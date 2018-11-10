Забияко и Энберт на пути ко второй победе подряд. Прямая трансляция Гран-при Японии
Наталья Забияко и Александр Энберт / Фото: © globallookpress.com
Пары демонстрируют произвольные программы в рамках Гран-при Японии. Прямая трансляция.
2018-11-10T08:29:22+03:00
Пары демонстрируют произвольные программы в рамках Гран-при Японии. Прямая трансляция.
- Комментаторы — Матвей Вознесенский и олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва. Здесь можно в live-режиме посмотреть, как они работают
- Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт лидируют после короткой программы. Неделей раньше они выиграли этап в Хельсинки
- Посмотреть короткую программу нашей пары можно здесь
- В субботу наш сайт также покажет произвольные выступления женщин и мужчин. Начало – в 10:40 и 13:30 по Москве соответственно