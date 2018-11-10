«Ханю в юбке» не хватило до рекорда Загитовой всего 4 балла!

Подводим итоги второго дня Гран-при Японии.

2018-11-10T18:18:01+03:00 Подводим итоги второго дня Гран-при Японии.

Постфактум можно сказать, что по законам драматургии организаторам Гран-при Японии стоило бы поменять местами в программе второго соревновательного дня турниры женского одиночного и мужского одиночного катания. Накал страстей и уровень конкуренции у женщин был таким запредельным, что мужчины после них казались начинающими артистами на разогреве перед выступлением настоящих рок-звезд.

Поэтому делиться с вами главными впечатлениями начнем именно с женского одиночного.

И грянул гром

Проводящая первый взрослый сезон японка Рика Кихира стала главным открытием этапа Гран-при в Хиросиме. Уже по короткой программе был виден ее потенциал, но Рика все же упала с тройного акселя. На произвольную Кихира выходила с уверенностью летнего ливня после жары. Этот прекрасный шторм (не просто метафора, а название композиции, под которую катается фигуристка) поглотил все воспоминания, которые оставались от уже выступивших участниц этапа. Неудивительно: Кихира исполнила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом, тройной аксель соло и всего 8 тройных прыжков. За несколько секунд до окончания программы грянул гром в виде тройного сальхова, грянул в буквальном и переносном смысле – и звуками грома в музыке, и громом оваций в зале. Выглядело это очень эффектно.

Рика Кихира вообще вызывает ассоциации с Юзуру Ханю в юбке. А если это действительно так, нас ждет еще много рекордов.

Принято считать, что одаренные для прыжков фигуристки обычно обращают меньше внимания на скольжение, хореографическую подготовку и связки. Про Кихиру так сказать нельзя – она девушка весьма компонентная, и то ли еще будет с ростом авторитета в глазах судей.

Вчерашняя юниорка Рика Кихира всего на 4 балла отстала от мирового рекорда в ПП, принадлежащего олимпийской чемпионке Алине Загитовой, — кстати, позавчерашней юниорки, вот в чем ирония судьбы.

Управляемая мощь Туктамышевой

Выход Елизаветы Туктамышевой на произвольную программу задержался: на льду лежали посторонние предметы (возможно, детали от брошенных Маи Михаре подарков), а смешливая цветочная девочка не торопилась их убрать. Лиза заметно нервничала, но первая же помарка на тройном акселе (выезд тройками имени Юзуру Ханю) как будто сняла это напряжение. Дальше все пошло по сценарию – чистые уверенные прыжки в «туктамишинском» стиле, высоко и пролетно. На дорожке шагов Елизавета так завела зрителей, что после проката зал встал.

Сегодняшнее катание Туктамышевой можно выразить двумя словами: контролируемая мощь. Это как цунами, но не то, которое несет тебя в неизвестном направлении, а полностью управляемая волна – она обязательно прибьется к нужному берегу.

Оценка Туктамышевой за ПП -142,82, причем разница между техникой и компонентами составила почти 10 баллов. Полагаем, многим зрителям это могло показаться несправедливым. Лиза стала второй в ожидании проката последней из японских фигуристок – Сатоко Мияхары.

Балерина из шкатулки

Сатоко Мияхара, как известно, прыгает на такой высоте, откуда не падают. Поэтому когда она только выходила на произвольную программу, было ясно, что у Туктамышевой почти нет шансов на серебро в условиях японского этапа. Всю возможную разницу в технике от исполнения тройного акселя судьи приготовились нивелировать высокими ГОЕ (надбавками за исполнение) и компонентами в адрес японки.

Так и получилось. Даже при двух недокрутах на прыжках и отмеченном неясном ребре на двух тройных лутцах, Мияхара все равно обошла Лизу в произвольной программе. На полбалла обошла. Ее результат – 143,39, а компоненты на 10 баллов больше техники.

Мияхара стилем катания напоминает девочку-балерину из музыкальной шкатулки. Красиво, но несколько механически. Хотя нельзя не отметить, что за последние годы у Мияхары есть явный прогресс в интерпретации программы.

По сумме двух программ в Хиросиме Рика Кихира – первая, Сатоко Мияхара – вторая, Елизавета Туктамышева – третья.

Из остальных участниц хочется отметить еще выступление американки Мэрайи Белл, которая как ребенок радовалась своему удачному прокату. С ней это в последнее время нечасто случается. Если Мэрайя «починит» свою стабильность, то наверняка получит серьезную поддержку федерации США по фигурному катанию.

