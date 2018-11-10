Российские фигуристы составляют конкуренцию второму номеру сборной Японии. Прямая трансляция
Сергей Воронов / Фото: © Lindsey Wasson / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Возвращаемся в Хиросиму, где продолжается четвертый этап Гран-при этого сезона – NHK Trophy.
2018-11-10T13:27:09+03:00
Возвращаемся в Хиросиму, где продолжается четвертый этап Гран-при этого сезона – NHK Trophy.
- На очереди – произвольные прокаты у одиночников.
- Лидер после пятничных программ – японец Шома Уно (92,49)
- Россияне расположились следом за ним в лидирующей тройке – Сергей Воронов (91,37) и Дмитрий Алиев (81,16)
Прямая трансляция:Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Произвольная программа
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