – тройной флип. Артур – не самый компонентный в мире фигурист, но по части прыжков он старается быть новатором.

Сын двукратного чемпиона ОИ в парном катании Артура Дмитриева делает попытки исполнения уникального для современного фигурного катания элемента – акселя в 4,5 оборота. Кто знает, вдруг именно в эти выходные произойдет историческое событие в виде докрученного прыжка с выездом?

Для любителей экзотики в фигурном катании на российском этапе Гран-при выступят Брендан Керри и Джулиан ЖиДжии, представляющие Австралию и Малайзию соответственно.

Будет кататься на арене «Мегаспорт» также хорошо знакомый московской публике представитель Грузии Морис Квителашвили, который много лет тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Морис владеет четверным тулупом и сальховом и потенциально способен получать высокие баллы, но его часто подводит нестабильность.

И конечно, каждый зритель и участник турнира в Москве будет помнить, что на нем мог бы выступить бронзовый призер ОИ-2014, казахстанский фигурист Денис Тен, который трагически погиб от рук грабителей в своем родном городе Алма-Ата в июле 2018 года. Ему было всего 25 лет.

Фото: globallookpress.com, Getty Images

Расписание трансляций московского этапа на сайте и канале «Матч! Арена»:

16 ноября

14:00 Мужчины. Короткая программа

16:00 Танцы на льду. Ритм-танец

18:30 Пары. Короткая программа

20:00 Женщины. Короткая программа

17 ноября

13:30 Мужчины. Произвольная программа

15:40 Танцы. Произвольный танец

17:30 Пары. Произвольная программа

19:10 Женщины. Произвольная программа

18 ноября

15:00 Показательные выступления

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