Алена Леонова, к сожалению, не смогла поддержать свой первоначальный запал и в произвольной программе допустила ошибку на тройном сальхове. Судят Алену традиционно строго, как результат – она лишь седьмая. Хотелось бы посмотреть в глаза тому американскому судье, который оценил skating skills (навыки скольжения) Леоновой на 7 баллов, а интерпретацию программы – на 6,75.

Совсем не удался произвольный прокат Марии Сотсковой, хотя сама Маша выглядит прекрасно, и программа под Summertime ей идет. В протоколе оценок 4 «галки» (недокруты на прыжках), падение с тройного флипа и только третьи уровни вращений. Может быть, это отголоски прошлого тяжелого сезона, а может, следствие расширения интересов фигуристки – Мария после окончания школы поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет.

С максимально возможной вероятностью участница ОИ-2018 Сотскова лишилась шансов на финал Гран-при: в Хиросиме у нее 9-е место, а на втором этапе во Франции среди соперниц будет та же Кихира в компании с Медведевой и Константиновой.

Ядерная зима, или Кто хуже откатается

Мужчины в Хиросиме в произвольной программе как будто соревновались в том, кто больше ошибется. Ошибались много, катались тяжело, и справиться с произвольной идеально не удалось никому. Но и при таком раскладе нашлись те, кто постарался прыгнуть выше головы, даже если ноги не держат. Героев дня двое: японец Шома Уно и россиянин Сергей Воронов.

Шома Уно снова показал фокус, на этот раз «как с одним каскадом из трех возможных в произвольной программе можно набрать 94 балла за технику». Изначально, кстати, было 97, но при пересмотре судьи заметили недокрут на четверном сальхове.

И вот вроде хочется возмутиться, что ошибки на прыжках у Уно не снижают по инерции ГОЕ за остальные элементы и оценку за компоненты, как у многих других фигуристов. Но если посмотреть прокат, то впечатление от него впрямь остается очень цельным. Вопреки ошибкам на прыжках, к тому же четверных прыжках.

Итак, Шома – в финале Гран-при с двумя первыми местами. Сегодняшние его баллы не рекордны, но для большинства других недосягаемы – 276,45.

Сережа – молодец

Что сказать о Сергее Воронове? Спортсмен, который по разным причинам ни разу за свою карьеру не участвовал в Олимпийских играх. Спортсмен, который проходил через тяжелые травмы, не пользовался особой любовью судей и поменял нескольких тренеров. Спортсмен, который мог бы уже десять раз закончить кататься, сегодня показал всем и себе, что если даже ты дышать не можешь после проката, ты все равно способен сделать больше.

После первого четверного тулупа, исполненного чисто, Сергей так долго заходил на риттбергер, как будто хотел прыгнуть четверной. Получился тройной, но на приличные плюсы. Грубую ошибку Воронов допустил всего одну, когда смазал выезд с тройного сальхова в каскаде с тулупом и ойлером. А еще одну допущенную неточность обернул в свою пользу – сначала сдвоил аксель, а во второй половине программы сделал прыжок в 3,5 оборота, получив за него надбавку в базе.

Общий результат Сергея – 254,28 баллов. Воронов завоевал в Хиросиме серебро и теперь почти наверняка попадет в финал Гран-при с учетом его бронзы на этапе в американском Эверетте.

Кто из пар в финале?

В турнире спортивных пар золото досталось россиянам Наталье Забияко – Александру Энберту, серебро – китайской паре Пен Чен – Ян Цзинь, а бронза – американцам Алексе Шимеке-Кнерим – Крису Кнерим.

Россияне и китайцы, помимо медалей, увозят из Хиросимы путевки в финал Гран-при.

Завтра утром будет решена судьба наград в танцах на льду, и россияне Тиффани Загорски – Джонатан Гуррейро претендуют на золото.

Будильник можно заводить на 5:30 утра по московскому времени.

Трансляции Гран-при Японии на сайте и канале «Матч! Арена»

11 ноября

5:30 Танцы. Произвольный танец

09:05 Показательные выступления

Смотрите также:

Россияне Загорски и Гурейро лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при Японии

Забияко и Энберт были безупречны и взяли золото. Видео

Туктамышева – третья. Родной лед помог японкам сместить чемпионку мира с вершины. Как это было

31-летний Воронов взял серебро в Хиросиме и может поехать на финал Гран-при. Лучшие прокаты