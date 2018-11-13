«Камасутра к такому не готова». Туктамышева зажигает и за пределами льда
За два месяца на twitter Елизаветы подписалось более 10 тысяч человек. Примечательно, что доля фолловеров из России – лишь 12 процентов, большую же часть составляют поклонники из США и Японии, где ее называют «Lisa-Sama». «Сама» — почетный титул императрицы в Стране восходящего солнца.
Япония – отдельная страсть спортсменки. Она уже неоднократно писала о любви к этой стране, постила твиты на японском в благодарность за поддержку, а после этапа Гран-при в Хиросиме даже инициировала встречу с местными болельщиками у себя в отеле. Пришло около 200 человек! Примечательно и то, что твиты на японском собирают на 4-5 тысяч лайков больше, чем на английском.Открыть видео
Россиянка также регулярно устраивает чат с болельщиками. Не как многие другие знаменитости, когда речь идет о 5-10 вопросах, а гораздо масштабнее. Часть диалогов заслуживает отдельного внимания.
— Кем бы вы стали, если не фигуристкой?
— Боксером.
***https://twitter.com/TuktikLiza/status/1059621999276974080
— Поднимет ли кто-то из фигуристов вас, как это сделали с Юзуру после показательных выступлений?
— Юзуру не из этого мира. Ребята просто подняли его, чтобы он был ближе к своей планете.
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— Используете позу кантилевер из своего легендарного проката в Канаде во время занятий любовью?
— Даже камасутра к этому еще не готова.
— Я не был готов к такому ответу…
— Жизнь порой шокирует!Открыть видео
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— Есть какая-то мелодия, под которую хочется сделать новую программу?
— Старый рингтон Nokia.
Очевидно, это шутка, но несколько раз Туктамышева упоминает, что хочет устроить «магию на льду» под тему из «Гарри Поттера».
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— Любимый музыкант?
— Я в душе.
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— Идеальное домашнее животное?
— Которое готовило бы и убиралось в доме.https://www.instagram.com/p/BnMDm_glkdP/
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— Каков секретный план по выигрышу Гран-при?
— Сказать остальным девушкам, что финал пройдет в Монреале, а не в Ванкувере.
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Несмотря на море интересных ответов, СМИ почему-то обратили внимание только на один – с упоминанием президента США.
— С кем бы я каталась в паре? С Трампом. Чтобы он выглядел еще более глупо.
К слову, ранее на аналогичный вопрос Елизавета ответила так:
— Пришлось бы клонировать себя, потому что только я могу выжить с собой.
Японские болельщики неспроста связывают Туктамышеву с титулом императрицы – так спортсменка сама называет себя, регулярного обыгрывая это. Например, Empress Airlines – речь про запоминающийся прокат под «Toxic» в костюме стюардессы.Открыть видео
Позже эта тема всплывает и в рисунках фанатов.https://twitter.com/TuktikLiza/status/1057962011101986818
И при праздновании завоевания путевки в Финал Гран-при.https://twitter.com/TuktikLiza/status/1061202910057558016
— Один билет в Ванкувер, пожалуйста.
Еще 21-летняя фигуристка делится в соцсетях эффектными фото и уверенностью в себе, отвечая на многочисленные повторяющиеся вопросы об этом: «Важно быть собой и получать от этого удовольствие».
У Туктамышевой это получается отлично, яркий пример – легендарная картинка:
— Дайте миру сражение Загитовой и Медведевой. А я? Я – кот посередине, наслаждающийся каждой секундой.https://twitter.com/TuktikLiza/status/1057270705782509568
А вечером 12 ноября Елизавета порадовала болельщиков новым постом в Instagram.
— Гран-при Японии завершился, а это значит, что серия приезжает в Россию. Я была на этапе единственный раз 5 лет назад и решила это исправить. Только теперь в роли комментатора. Обещаю не разговаривать во время прокатов и честно все комментировать. Включайте «Матч ТВ» на время короткой и произвольной программ у мужчин и женщин.
Такое пропустить нельзя! Наш сайт покажет Гран-при России в полном объеме 16–18 ноября. Следи за прокатами фигуристов и комментариями Туктамышевой здесь.
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