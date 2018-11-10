Забияко и Энберт на пути ко второй победе подряд. Прямая трансляция Гран-при Японии

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
08:30 Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция.
08:30
Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция.
10:25
Новости.
10:35
Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция.
13:00
Все на футбол! Афиша. [12+]
13:50
Новости.
13:55
Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Прямая трансляция из Финляндии. Россия - Швеция
16:25
Ген победы. [12+]
16:55
Новости.
17:05
Все на Матч!.
18:00
Курс Евро. Бухарест. [12+]
18:20
ФутБОЛЬНО. [12+]
18:55
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Ростов" - "Динамо" (Москва)
20:55
Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция. "Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария"
22:25
Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" [0+]
00:25
Все на Матч!.
00:50
Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. [0+]
02:00
Регби. Международный матч. Трансляция из Краснодара. Россия - Намибия [0+]
04:00
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Прямая трансляция из США. М. Бриедис - Н. Гевор. М. Власов - К. Гловацки
06:00
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Прямая трансляция из США. М. Бриедис - Н. Гевор. М. Власов - К. Гловацки
08:15
Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. Серроне - М. Перри
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Забияко и Энберт на пути ко второй победе подряд. Прямая трансляция Гран-при Японии

08:29
Забияко и Энберт на пути ко второй победе подряд. Прямая трансляция Гран-при Японии
Наталья Забияко и Александр Энберт / Фото: © globallookpress.com
Пары демонстрируют произвольные программы в рамках Гран-при Японии. Прямая трансляция.
  • Комментаторы — Матвей Вознесенский и олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва. Здесь можно в live-режиме посмотреть, как они работают
  • Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт лидируют после короткой программы. Неделей раньше они выиграли этап в Хельсинки
  • Посмотреть короткую программу нашей пары можно здесь
  • В субботу наш сайт также покажет произвольные выступления женщин и мужчин. Начало – в 10:40 и 13:30 по Москве соответственно

Прямая трансляция:

Открыть видео
О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+